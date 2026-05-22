Quantum computing: gli USA investono 2 miliardi di dollari e i titoli del settore volano fino al 33%

Gli Stati Uniti investiranno oltre 2 miliardi di dollari nel quantum computing, 1 miliardo solo per IBM.

Washington ha deciso di fare sul serio con il quantum computing. Il 21 maggio 2026 il Dipartimento del Commercio ha messo sul piatto circa 2 miliardi di dollari in sovvenzioni per nove aziende del settore, con una clausola inedita: in cambio dei fondi, il governo federale entrerà nel capitale di ciascuna società con una partecipazione di minoranza.

I soldi arrivano dal CHIPS and Science Act del 2022, la stessa legge che ha finanziato il ritorno della produzione di semiconduttori negli USA. Per l’amministrazione Trump il quantum è una questione di sicurezza nazionale, punto.

Wall Street ha risposto col segno positivo per molte aziende di settore. Nella seduta del 21 maggio i titoli coinvolti hanno realizzato rialzi tra il 12% e il 33%: D-Wave Quantum ha guidato il rally con un balzo del 33%, Infleqtion ha messo a segno un +31%, Rigetti Computing un +30%.

Nome Prezzo Var % QB D-Wave Quantum Inc. QBTS $29,41 ▲ +14,26% IN Infleqtion, Inc. INFQ $16,34 ▲ +11,18% RG Rigetti Computing, Inc. RGTI $22,04 ▲ +30,57%

Anche IBM, un colosso da oltre 200 miliardi di capitalizzazione, ha guadagnato il 12% in una sola giornata, un movimento insolito per un titolo di quelle proporzioni.

La mappa dei fondi: IBM capofila con 1 miliardo

Il piatto più ricco va a IBM: circa 1 miliardo di dollari per mettere in piedi una fonderia di chip quantistici battezzata Anderon. IBM ci metterà altrettanto di tasca propria, per un investimento complessivo nella sola infrastruttura produttiva di 2 miliardi. La fonderia è un pezzo che mancava: finora la capacità di produrre processori quantistici su larga scala era il collo di bottiglia che frenava l’intero settore.

International Business Machines Corporation $253,76 USD +0,31% oggi Market Cap $238,5 B Volume 1 M P/E Ratio — Variazione +$0,79 Oggi +0,3% 3M +13,8% 1 Sett. +15,9% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Al secondo posto per importo c’è GlobalFoundries, con 375 milioni di dollari destinati a costruire un impianto americano per componenti compatibili con diverse architetture quantistiche.

Le realtà più piccole (D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Quantinuum e Infleqtion) incassano circa 100 milioni a testa. A chiudere la lista ci sono Atom Computing, PsiQuantum e Diraq, una startup australiana che porta a casa 38 milioni. Nove aziende in tutto, che messe insieme coprono l’intero ventaglio tecnologico: dai qubit superconduttori di IBM e Rigetti agli ioni intrappolati di Quantinuum e IonQ, fino ai qubit fotonici di PsiQuantum.

Ecco come hanno performato i titoli del settore.

Variazione percentuale dei principali titoli quantum nella seduta del 21 maggio 2026, dopo l’annuncio dei fondi federali.

Il modello “Intel”: lo Stato entra nel capitale delle aziende quantum

Più dei numeri, qui conta la formula. Il Dipartimento del Commercio non si limita a staccare assegni: acquisisce quote di minoranza in tutte e nove le società, ricalcando lo schema già sperimentato con Intel nel programma CHIPS. È un investimento che può avere anche un ritorno in termini economici. Se queste aziende cresceranno, il governo infatti incasserà una plusvalenza. Il meccanismo riduce il rischio per i privati nella fase più incerta della tecnologia e mette pubblico e privato sulla stessa barca.

Dietro l’operazione c’è una politica industriale che a Washington non si vedeva da decenni. L’amministrazione ha già preso posizioni analoghe nei semiconduttori, nelle terre rare e nel nucleare.

Dietro questi movimenti c’è lo spauracchio Cina, che nel quantum sta investendo cifre ingenti. Il Dipartimento del Commercio ha scritto nero su bianco che l’obiettivo è “assicurare la leadership americana nel computing di prossima generazione e contrastare gli investimenti cinesi nel calcolo avanzato”.

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La realtà dietro il rally: i computer quantistici non sono ancora pronti

A che punto è davvero la tecnologia? I computer quantistici attuali consumano gran parte delle proprie risorse per correggere errori, prima ancora di poter fare qualcosa di utile che un computer tradizionale non faccia già. Nessuna delle nove aziende finanziate ha dimostrato un vantaggio quantistico su un problema commerciale concreto.

Il quantum advantage, per adesso, resta una promessa sulla carta.E’ una notizia che interessa anche Bitcoin, spesso indicato come una probabile vittima di un attacco quantistico in grado di rompere la sua crittografia.

D-Wave, che ha avuto l’incremento più forte (+33%), lavora nell’annealing quantistico, un approccio che parte della comunità scientifica giudica meno promettente del gate-based computing su cui puntano IBM e Google. Rigetti, salita del 30%, ha una capitalizzazione contenuta e continua a bruciare liquidità.

Per i piccoli investitori c’è comunque un rischio: l’euforia generata dai fondi governativi può alimentare aspettative sballate su tempi e rendimenti. Perfino il comunicato del Dipartimento del Commercio ammette che la tecnologia “deve affrontare ancora barriere tecniche importanti”

Cosa significa per il tuo portafoglio: opportunità reale o bolla tematica?

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GUIDA PRATICA Come creare un portafoglio investimenti nel 2026

I fondi federali danno al settore quantum una rete di sicurezza che prima non c’era. Se stai valutando di prendere posizione, la distinzione che conta è tra le big cap (IBM in primis, dove il quantum è uno dei tanti rami d’attività) e le pure-play come D-Wave, Rigetti e Infleqtion, dove la volatilità è elevata e la redditività un miraggio lontano.

IBM ha guadagnato il 12% in un giorno, ma il quantum pesa poco sul suo fatturato totale. D-Wave è volata del 33%, eppure resta un’azienda in perdita con un modello di business ancora da dimostrare.

Una scommessa strategica con i soldi dei contribuenti

I 2 miliardi del Dipartimento del Commercio cambiano il peso politico del quantum computing negli USA. Per la prima volta il governo federale mette il quantum sullo stesso piano dei semiconduttori e dell’energia nucleare, con partecipazioni dirette nel capitale delle aziende invece dei soliti finanziamenti a laboratori universitari.

Il rally di ieri ha creato miliardi di capitalizzazione nel giro di poche ore. Ma ci sono ancora forti dubbi degli analisti. Queste aziende devono, infatti, dimostrare che un computer quantistico può battere un supercomputer classico su problemi reali.

Finché quel traguardo non sarà tagliato, non potremo ancora parlare di una svolta effettiva.