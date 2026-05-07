Satispay: recensione completa 2026

Nel 2013, un piccolo gruppo di under 30 con sede a Milano scommise su un’idea che allora sembrava quasi ingenua: togliere la carta dal pagamento digitale. Oggi quella scommessa, Satispay, vale oltre un miliardo di euro, quattro milioni di utenti attivi e trecentomila esercenti convenzionati.

Il meccanismo è semplice. Niente carte, niente numeri da ricordare, niente token fisici. Ti colleghi al tuo conto corrente tramite IBAN, imposti un budget settimanale, e da quel momento in poi paghi caffè, supermercato, abbonamenti e bollette con un tap sullo schermo. Gli amici ti devono i soldi? Trenta secondi e li hai già ricevuti.

Dal punto di vista economico, il modello è altrettanto diretto. I consumatori non pagano nulla, zero commissioni, zero canoni. Gli esercenti pagano l’1% per i negozi fisici, significativamente meno del POS tradizionale che in media costa tra l’1,5% e il 2,5% più un canone mensile fisso. Per molte piccole attività, il risparmio annuo può superare i duecento euro.

In questa guida su Satispay trovi la procedura di registrazione, le funzioni meno conosciute come il salvadanaio digitale, i costi reali nel 2026 per privati e commercianti, e un confronto con PayPal e Revolut per capire quando usare uno piuttosto che l’altro.

Cos’è Satispay e come funziona

Prima di tutto, un chiarimento: Satispay non è una banca. È un istituto di pagamento autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia, una categoria ben precisa che impone obblighi severi in materia di sicurezza, trasparenza e tutela del cliente.

Non c’è un conto corrente, non ci sono interessi, e i tuoi soldi non restano “dentro” Satispay più del necessario. Ma andiamo con ordine.

Il portafoglio digitale collegato al tuo conto corrente

Il cuore del sistema è un portafoglio digitale che si alimenta direttamente dal tuo conto corrente. Al momento della registrazione, fornisci il tuo IBAN.

Da quel momento, Satispay trasferisce periodicamente una somma definita da te, il budget settimanale, dal conto al portafoglio dell’app. Quando paghi, il denaro viene scalato da qui, senza mai toccare i dati della tua carta di credito o debito.

Questo approccio ha una conseguenza pratica molto rilevante: il numero della tua carta non viene mai trasmesso durante una transazione.

Non puoi clonare ciò che non viene trasmesso. È un vantaggio strutturale di sicurezza, non una promessa di marketing.

Il budget settimanale: come funziona e come impostarlo

Il budget settimanale è l’importo massimo di cui puoi disporre ogni settimana sull’app. Lo imposti tu, in un range tra 25 e 300 euro, e puoi modificarlo in qualsiasi momento.

Il funzionamento è automatico: ogni domenica sera, Satispay calcola quanto hai speso durante la settimana e ricarica il portafoglio fino al livello impostato, prelevando la differenza dal conto corrente.

Esempio: hai impostato 150 euro e hai speso 110 euro in sette giorni. Domenica sera l’app preleva automaticamente 110 euro dal conto e li riversa nel portafoglio.

Se hai bisogno di più soldi in una settimana particolare, magari per un acquisto più grande, puoi ricaricare manualmente in qualsiasi momento, con addebito immediato.

Come registrarsi a Satispay: guida passo passo

La procedura di iscrizione è molto veloce. Ci vogliono circa dieci minuti, anche se la verifica dell’identità può richiedere fino a 48 ore lavorative.

Requisiti e documenti necessari

Hai bisogno di poche cose:

Un conto corrente italiano attivo con IBAN

Un numero di telefono italiano

Un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto)

Il codice fiscale

Almeno diciotto anni

La verifica dell’identità, il cosiddetto KYC, acronimo di Know Your Customer, avviene tramite selfie e foto del documento, gestiti da un sistema di riconoscimento automatico. Niente file allo sportello, niente moduli cartacei.

Procedura di Iscrizione e Satispay Login

Ecco i passi da seguire per attivare il tuo account Satispay:

Scarica l’app dall’App Store o dal Google Play Store, è gratuita

Inserisci il numero di telefono e verificalo con il codice ricevuto via SMS

Inserisci il tuo IBAN (lo trovi nell’home banking o sull’estratto conto)

Fotografa il documento d’identità fronte e retro

Completa il riconoscimento facciale

Scegli il tuo budget settimanale iniziale

Crea un PIN e, se vuoi, attiva il riconoscimento biometrico

Il Satispay login, una volta attivato l’account, non richiede email né password: si accede solo da smartphone, tramite PIN o riconoscimento biometrico.

Una scelta precisa di design, non una dimenticanza.

Il codice amico e il bonus di benvenuto 2026

Se un amico ti invita con il suo codice personale, ottieni un bonus di 5 euro direttamente nel portafoglio al completamento della registrazione. Il vantaggio è reciproco: anche chi ti ha invitato riceve un credito.

Puoi trovare il codice da condividere nella sezione Profilo dell’app.

Clicca qui per iscriverti su Satispay e attivare il bonus.

Le funzionalità principali di Satispay

Satispay ha funzioni che buona parte degli utenti non conosce, anche dopo anni d’uso.

Pagamenti in negozio e online

Nei negozi fisici, il sistema si basa sul QR code: l’esercente lo mostra su schermo o display dedicato, tu lo scansioni, confermi l’importo e in due secondi il pagamento è andato a buon fine. Puoi anche invertire il processo, mostrando il tuo QR personale all’esercente. Funziona entrambi i modi.

Online, Satispay è integrato in migliaia di siti e piattaforme italiani: Trenitalia, Ticketmaster, delivery e servizi abbonamento.

Selezioni Satispay al checkout, ricevi una notifica push sull’app e confermi con un tap. Veloce quanto digitare una password, e molto più sicuro.

Invio e ricezione di denaro tra privati

I trasferimenti di denaro tra utenti Satispay sono gratuiti e istantanei. Selezioni un contatto dalla rubrica, inserisci l’importo e invii.

I soldi arrivano nell’altro portafoglio in tempo reale. Funziona anche al contrario: puoi inviare una richiesta di pagamento a chi ti deve dei soldi, riceve una notifica e paga con un tap, senza scuse né dimenticanze.

Il salvadanaio digitale

Il Salvadanaio è uno degli strumenti più sottovalutati dell’app. Puoi creare più salvadanai, ognuno con un nome e un’icona personalizzati, vacanza estiva, fondo emergenze, regalo compleanno, e configurare trasferimenti automatici dal portafoglio principale su base giornaliera, settimanale o mensile.

E hai anche un piccolo rendimento sui soldi depositati, cosa che lo rende equiparabile ai principali conti deposito.

C’è anche la funzione arrotondamento: ogni acquisto viene arrotondato all’euro superiore e la differenza finisce automaticamente nel salvadanaio. Piccole somme che, mese dopo mese, si accumulano senza che te ne accorga.

Bollettini, PagoPA e Bollo Auto

Su questo fronte, Satispay offre un risparmio concreto rispetto alle banche tradizionali. Puoi pagare bollettini postali, tributi PagoPA, il bollo dell’auto e i modelli F24 direttamente dall’app, a costi sensibilmente inferiori:

Servizio Satispay Banca tradizionale Risparmio stimato Bollettino postale € 0,50 € 1,00–2,50 Fino all’80% PagoPA € 0,20 € 1,00–2,00 Fino all’80% Bollo auto € 0,99 € 1,50–3,00 Fino al 67% F24 / tributi € 0,99 € 1,50–5,00 Fino all’80% Invio denaro P2P Gratis Variabile o gratis —

Confronto costi pagamento bollettini e tributi — Satispay vs banca tradizionale.

Il programma fedeltà: punti e offerte

Nel 2026 Satispay ha cambiato approccio al cashback: al rimborso diretto si è sostituito un sistema di raccolta punti convertibili in sconti presso i negozi del programma fedeltà, oltre 120.000 in tutta Italia.

Il cambio ha deluso qualche utente storico abituato al rimborso immediato, ma il nuovo sistema offre partnership più strutturate con brand nazionali e locali. Le offerte disponibili sono visibili nella sezione apposita dell’app.

Satispay è gratuito? Tutti i costi e le commissioni 2026

La domanda che tutti si pongono. La risposta, per i consumatori, è un netto sì: Satispay non applica nessuna commissione sui pagamenti quotidiani, sui trasferimenti tra amici, né sulla ricarica del portafoglio.

Le uniche voci con un costo sono i pagamenti di bollettini e tributi, ma come hai visto nella tabella precedente, le tariffe sono comunque vantaggiose rispetto alle banche.

Costi per i privati (consumatori)

Con Satispay da consumatore non paghi nulla per:

Registrazione e apertura account

Pagamenti in negozio fisico e online

Invio e ricezione di denaro tra privati

Ricarica settimanale automatica dal conto

Utilizzo del salvadanaio e dei trasferimenti automatici

Costi per gli esercenti: Satispay Business

Dal lato dell’esercente la situazione è diversa, anche se rimane competitiva. Satispay Business non prevede costi fissi, nessuna iscrizione, nessun canone mensile, nessuna spesa di cancellazione. Si paga solo quando si incassa.

Tipo di attività Commissione Iscrizione Canone mensile Accredito Negozi fisici 1% Gratuita € 0 Flessibile Attività in movimento 1% Gratuita € 0 Flessibile E-commerce < 10€ 1,5% Gratuita € 0 Flessibile E-commerce ≥ 10€ 1,5% + €0,20 Gratuita € 0 Flessibile Tabacchi / Edicole 0,5% Gratuita € 0 Flessibile Distributori automatici 1% Gratuita € 0 Flessibile POS tradizionale (media) 1,5–2,5% + canone 100–300€ 10–30€/mese 1–3 gg lav.

Commissioni Satispay Business per categoria di attività — confronto con POS tradizionale.

Per un negozio con cento transazioni mensili da venti euro, passare da un POS tradizionale (media 2% + 15€/mese) a Satispay significa risparmiare circa 180-220 euro l’anno. Per attività con scontrino più alto o e-commerce, la valutazione va fatta caso per caso.

Satispay Business: la soluzione per commercianti e professionisti

Satispay Business è la risposta dell’azienda milanese alla domanda che migliaia di piccoli esercenti si pongono ogni anno: devo per forza comprare un POS per accettare pagamenti digitali? Con Satispay, la risposta è no.

Come accettare pagamenti con l’app business

Apri l’app sul telefono, digiti l’importo, e compare un QR code che il cliente scansiona dal suo smartphone.

Il pagamento avviene in due-tre secondi, ricevi una notifica immediata e l’importo si registra nella cronologia. Puoi anche usare il totem fisico di Satispay, un piccolo display dedicato, che mostra il QR in modo fisso senza dover aprire l’app ogni volta. Utile per bar, ristoranti e negozi ad alto traffico.

Integrazione e-commerce e pagamenti online

Per le attività online, sono disponibili plugin ufficiali per WooCommerce, PrestaShop, Magento e Shopify.

L’integrazione richiede pochi minuti e non richiede competenze tecniche avanzate. Per sviluppatori o situazioni non standard è disponibile una API REST completa.

C’è anche la possibilità di generare link di pagamento condivisibili via WhatsApp, email o social: ideale per professionisti e piccole attività senza sito e-commerce.

Tempistiche di accredito sul conto

Una flessibilità che molti altri sistemi non offrono: puoi scegliere quando ricevere gli accrediti sul conto corrente. Le opzioni disponibili sono tre:

Giorno successivo: l’incassato viene accreditato il giorno lavorativo seguente

l’incassato viene accreditato il giorno lavorativo seguente Settimanale: tutti gli incassi della settimana arrivano ogni lunedì

tutti gli incassi della settimana arrivano ogni lunedì Mensile: ideale per chi vuole gestire la liquidità in modo aggregato

Satispay è sicuro?

La sicurezza di Satispay parte da una premessa semplice: ciò che non viene trasmesso non può essere rubato.

Il numero della tua carta non entra mai nella transazione, e questo elimina il principale canale di frode dei pagamenti digitali.

Come funziona la sicurezza dell’app

Ogni transazione richiede la tua conferma esplicita tramite PIN o riconoscimento facciale. Non sono possibili addebiti automatici senza il tuo consenso attivo per ogni singolo pagamento.

In caso di smarrimento o furto del telefono, puoi bloccare immediatamente l’account dall’area clienti web o chiamando l’assistenza. Il sistema monitora costantemente le transazioni e invia alert in caso di attività anomale.

Autorizzazione Banca d’Italia e normativa

Satispay S.p.A. è un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla Banca d’Italia (provvedimento n. 1038 del 10 maggio 2019) e soggetto alla Direttiva Europea PSD2, che impone l’autenticazione forte, Strong Customer Authentication, per tutte le transazioni digitali. Il KYC obbligatorio garantisce la tracciabilità delle operazioni e la conformità alle normative antiriciclaggio europee.

4 livelli di sicurezza di Satispay — Elaborazione webeconomia.it 2026

Satispay vs PayPal vs Revolut: confronto 2026

Andiamo a fare un rapido confronto con altri strumenti che sicuramente conosci già. Ogni strumento ha uno scenario in cui funziona meglio, e capirlo ti fa risparmiare commissioni e qualche grattacapo.

Caratteristica Satispay PayPal Revolut Costi privati Gratuito Gratuito (con limiti) Base gratuito / piani a pag. Commissioni esercenti 1% fisico / 1,5% online 3,4% + quota fissa ~1,5% variabile Disponibilità geografica Solo Italia Mondiale Mondiale Carta fisica No Sì Sì Pagamenti internazionali No Sì Sì Salvadanaio / risparmio Sì (nativo) No Sì (Vaults) Regolamentazione Banca d’Italia Lussemburgo/BCE FCA UK / Lituania App rating (App Store IT) 4,7/5 4,4/5 4,5/5

Confronto Satispay vs PayPal vs Revolut — principali caratteristiche.

