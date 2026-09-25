Robinhood Chain: cos’è e perché sta cambiando la finanza tokenizzata

Robinhood Chain è la blockchain Layer 2 di Ethereum lanciata da Robinhood nel 2026: azioni tokenizzate 24/7, DeFi, memecoin e agenti

Robinhood Chain è una rete Layer 2 su Ethereum che permette di comprare azioni tokenizzate a qualsiasi ora, operare sulla DeFi anche con agenti AI in autonomia e sopratutto speculare su memecoin. E’ sopratutto il trading di memecoin ad aver portato questa chain alla ribalta, facendone un serio concorrente di Solana sulle meme.

Basta dare un’occhiata ai volumi. In meno di sei settimane ha superato Base (il layer 2 di Coinbase) nel numero di transazioni giornaliere, attirato oltre 800.000 indirizzi attivi e portato il TVL oltre 800 milioni di dollari.

Il 1° luglio 2026 a Londra, all’evento “The World Is Flat”, il CEO Vlad Tenev ha presentato la sua personalissima visione. Parliamo di un’infrastruttura globale dove azioni, derivati, criptovalute e DeFi convivono sulla stessa piattaforma senza intermediari. Qualcosa di diverso però è successo

La chain nasce, principalmente, per gli asset reali tokenizzati. Ma nei primi due mesi a dominare sono state le memecoin. CASHCAT, un token a tema gatto ispirato alla vecchia mascotte di Robinhood, ha guadagnato il 2.158% nella prima settimana. Pons (piattaforma per lanciare meme token), ha superato Pump.fun per fee giornaliere.

E Tenev, che aveva dichiarato pubblicamente che “gli asset privi di utilità non servono a nulla”, ha poi iniziato a seguire l’account X di CASHCAT. Ha poi affermato che la chain “funziona benissimo anche per i meme”. Chissà perchè non ci sorprendono queste dichiarazioni….

Che cos’è Robinhood Chain

Una blockchain pensata per gli asset reali tokenizzati

Robinhood Chain nasce per portare le azioni del NYSE e del Nasdaq su blockchain. Quindi il trend del 2026. Trading tutti i giorni per 24 ore, senza chiusure di mercato.

E’ stata lanciata a Luglio 2026 principalmente per il mercato dei Real World Asset tokenizzati. L’obiettivo ambizioso è quello di costruire il “layer finanziario di internet”, dove azioni, derivati e crypto stanno sulla stessa piattaforma decentralizzata.

Ma perchè Robinhood ha lanciato la sua chain? I ricavi crypto di Robinhood erano calati del 47% nel primo trimestre 2026. Il business però c’era. Circa 1,07 miliardi di ricavi totali (+15% anno su anno), 307 miliardi di asset in piattaforma (+39%).

Naturalmente deve fare i conti con concorrenti molto forti come Coinbase, Kraken, Hyperliquid che hanno lo stesso obiettivo.

Robinhood ha, però, scelto di costruire l’infrastruttura. Lo schema è quello di Coinbase con Base e Stripe con Tempo.

Approfondimento Come comprare azioni Robinhood

Come funziona tecnicamente la Robinhood Chain

Architettura Layer 2 su Arbitrum Orbit

Robinhood Chain gira sull’Arbitrum Orbit stack: un rollup ottimistico che elabora transazioni fuori da Ethereum, le comprime in batch e pubblica solo un riassunto sulla mainnet.

Quindi sfrutta la sicurezza di Ethereum senza i suoi limiti di velocità e costo.

Puoi configurare la rete su un qualunque wallet EVM:

Chain ID mainnet: 4663

Testnet: 46630

Approfondimento Optimistic Rollup: come funzionano

Velocità, gas token e assenza di token nativo

Il sequencer ci mette 1000 ms circa ad accettare la transazione (soft confirmation). La finalizzazione su Ethereum, cioè il batch pubblicato sul layer 1, arriva in circa 13 minuti. Gas pagato in ETH. Nessun token nativo, nessuna speculazione sul protocollo.

Anche le fee sono bassissime, parliamo di frazioni di centesimo di dollaro.

Il sequencer e la protezione da MEV

Il sequencer è centralizzato, gestito da Robinhood in modalità first-come-first-served. E’ uno dei limiti di queste architetture che sono decentralizzate ma non lo sono del tutto al 100%.

