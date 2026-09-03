Scalable Capital sostituto d’imposta: guida completa al regime amministrato in Italia

Scalable Capital è sostituto d'imposta dal settembre 2026. Guida completa al regime amministrato, differenze col dichiarativo e cosa cambia per te.

E’ arrivata finalmente la novità che molti si aspettavano. Scalable Capital ha, infatti, aperto la filiale bancaria italiana a Milano. Con essa, due novità per chi investe in Italia: l’IBAN italiano e il regime amministrato. Da quella data, i clienti che scelgono il regime amministrato non devono più occuparsi delle tasse sugli investimenti. Scalable le calcola, le trattiene e le versa all’Erario.

Per chi aveva un conto Scalable in precedenza, le cose cambiano in meglio. Il vecchio conto aveva un IBAN tedesco: intermediario estero, quadro RW obbligatorio, F24 ogni anno. Un adempimento che non tutti trovavano semplice.

Il regime amministrato azzera tutto questo. Scalable trattiene il 26% su ogni operazione in utile, compensa le minusvalenze in automatico, paga l’imposta di bollo. Quindi niente più dichiarazione dichiarazione.

Ti ricordo però che le minusvalenze maturate in regime dichiarativo non passano nell’amministrato. Se hai quindi ancora perdite da sfruttare devi fare un calcolo specifico.

Scalable Capital diventa sostituto d’imposta: cosa è cambiato

Ripercorriamo la storia, e torniamo a settembre 2025. Scalable Capital ottiene dalla BCE la licenza bancaria completa. E’ un dettaglio importante perchè quasi tutti i broker digitali operano con licenza di intermediazione, non bancaria.

La licenza bancaria è il primo requisito tecnico che permette di aprire una succursale italiana e, con essa, di agire come sostituto d’imposta.

Approfondimento Scalable Capital: la recensione completa

La licenza bancaria BCE e la succursale di Milano

L’ufficio di Milano ha aperto il 1° settembre 2026, con un team dedicato. Dal punto di vista regolatorio, Scalable Capital risponde ora sia a BaFin e Deutsche Bundesbank in Germania, sia a Banca d’Italia.

Per il cliente italiano, è a tutti gli effetti un intermediario che opera nel sistema bancario nazionale. Cioè è una banca a tutti gli effetti

Cosa significa essere sostituto d’imposta

“Sostituto d’imposta” è una figura del diritto tributario italiano: un soggetto che calcola, trattiene e versa le imposte al posto del contribuente. Nel settore degli investimenti, la piattaforma paga l’Agenzia delle Entrate mentre tu ti limiti a investire.

In Italia, fino a poco tempo fa, era possibile con le banche tradizionali italiane (Fineco, Directa, IWBank) e, dal 30 gennaio 2025, con Trade Republic.

Regime amministrato vs regime dichiarativo: le differenze sostanziali

Naturalmente puoi ancora scegliere il regime dichiarativo ma non sei obbligato. Ma vediamo le differenze principali. Il regime amministrato è più comodo, ma ha vincoli concreti per chi ha già un portafoglio avviato.

Come funziona il regime amministrato

Con il regime amministrato, Scalable gestisce tutto. Ogni operazione chiusa in utile: la piattaforma calcola l’imposta e la trattiene. Il 26% per azioni, ETF, obbligazioni corporate; il 12,5% per Titoli di Stato e obbligazioni di paesi UE/OCSE con aliquota agevolata. Stesso meccanismo per i dividendi e per l’imposta di bollo (0,20% annuo sul portafoglio).

Le minusvalenze si compensano in automatico dentro il conto: se hai venduto in perdita, quelle perdite scalano dalle future plusvalenze. Nessun calcolo, nessuna scadenza.

In dichiarazione dei redditi, le operazioni su Scalable non appaiono. Niente quadro RT, niente quadro RW: con l’IBAN italiano il rapporto non è più “estero”.

Approfondimento Osservatorio Broker: 4 fanno da sostituto d'imposta

Come funziona il regime dichiarativo

Con il regime dichiarativo, invece, la gestione fiscale resta a te. Scalable ti invia il report annuale con tutti i dati, ma sei tu a inserirli in dichiarazione, calcolare il saldo minus/plus e versare le imposte con F24.

Il vantaggio reale del dichiarativo è uno: puoi compensare le minusvalenze tra intermediari diversi. Se hai perdite su un altro broker (es: Freedom24) e guadagni su Scalable, il dichiarativo ti permette di usare le prime per ridurre le tasse sugli altri.

Minusvalenze pregresse: il punto critico prima di scegliere

Una cosa a cui fare attenzione c’è. Le minusvalenze accumulate in dichiarativo, su Scalable o su qualsiasi broker estero, NON si trasferiscono nel regime amministrato. Sono due cassetti fiscali separati.

Se passi all’amministrato, quelle perdite non ti servono più per compensare le plusvalenze su Scalable. Restano valide solo in dichiarativo, entro 4 anni dalla loro realizzazione.

Se hai perdite ancora da usare, fai il calcolo prima di cambiare. Potrebbe convenire restare in dichiarativo finché le sfrutti.

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La fiscalità degli investimenti in Italia: il quadro di base

Per chi non ha dimestichezza con la fiscalità degli investimenti in Italia, un riepilogo. Il quadro non è cambiato nel 2026.

Scalable gestisce, nel regime amministrato:

26% su plusvalenze da azioni, ETF, obbligazioni corporate, derivati, fondi

12,5% su BTP, BOT, CCT e obbligazioni equivalenti UE/OCSE con aliquota ridotta

26% su dividendi e cedole di obbligazioni corporate

0,20% annuo sull’intero portafoglio (imposta di bollo)

Come funziona la compensazione tra minusvalenze e plusvalenze

Le minusvalenze si compensano con le plusvalenze entro 4 anni. In regime amministrato, la compensazione avviene automaticamente nello stesso conto: tassa sul saldo netto, non su ogni singola operazione.

In broker come Fineco ad esempio le trovi nello zainetto fiscale.

Ti ricordo che le minusvalenze da ETF armonizzati non si compensano con le plusvalenze da ETF armonizzati. Questa asimmetria, che dipende dalla distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi nella normativa italiana, vale per entrambi i regimi.

L’IBAN italiano di Scalable Capital: cosa cambia davvero

Con la succursale italiana, i conti Scalable passano all’IBAN italiano (IT…). Bonifici e accrediti funzionano come per un normale conto domestico: velocità standard, nessuna dicitura “estero”.

IBAN e regime fiscale: attenzione alla distinzione

IBAN italiano e regime amministrato sono due cose separate.

Passare alla succursale italiana ti dà l’IBAN italiano. Non significa passare all’amministrato: al momento del passaggio scegli tu il regime. Puoi avere l’IBAN italiano e restare in dichiarativo. Le due scelte sono indipendenti.

Cosa cambia al momento del passaggio per i clienti esistenti

Il passaggio per i clienti esistenti avviene tramite l’app, con inviti progressivi. Nessuna urgenza prima di ricevere l’invito da Scalable.

Tre cose da sapere prima del passaggio:

Bonifici ricorrenti: aggiorna l’IBAN di destinazione per i trasferimenti programmati. Il PAC si aggiorna da solo.

aggiorna l’IBAN di destinazione per i trasferimenti programmati. Il PAC si aggiorna da solo. Ordini aperti : ordini limit, stop e stop limit vengono cancellati. Reinseriscili dopo il passaggio.

: ordini limit, stop e stop limit vengono cancellati. Reinseriscili dopo il passaggio. Report fiscale: anche se nel 2026 completi la migrazione, riceverai il report per il periodo precedente e dovrai riportarlo in dichiarazione.

Nuovi clienti e clienti già attivi

Se apri il conto oggi

Chi apre il conto dal 1° settembre 2026 riceve l’IBAN italiano in automatico. In apertura, scegli il regime: amministrato o dichiarativo. Puoi cambiarlo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Apri oggi il conto Scalable - IBAN italiano e regime amministrato PAC gratuiti Sostituto d'imposta Da 0,99 €/ordine Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Se sei già cliente Scalable

Se hai già un conto Scalable, aspetta l’invito. La migrazione alla succursale italiana avviene tramite l’app, in modo progressivo. Fino al passaggio: resti in dichiarativo, ricevi il report annuale e non puoi aprire nuovi prodotti come il Conto Deposito.

La finestra di fine anno per cambiare regime

In alternativa puoi cambiare il regime ogni anno. Fai l richiesta entro il 31 dicembre, e il nuovo regime entrerà in vigore dal 1° gennaio successivo. Vale per l’intero anno fiscale. Quindi ti conviene fare il cambio verso fine anno.

Il conto deposito al 2,60%: quanto vale rispetto ai conti correnti italiani

Con la licenza bancaria arriva anche il Conto Deposito libero al 2,60% annuo variabile, senza limiti di importo e senza requisiti di accredito stipendio.

La BCE rileva che i depositi a vista italiani rendono in media lo 0,19% annuo. Su €20.000, la differenza è circa €482 lordi l’anno. Al netto del 26% di imposta sostitutiva, rimangono circa €356 in più rispetto a un conto corrente tradizionale.

Il tasso può variare. Andiamo a vedere un confronto con gli altri conti deposito in Italia.

Conto / Broker Tasso annuo lordo Tasso netto (dopo 26%) Rendimento netto su €20.000/anno Media conti correnti italiani (BCE, 2026) 0,19% ~0,14% ~€28 Trade Republic — interessi sulla liquidità ~2,00%* ~1,48% ~€296 Scalable Capital — Conto Deposito libero 2,60%** ~1,92% ~€384

Confronto rendimento liquidità. *Dato Trade Republic indicativo, soggetto a variazioni. **Tasso Scalable variabile. Fonte: Scalable Capital, BCE, Trade Republic. Elaborazione webeconomia.it.

Confronto tassi annui lordi sulla liquidità. Fonte: BCE, Scalable Capital | webeconomia.it

Scalable Capital a confronto con gli altri broker sostituto d’imposta

Scalable Capital entra nel gruppo dei broker sostituti d’imposta che gestiscono le tasse per i clienti italiani. Come si posiziona rispetto agli altri?

Trade Republic: primo arrivato, stesso terreno di gioco

Trade Republic ha introdotto il regime amministrato in Italia il 30 gennaio 2025, circa 19 mesi prima di Scalable. Lo stesso modello: IBAN italiano, €1 per ordine, tasso sulla liquidità. Si rivolgono agli stessi clienti: chi vuole ETF, semplicità fiscale e un conto che rende qualcosa.

Approfondimento Scalable Capital vs Trade Republic: quale broker scegliere per investire nel 2026

Le banche tradizionali italiane

Fineco, Directa, e altre fanno da sostituto d’imposta da anni. Le commissioni per ordine sono più alte, ma la gamma è spesso più ampia. Per chi vuole solo ETF, il vantaggio delle banche tradizionali è meno netto.

I broker ancora in regime dichiarativo

eToro, DEGIRO, Interactive Brokers, Revolut Trading restano in dichiarativo. Non hanno una succursale italiana. Se usi queste piattaforme devi fare in autonomia la dichiarazione ogni anno.

Broker Regime amministrato IBAN italiano Commissioni ETF Note principali Fineco Sì Sì €2,95 o % Banca italiana, gamma completa Directa SIM Sì Sì Da €0,60 Solo trading, nessun conto corrente Trade Republic Sì (gen 2025) Sì €1 a ordine Interessi sulla liquidità Scalable Capital Sì (set 2026) Sì €0 (piano free) 2.600+ ETF, Conto Deposito 2,60% DEGIRO No No (IBAN NL) Da €1,75 Solo regime dichiarativo eToro No No (IBAN UK/EE) Spread Solo regime dichiarativo Interactive Brokers No No Da $0,35 Solo regime dichiarativo

Broker a confronto: regime amministrato e servizi. Fonte: siti ufficiali dei broker. Elaborazione webeconomia.it (settembre 2026).

Scalable Capital è sicura? Regolamentazione e garanzie

Scalable Capital ha la licenza bancaria BCE, è vigilata da BaFin, Bundesbank e Banca d’Italia. I depositi sono garantiti fino a €100.000 per depositante secondo le regole europee.

Gli investimenti sono attivi segregati: non rientrano nel patrimonio della banca. In caso di insolvenza, restano al cliente.

Sc Scalable Capital 9,3 Eccellente raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 0,99 € Costo del conto: 0,00 € ETF senza commissioni: 1.171 Costi del PAC: 0,00 € PAC totalmente gratuiti

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Scalable Capital e il regime amministrato (FAQ)

Scalable Capital è diventata sostituto d’imposta in Italia? Sì. Dal settembre 2026, con la succursale italiana, Scalable Capital agisce come sostituto d’imposta per chi sceglie il regime amministrato. Calcola, trattiene e versa le imposte all’Erario. Il cliente non inserisce nulla in dichiarazione per le operazioni in amministrato. Con Scalable devo per forza passare al regime amministrato? No. Il regime amministrato non è obbligatorio. I nuovi clienti scelgono in fase di apertura del conto. Chi preferisce gestire le tasse in autonomia può restare in dichiarativo, o passarci in seguito entro il 31 dicembre. Le minusvalenze accumulate in regime dichiarativo passano all’amministrato? No. Le minusvalenze maturate in dichiarativo non passano nell’amministrato. Sono due regimi separati e le perdite pregresse restano valide solo nel regime in cui sono state realizzate, entro 4 anni. Se hai perdite ancora da usare, valuta prima di cambiare.

Cosa valutare prima di scegliere: le conclusioni

Regime amministrato o dichiarativo? Non c’è una risposta valida per tutti. Se hai un solo conto d’investimento, nessuna minusvalenza pregressa da sfruttare e non vuoi occuparti della dichiarazione, il regime amministrato va bene.

Se hai perdite accumulate ancora da usare, o conti su più broker con cui vuoi compensare le minus in modo trasversale, il dichiarativo ti dà quella flessibilità. Con un software di dichiarazione o un commercialista, non è un problema gestirlo.

La scelta non è definitiva: entro il 31 dicembre di ogni anno puoi cambiarla.

In questa guida ti ho presentato Scalable Capital che ora, col l’introduzione del regime amministrato, è un broker ancora più competitivo di prima. Lo era già ma ora si occupa anche delle tasse, ed in più porta pure l’IBAN italiano.