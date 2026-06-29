Prop Trading: cos’è e come funziona (2026)

Il Prop Trading è la moda del momento per quanto riguarda il trading online. E’ uno dei sistemi più diffusi negli Stati Uniti per iniziare a fare trading disponendo di capitali consistenti.

Con prop trading, o proprietary trading, in genere si indica una attività in cui le società di trading, dette prop trading firms, utilizzano il proprio capitale per fare investimenti e lo danno in gestione a trader esterni (chiamati Prop Traders).

In pratica i programmi di prop trading permettono a chiunque di ricevere e gestire grandi capitali e some di denaro con cui fare trading. Si tratta di sfide vere e proprie in cui il trader non rischia il proprio capitale e paga una piccola quota per ricevere grandi somme di denaro da investire sui mercati.

I profitti si dividono in egual misura tra chi mette il capital detta Prop Trading Firms (può essere ad esempio una Banca commerciale ed il trader.

Il prop trading offre diverse opportunità ai trader esperti, ma anche ai principianti che vogliono apprendere le dinamiche del mercato e migliorare le loro competenze.

Una delle società più importanti è The Trading Pit, società tedesca che è arrivata finalmente in Italia e permette di fare trading con capitali che vanno dai 10.000 euro fino a 1 Milione e permette di incassare profitti fino all’80%. Per diventare un prop trader bisogna accettare delle sfide pagando una quota di iscrizione una tantum e ricevere in gestione un capitale per dimostrare di essere un bravo trader.

Ad esempio con The Trading Pit si può partire da una prima sfida in cui viene dato in gestione un capitale di 10.000 euro.

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In questa guida ti spiegheremo cos’è il prop trading, analizzando come funziona, quali sono le migliori prop trading firm in Italia e come diventare un prop trader.

Cos’è il prop trading?

Il prop trading, o proprietary trading, è un’attività finanziaria in cui una società di trading, detta prop trading firm, utilizza il proprio capitale dandolo in gestione ad un trader per fare investimenti e speculazioni sui mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, valute e derivati.

E’ dunque un sistema fondamentalmente basato su meritocrazia che permette a chiunque dimostri di essere capace di ricevere dei capitali per fare trading per conto terzi.

Questo tipo di trading offre grandi vantaggi ai trader, soprattutto perché possono accedere a capitali che altrimenti non avrebbero. E’ un aspetto è particolarmente importante per coloro che si avvicinano al mondo del trading e hanno a disposizione solo poche risorse finanziarie.

Per diventare dei prop trader, la società che da in gestione i capitali o prop trading firm, propone delle sfide in cui il trader deve ottenere dei risultati, ovvero una percentuale di profitto (es: 10%).

Bisogna capire che per diventare trader e fare profitti sono necessari dei capitali e spesso un trader non ha a disposizione queste somme o un capitale sufficiente tale da generare un profitto consistente. Per questo motivo sono nate queste società.

Prop Trading: riepilogo

❓ Cos’è Attività finanziaria in cui una società di trading, detta prop trading firm, utilizza il proprio capitale per fare investimenti e speculazioni sui mercati ✅ Livello di difficoltà Richiede competenze ma è accessibile a tutti 💰 Migliori società di Prop Trading FTMO / The Trading Pit 🥇 Migliore alternativa al Prop Trading Copy trading automatico di eToro

52% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.

Vantaggi e rischi del prop trading

Tra i vantaggi del prop trading troviamo:

Maggiore libertà: i trader possono operare senza restrizioni e sviluppare strategie di investimento più aggressive e innovative. Accesso a risorse e formazione: le prop trading firms forniscono ai trader le risorse necessarie per operare, come piattaforme di trading avanzate, dati di mercato e formazione professionale. Potenziali guadagni elevati: i trader che lavorano per prop trading firms possono guadagnare una percentuale dei profitti generati dalle loro operazioni, che può essere significativamente più alta rispetto ai guadagni ottenuti nel trading tradizionale.

Tutto facile? No perché ci sono anche alcuni rischi:

Perdite di capitale: poiché i trader utilizzano il capitale della società, le eventuali perdite vengono assorbite dalla prop trading firm, il che può mettere a rischio la sua stabilità finanziaria. Pressione sulle performance: i trader delle prop trading firms sono spesso sottoposti a una notevole pressione per generare profitti costanti e soddisfare le aspettative della società. Concorrenza: il settore del prop trading è altamente competitivo e richiede un costante aggiornamento delle competenze e delle strategie per rimanere al passo con gli altri trader e società.

