Smart Money System, truffa o soldi facili? Come stanno le cose

Smart Money System è una truffa? Con Smart Money System si fanno soldi facili? Cos’è Smart Money System? Come funziona Smart Money System? Lo vediamo in questo articolo. Del resto, già in passato abbiamo passato al setaccio diversi siti che promettevano soldi facili tramite il trading, e in genere abbiamo rilevato dei casi di truffa.

In fondo, il trading online sta attirando sempre più persone. Vuoi per la crisi economica che spinge molti a cercare soluzioni alternative ai propri problemi. Vuoi per la facilità di accesso al trading grazie ai nuovi strumenti tecnologici, quali smartphone e tablet. Prima ancora i Pc desk e portatili. Strumenti che consentono di fare trading ovunque ci si trovi: comodamente dalla propria poltrona di casa, passando per un bar, un parco o nell’ufficio del proprio lavoro principale.

Tuttavia, come amiamo sempre rimarcare, la facilità di accesso al trading non deve essere sinonimo di facilità di trading stesso. Infatti, per fare trading occorre formarsi teoricamente, fare molta pratica, nonché affidarsi ad un Broker che abbia regolare licenza. Questi sono già fattori che mettono al riparo da truffe. Sia perché si conosce bene cosa si va ad affrontare, sia perché, con un Broker con regolare licenza, si mettono al riparo da truffe sia i propri dati sensibili che i propri soldi.

Occorre aprire bene i propri occhi, in quanto, in caso di truffa, è difficile tornare in possesso dei propri soldi. Queste società hanno infatti la propria sede in Paradisi fiscali e sono gestite da prestanome. Quindi, anche fare regolare denuncia – che comunque va esposta per mettere al corrente chi di dovere su certi truffatori – potrebbe non bastare.

Un buon Broker che si rispetti mette a disposizione anche una miriade di servizi: dall’assistenza clienti reattiva e facilmente raggiungibile ai segnali di trading; passando per commissioni e spread convenienti fino ad una app facile e funzionale.

E’ il caso di Smart Money System? Smart Money System è una piattaforma di investimento online per il trading di criptovalute e il trading CFD di altre attività. Ha origini sconosciute e sembra non c’è molto da scoprire su questo software perché non ha quasi nulla di autentico da offrire.

Lo Smart Money System sembra uno di quei sistemi che ti promettono solidi rendimenti con il minimo sforzo ma poi vengono meno ai propri intenti. Ma vediamolo meglio di seguito.



La soluzione migliore per operare sulle criptovalute rimane quella dei CFD. Ricordiamo che le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo delle criptovalute. Ad esempio eToro (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin. Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Smart Money System recensione

Vediamo dapprima una recensione del sito Smart Money System. Il che non vuol dire prendere per buono ciò che offre, ma solo riportarlo per dovere di cronaca.

Dopo aver acquistato la formazione del trader di volume dello Smart Money System, si riceve una e-mail con i dati di accesso al sistema. Nella pagina di accesso, si effettua l’accesso con il proprio nome utente e password e si ha immediatamente avuto accesso a tutti i video dell’intero corso.

Sono oltre 100 video e poche ore di riprese video. Almeno in teoria, ci vuole circa una settimana per completare la formazione. Marcus Schulz, il creatore di questa formazione, pubblica regolarmente nuovi video e nuovi materiali nell’area membri, i seguenti contenuti potrebbero espandersi di conseguenza. Esattamente le stesse modifiche possono essere apportate al sistema, motivo per cui i titoli di moduli o contenuti differiscono da quelli elencati qui

La formazione: il contenuto dei moduli

a) Modulo 0: benvenuto

Iniziamo con l’approfondimento sul Modulo 0. Contiene solo due video in cui Marcus ti dà il benvenuto per primo e in che modo l’allenamento è strutturato e ciò che ti aspetta.

Il modulo 0 non è quindi rilevante per l’allenamento stesso, ma piuttosto materiale bonus

b) Modulo 1: Corso per principianti

Inizia davvero nel modulo 1, il corso per principianti. Questo è molto utile per chiunque, come me, è un principiante assoluto nel trading e partendo da zero. Chiunque non abbia già negoziato per tecnologia di mercato, analisi tecnica o qualsiasi altra cosa ci sia, ma inizia a zero, è in buone mani nel Modulo 1.

