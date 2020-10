Procter & Gamble ha beneficiato della Pandemia e punta all’e-commerce

Il 2020 è stato un anno nefasto dal punto di vista economico, oltre che sanitario, ovviamente. Molti sono stati i settori violentemente colpiti dal Lockdown e dalla recessione economica che ha portato la domanda per determinati settori a crollare profondamente.

Per molti, ma non per tutti, altrettanto ovviamente. Ci sono settori che hanno beneficiato della Pandemia da Covid-19. Si pensi, per esempio, a Procter & Gamble (NYSE: PG). Multinazionale che ha volato alto nel 2020 poiché COVID-19 ha portato i consumatori a svuotare i negozi dei prodotti per la pulizia e degli essenziali per la casa dell’azienda.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero riconoscere che l’aumento della domanda è solo temporaneo. Le modifiche apportate da P&G alla sua organizzazione e ai mix di prodotti avranno probabilmente un impatto a lungo termine sulle azioni.

Mentre la società ritorna a un percorso di crescita post-COVID-19, gli investitori vorranno sapere se possono realizzare un profitto ordinato nei prossimi cinque anni.

Il modo in cui le azioni Procter & Gamble verranno scambiate nei prossimi cinque anni dipende fortemente dal mantenimento del proprio “fossato competitivo”. Questo vantaggio è dipeso in gran parte dal riconoscimento del suo marchio, dal posizionamento del prodotto e dalla fedeltà allo stesso consolidato in 180 anni di storia dell’azienda.

Tuttavia, prodotti come il detersivo per bucato e gli asciugamani di carta che alimentano questo stock di prodotti di base sono necessari ma non particolarmente innovativi.

Procter & Gamble, non solo storia ma anche tanta innovazione

Poiché l’e-commerce diventa sempre più comune, gli investitori potrebbero essere preoccupati che le nuove società di prodotti personali possano indebolire Procter & Gamble vendendo online. Dollar Shave Club è stato un esempio importante di questa dinamica prima che Unilever acquisisse la società nel 2016.

Tuttavia, la società si è mossa in una direzione positiva sotto l’attuale CEO David S. Taylor, che ha assunto il timone nel 2015. Sotto la sua guida, Procter & Gamble è diventato quel concorrente emergente per molti aspetti. A tal fine, ha istituito P&G Ventures specificamente allo scopo di aprire nuovi mercati utilizzando strategie direct-to-consumer.

L’azienda ha anche acquisito prodotti come il deodorante Native e i rasoi Billie venduti con successo online. Inoltre, ha rinnovato il marketing per mirare a dati demografici specifici e comunicare online, trasformando la scienza dei dati a vantaggio dell’azienda.

P&G ha adottato anche importanti cambiamenti organizzativi, rivolgendosi a categorie di prodotti che “sfruttano i punti di forza di P&G”. Pertanto, ha venduto diverse attività e ne ha acquisite di nuove. Come l’accordo da 4,2 miliardi di dollari per la divisione Consumer Health di Merck.

L’azienda ha anche aumentato le assunzioni esterne e cambiato la propria struttura organizzativa nel 2019. Taylor ha adottato sei unità di business settoriali basate sull’industria per realizzare quella che definisce “un’organizzazione più responsabilizzata, agile e responsabile”.

Queste mosse hanno contribuito a mantenere Procter & Gamble rilevante man mano che le abitudini di acquisto dei consumatori cambiano.

Procter & Gamble situazione finanziaria

Sebbene P&G rimanga un work-in-progress, le sue mosse strategiche ne hanno rafforzato la valutazione. Le azioni di Procter & Gamble vengono negoziate a un rapporto prezzo / utili (P / E) a termine di circa 26, superiore alla media quinquennale di 22. Il suo anno fiscale 2020 si è concluso il 31 luglio e grazie alla crisi COVID-19, gli utili di base sono aumentati del 13% per l’anno.



Ma anche i cambiamenti di Taylor non porteranno a una crescita sostenuta a due cifre. Procter & Gamble prevede un aumento compreso tra il 3% e il 7% sui profitti per il prossimo anno.