Elaborazione webeconomia.it su dati ufficiali, Maggio 2026

Quando scegliere Satispay

Satispay ha senso se vivi e spendi principalmente in Italia. Per i pagamenti quotidiani non ti costa nulla, e la sicurezza è migliore di quella delle carte tradizionali perché il numero della carta non viene mai trasmesso.

Se sei un esercente con scontrino medio-basso, è quasi certamente l’opzione più economica disponibile.

Quando preferire PayPal o Revolut

Se compri spesso su Amazon, eBay o siti internazionali, PayPal ha protezioni acquirente che Satispay non offre.

Se viaggi, Revolut è nettamente meglio: carta fisica, cambio valuta a tassi interbancari, supporto in decine di paesi. I tre strumenti coprono esigenze diverse, e non è raro usarli tutti e tre.

Pro e Contro di Satispay: la valutazione finale

I vantaggi di Satispay

Completamente gratuito per i consumatori, zero sorprese in bolletta

Registrazione in dieci minuti, pagamento in tre secondi

Sicurezza strutturale: no dati carta, autenticazione forte a ogni transazione

Oltre 300.000 esercenti convenzionati in Italia

Salvadanaio digitale per il risparmio automatico e graduale

Per esercenti: 1% senza canone, contro la media 1,5-2,5% + fisso del POS

Bollettini e PagoPA a costi molto inferiori alle banche tradizionali

Gli svantaggi di Satispay

Funziona solo in Italia: all’estero è completamente inutilizzabile

Nessuna carta fisica: nei rari casi in cui non è accettato, devi ricorrere ad altro

Budget settimanale massimo di 300€: può risultare limitante per acquisti importanti

Assistenza clienti: tempi di risposta spesso critici nelle recensioni degli utenti

Il cambio da cashback diretto a sistema punti ha deluso parte della base utenti

Nessuna valuta estera, nessun pagamento internazionale

FAQ: le domande più comuni su Satispay

È possibile usare Satispay all’estero? No. Satispay funziona esclusivamente sul territorio italiano. Fuori dai confini nazionali, né i pagamenti nei negozi né quelli online sono supportati. Per i viaggi internazionali, la soluzione più pratica è affiancare una carta Revolut, che copre cambi valuta e pagamenti in decine di paesi senza commissioni. Cosa succede se dimentico il PIN di Satispay? Puoi reimpostarlo direttamente dall’app: basta seguire la procedura di recupero, che richiede la verifica del numero di telefono e, in alcuni casi, la conferma dell’IBAN. Se sospetti un accesso non autorizzato al tuo account, blocca l’account immediatamente dall’area web di Satispay o contatta il supporto: la funzione di blocco è disponibile 24 ore su 24. Satispay è equiparato a un conto corrente? No, e la distinzione è importante. Satispay è un istituto di moneta elettronica, non una banca. I fondi nel portafoglio non sono coperti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che protegge i conti correnti fino a 100.000 euro. Per questo ha senso mantenere nel portafoglio Satispay solo la liquidità necessaria per le spese correnti, non risparmi o somme importanti.

Satispay conviene? La nostra opinione

La risposta breve è sì. Quella più lunga richiede un minuto in più.

Per chi vive e spende principalmente in Italia, Satispay è probabilmente il metodo di pagamento quotidiano più conveniente del 2026. La gratuità per i consumatori non è una promozione a scadenza: è il modello di business, sostenuto dai ricavi degli esercenti. Non ha clausole in piccolo.

Il sistema del budget settimanale, che molti all’inizio percepiscono come un limite, funziona in pratica come una forma leggera di disciplina finanziaria. Se esaurisci il budget in anticipo, devi ricaricare manualmente. Quel momento di attrito è intenzionale: ti ricorda che stai spendendo.

Il salvadanaio digitale, l’arrotondamento automatico e i pagamenti di bollettini a costi ridotti sono funzioni che nessuna altra app di pagamento italiana offre tutte insieme. Non sostituisce un conto di risparmio o di deposito, ma per le spese di tutti i giorni è difficile fare meglio.

Per gli esercenti, la valutazione dipende dal volume e dal tipo di attività. Per un piccolo negozio fisico o un professionista che riceve pagamenti di persona, Satispay è quasi certamente la soluzione più economica. Per chi ha un e-commerce con scontrino medio alto, vale la pena fare i conti con precisione prima di passare da un sistema consolidato.

Il nostro voto finale: 8,5 su 10. Si perde un punto per i limiti geografici e mezzo per il programma fedeltà cambiato in peggio. Il resto funziona.

Scarica subito l’app d Satispay e attiva il bonus.