C’è da dire che l’aspetto positivo è che il trader non perde soldi, paga solo una quota d’iscrizione (di solito bassa) e nel caso peggiore perde solo quella.

Qui ad esempio vedete le condizioni offerte da The Trading Pit, una delle migliori firms in Italia che con soli 99€ ti mette a disposizione un capitale di 10.000 €.

Differenze tra prop trading e trading tradizionale

Il prop trading e il trading tradizionale hanno in comune l’obiettivo di generare profitti attraverso operazioni sui mercati finanziari ma ci sono delle alcune differenze che vogliamo evidenziare:

Fonte di capitale: nel prop trading, i trader utilizzano il capitale della società di trading, mentre nel trading tradizionale, i trader operano con il proprio capitale o con il capitale dei loro clienti (se sono professionisti) Profitti e perdite: nel prop trading, i profitti e le perdite vengono assorbiti direttamente dalla società di trading, mentre nel trading tradizionale, i profitti e le perdite sono attribuiti al trader o ai clienti se si è un professionista che gestisce capitale per clienti esterni Libertà operativa: i trader delle prop trading firms hanno generalmente maggiore libertà nel decidere le strategie di investimento e assumere posizioni più aggressive o innovative Struttura retributiva: i trader che lavorano per prop trading firms guadagnano spesso una percentuale dei profitti generati dalle loro operazioni

Come guadagna una società di Prop Trading?

Abbiamo detto che il prop trading rappresenta un sistema in cui sia i trader che le società di prop trading possono trarre beneficio.

Ma come guadagnano queste società di Prop Trading? E’ una domanda che in molti si fanno in quanto queste società potrebbero dare in gestione soldi a trader incapaci che perdono.

C’è da dire che i trader possono utilizzare il capitale messo a disposizione dalle società per fare trading, mentre queste ultime possono guadagnare attraverso due fonti di profitto.

In primo luogo, le società di prop trading ricevono una percentuale dei profitti generati dai trader, generalmente compresa tra il 10% e il 20%. Ad esempio The Trading Pit lascia l’80% del profitto al prop trader ed incassa il restante 20%.

In secondo luogo, ricevono un profitto attraverso le fee di iscrizione che gli utenti pagano per candidarsi come prop trader.

Tuttavia, alcuni critici sostengono che le società di prop trading guadagnino di più attraverso le fee di iscrizione piuttosto che attraverso la percentuale dei profitti generati dai trader. Per diventare prop trader, infatti, gli utenti devono superare delle sfide legate ai risultati nel trading online, pagando l’accesso a queste sfide.

In queste sfide, gli utenti devono ottenere un certo profitto entro un numero prestabilito di giorni. Se riescono nell’impresa, gli viene restituito il denaro delle fee di iscrizione e gli viene assegnato il capitale con cui iniziare a fare prop trading.

Se non ci riescono, perdono il denaro delle fee pagate al momento della registrazione e non ricevono il capitale per fare prop trading.

Come diventare Prop Trader

Per intraprendere la carriera di Prop Trader, è importante seguire alcuni passaggi chiave che vi permetteranno di acquisire le competenze e le conoscenze necessarie nel mondo del trading e degli investimenti.

Ecco alcuni punti chiave da tenere bene a mente per provare a diventare un Prop Trader:

Formazione: è fondamentale avere una solida base di conoscenze in economia, finanza e analisi tecnica. Esperienza: è importante acquisire esperienza nel trading e negli investimenti. Potete iniziare a fare pratica con un conto demo, per poi passare a un conto reale utilizzando il vostro capitale. Rete di contatti: stringere relazioni con altri trader e professionisti del settore può aiutarvi a comprendere meglio il mondo del prop trading e a scoprire opportunità di lavoro presso prop trading firms. Partecipare a conferenze, eventi e seminari dedicati al trading e agli investimenti può facilitare la creazione di una rete di contatti nel settore. Ad esempio il broker XM organizza numerosi seminari anche dal vivo in Italia oltre a quelli online e sono tenuti da trader professionisti in Italia. Qui trovi alcuni dei seminari organizzati da XM. Sviluppo delle proprie strategie: è importante sviluppare le proprie strategie di trading e investimento, basate sull’analisi tecnica, fondamentale o quantitativa Approccio alle prop trading firms: dopo aver acquisito una solida base di conoscenze ed esperienza, potete iniziare a candidarvi presso prop trading firms. Alcune prop trading firms offrono programmi di formazione e inserimento per i nuovi trader, che possono aiutarvi ad entrare nel settore e a consolidare le vostre competenze.