Tuttavia, anche con una crescita degli utili più lenta, Procter & Gamble continuerà a conquistare alcuni investitori con il suo dividendo. Il pagamento rimane forte, poiché la società ha celebrato 130 anni di pagamenti di dividendi e ben 64 anni di aumenti annuali a partire dal 2020, rendendola un Dividend King.

Ora paga agli azionisti poco più di $ 3,16 all’anno per azione. Ciò porta il rendimento al 2,2% al momento della stesura di questo documento, ben al di sopra del rendimento medio dell’1,7% per l’S & P 500.

Inoltre, Procter & Gamble non dovrebbe avere problemi a sostenere la sua serie di crescita dei pagamenti per i prossimi cinque anni. L’anno scorso, la società ha generato $ 14,9 miliardi di flusso di cassa libero rettificato, coprendo facilmente i $ 7,8 miliardi di dividendi pagati.

Procter & Gamble previsioni prossimi 5 anni

Le modifiche ai prodotti Procter & Gamble e all’organizzazione stessa dimostrano che l’azienda non ha resistito al cambiamento. E la gestione è ora focalizzata sulle categorie di prodotti dove può diventare il marchio n. 1 o n. 2. Gli investitori possono aspettarsi che le azioni Procter & Gamble crescano lentamente e costantemente. Tuttavia, salvo un’altra corsa ispirata alla pandemia sui suoi prodotti, gli analisti non si aspettano che l’azienda generi una crescita del fatturato superiore a una cifra a una cifra.

L’altra preoccupazione per gli investitori è la valutazione: le azioni stanno già stabilendo nuovi massimi pluriennali. Ma le azioni di Procter & Gamble possono ancora essere una performance costante e mantenere il suo status di Dividend King.

Procter & Gamble non licenza ma assume

Lo stabilimento di produzione Procter & Gamble della Virginia Occidentale conta già 1.400 lavoratori e ne cerca ancora di più.

“Stiamo ancora cercando di assumere da 100 a 200 persone per aiutare davvero a finire quella startup per noi e tenerci pronti per il lungo periodo”, ha affermato Steve O’Brien, responsabile delle risorse umane dell’impianto per la struttura P&G a Inwood, nella contea di Berkeley.

Ma nonostante i continui alti tassi di disoccupazione statali e nazionali derivanti dalla pandemia di coronavirus, lo stabilimento P&G ha trovato difficile ricoprire quelle posizioni.

O’Brien ha parlato mercoledì scorso durante una presentazione generale per i media regionali. Un evento a misura di Covid-19, tra mascherine, distanziamento sociale e un tour del nuovo splendente stabilimento.

Quasi esattamente due anni fa, un tour simile dello stabilimento è stato molto diverso. Si è verificato principalmente attraverso una presentazione di diapositive e poi una visita in loco su una collinetta sterrata. Mentre le squadre di costruzione hanno montato l’Edificio 100, il primo ad aprire e produrre Bounce.

C’erano circa 265 dipendenti a tempo pieno che lavoravano in Procter & Gamble in quel periodo. Bounce è iniziata nel 2018 con la produzione di balsami per capelli a partire dalla fine dell’anno. Quindi shampoo e bagnoschiuma sono iniziati nel 2019 con anche i prodotti per piatti e Swiffer che sono iniziati quell’anno.

L’impianto è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la maggior parte dei lavoratori su turni di 12 ore. Le squadre tendono ad essere autogestite.

Gran parte del lavoro alla Tabler Station è automatizzato, con macchine che impilano pallet di fogli essiccatori o veicoli a guida automatica che rombano lungo i corridoi dell’impianto. Ma è necessaria l’esperienza dei lavoratori umani per assicurarsi che le macchine funzionino correttamente.

Richard Rivera, un capo del laboratorio analitico, ha detto che l’azienda sta cercando più lavoratori con lauree in scienze o attitudini scientifiche che potrebbero essere affinate sul lavoro.

Con gran parte delle basi per la produzione di fogli per asciugatrice, prodotti per la pulizia Swiffer e altro, O’Brien ha affermato che la struttura mira a un maggiore coinvolgimento della comunità. Dalla quale si attende molto.

Dunque, P&G mira al connubio uomo-macchina, anziché ad una sua contrapposizione.