Tuttavia ci sono anche dei vantaggi. Ad esempio nessuno può pagare per essere processato prima, come avviene ad esempio in altre reti (es: Solana). Questo blocca di fatto le strategie MEV più comuni, usate su protocolli come Solana sopratutto in ambito memecoin. Molti dei wallet profittevoli che troviamo ad esempio su portali come DexScreener, Axiom Trade ed altri fanno proprio queste transazioni per guadagnare.

Quindi il solito compromesso, ovvero centralizzazione in cambio di protezione. E naturalmente Robinhood può teoricamente censurare transazioni, cosa non possibile su reti come ad esempio quella di Bitcoin. Non ci sono precedenti documentati per ora, ma è un rischio da tenere presente.

Per chi sviluppa, invece, il limite dei contratti è 96 KB invece di 24 KB.

Ecco come funziona una transazione:

Differenze tecniche rispetto a Ethereum mainnet

In questa tabella ti propongo il confronto tecnico: Robinhood Chain vs Ethereum Mainnet vs Coinbase Base.

Caratteristica Robinhood Chain Ethereum Mainnet Coinbase Base Tipo L2 Optimistic Rollup L1 Proof-of-Stake L2 Optimistic Rollup Stack Arbitrum Orbit (Nitro) — OP Stack Chain ID 4663 1 8453 Gas token ETH ETH ETH Block time ~100 ms ~12 secondi ~2 secondi Fee per tx < $0,01

$1–$30+ < $0,01 Limite contratti 96 KB 24 KB 24 KB Token nativo Nessuno ETH (nativo) Nessuno

Fonte: documentazione ufficiale Robinhood Chain (settembre 2026)

I prodotti della chain

Stock Tokens: azioni tokenizzate 24/7

Una delle funzionalità principali riguarda le azioni tokenizzate. Oltre 200 titoli americani, come NVIDIA, Apple, Tesla, S&P 500, sono negoziabili 24 ore su 24, sette giorni su sette, in oltre 120 paesi.

Per un utente italiano significa poter comprare azioni americane sabato notte a pochi centesimi di fee.

Attenzione, però: non sono azioni nel senso legale. Sono titoli di debito tokenizzati emessi da Robinhood Assets (Jersey) Limited. Seguono il prezzo e pagano l’equivalente dei dividendi, ma non danno né diritti di voto né proprietà dell’azienda.

I prezzi arrivano dai feed Chainlink. La market cap era circa 28 milioni di dollari a luglio 2026.

Approfondimento Come funzionano le azioni tokenizzate?

Robinhood Earn: lending DeFi con rendimento ~7%

Robinhood Earn permette agli utenti statunitensi di depositare USDG, la stablecoin di Paxos, 1:1 col dollaro, su Morpho Finance e guadagnare circa il 7% annuo. Morpho detiene il 38% del TVL totale della chain, un numero che dice quanto interesse ci sia per il rendimento passivo.

Perpetual Futures: leva fino a 10x

Futures perpetui su crypto, materie prime, ETF e valute con leva fino a 10x, disponibili in Europa tramite Lighter. Gli utenti accumulano punti sulla stessa piattaforma mentre operano. Arcus è la seconda opzione per i derivati onchain.

Agentic Trading: agenti AI che operano per te

C’è poi un sistema di Agentic Trading. Gli li utenti collegano un modello AI al proprio account tramite Trading MCP e lo lasciano operare in autonomia su crypto, entro parametri definiti in anticipo.

A settembre 2026 abbiamo avuto quasi 100.000 account, oltre 100 milioni di dollari allocati. La chain usa ERC-4337 per le transazioni batch degli agenti, una architettura pensata per software.

Già a maggio 2026 Robinhood aveva connesso gli agenti AI alla carta di credito Gold per acquisti autonomi.

Ecosistema prodotti di Robinhood Chain. Fonte: robinhood.com (settembre 2026)

Abbiamo realizzato un video che parla proprio degli agenti AI legati alle crypto e che trovi sul nostro canale YouTube:

Come funzionano gli Agenti AI Crypto

L’ecosistema DeFi su Robinhood Chain

Al lancio, Robinhood Chain aveva già un ecosistema DeFi operativo:

– Uniswap: AMM principale per swap e pool di liquidità.

– Pleiades: market maker aggiuntivo.

– Chainlink: oracle per i prezzi degli stock token.

