Skrill è un conto sicuro e affidabile? Recensione completa

Skrill è attualmente uno dei migliori sistemi di pagamento online presenti sul mercato. Skrill è un conto a tutti gli effetti su cui poter ricevere bonifici, fare transazioni online ed avere carta di pagamento prepagata (Mastercard). Fu uno dei primi conti online ad entrare in concorrenza diretta con il più conosciuto Paypal, ai tempi il nome era Moneybookers poi diventato l’attuale Skrill.

Skrill conto è affidabile? E’ una truffa ? O è un sistema di pagamento su cui fare affidamento? In questa guida cercheremo di capire cos’è Skrill, come funzionano i pagamenti e quali sono costi, vantaggi e caratteristiche principali.

Cos’è Skrill

Skrill è un conto virtuale o portafoglio elettronico che consente di trasferire denaro da un conto skrill all’altro o verso altri conti in maniera gratuita. Così come funziona per Paypal, tramite Skrill è possibile inviare denaro istantaneamente ad un altro conto Skrill.

Ogni conto Skrill ha associato un indirizzo email che rappresenta a tutti gli effetti l’indirizzo a cui inviare denaro proprio come Paypal o altri metodi di trasferimento di denaro elettronico.

Tra le caratteristiche interessanti la possibilità di avere una carta Mastercard associata al conto skrill con cui è possibile prelevare in oltre 250 paesi e pagare in modo istantaneo. La domanda principale che in molti si pongono è se sia uno strumento sicuro.

Skrill è assolutamente sicuro, fa capo ad una società finanziaria con sede in Gran Bretagna e dunque non nei soliti paradisi fiscali. Dunque è uno strumento tracciabile e sicuro.

Skrill offre tanti vantaggi e meccanismi di protezione avanzati come la verifica del dispositivo dal quale ci si connette o l’autenticazione a due fattori. Questo è molto importante dato che sul web spesso ci sono truffe. E’ possibile avere il conto Skrill nella lingua che si vuole scegliendo la valuta desiderata.

Ad esempio è possibile creare gratuitamente il conto Skrill in valuta EUR senza alcun costo o commissione.

Ovviamente in fase di registrazione occorrerà fornire tutti i documenti reali, inviando copia del documento di identità in PDF. La procedura di registrazione richiede pochi minuti ed il supporto è eccellente.

Conto Skrill: come registrarsi

Accedere a Skrill è facilissimo e richiede pochissimi minuti. Basta recarsi sulla pagina di registrazione (potete registrarvi da qui) e inserire :

un indirizzo email valido

una password (consigliamo di scegliere una password lunga e sicura)

Vi arriverà una mail di conferma per verificare che vogliate aprire il conto Skrill. Una volta cliccato sul collegamento presente nella mail potrete completare la registrazione inserendo i vostri dati personali.

Durante questa fase Skrill si occuperà di chiedervi tutta la documentazione necessaria per l’apertura del conto che come ricordiamo non ha alcun costo, è completamente gratuito. Avviate le procedure di verifica in poco tempo avrete il vostro conto Skrill e sarete pronti a inviare denaro, riceverlo, agganciare eventuali conti correnti bancari e richiedere la carta prepagata Skrill Mastercard.

Skrill carta Mastercard: come funziona e come richiederla

Skrill è a tutti gli effetti un vero wallet (portafoglio) digitale con cui è possibile fare un numero veramente elevato di operazioni.

Come abbiamo detto è possibile:

inviare e ricevere pagamenti tramite trasferimento di denaro elettronico (fornendo solo l’email proprio come Paypal)

agganciare un conto corrente bancario

richiedere una Mastercard prepagata

depositare sul conto Skrill con bonifico o altre carte di pagamento

Ma veniamo ora alle carte di pagamento che su Skrill sono due:

carta Skrill prepagata (Mastercard)

carte prepagate virtuali

Per richiedere la carta prepagata di Skrill è necessario ovviamente fornire l’indirizzo per la spedizione con i dati corretti. Una volta fatta la richiesta è possibile ricevere la carta Skrill direttamente a casa senza costi tramite posta ed in modo totalmente gratuito.

Ricevuta a casa la Mastercard Skrill sarà necessario attivarla facendo il login sul vostro conto Skrill e seguendo la procedura e le informazioni richieste. Tramite la carta Skrill è possibile pagare in tutti i negozi nel mondo e prelevare in qualsiasi Bancomat o ATM con un minimo costo per ogni prelievo effettuato fino ad un massimo di 250 € al giorno.

La carta Skrill è una carta di debito dunque è agganciata al saldo del vostro conto skrill. Nel momento in cui si fa una transazione l’operazione verrà immediatamente eseguita sul conto proprio come funziona con le tradizionali carte di debito o Bancomat, il tutto con la massima trasparenza.

Il canone annuo della carta Skrill prepagata è di soli 10 €.

Per eventuali problemi è sempre possibile chiamare il call center per bloccarla o chiedere la sostituzione in caso di smarrimento.

Skrill carta virtuale

Un’altra comodità incredibile di conto skrill è data dalle carte prepagate virtuali.

