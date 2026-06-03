Solana, il caso del trimestre: l’ecosistema cresce mentre il prezzo crolla

Nel Q1 2026 Solana è scesa del 33% (e del 57% dal picco di ottobre), ma indirizzi attivi +50% e nuovi +35%: massimi dal 2021. Cosa significa.

+50% L’aumento degli indirizzi attivi mensili su Solana nel primo trimestre 2026, mentre il prezzo del token perdeva il 33%, e il 57% dal massimo di ottobre. È il livello più alto dal 2021.

La tesi Nel Signals Report Q2 2026 di Fidelity, Solana è il caso più estremo di divergenza tra fondamentali e prezzo. In tre mesi SOL ha perso il 33% (e il 57% dal massimo del 28 ottobre), ma gli indirizzi attivi sono saliti del 50% e i nuovi del 35%, ai livelli più alti dal bull market 2021. La domanda è la stessa di Ethereum, ma più radicale: l’adozione si trasformerà in valore per il token?

Il caso del trimestre: prezzo che cade, rete che corre

Se nel primo trimestre 2026 c’è stato un asset che ha incarnato la divergenza tra fondamentali e prezzo nel cripto, quello è Solana. Il prezzo del token ha perso il 33% in tre mesi e quasi il 57% dal massimo del 28 ottobre 2025, quando trattava intorno ai 194 dollari. Per gran parte del trimestre SOL si è mosso in un intervallo tra 78 e 96 dollari. Sembra il quadro di una rete in difficoltà.

Ma sotto, l’ecosistema ha fatto l’opposto: ha accelerato. Nel report di Fidelity, Solana chiude il trimestre con tre segnali positivi su cinque. Le transazioni sono uscite dal loro intervallo storico, gli indirizzi attivi mensili sono saliti del 50% e i nuovi indirizzi del 35%: i livelli più alti dal 2021, anche se ancora sotto i picchi della frenesia di quell’anno. Fidelity la chiama possibile preludio a un breakout di adozione.

Per chi investe è il caso da manuale della “divergenza positiva”: la rete che si usa di più mentre il prezzo crolla. Lo stesso schema visto su Ethereum, ma su Solana ancora più estremo, sia nel calo del prezzo sia nella crescita dell’uso.

Solana nel Q1 2026: prezzo in caduta, ma indirizzi e transazioni in forte crescita. Fonte: Fidelity Digital Assets, Signals Report Q2 2026.

+50% Crescita degli indirizzi attivi mensili di Solana nel Q1 2026, ai livelli più alti dal 2021 -57% Calo di SOL dal 28 ottobre 2025, quando il momentum è diventato negativo $5 mld+ Valore in stablecoin trasferito ogni mese su Solana, sostenuto anche con il prezzo in calo

Cosa succede oltre al prezzo di SOL

Transazioni e indirizzi: il breakout dei fondamentali

I fondamentali di rete di Solana mostrano una crescita robusta. Secondo Fidelity le transazioni mensili stanno uscendo dal loro intervallo storico, quindi parliamo di un breakout vero, non una semplice oscillazione.

È accaduto proprio mentre il prezzo scendeva, segno di un ecosistema finanziario in espansione, con utenti che continuano a transare anche con la volatilità alta.

Più importante ancora, indirizzi attivi e nuovi hanno cambiato pendenza: hanno toccato i valori più alti dal 2021, suggerendo una base utenti meno ciclica e potenzialmente più stabile.

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Le stablecoin: 5 miliardi al mese anche nel calo

Il volume di trasferimenti in stablecoin su Solana è stato altalenante per anni, ma resta in un trend pluriennale rialzista.

La rete elabora ormai oltre 5 miliardi di dollari di stablecoin al mese, con un valore medio per transazione molto più basso rispetto a Ethereum: segno che vengono usate per tante piccole operazioni, più che per pochi grandi trasferimenti.

Anche con il prezzo del token in caduta, i volumi sono rimasti solidi. Fidelity legge in questo dato un’inversione di narrativa: la chain etichettata come “ecosistemadelle memecoin” sta migrando verso un’attività finanziaria più mainstream. La media a 30 giorni è salita dell’8% nel Q1, da 6,7 a 7,2 miliardi.

