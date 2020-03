Quantum AI Broker è una truffa? Recensione completa [2020]

Cos’è Quantum AI Broker? Come funziona? Il Broker Quantum AI è una truffa?

Siamo di fronte all’ennesima piattaforma di trading automatico che fa guadagnare mediante segnali di trading provvidenziali. Ciò che richiede è solo ricaricare il conto e attendere che arrivino i profitti.

Perfino il genio della tecnologia Elon Musk investirebbe su questo Broker.

Dato che sulle nostre pagine di promesse del genere ne abbiamo viste fin troppo, per poi accorgersi di trovarsi di fronte la solita truffa, anche in questo caso preferiamo toccare con mano. E passare al setaccio minuziosamente la piattaforma.

Occorre però fare una distinzione, riguardo il nome di questo Broker. L’intelligenza artificiale quantistica (QAI) è un campo interdisciplinare che si concentra sulla costruzione di algoritmi quantistici per migliorare le attività computazionali all’interno dell’intelligenza artificiale, compresi i sottocampi come l’apprendimento automatico.

Fenomeni di meccanica quantistica, sovrapposizione e entanglement, consentono al calcolo quantico di eseguire calcoli che sono più efficiente degli algoritmi AI classici utilizzati nella visione artificiale, nell’elaborazione del linguaggio naturale e nella robotica.

L’intero concetto di algoritmi di intelligenza artificiale migliorati dal punto di vista quantico è ancora nel campo della ricerca concettuale.

Basandosi su recenti proposte teoriche, gli studi pratici iniziali suggeriscono che questi concetti hanno la possibilità di essere implementati in laboratorio, in condizioni rigorosamente controllate.

Specificato cosa sia la Quantum artificial intelligence (QAI) vedremo ancora meglio che non c’entra proprio nulla con questo Broker.

Quantum AI Broker cos’è

Cos’è Quantum AI? Come detto, si tratta di una piattaforma di trading automatica. Si rivolge a trader inesperti dato che chiede solo semplicemente di ricaricare il conto, senza alcuna esperienza in materia.

Non si capisce però bene come funzionino questi prodigiosi segnali di trading automatici su cui si baserebbe. Si collegherebbe a Broker privi di licenza per poter operare. Non rilevando peraltro i loro nomi fino a che non si deposita denaro.

Quantum AI Broker come funziona

Come funziona il Broker Quantum AI? Come detto, la piattaforma asserisce di basarsi su algoritmi sofisticati per scansionare i big data dei mercati crittografici e generare spunti di trading.

Richiede un deposito iniziale di 250 euro (la solita cifra di queste piattaforme in odore di truffa).

Alcune recensioni affermano che questo Broker semplicemente replica la pagina di un Broker finto serio, ma in realtà sarebbe in combutta con le altre piattaforme pagando loro una commissione per ogni trader iscritto.

Per esempio, su 250 euro di ricarica, 100 vanno al sito e 150 al Broker affiliato dove l’utente fare teoricamente il trading. C’è chi afferma che siano 50 euro per affiliato. Il tutto è alquanto inquietante.

Piattaforme alternative a Quantum AI

Quantum AI Broker fondata da Elon Musk?

Davvero Elon Musk avrebbe fondato il Broker Quantum AI? Per dimostrare ciò, ci sarebbe perfino l’audio di un ragazzo che parla col pittoresco fondatore di Tesla dove asserisce ciò.

Elon Musk ha però preso le distanze da questo sito, minacciando di ricorrere alle vie legali. Certo, non è la prima volta che Elon Musk viene accostato a truffe del genere. Un po’ come nel caso di Bill Gates. Essendo stimati esperti di tecnologia, la loro (falsa) testimonianza aiuta a conferire al tutto una parvenza di legalità.

Quantum AI Broker quanto fa guadagnare?

Il Broker promette di far guadagnare 13mila euro al giorno, senza fare nulla, a parte caricare 250 euro. Una cosa impensabile, assurda, serve tanta formazione pratica e teorica e sarà comunque difficile raggiungere certe cifre tutti i giorni. Al massimo di tanto in tanto. Ma quando si saranno raggiunti determinati livelli. Ed incassando anche non poche perdite.

Infatti, statistiche asseriscono che tra il 74 e l’89 percento dei trader retails incassa perdite. Quindi figuriamoci se esista una piattaforma del genere.

Quantum AI Broker è una truffa?

Ci sono molti elementi che fanno pensare a Quantum AI come una truffa. Sebbene non esista una sentenza passata in giudicato, né una delibera da parte della Consob, dobbiamo affidarci alle possibili prove. E non sono poche. Eccole elencate:

Registrazione non sicura

Chi si è iscritto a questa piattaforma, denuncia il fatto di aver ricevuto molte e-mail spam e chiamate. Anche da società mai sentite. Ciò significa che questa piattaforma cede i nostri dati a terzi, a nostra insaputa.

Sebbene vada anche detto che questo è un “vizio” che hanno anche società che almeno in teoria, dovrebbero essere più trasparenti e nel solco della legalità. Come quelle preposte alla telecomunicazione o Facebook.

Occorre poi stare attenti, perché nel caso di Quantum AI, occorre anche dare un documento di riconoscimento. E ciò rischia di creare pericolose clonazioni.

Infine, c’è chi si lamenta di aver rilevato addebiti senza consenso sulle carte messe sul sito come mezzo di pagamento.

Cambiano continuamente dominio

Un po’ come fanno le piattaforme che propongono illegalmente film in streaming, anche questa piattaforma cambia spesso dominio su Google per sfuggire ai provvedimenti che arrivano di volta in volta. Oltre che per evitare di essere inseriti in una “black list” da parte di Google.

Non c’è alcun trading reale

Molti test hanno provato che il Broker Quantum AI non si colleghi realmente ad un vero broker e quindi non ci sia alcun trading live reale.

Come accennato in precedenza, i finti broker collegati condividerebbero con loro delle commissioni.

Molti utenti che la hanno utilizzata, hanno incassato solo perdite. E quando hanno chiesto delucidazioni, dalla finta assistenza clienti sono arrivate solo giustificazioni del tipo che si trattava solo di problemi tecnici. Chiedendo di depositare altro denaro per risolverli. Ma in realtà è solo un modo per sottrargli altro denaro.

Gestita da società sita in un Paradiso fiscale

Il Broker Quantum AI è gestito da Elmond Enterprise Ltd, una società con sede a St. Vincent e Grenadine. Un’isola dei Caraibi, che abbiamo già visto in altre recensioni, rientrante tra i Paradisi fiscali.

Inoltre, questo broker è collegato ad altre piattaforme come Crypto Kartal o Finaxis.

Non c’è alcuna licenza quindi, e in caso di perdite, non potrete avvalervi di alcuna tutela.

Trattandosi poi di un Paradiso fiscale, parliamo anche di una società legalmente blindata. Contro la quale sarà difficile farsi valere.

Cosa fare se truffati da Quantum AI Broker

Se siete cascati nella truffa di Quantum AI, perché magari avete letto questa recensione in ritardo, potete tentare la carta dello storno. Ossia, chiedere alla Banca o società mediante la quale si sono emessi i depositi, di tornarci indietro le somme versate.

Sarà un percorso lungo, e non è detto che vada a buon fine. Ma potete provarci. Del resto, ormai, avete poco da perdere (ancora).

Ciò che dovrete fare è contattare la vostra Banca (se avete inviato denaro tramite bonifico o tramite carta di debito o di debito), o il circuito di pagamenti utilizzato (che sia PayPal, Neteller, Skrill o quant’altro), e chiedere come effettuare la richiesta.

Solitamente, le Banche vi fanno scaricare un modulo da compilare, che andrà inviato via Fax con qualche altro documento e le possibili prove della truffa subita. Inoltre, quasi sempre vi sarà richiesto di inoltrare una copia della denucia effettuata.

In genere, la piattaforma di pagamento si prenderà una sessantina di giorni per effettuare la pratica. Dopo la quale vi darà un responso.

Piattaforme di trading alternative a Quantum AI

Quali sono le migliori piattaforme di trading alternative al Broker Quantum AI? Lo vediamo di seguito.

Un Broker che si rispetti deve possedere una serie di caratteristiche imprescindibili. Quali:

Ecco 3 Broker che rispondono a quesi crismi:

Investous

Broker (qui trovi il sito ufficiale) nato nel luglio 2018, quindi vanta regolare licenza CySEC.

Investous è una piattaforma di trading spread-only, in quanto non impone commissioni sul trading ma solo sui servizi che offre. Peraltro alquanto convenienti.

Offre i segnali di trading di una società considerata colosso del settore: Trading central.

Per ricevere gratuitamente i segnali di trading di Investous clicca qui.

eToro

Etoro (clicca qui per il sito ufficiale) Vanta quasi 11 milioni di trader iscritti, da quando opera dal 2007. acquisiti grazie a servizi sempre accattivanti ed innovativi del settore.

Anche questo Broker ha sede a Cipro, quindi vanta licenza CySEC. Come Investous, non prevede commissioni sul trading, ma solo lo spread.

Ecco i principali servizi che offre:

Social trading: molto simile ai più famosi Social per seguire i post degli altri trader

CopyTrader: permette di copiare i trader migliori, i Popular trader. Quindi conseguire profitti quando si è ancora trader neofiti. I Popular trader guadagnano a loro volta una commissione per trader che li segue

CopyPortfolios: riuniscono gli asset in base per categoria merceologica. Si basano su algoritmi automatici (in questo caso reali) e sono supervisionati da tecnici “umani”.

Per aprire un conto demo ed iniziare col social trading di eToro clicca qui.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Plus500

Plus500 (clicca qui per andare sul sito ufficiale) è stato lanciato nel 2008. Ha sede a Cipro e quindi licenza CySEC. Ma essendo quotata sulla Borsa di Londra, anche quella della FCA. Ossia la Consob della Gran Bretagna.

Broker è spread-only, da qualche anno si fa apprezzare per la sua dashboard particolarmente user-friendly. Conseguente ad un recente aggiornamento. Molto apprezzato anche il Conto demo previsto.

Dal 2005 è sponsor della prestigiosa squadra spagnola Atletico Madrid.

Clicca qui per visitare il sito ufficiale di Plus500 e scoprire tutte le promozioni.

76.4% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

