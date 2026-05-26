Rendimento S&P 500: media annua, storico completo e quanto rende davvero nel 2026

Rendimento S&P 500 storico: CAGR 9,8%, dividendi, inflazione e tabella 1928-2025. La guida completa per investire nel 2026.

“Lo S&P 500 rende il 10% all’anno”. Lo senti dire ovunque, ma dietro questa frase ci sono cento anni di mercati, una manciata di guerre, otto recessioni statunitensi, almeno tre rivoluzioni tecnologiche e centinaia di crisi finanziarie.

Capire quanto rende davvero l’indice azionario più seguito al pianeta vuol dire smontare quel 10% e guardare i numeri uno per uno. CAGR, media aritmetica, rendimento reale al netto dell’inflazione, peso dei dividendi reinvestiti, volatilità annua, profondità dei drawdown. Sono tutti dettagli che fanno la differenza tra una promessa di marketing e una scelta di investimento informata.

10,27% L’indice S&P 500 ha prodotto un rendimento composto tra il 9,8% e il 10,5% all’anno, ridotto al 6,7-6,9% reale dopo aver tolto l’inflazione.

Questa guida raccoglie i dati sul rendimento storico dell’S&P500 verificati dal 1926 al 2025. Trovi la tabella anno per anno con i rendimenti più significativi e i numeri recenti: la tripletta del +26,3% nel 2023, +25,0% nel 2024 e +17,9% nel 2025, e il rallentamento dei primi mesi del 2026 dovuto al ritorno dei dazi di Trump.

Se stai pensando a un PAC su un ETF UCITS che replica lo S&P 500, se vuoi capire quanto avresti accumulato investendo 10.000 euro trent’anni fa, oppure se cerchi semplicemente dei dati da analizzare, qui hai le risposte.

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Cos’è l’S&P 500 e perché il suo rendimento è il benchmark globale

La composizione dell’indice: 503 ticker e 11 settori

Lo Standard & Poor’s 500 è nato nel 1957 e raccoglie le 500 maggiori aziende quotate sui mercati statunitensi.

I ticker veri sono 503: alcune società come Alphabet, Meta e Berkshire Hathaway hanno classi di azioni multiple e contano due volte. Nel complesso l’indice supera i 50 mila miliardi di dollari di capitalizzazione e copre circa l’80% del mercato azionario americano, distribuito su 11 settori GICS: tecnologia, sanità, finanziari, consumi discrezionali, comunicazioni, industriali, beni di consumo, energia, utility, immobiliare, materiali.

L’ingresso non è automatico. Servono una capitalizzazione minima di 18 miliardi di dollari (soglia aggiornata nel 2024), almeno il 50% di flottante pubblico, profitti positivi cumulati negli ultimi quattro trimestri e nell’ultimo trimestre, e scambi attivi sui mercati USA. A decidere ingressi e uscite è una commissione di S&P Dow Jones Indices, e il turnover che ne deriva fa sì che l’indice rifletta nel tempo la trasformazione dell’economia americana, dalla manifattura del dopoguerra alla tecnologia degli anni Duemila.

Da indice a benchmark mondiale: chi lo replica e perché

Lo S&P 500 è il benchmark con cui si misurano fondi comuni, gestori attivi, ETF passivi e strategie quantitative.

Solo gli ETF che lo replicano gestiscono masse superiori a 2.000 miliardi di dollari nel mondo, con SPY di State Street, IVV di BlackRock e VOO di Vanguard a guidare la classifica negli Stati Uniti. In Europa la replica passa dagli ETF UCITS: i più scambiati sulla Borsa Italiana sono CSPX di iShares e VUSA/VUAA di Vanguard.

Ecco i principali ETF sull’S&P 500:

Il motivo della popolarità è disarmante: nessun gestore attivo riesce a battere l’indice in modo costante nel lungo periodo.