NUPL: il segnale storico più estremo, con caveat

Il terzo segnale verde è il NUPL, l’indicatore della profittabilità non realizzata. Su Solana è precipitato del 148% nel trimestre, da -0,27 a -0,67: territorio “capitolazione”, con il grosso degli investitori in perdita sulla carta.

La nota positiva è il rimbalzo del 29% dal minimo di -0,94 toccato a inizio febbraio, che secondo Fidelity può aver segnato un punto di capitolazione.

C’è poi una statistica che salta agli occhi: storicamente, quando il NUPL di SOL è stato vicino a -0,67, il ritorno mediano a un anno è stato del +516% e il tasso composto a tre anni del +62%.

È un numero esplosivo, ma va preso con tutte le pinze del caso: si basa su 10 e 6 osservazioni soltanto, perché la storia di Solana è breve e il valore attuale del NUPL è estremo. Fidelity lo cita per onestà statistica, non come previsione.

Metrica Solana (Q1 2026) Valore Prezzo (variazione sul trimestre) -33% Prezzo dal 28 ottobre 2025 circa -57% (da ~$194 a $78-$96) Transazioni mensili Uscite dal range storico (breakout) Indirizzi attivi / nuovi (mensili) +50% / +35% (massimi dal 2021) NUPL (profittabilità) da -0,27 a -0,67 (rimbalzo +29% dal minimo -0,94) Valore trasferito in stablecoin (30g) da $6,7 mld a $7,2 mld (+8%) Volatilità realizzata (breve vs lungo) 55% vs 76% annualizzato

Le metriche chiave di Solana nel Q1 2026. Fonte: Fidelity Digital Assets, Signals Report Q2 2026.

I due segnali rossi: momentum e commissioni

Il quadro non è tutto verde. Due segnali su cinque restano negativi. Il momentum è diventato negativo il 28 ottobre 2025, con SOL intorno a 194 dollari; da allora il prezzo è sceso di circa il 57%.

La volatilità di breve, al 55% annualizzato, è ora sotto quella di lungo periodo del 76%: una situazione di correzione, non di nuova spinta. La seconda ombra è strutturale ed è il vero punto debole della tesi d’investimento.

Le commissioni di rete di Solana sono in calo persistente: è il prezzo della scelta di privilegiare alto throughput e costi bassi per l’utente. Soprattutto, gran parte delle fee generate fino all’inizio del 2025 venivano dalla mania delle memecoin, che si è ormai spenta.

Per Fidelity sarà importante monitorare dove si assesterà la base annua delle commissioni: da lì dovrà ripartire la crescita dei flussi di cassa della rete.

I cinque segnali di Fidelity su Solana nel Q2 2026: tre positivi, due negativi. Fonte: Fidelity Digital Assets, Signals Report Q2 2026.

Perché il prezzo di SOL è in calo

Cerchiamo di capire perché il prezzo di SOL sta scendendo.

Solana $ 73,54 -4,24% (24h) Market Cap $ 42,54B Volume 24h $ 3,97B Circulating 578,4M SOL ATH $ 293,31 1H +1,2% 24H -4,2% 7G -12,5% 30G -13,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Il primo trimestre 2026 è stato negativo per l’intero cripto: due grandi ondate di liquidazioni (2,56 miliardi di dollari il 30 gennaio e 2,13 il 4 febbraio), incertezza sulla Fed dopo la nomina di Kevin Warsh, inflazione ancora alta e attese di nessun taglio dei tassi nel 2026 hanno spinto i capitali fuori dagli asset di rischio.

In quel contesto Bitcoin ha perso il 25% ed Ethereum il 31%; il -33% di SOL ne è la versione amplificata, coerente con il suo profilo di asset più volatile. La crescita dei fondamentali, invece, è tutta interna a Solana: ed è proprio questo a rendere la divergenza così interessante.

Value vs hype, versione Solana

È lo stesso dibattito di Ethereum, ma più radicale. Da un lato, una rete che si usa di più con il prezzo che scende è il tipico segnale di valore.

Dall’altro, Solana ha una caratteristica unica: la sua filosofia di throughput alto e fee basse rende difficile catturare valore dall’aumento dell’attività.