Come candidarsi come Prop Trader

Rispetto al passato oggi è più facile candidarsi come Prop Trader. Per quanto riguarda il punto 5 di cui abbiamo parlato prima ovvero l’approccio alle trading firms vogliamo darvi alcuni consigli.

Per diventare prop trader, è necessario inviare una candidatura presso una delle società che offrono questo servizio e pagare un costo di iscrizione.

Una delle migliori società in Italia, ovvero The Trading Pit, chiede nel piano Lite solo 99€ per iniziare a gestire

Una volta pagata il costo d’iscrizione, il candidato può avviare la sfida divisa in due fasi.

Nella prima fase il candidato a diventare Prop Trader deve:

Ottenere un determinato profitto entro una data specifica

entro una data specifica Non superare una soglia di perdita massima sul capitale ricevuto

sul capitale ricevuto Rispettare la soglia massima di perdita giornaliera consentita dall’impresa

Se riesce a soddisfare questi requisiti, parte la seconda fase in cui il trader riceve:

Un capitale iniziale, solitamente superiore ai 50.000 per continuare a fare trading, con vincoli sulle perdite massime

Monitoraggio delle proprie performance dalla prop trading firm, con valutazioni periodiche ogni pochi mesi

Possibilità di ricevere ulteriore capitale e gestire somme di oltre un milione di dollari, se le performance sono favorevoli

Per chi riesce a fare trading è una attività molto stimolante che può diventare particolarmente redditizia.

Le migliori prop trading firms in Italia

Nel panorama italiano, esistono diverse prop trading firms che offrono opportunità ai trader di mettere in pratica le proprie abilità e accedere a ingenti capitali.

In questa sezione, analizzeremo alcune delle migliori prop trading firms italiane e discuteremo di cosa considerare quando si sceglie una di queste società.

Esempi di prop trading firms italiane di successo

The Trading Pit: è una delle migliori società in Italia per il Prop Trading.Offre un ambiente di trading competitivo e dinamico, con particolare attenzione all’analisi tecnica e allo sviluppo delle strategie di trading. The Trading Pit si impegna a formare trader di successo attraverso un rigoroso processo di selezione e formazione. MyForexFunds: è una società di prop trading molto grande che offre la possibilità di iniziare subito a ricevere commissioni anche sui profitti generati durante la fase di prova. Inoltre, se il trader supera la fase di selezione iniziale, riceverà un importo maggiore rispetto a quello inizialmente versato come fee.

FTMO

FTMO è una delle piattaforme di prop trading più note e utilizzate al mondo, con oltre 10.000 trader attivi provenienti da diversi paesi. Ha sede nella Repubblica Ceca e opera a livello globale.

FTMO si distingue per l’estrema serietà del processo di selezione dei trader a cui affidare capitali reali. Questo avviene attraverso una rigorosa procedura di valutazione in due fasi: la FTMO Challenge e la FTMO Verification.

Entrambe prevedono il raggiungimento di determinati obiettivi di profitto e gestione del rischio su conti demo nei mercati finanziari, al fine di testare concretamente le capacità del trader.

I candidati che superano con successo queste prove possono richiedere l’apertura di conti reali finanziati da FTMO. Questi conti vanno da un minimo di 10.000 fino ad un massimo di 400.000 euro. Il trader riceve una percentuale dei profitti generati che può arrivare fino al 90%.

FTMO permette di operare attraverso le principali piattaforme di trading come Metatrader e cTrader. Inoltre offre l’accesso ad un’ampia varietà di mercati: forex, azioni, indici, materie prime e criptovalute.

Tra i punti di forza, la completa trasparenza sul processo di selezione, l’assistenza professionale ai trader, e la possibilità di aumentare il capitale gestito in base alle performance ottenute.

Per la sua solidità e notorietà internazionale, FTMO rappresenta una delle scelte principali per chi vuole intraprendere la carriera di trader proprietario in modo professionale.

Ti segnaliamo inoltre qui la nostra recensione completa su FTMO.