Marcus spiega …

la differenza tra investimento e day trading

quali mercati sono adatti per il trading

CFD (contratti per differenza)

le fasi di mercato del trading

Termini chiave negli scambi e nel trading (molto importante!)

il libro degli ordini

il broker

Se hai già effettuato scambi commerciali, questi video probabilmente non sono più così utili. Ma consiglierei comunque di guardarli, perché qua e là potrebbero ancora inserire nuove informazioni per voi. I video spiegano le basi e quindi non sono troppo lunghi.

Come dice Marcus all’inizio e in seguito, il Modulo 1 è incredibilmente importante come principiante per comprendere il resto della formazione e la lingua del trading.

c) Modulo 2: volume

Passiamo al modulo successivo, perché ora sta diventando più interessante. In questo modulo, Marcus si concentra sui volumi di negoziazione e sulla loro importanza.

Il volume è sostanzialmente la quantità di transazioni effettuate da un trader, un broker o un mercato entro un certo periodo di tempo. L’alto volume è quindi un indicatore del flusso di cassa. Quindi ci si può orientare su trader di successo o corsi crescenti con l’aiuto del volume.

Ma poi, Marcus va 100 volte più accuratamente. Spiega …

quale trade è in commercio

Quali sono i vantaggi del volume (questo video di Marcus puoi anche guardare qui gratuitamente come una panoramica della sua educazione)

Come includere il volume nel trading

perché le tecniche di mercato / di creazione di grafici non funzionano

perché i CFD non sono per professionisti

cosa viene dopo il volume

c) Modulo3: corso completo VolFix

Modulo 3 è il corso completo VolFix, in cui Marcus introduce lo strumento VolFix. VolFix è il software di trading con cui commercia, che raccomanda e con cui svolge anche il coaching per il trading.

Ma non preoccuparti: i metodi e le strategie che mostra in VolFix, puoi certamente eseguire con altri strumenti software ? Tuttavia, spiega e mostra a Marcus tutto questo utilizzando questo software di trading.

Nel modulo 3, Marcus spiega …

quale versione VolFix è raccomandata

come scaricare VolFix e creare un account demo

la panoramica del programma

quale impostazione dovrebbe essere effettuata nell’area “Market Watch”

Informazioni di base sui grafici

i profili del cluster

il grafico a scatola

il grafico a barre

il profilo del volume

la finestra dell’ordine

il DOM, chiamato anche il book degli ordini

la configurazione del desktop VolFix

Il modulo 3 è uno dei moduli che contiene la maggior parte delle lezioni. Si impara molto sul programma VolFix, in modo da poter orientare bene e in teoria iniziare a fare trading.

BONUS: Marcus ti consente di utilizzare gratuitamente il primo mese su VolFix. Tutto quello che devi fare è cliccare sul link nella parte superiore del Modulo 3. Quindi se il programma o il trading di argomenti non è per te alla fine, puoi comunque cambiare idea.

d) Modulo 4: analisi VIP

Passiamo al Modulo 4 e quindi anche alla base dell’allenamento. L ‘”analisi VIP”, come viene chiamato il modulo, mostra come analizzare i mercati e come inserirli nei momenti giusti. Questo è particolarmente importante per mantenere alto il profitto ed evitare di perderlo il più possibile.

Dopo una breve introduzione e l’introduzione all’analisi VIP, Marcus ti mostra …

il significato dei colori nel trading

diverse analisi su diversi mercati come i future sull’oro, i tassi di cambio o il petrolio

come impostare il limite del volume

Soprattutto le analisi, che egli fa in diversi mercati, mi hanno dato una visione veramente buona della pratica del trading. Io stesso potrei semplicemente osservare e imparare come lo fanno i “professionisti”.

e) Modulo 5: strategia

Con il Modulo 5, è davvero il momento di mettersi al lavoro. Nei moduli precedenti, i video erano più propedeutici a conoscere le basi, apportare modifiche e comprendere il trading nel suo complesso.

Questo modulo 5 ora va più nel dettaglio sui veri segreti del trading. Marcus rivela le sue strategie e metodi, che usa se stesso quando recita. Le seguenti lezioni sono incluse:

Trova mercati adatti

Il punto di partenza perfetto

L’importanza del volume

Esempio di esecuzione della strategia

Regolarità nei mercati

Esempio per una cattiva posizione di partenza

Sostenibilità nel trading

Fattore: volume-tempo

e molti altri esempi di strategia!

Lui stesso applica le tattiche insegnate da Marcus nelle lezioni, come vedremo più avanti nel Modulo 7. Non parla delle applicazioni più importanti o omette metodi redditizi.