Lo studio SPIVA di S&P Dow Jones Indices, pubblicato ogni anno, mostra che oltre l’85% dei fondi attivi americani sottoperforma lo S&P 500 su orizzonte decennale. Per chi vuole esposizione al cuore del capitalismo americano con costi minimi e diversificazione automatica, replicare l’indice resta la scelta più razionale. E la più noiosa, nel senso buono.

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Rendimento medio annuo S&P 500

CAGR vs media aritmetica: perché il numero corretto è il 9,8%

Sul rendimento medio dello S&P 500 ci sono due cifre molto diverse da capire.

La prima è la media aritmetica: 11,7% dal 1926 secondo Cube Investimenti.

La seconda è il CAGR (Compound Annual Growth Rate), ovvero la media geometrica: 9,8% nello stesso periodo. Non è una questione tecnica. La media aritmetica somma i rendimenti annuali e li divide per il numero di anni; il CAGR calcola il tasso composto che hai effettivamente percepito.

Quando la volatilità è alta, la media aritmetica gonfia i risultati: dopo un -50% serve un +100% per tornare in pari, non un +50%. Il numero da memorizzare è quindi il CAGR, vicino al 9,8-10%.

S&P 500 — — 1M — 3M — 6M — YTD — 1A — 3A — 5A — 1M 3M 6M 1A 3A 5A 10A Max Caricamento dati…

Le tre finestre storiche: 1926, 1928 e 1957 a oggi

Le serie più citate partono da tre date diverse e ciascuna racconta la stessa storia con piccole variazioni. La prima parte dal 1926, anno dell’antenato Composite Index: CAGR 9,8% nominale, 6,7% reale. La seconda parte dal 1928: 10,12% nominale e 6,85% reale.

Se invece parti dal 1957 (la nascita dell’attuale S&P 500 a 500 componenti), il rendimento sale: 10,56% nominale e 6,69% reale. Le finestre cambiano, il messaggio no.

Chi resta investito nello S&P 500 per decenni ottiene un rendimento composto vicino al 10% nominale e al 6,7% reale.

Rendimento medio annuo S&P 500 per finestra temporale (nominale vs reale)

Finestra temporale CAGR nominale CAGR reale 1926-2025 (≈100 anni) 9,8% 6,7% 1928-2025 (97 anni) 10,12% 6,85% 1957-2025 (68 anni) 10,56% 6,69% Ultimi 50 anni (1976-2025) ~11,5% ~7,8% Ultimi 30 anni (1996-2025) 10,27% ~7,5% Ultimi 20 anni (2006-2025) ~10,5% ~7,8% Ultimi 10 anni (2016-2025) ~13,8% ~10,4%

Rendimento S&P 500 anno per anno: la storia in numeri

Anno migliore (+52,56% nel 1954) e peggiore (-43,84% nel 1931)

In 97 anni di storia tracciata, l’anno più brillante dello S&P 500 è il 1954: +52,56% di total return, in pieno boom postbellico, con la Federal Reserve che teneva i tassi a livelli storicamente bassi.

L’anno peggiore è il 1931: -43,84%, in pieno triennio della Grande Depressione, che dal 1929 al 1932 ha bruciato circa l’86% della capitalizzazione dell’indice.

Tra questi due estremi si snoda una narrazione fatta di episodi chiave: il dot-com bust del 2000-2002 con tre anni consecutivi in rosso, la crisi subprime del 2008 (-37%), il crollo COVID del marzo 2020 recuperato in pochi mesi, la stretta Fed del 2022 (-18,1%) e poi la tripletta del 2023-2025.

71 anni positivi su 97: il vantaggio statistico del lungo periodo

I dati mostrano che dal 1928 al 2024 lo S&P 500 ha chiuso in positivo 71 anni e in negativo 26. Tradotto: scegliendo un anno a caso hai il 73% di probabilità di chiudere in guadagno. La probabilità cresce con l’orizzonte: 86% su finestre rolling di 5 anni, 94% su 10 anni, 100% su 15 anni.