– Morpho: il protocollo di lending più grande (38%+ del TVL).

– Lighter e Arcus: futures perpetui onchain.

– Meridian: prediction markets.

– Pons: launchpad per memecoin.

La stablecoin principale è USDG (200 milioni sui 299 totali), seguita da USDe di Ethena. Robinhood è cofondatrice del consorzio Paxos che emette USDG, ogni dollaro depositato rafforza un ecosistema in cui Robinhood ha interesse diretto.

La distribuzione del TVL a luglio 2026: gestione asset 40,5%, lending 38,3%, DEX spot 11,9%, perp futures 5,2%, RWA 4,1%. La chain nata per gli asset reali li relega al 4%.

Non è necessariamente un problema. E la fotografia di due mesi di vita, con i memecoin che trainano il traffico iniziale.

Memecoin su Robinhood Chain: il fenomeno inatteso

CASHCAT: la prima memecoin che ha catalizzato la chain

CASHCAT è comparso nei primissimi giorni della chain. Il nome omaggia Cash Cat, la vecchia mascotte di Robinhood abbandonata col rebranding.

In sette giorni: +2.158%, market cap di 156 milioni di dollari. L’all-time high è 0,3115 dollari, toccato il 3 settembre 2026.

Un aneddoto divertente. Il 2 luglio Tenev dichiarava a CNBC che “gli asset privi di utilità non servono a uno scopo duraturo”. Sei giorni dopo, con CASHCAT in corsa, scriveva su X che la chain è adatta anche alle memecoin. Non solo ha iniziato a seguire anche il profilo X innescando la FOMO.

Il 6 agosto 2026 Robinhood ha quotato CASHCAT sull’app, e il prezzo è salito del 269% nel mese dopo. Quel giorno, CASHCAT valeva da solo circa l’85% degli asset RWA totali sulla chain.

PONS: il launchpad che ha superato Pump.fun

PONS è il token di Pons. E’ un launchpad di memecoin che gira solo su Robinhood Chain. Chiunque può lanciare un token in pochi secondi, nome, ticker, immagine, senza codice, senza allocazioni riservate. La piattaforma non tocca i fondi degli utenti e crea liquidità subito.

Il 3 settembre 2026 ecco i dati: 5,95 milioni di dollari di fee in 24 ore, quarto posto tra tutti i protocolli blockchain su DefiLlama, davanti a Pump.fun.

PONS è salito del 18.000% dal lancio di luglio, ATH circa 0,52 dollari. Il buyback e burn ha ridotto l’offerta circolante del 29%. Circa 646.000 token creati da 167.000+ creator in due mesi.

Perché Robinhood Chain potrebbe diventare il futuro delle memecoin?

Perché Robinhood Chain potrebbe diventare il terreno più adatto alle memecoin del prossimo ciclo? Se ci pensi è un pò quello che è successo a Solana con Pump.fun.

Su Solana serve SOL per il gas. Su Robinhood Chain bastano pochi centesimi di ETH che quasi tutti già hanno. Le fee sono bassissime, la velocità comparabile. Ma c’è un elemento che Solana non ha e cioè gli stock token come controparte nei pool.

ℹ️ Robinhood Chain futuro delle memecoin Su Robinhood Chain, una memecoin può essere abbinato a NVIDIA o Apple su Uniswap. La domanda per la memecoin genera domanda per lo stock token, e viceversa.

Bernstein chiama questo “domanda riflessiva” e lo indica come motore del revenue a lungo termine.E’ un qualcosa di diverso che non si era mai visto.

Il confronto più utile è con Coinbase Base nel 2023. Base è partita con una quantità enorme di memecoin, poi è diventata un ecosistema DeFi serio.

Robinhood Chain ha qualcosa in più. E’ un brand retail già noto e prodotti finanziari regolamentati attivi dal primo giorno. Chi entra oggi, per comprare CASHCAT o per PONS, potrebbe stare costruendo posizioni su quella che diventerà infrastruttura finanziaria seria. O potrebbe no. Ma ignorarla del tutto sembra la scelta peggiore.