Con conto Skrill è possibile attivare infatti delle carte di pagamento “virtuali” o usa e getta in modo da poter acquistare in tutta sicurezza online senza dover fornire il numero della carta Mastercard principale.

Come depositare sul conto Skrill

Sul conto skrill è possibile utilizzare vari metodi per versare o depositare sul conto. Ecco quali sono i principali metodi di deposito:

con carta di credito : è possibile aggiungere e verificare una carta di credito che già avete e poi utilizzarla successivamente per depositare (con commissione minima pari all’1,9% sul deposito)

: è possibile aggiungere e verificare una carta di credito che già avete e poi utilizzarla successivamente per depositare (con commissione minima pari all’1,9% sul deposito) con bonifico bancario : è possibile fare un bonifico e depositare denaro sul contro skrill in modo gratuito e senza alcuna commissione

: è possibile fare un bonifico e depositare denaro sul contro skrill in modo gratuito e senza alcuna commissione con trasferimento in Bitcoin: è possibile trasferire denaro da un altro wallet Bitcoin con una commissione pari all’1%

Come prelevare dal conto Skrill

Naturalmente è possibile prelevare fondi dal proprio conto Skrill in maniera semplice. Ecco quali sono i metodi:

tramite carta di credito : è possibile in 2 giorni lavorativi circa trasferire denaro dal conto Skrill ad una carta di credito (commissione 1,80 €)

: è possibile in 2 giorni lavorativi circa trasferire denaro dal conto Skrill ad una carta di credito (commissione 1,80 €) tramite prelievo Bancomat : come detto in precedenza grazie alla carta Mastercard è possibile prelevare denaro in qualsiasi sportello Bancomat o Postamat (commissione max 2,5 €)

: come detto in precedenza grazie alla carta Mastercard è possibile prelevare denaro in qualsiasi sportello Bancomat o Postamat (commissione max 2,5 €) tramite Bonifico: è possibile richiedere denaro tramite bonifico sul proprio conto corrente fornendo l’IBAN ed il codice SWIFT per le operazioni estere (tempo di max 5 giorni lavorativi e commissione max 3,95 €)

Skrill: è sicuro o è una truffa?

Il conto Skrill è assolutamente sicuro. E’ un marchio che fa capo a Paysafe, una azienda leader nei servizi finanziari regolata dalla Financial Security Autorithy, l’equivalente della Consob nel Regno Unito. Le carte di pagamento sono Mastercard e dunque offrono il massimo in termini di sicurezza e protezione dei dati personali.

Inoltre dovete considerare che oggi Skrill (ex Moneybookers) vanta più di 20 milioni di clienti nel mondo. Si tratta di una società regolamentata dalla severissima FSA britannica e dispone di un ottimo team anti frode che controlla che i clienti non subiscano truffe né siano vittime di phishing e altri tipi di frode. Il team di Skrill è molto attento e utilizza software in grado di controllare se ci sono cose strane che avvengono sui conti bloccando immediatamente eventuali trasferimenti o pagamenti. In ogni caso è sempre possibile contattare l’assistenza via email o telefono.

Vantaggi

Abbiamo visto come il Conto Skrill rappresenti uno dei migliori wallet digitali per gestire denaro. Tra i vantaggi indiscutibili possiamo segnalare:

la possibilità di inviare denaro in modo facile e veloce

la sicurezza del conto: per inviare denaro basta sapere l’indirizzo email

la possibilità di prelevare denaro tramite Bancomat in ogni parte del monto

la possibilità di avere un team di contattare via email o telefono per assistenza

commissioni basse fino a 0,50 €

la possibilità di ricevere email ed sms quando si fanno operazioni

l’autenticazione a due fattori per poter accedere al conto skrill con Email e telefono ed SMS per confermare

Skrill o conto bancario ? Ecco le differenze

Il conto Skrill è un conto a tutti gli effetti ma presenta alcune differenze sostanziali con un conto bancario.

A differenza del conto bancario non è necessario avere l’IBAN per ricevere pagamenti, con Skrill i trasferimenti di denaro avvengono solo attraverso l’indirizzo email del ricevente e del trasmittente. L’indirizzo email, quindi, identifica univocamente il conto o portafoglio elettronico.

Opinioni e recensioni

Basta leggere le recensioni degli utenti sul web e le opinioni per capire che Skrill conto è un ottimo wallet digitale che può essere una ottima alternativa agli strumenti di trasferimento di denaro online come Paypal o Postepay.

Offre numerosi vantaggi come la possibilità di avere una carta Mastercard prepagata e le carte virtuali in modo da avere maggiore sicurezza e controllo nelle transazioni. L’autenticazione a due fattori e un team specializzato di supporto fanno si che molti utenti siano soddisfatti di questo servizio.

Conclusioni e alternative

Si tratta di una ottima soluzione di pagamento anche se attualmente secondo noi ci sono soluzioni altrettanto valid come N26 (clicca qui per visitare il sito ufficiale) e Hype (clicca qui per riceverla gratuitamente).