Nessuna finestra di 15 anni consecutivi nella storia dell’indice ha chiuso in perdita. È il dato statistico più potente a sostegno della strategia buy-and-hold di lungo periodo.

Rendimenti annuali S&P 500 negli anni più significativi (1928-2025)

Anno Total return Contesto 1928 +43,8% Boom dei “ruggenti anni Venti” 1931 -43,84% Worst year — Grande Depressione 1954 +52,56% Best year — boom postbellico 1973-1974 -14,7% / -26,5% Stagflazione e shock petrolifero 1995-1999 +37,5% / +23% / +33,3% / +28,5% / +21% Cinque anni record durante la bolla dot-com 2000-2002 -9,1% / -11,9% / -22,1% Triennio negativo dopo il dot-com bust 2008 -37,0% Crisi finanziaria globale 2009 +26,5% Rimbalzo post-Lehman 2013 +32,4% Forte rally post-quantitative easing 2017 +21,8% Tax cut Trump e ottimismo earnings 2020 +18,4% Recupero rapido dopo crollo COVID 2022 -18,1% Stretta Fed e correzione tech 2023 +26,3% Rally AI e fine ciclo restrittivo 2024 +25,0% Boom utili Magnificent Seven 2025 +17,9% Tripletta storica con earnings forti

Distribuzione dei rendimenti annuali S&P 500 (1928-2025). Fonte: elaborazione webeconomia su Damodaran NYU.

Dividendi reinvestiti: il vero motore del compounding

Price return vs total return: la differenza che cambia tutto

La differenza tra price return (solo prezzo) e total return (prezzo più dividendi reinvestiti) è molto importante da capire.

Le società dell’indice distribuiscono agli azionisti il 35-40% degli utili sotto forma di dividendi: storicamente il dividend yield oscilla tra l’1,5% e il 4%, con i valori più alti che arrivano proprio durante i bear market, quando i prezzi scendono.

Reinvestire questi dividendi (invece di incassarli) significa comprare nuove quote e attivare un secondo effetto compostosopra al primo. Su orizzonti di trent’anni o più il risultato finale può raddoppiare o triplicare.

Per calcolarlo accuratamente puoi usare i nostri strumenti per il calcolo e le simulazioni.

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Crescita di un dollaro dal 1926: 153 contro 4.480 dollari

L’esempio più sorprendente arriva dalle simulazioni. Un dollaro investito nello S&P 500 Composite a inizio 1926 e lasciato lì senza toccare i dividendi varrebbe oggi circa 153 dollari.

Lo stesso dollaro, con dividendi reinvestiti immediatamente in nuove quote dell’indice, varrebbe 4.480 dollari a fine 2015 (quasi 30 volte tanto), e oltre 14.000 dollari aggiornando la serie al 2025.. La differenza tra il 6-7% senza dividendi e il 9,8-10% con dividendi è il premio nascosto che ricompensa chi non vende mai.

Crescita di 1 dollaro investito nello S&P 500 nel 1926: price return vs total return (scala logaritmica).

Rendimento S&P 500 ultimi 10, 20 e 30 anni

Ultimi 10 anni: il decennio del bull market e dell’AI

Gli ultimi dieci anni (2016-2025) sono stati eccezionali. Il CAGR si attesta intorno al 13,8% nominale e al 10,4% reale, ben sopra la media storica.

Il decennio si è aperto con la vittoria di Trump nel 2016, ha incassato la riforma fiscale del 2017, ha attraversato la pandemia COVID con una ripresa rapida, ha pagato il pegno della stretta Fed nel 2022 (-18,1%), poi è esploso nel triennio 2023-2025 grazie alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta e Tesla, i Magnificent Seven, pesano oggi il 33,5% dell’indice e hanno fatto la parte del leone nel rally.

