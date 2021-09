Shiba Inu Crypto: crolla insieme a tutto il mercato criptovalute

Il mercato delle criptovalute sta crollando nelle ultime ore. Abbiamo assistito ad importanti correzioni su tutte le principali criptovalute ed in particolare su alcune come Shiba Inu c’è stato un vero e proprio crash.

Shiba Inu è attualmente sotto pressione anche se sta recuperando da un dump pauroso del -30%. Molti analisti si aspettavano un crash di questa meme coin che non ha mai convinto fino in fondo gli analisti. Tutti gli indicatori tecnici indicano una situazione bearish con il prezzo che in queste ore sta parzialmente recuperando anche se i segnali sono tutti ribassisti.

Questa situazione di panico generale sui mercati può aprire scenari interessanti per chi vuole comprare e fare holding sulle principali criptovalute ma anche su chi vuole fare trading nel brevissimo periodo e sfruttare al massimo la volatilità dei mercati. Possiamo vedere in questa immagine l’indicatore Fear & Greed che è sceso sotto 50 ad indicare che sta tornando la paura sui mercati:

Per operare subito e sfruttare la situazione su Shiba Inu si può utilizzare ad esempio la piattaforma eToro (clicca qui per ottenere il conto demo) che offre numerose criptovalute come il meme token e strumenti molto comodi per sfruttare la volatilità.

Grazie a questa piattaforma è possibile anche sfruttare il Copy Trading per copiare le operazioni dei migliori investitori, quelli che stanno guadagnando sui mercati. Ed il deposito minimo è di soli 50$ per aprire un conto reale.

Shiba Inu Crypto: riepilogo

👍 Cos’ è? Shiba Inu è un token ERC-20, quindi si basa anche esso sulla blockchain di Ethereum. Ma anche proprio su Dogecoin e si autodefinisce “il killer di Dogecoin”. ✅ Caratteristiche Decentralizzazione 💰Token SHIBA 🥇Migliore piattaforma per criptovalute eToro 🥇Miglior exchange per Shiba Inu Token Binance

Shiba INU Crash: e le altre criptovalute?

Shiba sta cercando attualmente di superare il supporto a $0.000007 mentre le altre criptovalute stanno perdendo anche il 20%. Per Bitcoin siamo arrivati al momento della scrittura ad un prezzo di 46.000 dollari dopo che aveva raggiunto e superato nuovamente i 50.000.

La criptovaluta più capitalizzata si è scontrata sulla resistenza a 52k di fatto trascinando giù tutte le altre valute digitali che probabilmente sono state liquidate sui vari exchange innescando di fatto un pullback a catena. Una situazione non nuova per Bitcoin che si era verificata già a Settembre 2017. I movimenti di Settembre 2021 sembrano proprio ricalcare quello scenario.

Le altre non se la passano meglio con Ethereum che non è riuscito a superare e mantenere la soglia psicologica dei 4000 dollari ripiegando ad un livello più basso. Anche la dominance di Bitcoin è scesa fino al 41% ma sembra stia risalendo a testimoniare la paura sui mercati. Generalmente quando c’è un crollo molti si rifugiano su Bitcoin liquidando di fatto le posizioni sulle Altcoin.

E così anche Shiba Inu sta risentendo di questo scenario di mercato.

Analisi tecnica su Shiba Inu

Nonostante il crollo Shiba sempre riguadagnare terreno anche se con poca forza, il supporto a 0,0,00000510 $ ha infatti tenuto e come possiamo vedere dal grafico ci sono dei piccoli segnali rialzisti.

Un comportamento atteso da molti analisti abituati ormai alla grande volatilità sui mercati. Come sempre accade Bitcoin trascina con sé molte delle altcoin. Siamo sicuri che SHIB potrà recuperare terreno portandosi sopra il livello dei 0,0000060 $ e magari recuperare i valori prima del crash.

È più che naturale che questo tipo di progetti soffrano di più in giornate di questo tipo. La FUD generale sui mercati però pare per il momento scongiurata, siamo ormai abituati a vedere questi cali importanti anche oltre il 40% per poi assistere con altrettanta forza al recupero. Grazie ai broker CFD è possibile comprare Shiba Inu sia al rialzo che al ribasso.

Shiba Inu Crypto: conclusioni

Vi aggiorneremo sull’andamento delle criptovalute e sulla situazione si Shiba INU .Se volete investire fare trading in maniera sicura vi consigliamo Capital,com, un broker regolamentato che offre delle caratteristiche molto interessanti tra cui la possibilità di usare una demo gratuita.