The Trading Pit

The Trading Pit è una società di Prop Trading che si propone di aiutare i trader ad avanzare nella loro carriera nel settore del trading, fornendo loro gli strumenti e le conoscenze necessarie per diventare partner di successo. Questa azienda promette di lavorare insieme ai propri trader per il reciproco vantaggio e di offrire condizioni di trading eccezionali, piattaforme di trading all’avanguardia, eventi esclusivi e un profit-share molto vantaggioso.

The Trading Pit supporta il trading multi-asset, tra cui Forex/CFD, future, azioni e criptovalute, ed è presente in oltre 160 paesi. Inoltre, collabora con oltre 25 partner istituzionali e offre ai trader webinar dal vivo con professionisti del settore.

I trader possono prelevare i loro profitti ad ogni livello e non ci sono limiti di giorni di negoziazione.

The Trading Pit applica una commissione una tantum per la sfida e rimborserà il 100% del costo della sfida al superamento del livello 1. Inoltre, le regole sono semplici e trasparenti, senza caratteri piccoli o clausole nascoste.

La società accetta tutti gli stili di trading e offre un elevato drawdown giornaliero.

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Alternativa al Prop Trading

Esistono alternative alle società di prop trading per ottenere capitale di gestione, come il copy trading, un sistema in cui le operazioni di un investitore vengono replicate automaticamente sui conti degli utenti che lo copiano.

In questo caso, però, non c’è la garanzia di ricevere del capitale e il pagamento sulle operazioni effettuate è generalmente più basso. Inoltre, ci sono ancora pochi broker e piattaforme di trading che supportano questo sistema.

Nonostante ciò, il copy trading presenta alcuni vantaggi come l’assenza di fee iniziali e la libertà di impostare strategie di lungo termine. E’ importante notare che questo sistema è più adatto per investitori di lungo termine che impiegano strategie conservative.

Al contrario, aderire a una prop trading firm è una scelta più coerente con chi ha strategie di breve termine e un profilo di rischio più aggressivo e quindi ha l’obiettivo di guadagnare di più.

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Il prop trading è una truffa?

Il prop trading non è necessariamente una truffa, ma purtroppo ci sono casi in cui si tratta effettivamente di un raggiro.

Molte società (quelle più serie) sono presenti da molti anni, ma negli ultimi tempi sono nate molte società di prop trading che sfruttano la popolarità del trading online e cercano di approfittare degli utenti inesperti, incassando fee di iscrizione senza fornire una reale opportunità di successo.

In questi casi, il vero business non è la divisione dei profitti, ma l’incasso dei costi di iscrizione. Inoltre, è importante ricordare che il periodo di prova per dimostrare le proprie capacità è spesso molto breve, il che lascia molto al caso e alla fortuna.

I veri risultati di un trader si valutano sul lungo termine, non in poche settimane o giorni, e la pressione del tempo spinge il trader ad adottare un profilo di rischio molto aggressivo, che può portare a perdite elevate.

Prop Trading: le domande frequenti (FAQ)

Cos’è il prop trading? Il prop trading è un’attività svolta da trader professionisti che operano con il capitale di una prop trading firm, condividendo i profitti generati con l’azienda. Quali sono i requisiti per diventare prop trader? E’ necessario superare un processo di selezione, seguire una formazione specifica e soddisfare determinati criteri di performance stabiliti dalla prop trading firm. Come si guadagna nel prop trading? I prop trader guadagnano una percentuale dei profitti generati dalle loro operazioni sul mercato, in base all’accordo stipulato con la prop trading firm.

Conclusioni

Il prop trading è un’attività finanziaria che offre nuove opportunità ai trader di tutti i livelli di esperienza.

Le prop trading firms offrono supporto, formazione e risorse per aiutare i trader a sviluppare le loro competenze e ottenere profitti consistenti. E’ fondamentale, naturakmente scegliere con attenzione la prop trading firm giusta, considerando fattori come la reputazione, la formazione offerta e le condizioni di trading.

Ad esempio società come The Trading Pit, consentono di iniziare a gestire capitali a partire da 10.000 euro con soli 99 euro. E se dimostri di essere un bravo prop trader puoi scalare fino a cifre elevatissime.

E’ consigliabile utilizzare società serie come The Trading Pit, in modo da avere anche strumenti di formazione per poter iniziare a fare trading con successo e aumentare i propri profitti.

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