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Ultimi 20 anni: dal subprime ai massimi del 2025

Allargando lo sguardo ai 20 anni dal 2006 al 2025, il CAGR scende a circa il 10,5% nominale: la finestra include la crisi del 2008 (-37%), e questo abbassa la media.

Tra il 2006 e il 2025 l’indice è passato da circa 1.250 punti a oltre 6.700, con un drawdown intermedio del -57% tra ottobre 2007 e marzo 2009 e poi la bull run più lunga della storia.

Ultimi 30 anni: il 10,27% annualizzato che batte ogni alternativa

Sui trent’anni dal 1996 al 2025 il CAGR è del 10,27% nominale con dividendi reinvestiti, secondo le tabelle aggiornate di NYU Stern.

La serie copre tre cicli completi: bolla dot-com, crisi subprime, lungo bull market post-2009. Il rendimento finisce sorprendentemente vicino alla media secolare, segno che 30 anni sono un orizzonte già sufficiente per neutralizzare l’effetto delle crisi e convergere verso il rendimento atteso dell’equity statunitense.

Rendimento nominale vs reale: cosa resta dopo l’inflazione

La differenza tra il 10% nominale e il 6,7% reale

Il rendimento nominale è il numero che leggi sul ticker; il rendimento reale è quello che resta dopo averci tolto l’inflazione.

Negli Stati Uniti l’inflazione media degli ultimi 100 anni è stata di circa il 3% annuo, e questo spiega perché il 10% nominale dello S&P 500 corrisponde a un 6,7% reale.

La formula è semplice:

rendimento reale = (1 + nominale) ÷ (1 + inflazione) – 1.

Saltare questo passaggio (come fanno molti calcolatori online di rendimento atteso) porta a sovrastimare drammaticamente quanto un investimento sarà in grado di acquistare in futuro.

Nella sezione Strumenti, trovi tutti i nostri calcolatori come quelli su PAC e Interesse composto.

Esempio concreto: 100 dollari investiti nel 1957

Ma facciamo un esempio sfruttando il nostro calcolatore. Cento dollari investiti nello S&P 500 nel 1957 sarebbero diventati oltre 9200 dollari a dicembre 2025 in valore nominale.

Lo stesso investimento, però, equivale a un potere d’acquisto reale di circa 8.400 dollari del 2025: novanta volte tanto, non mille. Il rendimento è stato comunque straordinario, ma ricordare la differenza tra 92.000 nominali e 8.400 reali ti aiuta a capire che devi considerare l’inflazione nel calcolo, soprattutto se stai costruendo un piano pensione integrativa o un obiettivo patrimoniale a 30-40 anni di distanza.

Come vedi nel grafico passiamo da un rendimento nominale superiore al 10% ad uno effettivo di meno del 7%, una bella differenza.

100$ investiti nello S&P 500 nel 1957: nominale vs reale al netto dell’inflazione.

Volatilità e bear market: il prezzo del rendimento

E non è finita qui perché dobbiamo considerare anche la volatilità.

Standard deviation storica e oscillazioni annuali

La deviazione standard annualizzata dello S&P 500 oscilla storicamente tra il 15% e il 18%. In fasi di crisi schizza molto più in alto: nei mesi finali del 2008 la volatilità a 30 giorni ha superato il 60% annualizzato.

I rendimenti annuali variano dal -43,84% del 1931 al +52,56% del 1954, una forbice di circa 96 punti percentuali. È il modo in cui il numero del 10% atteso si nasconde dentro una distribuzione molto ampia.

Il singolo anno difficilmente coincide con la media, e questa volatilità è il prezzo che paghi per ottenere un equity premium così alto rispetto al risk-free rate.

Lo vedi anche se vai a prendere la scheda di un qualunque ETF, vedrai che ci sono degli anni in cui le oscillazioni sono state molto forti.