Ti insegna esattamente ciò che lo ha reso un successo. E penso che sia grandioso per lui!

f) Modulo 6: Gestione commerciale

Come suggerisce il nome, questo modulo tratta della gestione delle tue operazioni. Questo significa come comportarsi con loro e quando intraprendere le azioni.

Questo è molto importante da capire, in modo da poter chiudere automaticamente le operazioni dopo una certa perdita (anche chiamate fermate). Questo ti impedisce di perdere molto impegno in una situazione di forte corso. Gli argomenti di questo modulo sono …

lo stop dopo gli scambi

la fermata in base al tempo del volume

la sosta durante il daytrading

raggiungere gli obiettivi di profitto

Come puoi vedere, si tratta di fermarsi sia per profitti che per perdite. Mentre dovrebbe essere chiaro che uno dovrebbe lasciare uno scambio da alcuni punti bassi, per non perdere troppi impieghi, Marcus spiega anche perché ha senso porre fine agli utili.

g) Modulo 7: Livetrades

Il modulo “Livetrades” era in realtà il modulo più importante per me personalmente. Naturalmente ho dovuto prima conoscere le basi, capire la strategia e sapere come affrontare il trading correttamente.

Ma quando ho visto Marcus mettere in pratica tutta la teoria, è davvero scattato.

L’intera cosa che mostra con un trading di petrolio e una giornata di trading completa, a cui ha già postato diversi nuovi video. Dal momento che una lezione può talvolta richiedere un’ora

Ho già esaminato il modulo completo tre o quattro volte. È dannatamente importante essere in grado di fare tutto. La ripetizione quindi aiuta semplicemente a memorizzare la pratica. Ma i video valevano oro per me e per i miei mestieri.

h) Modulo 8: suggerimenti importanti

Il modulo 8 contiene importanti suggerimenti sul trading. Qui è meno sul trading stesso, ma su cosa succede fuori. Questi includono gli argomenti:

Presta attenzione alle notizie economiche

Presentazione della piattaforma di business investing.com

modifiche contrattuali

Diario commerciale principale

Dall’avanzato al professionista

Nuovi negoziati, tecnologie o anche notizie in sé, cambiano il comportamento dei commercianti e influenzano così i mercati.

Chiunque sia aggiornato e segue le notizie può quindi riconoscere rapidamente le tendenze e monitorare i mercati corrispondenti in una fase iniziale.

i) Modulo 9: modulo mentale

Il modulo mentale è di nuovo vicino al commercio, un punto molto importante nella formazione. Marcus parla di cosa fa il trading a uno e di come il trading con denaro reale può influenzare la vita. Chiede se uno è piuttosto il tipo ansioso o avido e spiega come trovare una via di mezzo.

Lezioni come …

Pensa in modo positivo

Conosci i tuoi errori

Smettere di pensare (lavorare come una macchina logica)

Accetta le tue perdite

Hack mentale – Finestra dell’ordine

Impostare sempre arresti di perdita

Il tempo è denaro

dimensione del conto

Demo e denaro reale

Durante il trading, è importante osservare fatti e cifre. I sentimenti sono fuori luogo. Ci deve sempre essere il giusto equilibrio tra ambizione e ragione.

Marcus descrive anche che le perdite, come ogni commercio, sono abbastanza normali e che i propri errori devono essere accettati. Ma è importante imparare dagli errori.

l) Modulo 10: capitale

Nel modulo “Capitale”, la formazione si occupa dell’uso del capitale disponibile (capitale azionario) e del possibile capitale di debito. Le lezioni associate includono:

Equità e debito

Tasse (tassazione degli utili)

Equity e broker

ottenere il debito

Presentazione dei fornitori di capitale di debito

L’obiettivo principale di questo modulo è sul capitale azionario e sul capitale di debito. Marcus è molto interessato a come rivolgersi ai fornitori di debito per ottenere denaro come commerciante. Spiega anche come affrontare al meglio il processo di candidatura per avere opportunità di commerciare con la capitale degli altri.

Soprattutto con Futuretrades, spesso inizi con importi a cinque cifre per agire, motivo per cui di solito manca di equità. A seconda del profitto, si ottiene una certa commissione per il trading di successo.

m) Modulo 11: Afterword

L’ultimo modulo è solo un altro epilogo di Marcus, che non è interessante per la panoramica attuale. Ecco perché finisco al punto.

Questo è quello che serve per formulare il volume di trading dal sistema di denaro intelligente . Come ho detto, se sei interessato a dare un’occhiata e vuoi dare un’occhiata , puoi guardare un video di esempio qui .

Dopo la panoramica sulla formazione, il sito mostra i risultati, presunti, che si potrebbero acquisire con la piattaforma.

Smart Money System quanto si guadagna

Quanto si guadagna con Smart Money System? Vediamo sempre cosa c’è scritto sul sito.

Sul sito viene riportato un grafico con un risultato: $ 4.950 profitti (nel primo mese!)

Come si può vedere sullo screenshot, chi parla del sito dice di aver fatto un totale di $ 4.950 nel periodo dal 12.02.2018 al 14.03.2018. Questo è stato il suo primo mese di trading come trader.

Poi svela la particolarità: “ho agito solo su cinque giorni effettivamente (visibile anche nella foto)”. Quindi, alla fine, il tizio dice di guadagnare in media $ 1.000 al giorno.

Per questi cinque giorni di trading, ha creato una panoramica dei profitti in un grafico. Riferisce:

Il 12.02 ho iniziato in 6E, ovvero il futuro EUR € / US $, con un profitto diretto di $ 162 e $ 206.

Il 6 marzo ho continuato nel FGBL e ho dovuto fermarmi un punto prima della partenza, quindi il profitto era “solo” $ 40.

Il 07.03 sono stato in grado di raggiungere $ 340 nell’ES & P 500 Future, che era meglio.

Il 13 marzo sono riuscito a vincere oltre 1000 $ per la prima volta nel petrolio, cioè nel futuro del CL.

Il 14.03 ho iniziato davvero, che potete vedere bene nella foto. Qui ho scambiato di nuovo in ES & P 500 Future e in ZN (US Treasury Bond Future) e in CL, quindi di nuovo petrolio. Nonostante due piccole perdite, sono arrivato a oltre $ 3000 il 14.03.

Forse avete notato che tra il 12.02 e il 06.03 è un periodo molto lungo.

Poi chiarisce: “Ma non ho scherzato in quel periodo. Ho usato questa volta per esaminare tutte le lezioni e i video corsi che ho avuto fino ad ora. Perchè ho notato: si impara solo dalle ripetizioni. A volte capisci solo gli argomenti alla seconda o terza volta o scopri cose completamente nuove che non hai mai visto prima. Pertanto, è positivo che la formazione sia senza tempo e puoi guardare di nuovo tutto”.

Poi conclude fieramente la sua esperienza: “nella schermata Rapporto sul rendimento, puoi vedere che ho effettuato un totale di 24 operazioni questo mese. Di questi, 22 sono stati guadagni e 2 perdite. Ciò rende facilmente un tasso di successo superiore al 90%”.

Infine, invita a saperne di più: “Se vuoi saperne di più su Smart Money System, fai clic sul link . Lì troverai un video della formazione, il che significa che vedrai già un video esclusivo in cui Marcus ti spiega qualcosa sul volume trading. Il video è tratto dal capitolo 2 e quindi puoi sempre acquisire una prima impressione libera di ciò che ti aspetti di tutto”.

Smart Money System cos’è

Cos’è Smart Money System? Questo sistema di denaro intelligente dovrebbe essere un software di trading automatizzato che utilizza l’intelligenza artificiale per sfruttare le bolle dei prezzi nei mercati delle criptovalute. Questo sistema è presumibilmente molto redditizio e può farti guadagnare un sacco di soldi. Dato che il software è gratuito, si suppone che possa farti guadagnare denaro gratuitamente.

Il punto di forza dei suoi creatori anonimi è la pretesa che il loro software possa sfruttare l’espansione e l’esplosione di bolle economiche. Tali bolle emergono quando un dato bene viene scambiato a un prezzo molto più alto del suo valore intrinseco. L’economia ha un modo di bilanciare se stessa che porta allo scoppio di questa bolla.

In questi casi, i prezzi delle attività che hanno causato la bolla finanziaria, precipitano. Non è escluso che si verifichi anche una crisi finanziaria globale. È qui che agisce apparentemente lo Smart Money System. Calcola le condizioni favorevoli nelle situazioni di una bolla economica e ti segnala quando entrare e uscire dal mercato. Come lo fa? Ciò è completamente sconosciuto. Agli utenti sono promessi segnali di trading intelligenti per guidare le loro decisioni di investimento. Sfortunatamente, la qualità di questi segnali non può essere confermata in alcun modo. Principalmente perché non è chiaro in che modo vengono generati.

Smart Money System come funziona

Come funziona Smart Money System? Per iniziare a utilizzare le funzionalità di questo software, devi depositare almeno $ 250. Altrimenti, non sarai in grado di ricevere i segnali promessi.

Il vero scopo di Smart Money System è quello di farti depositare denaro con un broker non regolamentato chiamato FX Leader. Se depositi tramite il software con questo broker, i truffatori che gestiscono Smart Money System verranno pagati dal broker per riferirti. Questa è la loro unica motivazione per eseguire questa truffa, vogliono essere pagati da questo broker non regolamentato per riferire nuove vittime che perderanno i loro soldi.

Smart Money System è una truffa?

Smart Money System è una truffa? Non si risulta ci siano sentenze passate in giudicato ne bocciature da parte della Consob. Però ci sono un paio di cose che dovresti tenere a mente prima di decidere di andare oltre. Prima di tutto, il fatto che i creatori abbiano tenuto nascoste le loro identità è un chiaro segnale che non danno importanza alla trasparenza. Un’altra cosa è che non spiegano come vengono generati i segnali di trading intelligenti promessi. Questo chiaramente non va bene, dal momento che possono essere generati casualmente.

Il settore del trading di criptovalute è in continua espansione e nuovi sistemi emergono ogni giorno. La maggior parte sono fraudolenti e lo Smart Money System non fa eccezione. Non è ragionevole investire i fondi in esso. Né il suo background, né i suoi metodi operativi e capacità sono stati confermati per funzionare in modo efficiente.

La verità è che Smart Money System sembra proprio una truffa che sta cercando di sfruttare l’ondata di popolarità delle criptovalute. Non ti farà guadagnare soldi, anzi probabilmente li farà perdere. Usa citazioni di investitori famosi come Mark Cuban per farti credere che sia basato su qualcosa di sostanziale, ma non lo è.

Smart Money System lo dice chiaramente nel proprio disclaimer. Ammettono che tutto è falso. La storia di un sistema commerciale redditizio è falsa, gli attori pagati sono stati usati per creare una storia fittizia. I risultati di trading menzionati nel video sono falsi.

Smart Money System software

La cosa più importante è che Smart Money System utilizza un noto software di truffa che è stato creato per derubarti. Ci sono già note truffe che hanno utilizzato questo software come Crypto Unlocked, Bitcoins Wealth e Crypto System Plus.

Smart Money System opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su Smart Money System? Ultimo ma non meno importante, c’è l’opinione di persone che hanno già incrociato il sistema. L’opinione comune è che lo Smart Money System sia una truffa. Ci sono piattaforme di investimento molto migliori che possono ottimizzare i tuoi sforzi di trading.

Il settore del trading di criptovalute è in continua espansione e nuovi sistemi emergono ogni giorno. La maggior parte sono fraudolenti e lo Smart Money System non fa eccezione. Non è ragionevole investire i fondi in esso. Né il suo background, né i suoi metodi operativi e capacità sono stati confermati per funzionare in modo efficiente.

Tuttavia, ci sono anche le recensioni pubblicate sul sito Web stesso di Smart Money System. Dovrebbero essere di Facebook, ma non lo sono. Avrai notato che è impossibile fare clic sui profili e pubblicare una risposta. Le recensioni sono false, i truffatori le hanno fabbricate con foto rubate.

Smart Money System, Mark Cuban chi è

Chi è Mark Cuban che viene tirato in ballo da Smart Money System? Mark Cuban (nato il 31 luglio 1958) è un uomo d’affari e investitore americano. È il proprietario del Dallas Mavericks della National Basketball Association (NBA), co-proprietario della 2929 Entertainment e presidente di AXS TV. È anche uno dei principali investitori di “squali” nella serie televisiva della realtà ABC, Shark Tank. Nel 2011, Cuban ha scritto un e-book, How to Win at the Sport of Business, in cui racconta le sue esperienze nel mondo degli affari e dello sport.

Cuban è nato a Pittsburgh, in Pennsylvania. Suo padre, Norton Cuban, era un tappezziere per automobili, mentre Cuban ha descritto sua madre, Shirley, come una persona con “un lavoro diverso o un obiettivo di carriera diverso ogni due settimane”. Ha vissuto nel sobborgo del Monte Libano, in una famiglia di classe operaia ebraica. Il nonno paterno ha cambiato il nome di famiglia da “Chabenisky” a “cubano” dopo che la sua famiglia è emigrata dalla Russia attraverso Ellis Island.

