Roinvesting: recensione completa del broker partner del Milan

Cos’è Roinvesting? Roinvesting conviene? Lo vediamo in questa recensione completa su Roinvesting, dato che è un Broker che ha stretto una partnership con il Milan dal 27 aprile 2020, con contratto fino a giugno 2021.

Broker e squadre di calcio, un sodalizio che sta aumentando come quello di qualche anno fa tra calciatori e veline. Gli esempi sono diversi. Si pensi a Plus500 (clicca qui per saperne di più), che dal 2015 è sponsor di una squadra blasonata come l’Atletico Madrid. Partnership prolungata fino al 2021, ma probabilmente destinata ad andare avanti.

Certo, le cose in casa Milan non stanno andando benissimo da un bel po’ di anni. Diciamo pure, da dopo lo scudetto 2010-2011, che interruppe il dominio dei cugini interisti, ma che poi fu l’ultimo prima di quello ancora in corso della Juventus.

Tuttavia, i rossoneri sono un club molto prestigioso a livello internazionale, per i tanti trofei vinti in passato. E di recente sono gestiti da un Fondo, Elliott. Dopo il ritiro della famiglia Berlusconi (proprietaria del club per un trentennio) e alcune trattative non andate a buon fine (come per esempio col fantomatico Mr Bee).

Quindi, essere sponsor del Milan non è una cosa facile. Ed evidentemente il Broker che passiamo al setaccio in questo articolo, ci è riuscito grazie alla sicurezza che infonde.

Vediamo dunque cos’è il Broker Roinvesting, come funziona e se conviene.

ROInvesting cos’è

Cos’è il Broker ROInvesting? Si tratta di una piattaforma di trading online con regolare licenza CySEC. Il che già fa mettere l’anima in pace che non si tratti di una truffa.

Infatti, ROinvesting è gestito dalla società di investimento con sede a Cipro Royal Forex. E pertanto regolata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (meglio nota con l’acronimo CYSEC).

Ancora, si tratta di un broker che permette di investire mediante i CFD, acronimo con cui si rimanda ai cosiddetti Contracts For Difference.

Contratti definiti derivati in quanto riflettono il valore di un asset sottostante. Il quale non sarà posseduto direttamente ma sui quali si poterà investire al rialzo o al ribasso (in gergo Long o Short).

Con queste parole Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha presentato il nuovo accordo commerciale:

“Sono lieto di dare il benvenuto a ROinvesting nella nostra famiglia. Questa partnership strategica cercherà di centrare gli obiettivi aziendali del brand facendo leva sulla forza dell’abbinamento con AC Milan a livello internazionale e sulla opportunità unica che coinvolgerà i clienti di ROinvesting di vivere esperienze senza prezzo”.

ROInvesting asset disponibili

Quali sono gli asset disponibili su ROInvesting? Tutti i principali, quindi:

Forex (oltre 40 coppie di valute, quindi non solo le major)

Criptovalute (troverai le principali per capitalizzazione di mercato, ma anche alcune in forte ascesa)

Indici azionari (i principali indici per categoria merceologica o per paese, come Nasdaq, Nikkei e FTSE 100)

Azioni (le principali società quotate in Borsa sugli altrettanti principali mercati finanziari del mondo)

Materie Prime (sia quelle Hard, che quelle Soft)

ETF (panieri di asset pre-confezionati con costi molto bassi e rischi variabili a seconda della tipologia)

ROInvesting come funziona

Come funziona ROInvesting? Abbiamo detto che consente di investire tramite i comodissimi e trasparenti CFD. E come tutte le piattaforme di trading, offre tanti strumenti per farlo al meglio. Del resto, è interesse anche del Broker che il trader diventi vincente, per guadagnarci sulle commissioni e lo spread.

Queste le piattaforme offerte da ROInvesting:

Webtrader: la piattaforma propria del Broker, disponibile in formato web-based, quindi non necessitante di download

Metatrader 4: nota anche con l’acronimo MT4, permette di beneficiare di tanti strumenti per il trading. Sebbene esista ormai dal lontano 2002, questa piattaforma è ancora largamente preferita dai trader per quello che offre

App: ROInvesting non può non offrire anche una versione app del suo sito. Disponibile sia su iOS che Android. Ciò vi consentirà di fare trading ovunque vi troviate, ovviamente disponendo sempre di una connessione

ROInvesting formazione

Com’è la formazione offerta da ROInvesting? Alquanto discreta, dato che offre sia eBook scaricabili, che corsi e tutorial online.

La formazione teorica è molto importante e serve per comprendere il trading online e i meccanismi che lo governano.

Gli ebook, per esempio, affrontano tematiche come quelle squisitamente tecniche (i vari tipi di analisi di mercato per esempio) fino alle questione psicologiche.

Oltre agli eBook ci sono anche dei video corsi. Entrambi sono reperibili sulla piattaforma in modo gratuito e senza registrazione.

ROInvesting opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni sul Broker ROInvesting? Pur essendo un Broker in Italia meno noti di altri come il succitato Plus500 o eToro, resta comunque un Broker con grandi potenzialità future.

E la partnership del Milan aiuterà a farsi pubblicità, soprattutto nel caso in cui i rossoneri riprendano un percorso vincente che più si confà alla loro storia.

Lo scorso febbraio, insieme a ROInvesting, è stata dichiarata anche l’intenzione del Milan di stringere un accordo commerciale con Skrill. Piattaforma per il trasferimento di fondi online. Ad oggi però manca ancora l’ufficialità.

Piattaforme alternative

In questo elenco vi segnaliamo delle piattaforme con commissioni più basse che sono attualmente le migliori che il mercato offre:

