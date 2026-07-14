Provider di indici: chi sono i veri gestori del tuo portafoglio passivo

Dietro ogni ETF c'è un provider di indici. Scopri chi sono i veri gestori del portafoglio passivo nel 2026.

Quando compri un ETF ti raccontano una storia rassicurante. Niente gestore, niente scommesse: solo il mercato. Paghi poco proprio perché, ti dicono, non c’è nessuno dietro le quinte a decidere cosa comprare e cosa vendere. È una mezza verità. Perché quelle decisioni qualcuno le prende eccome. Non è un gestore in giacca e cravatta, è un indice: una lista di titoli costruita con regole precise, aggiornata a date fisse e di proprietà di un’azienda che la concede in licenza.

Quell’azienda ha un nome: provider dell’indice. Ed è lei, alla fine dei conti, il vero gestore del tuo portafoglio passivo.

Decide quali società entrano nell’MSCI World e quali restano fuori, con che peso ogni titolo incide sul paniere, ogni quanto la lista viene rivista. Tu compri l’ETF, certo. Ma le scelte di fondo le ha già fatte qualcun altro, molto prima che tu cliccassi “acquista”.

Approfondimento I migliori ETF per investire su MSCI World

E qui arriva la parte interessante: questo mestiere, lontanissimo dai riflettori, è diventato uno dei più redditizi di tutta la finanza.

Tre soli nomi (S&P Dow Jones Indices, FTSE Russell e MSCI) controllano da soli più della metà del denaro investito negli ETF di tutto il mondo. Un oligopolio che lavora in silenzio e incassa una piccola fetta su ogni euro indicizzato. Una fetta che, alla fine, paghi anche tu attraverso il costo del fondo.

In questa guida ti porto dietro le quinte. Vedremo da dove arrivano gli indici, partendo da Charles Dow e dal lontano 1884; chi sono oggi i grandi provider e perché formano un mercato così chiuso; come nasce davvero un indice e perché il momento del ribilanciamento può andare a incidere sul tuo rendimento.

Cercherò di spiegarti dove finisce una parte del TER che paghi, come funziona il mondo a sé degli indici obbligazionari, chi sono gli sfidanti emergenti.

Promesso: alla fine guarderai il tuo prossimo ETF con occhi diversi.

Cosa significa davvero “gestore passivo”

Nella gestione attiva il meccanismo è semplice da capire. Un gestore studia i mercati, sceglie i titoli che ritiene migliori e prova a battere il benchmark. Ti fidi della sua bravura e gliela paghi, spesso profumatamente. Parliamo di costi anche del 3%!

Nella gestione passiva quel professionista, semplicemente, sparisce. L’ETF non punta a battere il mercato: punta a copiarlo, replicando un indice nel modo più fedele possibile.

Ma copiare un indice presuppone che l’indice esista, e che qualcuno l’abbia costruito.

La scelta su cosa contiene il paniere si sposta, dalle mani del gestore a quelle di chi scrive la metodologia. Quando un comitato decide che una società entra nell’S&P 500, milioni di euro di ETF la comprano in automatico. Quando ne decreta l’uscita, altrettanti la vendono. Senza che nessun investitore alzi un dito.

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Il provider dell’indice è quindi un gestore a tutti gli effetti, anche se non si presenta mai così. Non sceglie i titoli per superare il mercato, d’accordo, ma stabilisce le regole che disegnano il tuo investimento.

È una gestione fondata su criteri trasparenti e ripetibili invece che sull’intuito, ed è proprio per questo che costa poco. Resta però una gestione. E sapere chi tiene il timone è il primo passo per scegliere i tuoi ETF con la testa.

Breve storia degli indici: da Charles Dow agli ETF

Il Dow Jones e la nascita del primo barometro di mercato (1884)

Il capostipite di tutti gli indici azionari nasce nel 1884, dall’intuizione di Charles Dow ed Edward Jones: gli stessi due soci che avrebbero fondato il Wall Street Journal.

A quei tempi le azioni ferroviarie correvano come treni, è il caso di dirlo, e mancava un modo rapido per riassumerne l’andamento. Dow lo inventò: prese un gruppetto di titoli e li condensò in un solo numero, capace di dire a colpo d’occhio se il mercato saliva o scendeva.

Quando la bolla ferroviaria scoppiò, l’indice fu allargato a tutti i settori industriali. Nacque così il Dow Jones Industrial Average, che ancora oggi viene calcolato e citato ovunque come termometro di Wall Street.

All’inizio, però, calcolare un indice era roba da grandi case editrici: erano loro a possedere i dati, ed erano loro a venderli.

Le borse entrano in gioco: FTSE, DAX e STOXX

Con l’inizio del Novecento le borse fecero due conti e capirono di poter calcolare indici propri, usando i prezzi che già si formavano nei loro listini, senza pagare nessuno.

Si aprì una concorrenza diretta con gli editori. A volte le due anime si fusero addirittura: il FTSE, per esempio, nasce dal matrimonio tra il Financial Times e il London Stock Exchange.

In Germania la Deutsche Börse mise a punto il DAX e, più avanti, la famiglia STOXX, oggi riferimento per l’intera area euro.

MSCI e l’era della misurazione dei portafogli

L’idea di usare gli indici per misurare la performance di un portafoglio arriva più tardi. È in questo contesto che, nel 1986, nasce MSCI: forgiata a partire da indici già esistenti della società di investimento americana Capital International, insieme alla banca d’affari Morgan Stanley.

Dopo l’addio di Morgan Stanley, MSCI sbarca in borsa nel 2007. Da lì è stata una corsa quasi ininterrotta, tanto che oggi è il primo provider di indici azionari al mondo.

Con MSCI il calcolo degli indici smette di essere un servizio editoriale e diventa un business di dati vero e proprio, nutrito da montagne di informazioni sui mercati.

Approfondimento MSCI vs FTSE: quale indice azionario scegliere?

Chi comanda davvero: i grandi provider di indici nel 2026

Il “Big Three”: S&P Dow Jones, FTSE Russell e MSCI

Il mercato globale degli indici gira attorno a tre protagonisti, che in gergo chiamano il “Big Three”: S&P Dow Jones Indices, FTSE Russell e MSCI.

Sono loro a fornire i benchmark su cui poggia la stragrande maggioranza degli ETF che trovi su Borsa Italiana e sulle altre piazze europee.

E ognuno ha il suo terreno preferito: S&P Dow Jones domina sugli indici statunitensi, l’S&P 500 in testa; FTSE Russell è fortissima sul mercato britannico e sui panieri small cap; MSCI tiene un primato netto sull’azionario internazionale, dove i suoi indici restano il riferimento preferito per l’esposizione globale ed emergente.

Un mercato da oligopolio

I numeri raccontano una concentrazione che fa impressione.

Nel 2025 gli ETF agganciati agli indici di S&P Dow Jones pesano da soli il 33,8% degli asset totali, davanti a FTSE Russell con l’11,3% e a MSCI con il 9,5%. Messi insieme, questi tre nomi valgono più della metà di tutto il patrimonio investito in ETF. E se allarghi lo sguardo ai primi cinque, aggiungendo CRSP e NASDAQ, sfiori il 95% dell’intero mercato ETF azionario americano.

Quanto sia esclusivo questo club lo certifica un numero: l’indice di concentrazione Herfindahl-Hirschman, che per il settore dei provider tocca quota 3.294.

Molto sopra la soglia che le autorità antitrust statunitensi considerano “altamente concentrato”. In parole povere, poche aziende dettano le regole del gioco e hanno un bel potere.

Quota di mercato dei provider di indici sugli asset ETF (2025). Fonte: S&P DJ

I principali provider di indici e il loro peso sul mercato ETF (2025)

Provider Quota asset ETF (2025) Punto di forza S&P Dow Jones Indices 33,8% Indici USA, a partire dall’S&P 500 FTSE Russell 11,3% Mercato UK e indici small cap (Russell) MSCI 9,5% Azionario internazionale ed emergente CRSP in top 5 Indici usati da diversi ETF Vanguard NASDAQ in top 5 Indici tecnologici (Nasdaq-100)

I primi 5 provider coprono circa il 95% del mercato ETF azionario USA; indice di concentrazione HHI pari a 3.294.

MSCI, il caso di una macchina da licenze

Per capire quanto rende questo mestiere basta sbirciare i conti di MSCI. Nel primo trimestre del 2025 i ricavi della sola divisione indici hanno toccato 421,7 milioni di dollari, in crescita del 12,8% sull’anno prima.

A settembre 2025 l’Index Run Rate, cioè il giro d’affari annualizzato del segmento, girava intorno a 1,8 miliardi di dollari, in aumento del 12,4%. Il motore è sempre lo stesso: le commissioni legate agli asset salgono di pari passo con il patrimonio degli ETF che replicano gli indici MSCI.

Più cresce il risparmio gestito passivo nel mondo, più incassano i provider. Un meccanismo che si autoalimenta, e che spiega da solo perché il business degli indici sia tra i più ricchi della finanza.

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Come si costruisce un indice (e perché ti riguarda)

Selezione e ponderazione: il peso del free float

Costruire un indice vuol dire rispondere a due domande soltanto: quali titoli mettere dentro e con che peso.

La selezione delimita l’area che vuoi rappresentare: un Paese, una macro regione, un settore, una fascia di capitalizzazione.

La ponderazione, invece, decide quanto ciascun titolo conta nel paniere. Il metodo più usato? La capitalizzazione di mercato corretta per il flottante, il famoso free float.

Con questo criterio il peso di una società dipende solo dalle azioni davvero negoziabili sul mercato, lasciando fuori quelle bloccate nelle mani di soci di controllo, fondatori o Stati.

Il risultato è un indice che fotografa ciò che gli investitori possono effettivamente comprare e vendere.

Funzionano così S&P 500, MSCI World, FTSE MIB e DAX: le aziende più grandi pesano di più, le piccole di meno.

Una scelta tecnica che decide, in concreto, quanta parte del tuo capitale finisce su un singolo gigante tecnologico invece che su decine di società minori.

Il ribilanciamento e index effect

Un indice non è statico. Viene rivisto a scadenze regolari, di norma ogni trimestre e talvolta ogni semestre o una volta l’anno, per aggiornare ingressi, uscite e pesi sulla base di liquidità, capitalizzazione e free float. Cioè vengono fatti dei ribilanciamenti.

Quando si annuncia l’ingresso di un titolo in un indice molto seguito, tutti gli ETF che lo replicano dovranno comprarlo più o meno nello stesso istante, spingendone il prezzo al rialzo; il contrario vale per chi esce.

È il cosiddetto index effect: flussi e volatilità che non nascono da una notizia sull’azienda, ma dalla pura meccanica dell’indice. Conoscerlo serve a non farsi prendere dal panico per movimenti che, a ben vedere, sono solo il rumore del paniere che si riorganizza.

Il business nascosto: licenze, costi e il tuo TER

Quanto paghi davvero al provider dell’indice

Nessun prodotto passivo esiste senza licenza. L’emittente di un ETF, per poter dire che replica l’MSCI World o l’S&P 500, deve versare ogni anno al provider dell’indice una fee che di solito sta tra lo 0,01% e lo 0,5% del patrimonio del fondo. Quanto esattamente? Dipende da quanto l’indice è noto, specifico o esclusivo. Più il marchio è forte e ambito, più la licenza si fa salata.

Questo costo non te lo mettono in conto a parte. È già dentro il TER, il costo complessivo del fondo che paghi indirettamente ogni anno.

Ecco perché un TER alto può essere la spia di un indice costoso: capita spesso con gli ETF smart beta o tematici, dove la metodologia proprietaria pesa eccome sul prezzo finale.

La fee di licenza pagata al provider dell’indice è inclusa nel TER.

Indici meno noti, ETF più economici?

Si può risparmiare? In parte sì. Alcuni tra gli ETF più economici su Borsa Italiana, con un TER di appena lo 0,04%, replicano indici di Morningstar: un nome stimatissimo nella ricerca sui fondi, ma molto meno celebre nella famiglia degli indici, e quindi più conveniente da licenziare.

Scegliendo un benchmark meno blasonato, l’emittente abbatte i costi e te li gira sotto forma di prezzo più basso.

🛠 GUIDA PRATICA Come leggere la scheda di un ETF

Occhio, però, a non farne una legge universale. Un ETF diventa davvero economico solo quando raggiunge volumi alti, e i volumi arrivano di solito quando la strategia è conosciuta e accettata: cioè quando l’indice è famoso.

Spesso le due forze finiscono per bilanciarsi, e l’indice costoso ma diffuso risulta conveniente proprio grazie alla mole del fondo. Guarda quindi l’indice sottostante, non solo il logo dell’emittente.

Gli indici obbligazionari: un mondo a parte

Con le obbligazioni il gioco cambia. Solo una piccola fetta dei bond passa dalla borsa: la gran massa degli scambi avviene direttamente tra banche d’affari.

Sono loro, quindi, ad avere in mano i prezzi affidabili che servono per calcolare gli indici. Ecco perché tanti benchmark obbligazionari storici portano nomi come Citi, JP Morgan e Barclays. All’inizio quei dati servivano come parametro interno e per la reportistica verso i clienti istituzionali, poco più.

Poi sono arrivati i fondi indicizzati e gli ETF obbligazionari, e anche questo segmento si è trasformato in un fiorente business di licenze.

Ma dopo la crisi del 2008-2009 le regole sulle banche sono diventate così rigide da rendere scomodo gestire indici sotto la supervisione di un istituto di credito.

Gli indici di Barclays sono passati ad esempio a Bloomberg nel 2015, mentre quelli iBoxx oggi li calcola una società indipendente, IHS Markit, nata da un consorzio di banche d’affari.

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Nuovi sfidanti e self-indexing: Solactive e gli emittenti fai da te

Margini alti e fame di nuovi indici hanno portati nuovi competitor ad entrare nel mercato.

Il caso più chiacchierato è Solactive, provider tedesco attivo dal 2007 che ha fatto della convenienza la propria bandiera: indici a prezzo fisso invece che a percentuale sugli asset. Una formula che piace agli emittenti attenti ai costi e che, negli anni, ha sottratto quote ai big tradizionali.

In parallelo è cresciuto il fenomeno del self-indexing. Alcuni emittenti di ETF, da WisdomTree a VanEck, da Franklin Templeton a First Trust fino a Ossiam, hanno cominciato a costruirsi gli indici in casa, risparmiandosi le licenze esterne.

È un modo per comprimere i costi e, allo stesso tempo, per lanciare strategie su misura: spesso su temi di nicchia come robotica, cybersecurity o intelligenza artificiale, dove i provider storici arrivavano in ritardo.

Per noi che investiamo significa più scelta. Ma anche il dovere di controllare bene chi ha disegnato l’indice e con quali regole, perché il fai da te non sempre offre la stessa trasparenza dei grandi nomi.

Regole e vigilanza: il Benchmark Regulation europeo

Dallo scandalo Libor alle regole ESMA

Finché un indice è solo un numero stampato su un giornale, gli errori contano poco. Ma quando da quel numero dipendono migliaia di miliardi di euro, anche una piccola manipolazione può fare disastri.

Lo ha insegnato lo scandalo Libor del 2011, quando saltò fuori che diverse banche d’affari avevano truccato per anni il tasso di riferimento di Londra a proprio vantaggio, lasciando il conto a una platea sterminata di investitori.

Da quella ferita è nata la risposta europea. Nel 2013 la Commissione UE ha incaricato l’autorità di vigilanza ESMA di scrivere regole comuni per il calcolo degli indici.

Ne è uscito il Benchmark Regulation (BMR), in vigore dal 2018, che impone a chi calcola i benchmark una lista di obblighi precisi: pubblicare regole e metodologia, documentare dati e processo di calcolo, prevedere revisioni esterne periodiche, gestire i reclami, iscriversi a un registro pubblico tenuto da ESMA.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Dopo l’accordo di revisione raggiunto a fine 2024, dal 1° gennaio 2026 il perimetro del BMR si restringe: gli indici cosiddetti proprietary e i benchmark non significativi escono dall’ambito del regolamento e spariscono dal registro ESMA.

