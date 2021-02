Software Forex: quali sono i migliori per fare trading? [2021]

La scelta di un software Forex è molto delicata poiché ad esso destiniamo buona parte della nostra riuscita nel trading online.

Premesso che il ruolo del trader sia determinante, perché deve saperne molto di trading online se vuole cercare di guadagnare con questa attività (e non è detto che basti perché sono tanti i fattori influenti) la scelta di un ottimo software forex aiuta parecchio. Perché esso deve essere funzionale, deve essere userfriendly ed agevole, deve fornirli tanti servizi utili per la sua attività.

Sul web troppe truffe si propongono come software forex miracolosi, che fanno guadagnare cifre esorbitanti senza che l’utente abbia la minima esperienza e cavolate simili. Ma le cose stanno diversamente.

E lo scopo di questa guida completa sui software forex ha l’obiettivo di farvi fare la scelta migliore.

Attualmente la soluzione migliore per fare trading forex è quella di sfruttare le piattaforme CFD. Ad esempio una ottima è quella del broker etoro. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello del social trading che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie operazioni. Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Software Forex: cos’è

Cos’è il software forex? Si tratta di una piattaforma che fa da ponte tra il trader che vuole investire e i mercati finanziari.

Un software forex prevede come costi gli spread sulle posizioni aperte e le commissioni sui servizi che offre.

Ogni software forex prevede un deposito minimo per iscriversi ed una serie di servizi appannaggio del trader.

Importante poi che abbia una licenza per operare, poiché ciò ti metterà a riparo dalle truffe.

In Europa il massimo organismo è quello dell’ESMA, al quale tutti gli altri enti di controllo nazionale si allineano. E a livello internazionale abbiamo tutti gli altri.

In Italia a rilasciare la licenza per operare è la Consob. Istituita nel 1974 per sottrarre questo ruolo alla politica, la Consob vigila sull’operato delle società finanziarie agendo di concerto con la Banca d’Italia. Attenendosi a sua volta alle direttive promulgate da ESMA.

Software Forex: le domande frequenti

Prima di proseguire con questa guida cerchiamo di rispondere alle domande più frequenti sui software Forex:

Che cos’è un software Forex? Si tratta di piattaforme per il trading online, chiamate anche Broker online. Questi software consentono a chi vuole investire sui mercati finanziari, di farlo tramite un sito web-based, un software da scaricare su Pc e/o tramite app per fare trading su smartphone e tablet. Quali sono i migliori software Forex? Ci sono piattaforme moderne come eToro, in grado di fornire servizi affidabili e software di alta qualità come ad esempio il Copy Trading. Software forex gratis o a pagamento? Dipende da chi ha progettato e realizzato quel software. Ad esempio i broker CFD regolamentati dispongono quasi tutti di software forex gratis che funziona molto bene e sono perfetti per chi vuole operare in sicurezza. Quanto costa usare un software forex? Ogni broker prevede una soglia di ingresso diversa, ovvero, un deposito minimo differente. Per esempio, eToro prevede un deposito minimo di 200 euro, Plus500 di 100 euro, ForexTB di 250 euro. Nel corso della propria attività, si andrà incontro a commissioni e spread, che finiranno per ridurre il proprio profitto. Quindi occhio a queste voci prima di iscrivervi ad un broker.

Migliori broker Forex

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

*75% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti ISCRIVITI Bonus 25€ Conti Zero spread! ISCRIVITI

Come funziona un software Forex

Per poter usufruire dei servizi offerti da un software Forex occorre effettuare la registrazione. Anche se i migliori broker non richiedono subito un deposito e tanti dati sensibili, ma una registrazione veloce con la sola email e la password. Consentendo in alternativa di iscriversi tramite un profilo Social già esistente.

Inoltre, la registrazione preliminare dovrebbe già consentirti di utilizzare il Conto demo, così da fare pratica sul trading e testare anche il broker in questione per valutare se effettivamente ci piace.

Un software Forex generalmente deve offrire questi servizi:

Conto demo , come detto per esercitarsi sul trading, provare la piattaforma sulla quale ci si vuole iscrivere, provare nuove strategie di trading

, come detto per esercitarsi sul trading, provare la piattaforma sulla quale ci si vuole iscrivere, provare nuove strategie di trading Scaricare eBook gratuiti da leggere sui vari argomenti di trading ( uno ottimo è quello fornito da ForexTB che trovi qui )

) Organizzare webinar da remoto curati e condotti da esperti

Leva finanziaria , per moltiplicare i profitti, avendo però sempre come monito il fatto che in caso di previsione sbagliata, essa moltiplichi pure le perdite

, per moltiplicare i profitti, avendo però sempre come monito il fatto che in caso di previsione sbagliata, essa moltiplichi pure le perdite Stop loss e take profit, per stabilire i livelli di prezzo oltre i quali non si intende andare, sia al rialzo che al ribasso

e take profit, per stabilire i livelli di prezzo oltre i quali non si intende andare, sia al rialzo che al ribasso Segnali di trading , suggerimenti inviati dagli esperti del trading ai trader che ne fanno richiesta

, suggerimenti inviati dagli esperti del trading ai trader che ne fanno richiesta Assistenza clienti, che deve essere 24/7 e in lingua italiana, raggiungibile tramite più canali

App per fare trading agevolmente tramite device mobili

Migliori software forex

Quali sono i migliori software forex? Di seguito ne proponiamo qualcuno che a nostro avviso vale la pena provare.

Software Forex eToro

Ecco cosa prevede il broker eToro:

Deposito minimo: 200 euro

Spread e commissioni: bassi

Servizi offerti: Copy trading, CopyPortfolios, Social trading, eToroX, Conto demo

Licenze: CySEC, FCA, ASIC, CONSOB

Puoi iniziare a fare trading forex con eToro cliccando qui.

Software Forex ForexTB

ForexTB (clicca qui per aprire un conto forex) prevede le seguenti caratteristiche:

Deposito minimo: 250 euro

Spread e commissioni: bassi

Servizi offerti: eBook, webinar, Conto demo, segnali di trading, AI Buzz

Licenze: CySEC, CONSOB

Puoi iniziare a fare trading forex con ForexTB cliccando qui.

Software Forex Plus500

Il broker Plus500 prevede invece queste condizioni:

Deposito minimo: 100 euro

Spread e commissioni: bassi

Servizi offerti: assistenza in Live chat, 32 lingue selezionabili, +2.500 asset disponibili, alert email sui trend interessanti

Licenze: CySEC, FCA, CONSOB

Puoi iniziare a fare trading forex CFD con Plus500 cliccando qui.

Metatrader4: miglior software per il Forex?

Metatrader4 è un software lanciato nel 2005, ma, nonostante ciò, ancora largamente utilizzato dai trader. Come emerso da una indagine del 2019. Il tutto, considerando pure che dopo quasi dieci anni è uscita una versione successiva.

Perché Metatrader4, meglio nota con l’acronimo MT4, è così amata dai trader? Perché i trader alle prime armi, troveranno di fronte una piattaforma facile da utilizzare. Mentre quelli più esperti, troveranno una piattaforma altamente professionale.

Ecco alcuni dei punti di forza di Metatrader4:

Grafici

Su MT4 troverai dei grafici ben fatti, facili da usare e altamente funzionali. Potrai decidere il colore delle candele, quali funzioni rimuovere, potrai gestire i grafici con tanti strumenti essendo altamente personalizzabili. Il tutto, ti renderà agevole la tua analisi tecnica.

La usi dove vuoi

Metatrader4 può essere usata in tutte le versioni che vuoi, dal:

pc scaricandolo come software

nella versione web-based

come app

Lingue disponibili

Sono tante le lingue disponibili su MT4, il che la rende una piattaforma di fama mondiale e largamente diffusa nel mondo.

Segnali di trading

Metatrader4 prevede anche i segnali di trading, qualora il broker lo preveda.

Expert advisor

Questa funzione consente di praticare il trading automatico senza passare per truffe che ti promettono cose impossibili.

Metatrader ti consente due strade per usare il trading automatico:

acquistare algoritmi già creati nella sezione Marketplace, dove potrai visualizzare prezzo, funzioni e recensioni degli utenti

se te ne intendi di linguaggio informatico, puoi creare degli algoritmi personalizzati in base alle tue esigenze

Comunicazione facilitata tra broker e trader

Tra le funzioni di MT4 troviamo anche la possibilità di comunicare agevolmente con il proprio broker, senza dover passare per email che fanno intercorrere tanto tempo tra una mail e l’altra di risposta. Inoltre, la comunicazione via email consente di inviare anche allegati.

Metatrader di ForexTB

Il broker ForexTB prevede anche Metatrader 4. Su questo broker troverai tanti servizi, come:

3 diversi tipi di grafici

oltre 50 indicatori tecnici

alta personalizzazione dei grafici

Ed ancora:

Trading forex e su CFD

Analisi dei prezzi di mercato

Strumenti di trading automatizzato

Monitoraggio delle linee di trend

Software Forex Automatico

Le piattaforme di trading automatico consentono di beneficiare di tutte le potenzialità delle moderne tecnologie, che setacciano i mercati in modo molto più veloce rispetto a quanto farebbero i trader in carne ed ossa.

Tuttavia, è bene ricordare che i software forex automatici non sono quello che propongono certe truffe. Ossia delle piattaforme che fanno tutto per conto del trader. Il quale deve depositare solo qualche centinaio di euro, cliccare da qualche parte e attendere che il sistema li renda milionari.

Nei software forex automatici reali, il trader ha un ruolo attivo e determinante, perché sarà lui ad impartire al sistema cosa deve fare. Quindi, implicano una certa conoscenza da parte loro.

Quindi, vanno intesi come un modo di sfruttare l’intelligenza artificiale per trovare più facilmente le migliori occasioni sui mercati finanziari. Ma non sono un loro sostituto.

Il copy trading di eToro

Il broker eToro offre un tipo particolare di trading automatico. Non basato sulla tecnologia ma su trader in carne ed ossa, che possono essere copiati nel loro trading, guadagnandoci a loro volta.

La copia può essere anche personalizzata con propri stop loss e take profit, oltre che interrotta quando lo si desidera.

Puoi diventare a tua volta un Popular investors soddisfacendo determinati parametri.

Clicca qui per saperne di più sul copy trading di eToro.

Meglio software forex gratis o a pagamento?

Come su tanti altri argomenti, anche riguardo i software forex non è detto che ciò che è gratuito sia il male e viceversa, quelli che si fanno pagare profumatamente, siano il bene.

La cosa migliore è innanzitutto valutare cosa i broker offrono effettivamente e poi guardare i prezzi. In effetti si tende sempre a partire dai prezzi, evitando i servizi più costosi. Ma alcune cose particolari vanno pagate bene.

Meglio avere come stella polare della propria decisione il possesso delle licenze, che almeno mette a riparo dalle truffe. E poi valutare commissioni e spread previsti, nonché il deposito minimo.

Conclusioni

I software forex stanno attirando sempre di più l’interesse delle persone che vogliono guadagnare col trading online. Ma vanno scelti minuziosamente perché le truffe in giro sono troppe.

Valuta quindi i servizi che offre, se ha una licenza, lo spread e le commissioni.

Diffida poi dalle piattaforme che si dicono di trading automatico ma poi sono solo truffe.