⚠️ Opinione personale Se le commissioni continuano a calare, gran parte dell’adozione resta “buona per l’utente” ma poco visibile sul token. Aggiungiamoci che molta dell’attività degli ultimi cicli arrivava dalle memecoin, segmento volatile e ora in ritirata, e si capisce perché il mercato resti scettico nonostante i numeri di rete.

Per dare valore al token, Solana deve dimostrare che la nuova ondata di uso (stablecoin, transazioni più mainstream) può tradursi in flussi di cassa duraturi, non in una nuova bolla.

Tre scenari per Solana

Scenario base: consolidamento. Il prezzo cerca un supporto nell’intervallo $78-$96, mentre la rete continua a crescere. È lo scenario più coerente con i dati di oggi.

Scenario rialzista: il breakout di adozione. Se indirizzi e transazioni continuano a salire e l’attività si sposta sempre più verso stablecoin e applicazioni reali, il prezzo può finalmente catturare la divergenza accumulata.

Il dato storico al NUPL -0,67 suggerisce ritorni storicamente forti da partenze simili, ma su un campione minuscolo: va preso come contesto, non come bersaglio.

Scenario ribassista: uso senza ricavi. Se le commissioni continuano a scendere e la prossima ondata di attività non si traduce in fee sostenibili, l’aumento di utenti rischia di soltanto di fare aumentare l’adozione senza riflessi diretti sul prezzo.

Cosa significa se investi su Solana

Qualche considerazione.

Primo: una rete che cresce con il prezzo che scende è un’opportunità potenziale, ma serve disciplina per non confondere l’adozione con il valore del token.

Secondo: i numeri storici sul NUPL, compreso il famoso +516%, sono affascinanti ma estremi e basati su poche osservazioni; vanno presi come contesto.

Terzo: per Solana più che per altre reti, il banco di prova è la qualità dell’uso, se si traduce in pagamenti e applicazioni reali o se resta dominato da attività speculativa di breve.

Vale l’avvertenza di sempre: si parla di scenari e probabilità, non di certezze, e niente di tutto questo è consulenza finanziaria.

Domande frequenti (FAQ)

Perché Solana è scesa del 33% se la rete cresce? Perché prezzo e uso reagiscono a fattori diversi. Nel Q1 2026 il sentiment è stato negativo per l’intero settore, e SOL, più volatile di BTC ed ETH, ha amplificato il calo. L’uso della rete, invece, ha continuato a crescere: per Fidelity è un possibile segnale di valore, da verificare nel tempo. Cosa vuol dire che le transazioni di Solana sono “uscite dal range”? Vuol dire che le transazioni mensili hanno superato l’intervallo in cui si muovevano da tempo, segnando un breakout dei fondamentali. Fidelity lo legge come possibile preludio a una nuova fase di adozione. Il +516% storico significa che Solana farà x6 in un anno? No. È una statistica storica basata su 10 osservazioni soltanto, perché la storia di Solana è breve e l’attuale livello del NUPL è raro. Fidelity la cita per trasparenza, ma il campione è troppo piccolo per essere una previsione.

In sintesi

Solana nel primo trimestre 2026 è la fotografia della divergenza più estrema del settore: un prezzo che ha perso il 57% dal massimo di Ottobre e un ecosistema che, sotto, accelera ai massimi degli ultimi cinque anni.

È il caso più puro di “fondamentali contro prezzo” del trimestre, e anche il più difficile da leggere: perché si trasformi in valore per il token, l’adozione che cresce dovrà tradursi in flussi di cassa duraturi.

Il 2026 dirà se Solana sta davvero uscendo dalla fase memecoin per entrare in quella mainstream.

In sintesi Solana ha perso il 33% nel Q1 (e il 57% dal 28 ottobre), ma indirizzi attivi e nuovi sono saliti del 50% e del 35%: livelli più alti dal 2021. Le transazioni sono uscite dal loro range storico e gli stablecoin transfer restano sopra i 5 miliardi al mese: l’attività di rete tiene anche con il prezzo in caduta. I due segnali deboli restano momentum e commissioni in calo persistente: il banco di prova del 2026 è la qualità dell’adozione, non solo la quantità.