Principali memecoin su Robinhood Chain (dati settembre 2026)

Token Tipo ATH (USD) Market Cap picco Note CASHCAT Memecoin cat-themed $0,3115 ~$156M Prima memecoin della chain; quotato su app Robinhood il 6/8/2026 PONS Launchpad token ~$0,52 N.D. +18.000% dal lancio; $5,95M fee/24h; 646K token creati Little John Memecoin Robinhood N.D. N.D. Parte dell’ecosistema tema Robinhood Hoodrat Memecoin Robinhood N.D. N.D. Parte dell’ecosistema tema Robinhood Arrow Memecoin Robinhood N.D. N.D. Parte dell’ecosistema tema Robinhood

Vediamo come sta crescendo il TVL (total value locked) sulla rete

Crescita del TVL su Robinhood Chain (luglio–settembre 2026). Fonte: DefiLlama (settembre 2026)

Come connettersi e usare Robinhood Chain

Configurare il wallet: parametri e RPC

Per connettersi a Robinhood Chain con MetaMask o qualsiasi wallet EVM-compatibile, devi aggiungere manualmente la rete con questi parametri:

Nome rete: Robinhood Chain

RPC URL: https://rpc.mainnet.chain.robinhood.com

Chain ID: 4663

Simbolo gas: ETH

Block Explorer: https://explorer.chain.robinhood.com

Per sviluppatori o per uso in produzione, conviene usare un endpoint dedicato tramite un provider come QuickNode, che offre archive data su entrambe le reti (mainnet e testnet). La testnet usa Chain ID 46630 e RPC https://rpc.testnet.chain.robinhood.com.

Approfondimento Come installare e usare Metamask

Come fare il bridge verso Robinhood Chain

Gli ETH e altri asset si spostano su Robinhood Chain tramite il bridge ufficiale disponibile su robinhood.com, oppure tramite aggregatori come LayerZero.

Il challenge period per i prelievi dal bridge è di 7 giorni. E’ in pratica lo sstandard per gli optimistic rollup, ma riguarda solo i prelievi verso Ethereum, non la velocità delle transazioni interne alla chain (100ms). In pratica depositare è istantaneo, ritirare su Ethereum invece porta via una settimana.

Rischi da conoscere prima di iniziare

I rischi principali da conoscere prima di usare Robinhood Chain:

Sequencer centralizzato: Robinhood gestisce il nodo che ordina le transazioni. Può teoricamente censurare o ritardare operazioni, anche se non ci sono precedenti documentati di abuso. Stock token ≠ azioni: i token azionari sono strumenti di debito. Non hai diritti di voto, non sei un azionista nel senso legale. Soft confirmation: i 100ms sono una conferma preliminare, non la finalità su Ethereum. Per applicazioni finanziarie critiche, la logica deve distinguere i due stati. Memecoin ad alto rischio: CASHCAT, PONS e simili sono strumenti speculativi. CASHCAT ha perso oltre il 70% dal picco iniziale di 0,22 dollari prima di recuperare. Periodo di bridging: 7 giorni per ritirare asset su Ethereum. Pianifica quindi i tuoi i movimenti di conseguenza.

Il modello di revenue e le proiezioni

Come Robinhood guadagna dalla chain

Robinhood gestisce il sequencer e incassa le fee di rete. Non è una fonte di reddito marginale. Nel picco di attività del 3 settembre 2026, infatti, le fee giornaliere hanno superato 6 milioni di dollari, con circa 5 milioni netti trattenuti come revenue.

Il volume di trading cumulativo aveva già superato i 47 miliardi di dollari a fine agosto, con picchi di oltre 1,7 miliardi in 24 ore.

Come hai capito abbiamo un modello stratificato. Robinhood guadagna dalle fee del sequencer, dal trading nell’app (spread, commissioni su prodotti premium), dal lending e dai derivati.

La chain quindi non è un prodotto isolato, ma è un layer aggiuntivo di monetizzazione che si sovrappone a un business già redditizio (4,5 miliardi di ricavi totali nel 2025).

Ecco come stanno andando le azioni di Robinhood:

HOOD 117,98 $ USD -2,35% oggi Market Cap — Volume 7 M P/E Ratio — Variazione 2,84 $ Oggi -2,4% 3M +26,8% 1 Sett. -1,1% Andamento prezzo 1G 1S 1M 3M 6M YTD 1A 5A

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Le proiezioni Bernstein: 160 milioni di dollari entro il 2028

Bernstein stima che Robinhood Chain possa generare circa 160 milioni di dollari di fee annue entro il 2028. La proiezione si basa su un meccanismo specifico: la “domanda riflessiva” dei pool di liquidità su Uniswap, dove le memecoin abbinati agli stock token creano domanda per entrambi gli asset.