Nello stesso tempo, ESMA diventa il punto d’accesso unico per gli amministratori di indici dei Paesi terzi che vogliono operare nell’Unione.

L’obiettivo dichiarato è togliere peso burocratico agli indici minori e concentrare la vigilanza dove serve davvero, cioè sui benchmark di rilevanza sistemica.

Per chi investe il messaggio non cambia: la qualità e la tracciabilità degli indici su cui poggiano gli ETF più importanti restano immutate.

Cosa devi sapere come investitore passivo italiano

Se investi in ETF su Borsa Italiana ci sono poche regole da seguire.

La prima: guardare oltre il logo dell’emittente e capire quale famiglia di indici c’è sotto, perché è lì che si decidono composizione e metodologia del tuo investimento.

La seconda: non fermarsi al TER più basso in assoluto, ma chiedersi perché un ETF costa meno di un altro sullo stesso mercato, dato che la risposta sta spesso proprio nell’indice scelto.

La terza: ricordare che un indice meno famoso non è automaticamente meno serio, soprattutto se rispetta gli standard del Benchmark Regulation.

La tabella qui sotto riassume i principali provider ndici e ti aiuta a riconoscere, dietro ogni sigla, chi è il proprietario e che tipo di azienda lo gestisce.

Riepilogo Provider di indici di indici ben conosciute

Famiglia di indice Asset class Proprietario Tipologia Bloomberg (ex Barclays) Obbligazioni Bloomberg Fornitore di dati DAX Azioni Deutsche Börse AG Operatore di borsa Dow Jones Azioni S&P Global Fornitore di dati FTSE / Russell Azioni London Stock Exchange Operatore di borsa MSCI Azioni MSCI Inc. Fornitore di dati S&P Azioni S&P Global Fornitore di dati STOXX Azioni europee Deutsche Börse AG Operatore di borsa Solactive Azioni/Multi-asset Solactive AG Fornitore indipendente

Fonte: justETF

Domande frequenti (FAQ)

Chi decide quali titoli entrano in un ETF?

Lo decide il provider dell’indice attraverso la sua metodologia, non l’emittente dell’ETF. Il fondo si limita a replicare il paniere così come viene definito e aggiornato dall’indice.

Perché due ETF sullo stesso mercato hanno costi diversi?

Oltre alle scelte commerciali dell’emittente, pesano il costo della licenza dell’indice e il volume del fondo. Un indice meno noto o un patrimonio più grande possono abbassare il TER.

Un indice meno famoso è meno sicuro?

Non per forza. Conta la qualità della metodologia e il rispetto del Benchmark Regulation europeo, non la notorietà del marchio. Un provider piccolo ma regolato dà solide garanzie.

Conclusioni

Siamo arrivati alla fine di questa guida. Spero che sia chiaro ora che emittente e gestore (provider) di indici sono due cose diverse.

Il provider dell’indice è il regista silenzioso del tuo portafoglio. È lui a scrivere le regole che stabiliscono cosa possiedi, con quale peso e per quanto tempo. E lo fa muovendo interessi economici tutt’altro che neutri.

Tre nomi comandano oltre metà del mercato: S&P Dow Jones, FTSE Russell e MSCI.

È un oligopolio con un potere di prezzo reale sulle licenze, e quelle licenze le paghi anche tu: nascoste dentro il TER del tuo ETF.

Questo non vuol dire che gli ETF siano una fregatura. Restano lo strumento più efficiente e trasparente per investire sui mercati, e il loro costo complessivo è comunque una frazione di quello dei fondi attivi.

Approfondimento Come investire in ETF? La guida per il 2026

Prima di comprare, fatti quattro domande: quale indice sto replicando, chi lo possiede, con che metodo è costruito, ogni quanto viene ribilanciato. Confronta il TER in base all’indice che c’è sotto. E verifica che il benchmark rispetti le regole europee.

Dietro la promessa di semplicità della gesitione passiva c’è sempre qualcuno che decide e qualcuno che incassa.

Sapere chi è importante, semplicemente, per acquisire consapevolezza e investitore migliore.

Qui sotto alcune delle piattaforme migliori per investire in ETF: