Sofort Banking: cos’è e come funziona il bonifico diretto

In questa guida scopriamo Sofort Banking, metodo di pagamento a livello europeo che permette di pagare gli acquisti o effettuare donazioni senza dover creare per forza un account.

Infatti, gli utenti possono utilizzare le proprie credenziali bancarie già in possesso. Potendo così ricevere o inviare denaro dal proprio conto bancario, utilizzando questa sorta di ponte tra la propria banca e i negozi fisici o online.

Sofort Banking gode anche di certificato TÜV che garantisce la sicurezza quando lo si usa come metodo di pagamento. Purtroppo, la questione sicurezza è sempre un aspetto molto delicato da affrontare.

Di seguito cerchiamo di scoprirne di più.

Ad ogni modo la soluzione migliore di carta di pagamento rimane secondo noi quella di Hype (clicca qui per saperne di più). E’ una carta di pagamento facile da usare, ha l’IBAN ed è facilissima da utilizzare. Per saperne di più su carta Hype clicca qui.

Cos’è Sofort Banking

Nell’incipit abbiamo già detto che si tratta di uno strumento di intermediazione per la gestione dei propri risparmi.

Sofort Banking è già una realtà consolidata nel vecchio continente, visto che lo usano 8 paesi in Europa. Ecco quali:

Germania

Austria

Paesi Bassi

Svizzera

Italia

Spagna

Belgio

Polonia

Come si evince da questo elenco, Sofort banking è molto diffuso nel cuore dell’Europa centrale, ma comincia ad inserirsi anche tra i paesi del mediterraneo. Come il nostro e la Spagna.

La nota positiva è che esso svolge il proprio lavoro con la maggior parte delle banche dei consumatori di questi paesi.

Tra i suoi punti di maggiore forza, oltre alla sicurezza, troviamo anche la facilità di utilizzo.

Sofort banking si sta facendo strada anche tra i commercianti, dato che già oltre 35mila lo offrono, accettando oltre 2 milioni di transazioni al mese.

Lato consumatori, sono oltre 20 milioni quelli che lo adoperano in tutta Europa.

Sofort Banking : Riepilogo

❓ Cos’è? Metodo di pagamento a livello europeo che permette di pagare gli acquisti o effettuare donazioni senza dover creare per forza un account.

✅ Caratteristiche E’ possibile utilizzare le proprie credenziali bancarie. 👍 Come usarlo Zig Zag multipli / Livelli di Fibonacci 🥇Miglior carta prepagata Carta Hype 🥇Miglior servizio di investimento Moneyfarm

Come funziona Sofort Banking

Abbiamo detto che usarlo è molto semplice.

Quando i clienti scelgono di utilizzarlo, sono reindirizzati alla pagina di Sofort Banking. Dovranno scegliere paese di provenienza e la propria banca dove hanno il conto tra quelle in elenco.

Dovranno poi inserire le proprie credenziali di banking online e vedranno apparire il proprio account.

Una volta autorizzato il pagamento, si tornerà alla schermata del sito online. Il commerciante riceve quindi una conferma immediata del pagamento.

Lato venditore, quando invece si accettano i pagamenti, non si è di fronte alla comodità di accettare tutti i metodi di pagamento tramite un solo fornitore. E ciò permette di tenere facilmente traccia dei propri conti. Oltre a poterli esportare tutti in un’unica soluzione per il proprio contabile.

E’ possibile poi accedere ad una semplice API, realizzata per gestire alti volumi di transazioni.

Le API e i Dashboard permettono rimborsi diretti ma anche di esportare tutti i dati in diversi formati. Il che è utile sempre ai fini della gestione semplice e pratica della contabilità.

Le commissioni sono molto convenienti e non ci sono fees ghosts da temere.

Approfondiamo meglio questo aspetto di seguito.

Costi di Sofort Banking

Sofort Banking, in linea di massima, non applica commissioni per l’invio del bonifico diretto. Pertanto, l’utilizzatore sarà gravato delle commissioni della sua banca stessa, ove presenti.

Generalmente siamo nell’ordine di una forchetta tra 1 o 2 euro, a seconda della banca utilizzata. Quindi sempre meglio valutare quali siano le commissioni previste dalla propria banca.

Dunque, ora ti starai chiedendo…cosa ci guadagna Sofort Banking da questo servizio? In pratica, le commissioni gravano solo sul “beneficiante” del bonifico. Che è pari allo 0,90%.

Sofort Banking: come si esegue un bonifico diretto

Ecco i pochi semplici passaggi da eseguire:

Seleziona SOFORT Banking come opzione di pagamento Seleziona il paese e la tua banca attraverso l’ABI Inserisci i codici per accedere alla tua banca Inserisci la password dispositiva fornita dalla tua banca Clicca su Paga

Riguardo la sicurezza, il sistema assicura che i dati immessi nel SOFORT Banking, vengono trasmessi in forma crittografata al loro Online Banking.