I bear market più gravi: 1929-1932, 2000-2002, 2008-2009, 2020, 2022

Cinque bear market hanno segnato la storia recente dell’indice.

La Grande Depressione (1929-1932) ha causato un crollo dell’86% e ha richiesto 25 anni per il recupero completo dei massimi.

La bolla delle dot-com (2000-2002) ha portato a un -49%, riassorbito in 7 anni.

La crisi subprime (2007-2009) ha tolto il 57% in 17 mesi, recuperato in circa 5 anni.

Il crollo COVID di marzo 2020 (-34% in 33 giorni) è stato il bear market più rapido di sempre, recuperato in soli 6 mesi.

Il bear market 2022 (-25,4% peak-to-trough) è stato chiuso in 18 mesi grazie al rally AI.

Questo per farti capire che NON è vero che i mercati salgono sempre come dice qualcuno.

Tempo medio di recupero

Esclusa l’eccezione della Grande Depressione (989 giorni dal picco al minimo), la durata media di un bear market dello S&P 500 è di circa 388 giorni, mentre il tempo medio di recupero dei massimi precedenti è di circa quattro anni.

C’è un dato che conta più di tutti: dopo il minimo di un bear market l’indice è risultato più alto a 1, 3 e 5 anni di distanza praticamente sempre nella storia.

Anche il punto di ingresso più sfortunato della tua vita finisce per essere recuperato, se mantieni l’investimento per un decennio.

Probabilità di rendimento positivo per orizzonte temporale

1 anno: 73% / 5 anni: 86% / 10 anni: 94% / 15 anni: 100%

Basandoci su dati storici si possono calcolare le probabilità storiche di chiudere in positivo l’investimento sullo S&P 500 in funzione dell’orizzonte temporale.

A un anno la probabilità è del 73%: più di due anni su tre chiudono in guadagno. A cinque anni sale all’86%, a dieci anni al 94%, a quindici anni raggiunge il 100%.

Nessuna finestra di 15 anni consecutivi, in 100 anni di storia, ha chiuso in territorio negativo. È la base statistica della regola d’oro “non investire in equity quello che ti serve nei prossimi 5-7 anni”.

Cosa significa per la tua strategia di investimento

Soldi che ti servono entro 1-2 anni (deposito casa, acconto auto, fondo emergenza) restano fuori dallo S&P 500. Il 27% di probabilità di chiudere l’anno in negativo è un rischio che non puoi correre con quei soldi.

Soldi destinati a un obiettivo a 10-15 anni (pensione integrativa, studi dei figli, accumulo patrimoniale) sono il caso ideale per un’allocazione importante in equity.

La differenza tra investire e speculare passa quasi sempre dall’orizzonte: lo stesso ETF S&P 500 è speculazione a 1 anno e investimento ragionato a 15 anni.

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S&P 500 vs altre asset class: bond, oro e immobili

Equity vs bond: il premio per il rischio nei numeri

Il dato più impressionante del confronto tra asset class riguarda equity statunitense e obbligazioni governative.

Negli ultimi 30 anni lo S&P 500 ha reso il 10,27% annualizzato, mentre i Treasury decennali si sono fermati al 2,89%: rapporto di circa 3,5 a 1.

Quindi maggiori rischi nel detenere azioni o ETF sull’indice rispetto ai bond.

È il prezzo dell’incertezza, e spiega perché un portafoglio composto al 70% da bond non ti darà mai rendimenti azionari.

Oro e real estate: copertura o alternativa allo S&P 500

Oro e immobili hanno un ruolo diverso. L’oro ha reso storicamente tra il 5% e il 7% annualizzato in dollari (con picchi recenti grazie al rally 2024-2025), ma con volatilità altissima e periodi pluridecennali di rendimento reale negativo.

I REIT statunitensi (i Real Estate Investment Trust) hanno reso storicamente intorno al 9-10%, simile allo S&P 500 ma con drawdown più severi durante le crisi immobiliari (-70% nel 2008).

