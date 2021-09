Satcomma standard: notazione che risolve problema decimali Bitcoin

Indipendentemente dal software di wallet che utilizziamo, lo standard di notazione bitcoin, ovvero come appaiono i numeri nel tuo saldo, è il componente UX principale della nostra relazione con bitcoin.

La punteggiatura di denaro, punti e virgole, e dove appaiono in sequenza, ci forniscono informazioni critiche sulla nostra ricchezza personale e sul costo delle merci.

Lo standard di notazione è il ponte levatoio che dobbiamo attraversare ogni volta che interagiamo con il denaro.

Satcomma standard è un nuovo standard di notazione per Bitcoin che utilizza le virgole a destra della virgola decimale, con separatori di virgola agli intervalli previsti per i numeri interi, cioè ogni tre numeri contando da destra a sinistra.

Sebbene questa sia una netta rottura con la notazione consueta, trasmette istantaneamente il tasso di conversione tra bitcoin e sats, e questa è la sua unica utilità.

Un esempio: .03445674 BTC diventa .03.445.674

Satcomma standard come funziona

Una confluenza di fattori sta portando a un supporto sempre più vocale per la denominazione di bitcoin interamente in sats. Poiché quantità sub-decimali di bitcoin diventano sempre più prevalenti nell’economia in generale, la consapevolezza dell’unità satoshi sta crescendo.

Su Lightning Network, ad esempio, dove non vengono ancora utilizzate intere quantità di BTC in produzione, la denominazione in sat è d’obbligo.

Nonostante la tendenza verso i sats, le denominazioni di Bitcoin a numero intero sono ancora prevalenti. Il formato di notazione descritto sopra unisce bitcoin e sats in un’unica rappresentazione visiva.

Se interagisci con quantità frazionarie di bitcoin abbastanza a lungo, le basi diventeranno una seconda natura. Ma c’è una barriera mentale per fare questa conversione rapidamente. La difficoltà sta nel fatto che mentre i sats sono universalmente contati in milioni, la parola “milione” stessa è una misura di luogo specifica a SINISTRA del decimale.

0,5 BTC = 50.000.000 di sat.

Cinquanta milioni è un importo intero, non un importo frazionario. Quello di cui dobbiamo fare i conti è che gli importi espressi in sats implicano un decimale finale.

Il modo più semplice, quindi, per orientare l’utente nello spazio della notazione è quello di fornire un separatore di virgola ogni tre numeri partendo da destra, coerente con “milione” nella notazione tradizionale.

È solo perché lo stesso Satoshi ha scelto di aggiungere otto zeri a bitcoin e non nove, che lottiamo, forse inconsciamente, con questo enigma della terza virgola in satoshi. Se bitcoin fosse stato creato con nove zeri, la terza virgola sarebbe al suo posto, sia che tu stia leggendo da destra o da sinistra…

€ 6.150.000,001.

Ma dato che 1 bitcoin = 100.000.000 sats e non 1.000.000.000 sats, ci ritroviamo con un risultato notazione scomodo, ovvero che per pensare veramente in sats, dobbiamo inserire un segno di punteggiatura mentale (un punto) a cui appartiene: al passaggio da 90 a 100 milioni.

Questo problema non esiste nella finanza tradizionale perché i valori inferiori al centesimo, che esistono solo in contabilità, sono sempre arrotondati al decimo più vicino.

In termini legali, un millesimo di dollaro non esiste. Ma Bitcoin rende necessarie lunghe stringhe di valori subdecimali per la prima volta nella storia economica.

Satcomma standard: quali problemi risolve

A causa dell’enigma della terza virgola e del nuovo imperativo per esprimere stringhe sub-decimali a otto cifre, può essere utile un nuovo standard di notazione. Lo schema proposto sopra fornisce un orientamento istantaneo e risolve entrambi i problemi.

Questo standard di notazione è molto utile quando si effettuano conversioni mentali tra BTC e sats per importi inferiori a un milione di sats.

Nel caso del seguente importo 0,004, per convertirlo in sats, l’attuale standard di notazione lascia agli utenti due opzioni:

impegnare una tabella di conversione in memoria estendere gli zeri a destra quando si passa da BTC a sats

Il risultato è: 0,00400000

Il problema con questo esercizio è che gli esseri umani non sono bravi a controllare le quantità semplicemente fissando un’immagine. Dopo aver aggiunto gli zeri di cui sopra, è necessario eseguire almeno un passaggio di correzione degli errori, controllando due volte che sia stato aggiunto il numero corretto di zeri. È un processo lento.

Ecco un altro esempio: 698.000 sat.

Per convertirlo in BTC dobbiamo fare lo stesso esercizio sopra, ma al contrario, estendendo gli zeri a sinistra e poi aggiungendo un decimale. Il risultato diventa: 0,00698000

Sebbene entrambe queste conversioni siano meccaniche e semplici, sono ingombranti e devono essere eseguite con scrupolosa precisione. Sbagliare di uno zero è un errore costoso.

L’obiettivo è quindi quello di creare uno standard di notazione che realizzi istantaneamente questa conversione con un universalmente riconosciuto linguaggio visivo, con significanti di valore incorporati per fornire la correzione degli errori al primo passaggio e che consentono all’utente di effettuare valutazioni di valore senza rallentare per contare, quindi ri-contare, i singoli zeri.

Satcomma standard critiche principali

Sebbene possa risultare molto utile, anche il Satcomma standard non è esente da critiche.

@oldcryptogeek, un trader di criptovalute tu Twitter, ha pubblicato un post nel quale nota:

“Ma poi sei un po’ forzato a includere sempre tutti i numeri interi. Quindi 0.12 dovrà essere scritto 0.12.000.000 Mentre nell’altro modo potresti accorciarlo 0.120 0.120.300 0.120.300,02 L’altro modo sarebbe sembra strano a meno che non venga sempre completato fino alla fine 0,12,0 0,12,030 0,12,030,002.”

Ha ragione. Nella maggior parte dei casi potrebbe essere necessario scrivere l’intero numero. Tuttavia, la maggior parte delle transazioni bitcoin utilizza comunque tutti gli otto decimali. Inoltre, con questo schema, più vediamo importi di bitcoin scritti con l’ultima cifra decimale, più rafforziamo la conversione in satoshi.

Precisamente. Per gli importi solo sat, che diventeranno sempre più comuni nell’economia (soprattutto su Lightning) questa notazione diventa sempre più utile.

L’altra critica più comune è che usa solo i sats. L’eventualità che diventino prevalenti, però, non fa che amplificare la necessità di aiutare le persone nella conversione in bitcoin. Più le cose hanno un prezzo esclusivamente in sat, più è importante che le persone interiorizzino questo rapporto.

Ma non importa quanto siano comuni i sat, gli importi di bitcoin a numero intero continueranno a esistere e gli importi di bitcoin a numero intero saranno ancora onnipresenti.

Il pregiudizio contro i numeri a destra del decimale, la percezione che rappresentino somme insignificanti, è del tutto appropriato per un sistema inflazionistico, in cui tutti i valori diventano continuamente più piccoli in termini reali.

Bitcoin elimina per sempre questo modo di pensare. Per molti di noi, diventerà pratica quotidiana misurare una ricchezza sostanziale con un periodo importante.

Lo standard satcomma (grazie per il nome @ZoltanTokoli), essenzialmente ricrea numeri interi a destra del decimale. Utilizzato nel contesto del denaro, questo formato rieduca la mente a percepire la virgola come una porta verso grandi somme.