I suoi nonni materni, anch’essi ebrei, venivano dalla Romania. Il primo passo di Cuban nel mondo degli affari avvenne all’età di 12 anni, quando vendette sacchi della spazzatura per pagare un paio di costose scarpe da basket. All’età di 16 anni, Cuban approfittò di uno sciopero del Pittsburgh Post-Gazette per portare giornali da Cleveland a Pittsburgh. Invece di frequentare la scuola superiore per l’ultimo anno, si iscrisse come studente a tempo pieno all’Università di Pittsburgh, dove è entrato a far parte della Fraternità internazionale di Pi Lambda Phi.

Mentre frequentava l’Università di Pittsburgh, ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui un barista, un istruttore di discoteca e un promotore di feste. È un “amato” fan della squadra NFL di Pittsburgh, i Pittsburgh Steelers. Dopo un anno all’Università di Pittsburgh, si è trasferito alla Indiana University di Bloomington, nell’Indiana, e si è laureato alla Kelley School of Business nel 1981 con un Bachelor of Science in Management.

Ha scelto Indiana Kelley School of Business senza nemmeno visitare il campus perché “aveva le lezioni meno costose di tutte le business school nella top 10 list”. Durante il college ha avuto varie iniziative imprenditoriali, tra cui un bar, lezioni in discoteca e una catena di Sant’Antonio.

Nel 1982, Cuban si è trasferito a Dallas, in Texas, dove ha iniziato a lavorare come barista, e poi come addetto alle vendite per Your Business Software, uno dei primi rivenditori di software per PC a Dallas. Fu licenziato meno di un anno dopo, dopo essersi incontrato con un cliente per procurarsi nuovi affari, invece di aprire il negozio. Cuban avviò la sua società, MicroSolutions, con il supporto dei suoi precedenti clienti di Your Business Software. MicroSolutions era inizialmente un system integrator e un rivenditore di software.

La società è stata uno dei primi sostenitori di tecnologie come Carbon Copy, Lotus Notes e CompuServe. Uno dei maggiori clienti della società era Perot Systems.Nel 1990, Cuban vendette MicroSolutions a CompuServe, allora una sussidiaria di H&R Block per $ 6 milioni. Ha fatto circa $ 2 milioni dopo le tasse sull’accordo. Ma è qui che inizia la sua scalata.

Smart Money System fa guadagnare con il Bitcoin?

Il video di Smart Money System fa riferimento più e più volte al Bitcoin. Approfittando del fatto che la prima criptovaluta in assoluto abbia fatto registrare un’impennata del proprio prezzo nel 2017. Sfiorando a metà dicembre i 20mila dollari. Dunque, basta inserire paroline magiche come “Crypto”, “Bit” o “Coin” ed il gioco è fatto.

Ma è possibile veramente guadagnare veramente con il Bitcoin oppure si tratta dell’ennesima bugia dei creatori di Smart Money System?

La risposta è che con Bitcoin si può guadagnare tantissimo: decine di migliaia di persone si sono arricchite (partendo da zero) proprio grazie al Bitcoin. Il numero di milionari che si sono fatti con il Bitcoin è un fatto, non un invenzione.

Chi ha creato Smart Money System ha utilizzato proprio questo fatto (che è vero ed è anche abbastanza conosciuto) per rendere verosimile il sistema di guadagno automatico che stanno provando a vendere. Ma chi ha usato Smart Money System ha perso tutto fino all’ultimo centesimo. Perché?

Prima di tutto, perché a differenza di quanto viene detto nel video, Smart Money System non è assolutamente autorizzato e regolamentato. Le entità che lavorano nel settore degli investimenti devono richiedere una preventiva autorizzazione alle autorità di controllo dei mercati (ad esempio, CONSOB per l’Italia) prima di cominciare a operare.

Tra l’altro le normative europee vietano categoricamente la promessa di soldi facili e anzi impongono agli operatori regolamentati di avvisare chiaramente dei rischi connessi al trading finanziario.

Ciò però non vuol dire che anche il Bitcoin sia una truffa. Basta investirci con i Broker giusti, quelli regolamentati e che vantano le caratteristiche descritte nell’incipit. Se non pure qualche servizio aggiuntivo. Ecco di seguito qualche elenco:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

66% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti ISCRIVITI Forex, azioni, criptovalute Webinar ed ebook ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.