Dopodiché sarà premura di Sofort emettere un ordine di bonifico bancario in modo automatico.

Impatto del bonifico diretto sul trading

Sicuramente il servizio offerto da Sofort Banking è molto comodo e permette di ottenere velocemente denaro sul proprio account. Quindi, il trading online può solo andare a beneficiarne in termini di praticità e semplicità di utilizzo.

Invece, potrebbe essere un problema per le banche che non aderiscono al sistema. Poiché accertata la comodità e soprattutto la sicurezza, chi non lo prevede rischia di perdere clienti ed essere lasciato fuori da una fetta di clienti che sempre più cerca la velocità delle transazioni e la semplicità.

La Finanza decentralizzata sta rivoluzionando il sistema creditizio, così come l’home banking fa sempre più parte del nostro quotidiano. E servizi come questi sono sempre più diffusi ed insistenti. E le banche non possono che adeguarsi, come stanno iniziando a fare pure riguardo le criptovalute. Dopo aver tentato di osteggiarle per anni.

Banche convenzionate con Sofort Banking

Se è vero che Sofort Banking non sia un servizio diffuso come Paypal, sta stringendo sempre più partnership.

Ecco qualche esempio:

Banca Intesa San Paolo

Ing Direct

Che Banca!

Banca Mediolanum (tramite Bmedonline)

Fineco

Come si può notare, oltre a banche online emerse più di recente ma ormai solide realtà creditizie, ce ne sono anche altre più tradizionali. Come Intesa Sanpaolo o Mediolanum. Quindi il servizio sta facendo breccia anche tra le vecchie glorie del sistema creditizio nostrano.

Tra gli altri servizi finanziari professionali vi segnaliamo inoltre MoneyFarm, un sistema molto efficace per investire con successo.

Sofort banking vantaggi

Tra i vantaggi principali, il servizio permette di eseguire un bonifico per un pagamento online e concludere la transazione immediatamente.

Le piattaforme che lo prevedono sono molto popolari, come Ticketone, Bwin, Skype, etc.

All’esercente appariranno solo questi dati:

nome e cognome

codice IBAN del conto

causale del bonifico

importo

data del pagamento

Il venditore riceve la conferma del pagamento dell’ordine entro 2-3 giorni lavorativi. Sebbene la transazione viene verificata immediatamente e l’ordine viene completato.

Broker convenzionati

Alcuni importanti broker sono convenzionati con Sofort Banking proprio per consentire ai propri trader di depositare facilmente denaro sul conto.

Tra questi troviamo eToro e OBRinvest.

eToro

Il broker eToro è leader nel trading online, con il suolo quarto di secolo di attività e quasi 7 milioni di trader iscritti.

Il broker intuisce sempre l’importanza delle novità prima degli altri broker. Infatti, ha creduto molto fin da subito alle criptovalute, lanciando da qualche anno anche un servizio di Exchange: eToroX. Oltre ad aver implementato un servizio come il Mirror Trading, lanciando il CopyTrader.

Ed ancora, eToro offre una sorta di Social network per trader, consentendo loro di interagire seguendo le Feed reciprocamente.

Il deposito minimo è di 200 euro, commissioni e spread sono bassi.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

OBRinvest

OBRinvest è un altro broker che consente i depositi tramite Sofort Banking. E’ molto sicuro, con licenza CySEC e ci tiene alla formazione dei trader iscritti offrendo ebook da scaricare e webinar da seguire in remoto.

Crede molto nella tecnologia, tanto da offrire un servizio basato sulla intelligenza artificiale, per aiutare i trader. Il nome, peraltro, è molto simpatico e rievoca un noto cartone Pixar: Toy Story.

OBRinvest aiuta anche i trader nelle loro scelte consentendogli di ricevere segnali di trading via sms, lanciati da Trading central. Si tratta di suggerimenti con tutte le indicazioni.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Sofort Banking: le domande frequenti

Cos’è Sofort Banking? Si tratta di un servizio che consente di pagare agevolmente online mediante il proprio conto corrente bancario, consentendo di collegarsi con il proprio profilo. Sempre più banche stanno aderendo al servizio. Quali sono le commissioni di Sofort Banking? Il servizio non prevede commissioni per chi invia denaro, ma lo addebita a chi lo riceve. Pari allo 0.90%. mentre per chi li invia saranno addebitate solo le commissioni previste dalla propria banca. Quali sono i broker che prevedono Sofort banking? I migliori broker che utilizzano Sofort banking sono eToro e OBRinvest

Conclusioni

Sofort Banking è un servizio che offre l’opportunità di inviare e ricevere denaro sul proprio conto corrente, utilizzando le proprie credenziali.

Sofort Banking ha superato 2 milioni di transazioni all’anno e sono oltre 35mila i commercianti aderenti. E sempre più banche lo stanno prevedendo.

Il servizio non prevede commissioni per chi invia denaro, eventualmente pagando solo le commissioni previste dalla propria banca. Mentre lo 0,90% per chi lo riceve.