Il volume giornaliero attuale, che dobbiamo dire è guidato in gran parte da Pons e dalle memecoin, suggerisce che i livelli presenti siano insostenibili nel lungo periodo, ma che anche un rallentamento significativo lascerebbe la chain come un business di decine di milioni l’anno.

Il modello regge se gli asset tokenizzati crescono abbastanza da sostenere il volume dopo l’hype iniziale delle memecoin.

A luglio 2026 la market cap degli stock token era 28 milioni su un TVL totale di 135+ milioni. A settembre si avvicina ai 100 milioni. La traiettoria è positiva, ma serve un ordine di grandezza in più per validare le stime di Bernstein.

La sfida: trasformare le memecoin trader in utenti RWA

Il rischio reale è che Robinhood Chain rimanga una rete solo per speculare sulle memecoin senza mai diventare l’infrastruttura finanziaria per cui è stata progettata. Gli RWA sono ancora il 4,1% del TVL totale. Le memecoin si spostano dove c’è attività e non sono fedeli a nessuna chain. Prima erano su Base e Solana, ora sono su Robinhood.

Il test sarà nei prossimi 12 mesi: se l’utente arrivato per CASHCAT resterà per le azioni di Apple e il lending su Morpho. Il confronto con Base, che si è trasformata da memecoin chain a ecosistema serio in 18 mesi è incoraggiante, ma non è una garanzia.

Robinhood ha un vantaggio che Coinbase non aveva nel 2023: un brand retail già presente, prodotti finanziari regolamentati attivi e una componente AI (Agentic Trading) che potrebbe portare una categoria di utenti completamente diversa, all’interno del mercato dei token azionari.

Domande frequenti su Robinhood Chain (FAQ)

Robinhood Chain è accessibile dall’Italia? Sì. Gli stock token sono disponibili in oltre 120 paesi, inclusa l’Italia, esclusi USA, UK e Canada. Il wallet e il bridge non hanno restrizioni geografiche. I protocolli DeFi sulla chain sono permissionless. Alcune funzionalità come Robinhood Earn (7% APY su USDG) sono disponibili solo per utenti statunitensi. PONS e CASHCAT sono investimenti sicuri? No. Come tutte le memecoin, sono strumenti speculativi ad altissimo rischio. CASHCAT ha perso oltre il 70% dal picco di luglio prima di recuperare con nuovi rally. PONS è salito del 18.000% ma il suo valore dipende dall’attività della piattaforma Pons, che a sua volta dipende dalla domanda di memecoin. Investi solo quello che puoi permetterti di perdere interamente. Qual è la differenza tra gli stock token di Robinhood Chain e le azioni ordinarie? Gli stock token replicano il prezzo delle azioni sottostanti e distribuiscono l’equivalente dei dividendi, ma sono tecnicamente titoli di debito: non hai diritti di voto e non sei un azionista in senso legale. Il vantaggio è la negoziabilità 24/7, le fee minime e la composabilità DeFi (puoi usarli come collateral). Lo svantaggio è che non hai esposizione diretta alla proprietà dell’azienda né protezioni legali equivalenti agli azionisti tradizionali.

Il futuro di Robinhood Chain: cosa aspettarsi

Robinhood Chain ha fatto in dieci settimane quello che molte blockchain non riescono a fare in anni. Portare traffico reale, liquidità e attenzione. Oltre 774 milioni di TVL, 10,4 milioni di transazioni in un giorno, fee giornaliere da milioni di dollari. Tutto guidato dalle memecoin, in una chain progettata per le azioni tokenizzate.

Le memecoin, tuttavia, hanno portato utenti e volumi che prima non c’erano. L’ecosistema DeFi c’era al lancio (Uniswap, Morpho, Chainlink, Lighter), ma senza traffico sarebbe rimasto vuoto. Le memecoin hanno acceso di fatto il motore della crescita

I prodotti sono disponibili anche per noi utenti italiani. Oltre 200+ azioni americane 24/7, fee da pochi centesimi, senza aprire un conto csu un broker tradizionale. Gli stock token non sono azioni vere. Niente voto, niente proprietà aziendale. ma per chi vuole esposizione a Apple o Tesla fuori dagli orari di borsa, non esiste alternativa più economica.

E’ un progetto che cresce e vale la pena seguirlo.