In portafoglio hanno senso come diversificatori, non come sostituti dell’equity USA.

Confronto CAGR storico per asset class (1995-2025, rendimenti nominali con dividendi/cedole)

Asset class CAGR 30 anni Volatilità Note S&P 500 (azioni USA) 10,27% ~16% Total return con dividendi reinvestiti T-Bond 10Y (USA) 2,89% ~6% Treasury decennali, total return Oro ~5,5% ~16% Spot gold price in dollari REIT USA ~9,1% ~21% NAREIT All Equity REIT Index Cash (T-Bill 3M) ~2,3% <1% Buoni del Tesoro a breve, rolling Inflazione USA (CPI) ~2,6% ~1,5% Tasso di crescita medio annuo prezzi

Fonte: A Wealth of Common Sense, NYU Stern – periodo 1995-2025.

Rendimenti recenti S&P 500: 2023, 2024, 2025 e YTD 2026

La tripletta 2023-2024-2025: +26,3%, +25,0%, +17,9%

Gli ultimi tre anni dello S&P 500 sono andati benissimo. Il 2023 ha chiuso a +26,3% trainato dalla fine del ciclo restrittivo Fed e dall’esplosione di interesse sull’AI dopo il lancio di ChatGPT.

Il 2024 ha replicato con un +25,0% grazie agli utili record dei Magnificent Seven, in particolare Nvidia. Appena un anno fa (2025) oltre il 75% del rendimento è arrivato dalla crescita degli earnings per share (+13,5 punti su 17,9), segno che il rally non è stato solo espansione di multipli ma utili reali.

Magnificent Seven: 33,5% dell’indice e i rischi della concentrazione

Al 1 gennaio 2026 le prime sette società dello S&P 500 (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla) pesano il 33,5% della capitalizzazione totale dell’indice.

E’ il livello più alto di concentrazione dai tempi del 1932. Storicamente, livelli simili sono stati seguiti da fasi di sotto performance dei leader e rotazione verso settori value, come accadde dopo il 2000.

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La concentrazione è il rischio numero uno del momento: una correzione delle big tech avrebbe oggi un impatto sproporzionato sull’indice rispetto al passato.

YTD 2026: il rallentamento dovuto ai dazi e alle tensioni geopolitiche

Il 2026 si è aperto con un’aria diversa. Al 1 maggio 2026 lo S&P 500 segna un YTD del +5,1% in total return, ben sotto il ritmo straordinario del triennio precedente.

Il rallentamento si lega al ritorno delle politiche tariffarie dell’amministrazione Trump (dazi al 25% su Cina e UE annunciati a febbraio), alla volatilità sui rendimenti dei Treasury e alle revisioni al ribasso degli earnings forecast 2026 da parte degli analisti.

Il consenso di Wall Street, riportato da Carson Group, indica un target end-of-year tra 6.800 e 7.200 punti, con potenziali ulteriori 5-10% di upside.

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Esempi pratici di investimento

10.000 euro investiti 30 anni fa nello S&P 500

Mettiamo i numeri in pratica. Applichiamo il CAGR storico del 10,27% degli ultimi 30 anni a un investimento di 10.000 euro effettuato a fine 1995.

Il valore finale al 31 dicembre 2025 sarebbe di circa 188.000 euro (10.000 × 1,1027^30), prima di tassazione e cambio dollaro/euro.

Al netto di un’inflazione media italiana del 2,3% nel trentennio, il potere d’acquisto reale equivale a circa 95.000 euro del 1995. Lo stesso capitale lasciato sul conto corrente avrebbe perso circa il 50% del potere d’acquisto.

PAC da 200 euro al mese: quanto avresti accumulato

Un Piano di Accumulo Capitale da 200 euro al mese sullo S&P 500 per 30 anni equivale a un investimento totale di 72.000 euro versati.

Il fattore moltiplicativo del compounding è di 6,3 volte rispetto al capitale versato, e dimostra che la regolarità del versamento può compensare l’incapacità di prevedere il timing perfetto del mercato.

🛠 GUIDA PRATICA Piano di Accumulo del Capitale (PAC): come funziona

Lump sum vs Dollar Cost Averaging: cosa dicono i numeri

Lo studio Vanguard del 2023 documenta che il lump sum (l’investimento in un’unica soluzione) batte il Dollar Cost Averaging nel 68% delle finestre storiche di 12 mesi sullo S&P 500.

La ragione è statistica: il mercato chiude in positivo il 73% degli anni, quindi posticipare investimenti sistematicamente significa rinunciare a rendimenti attesi.

In ogni caso il PAC è la scelta giusta per chi non ha un capitale iniziale grande e vuole canalizzare risparmi mensili: la perdita di rendimento atteso viene compensata da minore volatilità emotiva e maggiore disciplina.

Rendimento storico S&P 500: le domande frequenti (FAQ)

Qual è il rendimento medio annuo dello S&P 500? Il CAGR (rendimento medio composto) dello S&P 500 è del 9,8% nominale e del 6,7% reale dal 1926 al 2025. Sulle finestre più recenti (30 anni) il rendimento sale al 10,27% nominale grazie al bull market post-2009. Lo S&P 500 batte sempre l’inflazione nel lungo periodo? Sì. Cento dollari investiti nel 1957 sono diventati 98.000 nominali e 8.400 reali nel 2025, segno che l’indice ha protetto e moltiplicato il potere d’acquisto. Su finestre di 15 anni consecutivi il rendimento reale è sempre stato positivo. Quanto rende lo S&P 500 con i dividendi reinvestiti rispetto a senza? Un dollaro investito nel 1926 vale circa 153 dollari senza reinvestimento e oltre 14.000 dollari con dividendi reinvestiti. Differenza di 3-4 punti percentuali annui che, su 100 anni, si traducono in un moltiplicatore quasi 100 volte superiore.

Conclusioni

Quasi un secolo di dati ci consegna un messaggio chiaro: lo S&P 500 ha prodotto un rendimento composto tra il 9,8% e il 10,5% all’anno, ridotto al 6,7-6,9% reale dopo aver tolto l’inflazione.

È un numero ostenuto da 97 anni di osservazioni e ricavato da fonti accademiche indipendenti come il database di Aswath Damodaran alla NYU Stern.

Tre lezioni meritano di essere portate via. La prima riguarda i dividendi: senza reinvestirli rinunci alla metà del compounding. Per reinvestirli usa un ETF ad accumulazione.

La seconda lezione è sull’orizzonte temporale: nessuna finestra di 15 anni consecutivi ha chiuso in negativo nella storia dell’indice, ed è il dato statistico più potente a favore della strategia buy-and-hold di lungo periodo.

La terza lezione è sulla disciplina: il 73% degli anni chiude in positivo, ma il singolo bear market può togliere il 30-50% del valore in pochi mesi. Vendere durante il drawdown trasforma una perdita temporanea in una perdita permanente.

Guardando avanti, il 2026 si apre con sfide nuove. La concentrazione dei Magnificent Seven (33,5% dell’indice) è molto alta e introduce un rischio di sotto diversificazione che non si vedeva da decenni. Il rendimento dei Treasury intorno al 4-5% riduce il vantaggio relativo dell’equity. Il consenso ragionevole tra gli analisti vede rendimenti attesi per il prossimo decennio nell’intervallo 6-8% nominale, sotto la media storica.

Se vuoi investire su questo indice puoi scegliere ETF UCITS che replicano l’andamento dell’indice e impostare un PAC compatibile con il tuo reddito. Definisci un orizzonte minimo di 10-15 anni e non guardare i grafici durante i bear market. Qui sotto trovi alcuni dei migliori broker per investire sull’indice S&P 500.