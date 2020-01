Previsioni Borsa, cosa sono e come usarle per investire ?

Cosa sono le previsioni della Borsa? Come funzionano le previsioni della Borsa?

Da alcuni anni, investire in Borsa è diventato alquanto semplice. Grazie ai moderni strumenti mobili che ci consentono di connetterci col mondo ovunque ci troviamo. Vale a dire, gli smartphone e i tablet, che funzionano mediante comodissime e intuitive applicazioni.

E’ nato così il trading online, ossia la possibilità di operare in Borsa mediante piattaforme specializzate in materia. Chiamate Broker. Le quali offrono molti servizi appannaggio degli utenti iscritti. Del resto, se i trader ci guadagnano, ci guadagnano anche loro. Tramite spread e commissioni imposti su vincite e servizi offerti.

Certo, molti confondono la facilità di accesso ai mercati finanziari con la facilità di guadagnare tramite essi. Ciò non è assolutamente vero, anzi. Guadagnare mediante i mercati finanziari è molto difficile, occorre studio, pratica, esperienza. E non è detto che ci dica bene.

Occorre sempre aggiornarsi, giacché i mercati sono in continua evoluzione. Pensiamo a come sia cambiato il mondo finanziario negli ultimi trent’anni. A parte gli strumenti tecnologici a disposizione sempre più raffinati (dai primi Pc, ai computer portatili, fino a tablet, phablet e smartphone), ci troviamo nuovi equilibri con gli Stati.

Occorre dunque tanta formazione pratica e teorica. La prima è possibile acquisirla tramite i cosiddetti Conto demo. Si tratta di una simulazione del trading online eseguito tramite soldi virtuali, cosicché i trader neofiti possano imparare senza subire perdite, mentre quelli più esperti possano imparare nuove strategie senza dover rischiare il proprio capitale.

La raccomandazione, però, è che il Conto demo non debba essere preso come un gioco, ma utilizzato seriamente per imparare. Altrimenti, quando si passerà a fare sul serio, si finirà solo per incassare perdite. Per giocare a fare il trader ci sono piattaforme apposite.

L’offerta del Conto demo varia da Broker a Broker. In genere si differenziano per l’offerta limitata o illimitata del tempo a disposizione e per quella del denaro virtuale disponibile.

La formazione teorica viene invece raggiunta tramite i manuali cartacei tradizionali e tramite gli eBook. Notoriamente libri digitali scaricabili sulla piattaforma stessa.

Occorre poi stare attenti alle truffe messe in piedi da chi promette guadagni facili, chiedendo solo dei versamenti iniziali (in genere 250 euro), ma promettendo di rendervi poi milionari. Il tutto grazie ad un sistema miracoloso e prodigioso del quale però non spiegano il funzionamento. Il che deve destare più di un sospetto.

Queste piattaforme sono gestite da società con sedi nei Paradisi fiscali, chiamati così in quanto mettono in salvo i conti e i dati anagrafici di chi li porta i propri capitali.

Purtroppo alla fine vi troverete senza aver guadagnato nulla e aver perso i vostri soldi. Quasi irrecuperabili in quanto questi statarelli sono inseriti in Black list impenetrabili.

Fatta una rapida e breve panoramica sul trading in generale, passiamo all’argomento dell’articolo: cosa sono e come funzionano le previsioni di Borsa.

Previsioni di Borsa cosa sono

Cosa sono le previsioni di Borsa? Sono delle previsioni che gli esperti fanno sull’andamento dei mercati finanziari, in riferimento a determinati asset. Occorre comunque premettere che nessuno ha la palla di vetro e chi vi dice di avere previsioni infallibili, vuole solo fregarvi.

Sono semplicemente dei suggerimenti, come quelli che danno gli esperti di calcio nelle trasmissioni sportive riguardo le scommesse. Ci si basa su dati storici incrociati tra le squadre; le vittorie, i pareggi e le sconfitte rispettive in casa e in trasferta. L’andamento nelle ultime gare delle squadre. E così via.

Così anche per gli asset quotati sui mercati finanziari. In gergo, le previsioni di Borsa sono chiamate segnali di trading. Esse sono inviate da esperti che collaborano con i Broker agli utenti che ne fanno richiesta, tramite sms o email. Suggeriscono loro quando e come investire su un determinato asset e perché. Poi sta al trader farlo.

Particolarmente interessanti sono i segnali di trading di 24option. In quanto sono forniti dalla società specializzata in materia Trading central.

Previsioni di Borsa, i segnali di trading di 24option

I segnali di trading del Broker 24option si fanno molto apprezzare in quanto sono forniti dalla società leader nel trading e nelle previsioni: Trading Central.

Fondata nel 1999, oggi opera in oltre 30 paesi diversi, rivolgendosi nello specifico a grandi investitori, hedge fund. Oltre a 24option, collabora anche con altri 2 Broker molto noti ed apprezzati: Trade.com e AvaTrade.

Trading Central ha lo scopo di analizzare le strategie di trading e produrre di conseguenza raffinate previsioni sulle Borse. In particolar modo, forex, materie prime e azioni. Asset inclusi nella gamma dei Cfd, i contract for difference.

Trading central si occupa anche di trading online vero e proprio, offrendo una leva finanziaria adeguata alle ultime normative ESMA. Nel Regno Unito ha avuto riconoscimenti ininterrottamente dal 2009.

Trading Central opera in conformità con le regole stabilite dai seguenti organismi Autorite des Marches Financiers, US SEC, Hong Kong Securities and Futures Commission e European MiFid.

I suoi esperti arrivano da 2 società prestigiose: IRP Euro e IRP of Asia. Inoltre, è membro certificato di Inverstorside.

Il modo di lavorare di questa società si adatta a tutti i tipi di investitori: quindi dai trader intraday a quelli a lungo termine.

Il Trading Central combina due strategie:

analisi dei grafici, che determinano la direzione del prezzo e gli obiettivi

uso di modelli matematici, con lo scopo di confermare le direzioni individuate, nonché la pertinenza temporale

comprovati indicatori tradizionali

per ottenere la conferma dell’inversione di mercato o dell’accelerazione, utilizza le cosiddette candele giapponesi (note diffusamente come candlestick)

Infine, il database di Trading central prevede più di 8mila asset, tra cui azioni, materie prime e abbinamenti Forex.

Quanto costano previsioni di Borsa

Il vantaggio di 24option è che questi segnali di trading sono anche offerti gratuitamente. Quindi si avrà questo ottimo servizio, molto ben quotato, pure in maniera gratuita.

Usare il conto demo di 24option

Oltre ai segnali di trading, 24option offre, sempre gratuitamente, ai suoi utenti anche un Conto demo. Di cui abbiamo accennato prima.

Esso ti consentirà non solo di familiarizzare con questo Broker e con il trading online in generale, ma anche di testare in condizioni di mercato reale la propria strategia. Il tutto, senza perdere un centesimo, dato che i soldi sono come detto virtuali.

Inoltre, anche quando sarai esperto, il Conto demo ti aiuterà a provare nuove strategie senza perdere i tuoi soldi.

Per utilizzare il Conto demo di 24option, devi andare sulla home, dove in alto a destra per trovare il tasto “Registrati” e cliccaci sopra.

Puoi cliccare sia sul pulsante Registrati che su quello giallo con scritto “Fai trading con 24Option“. In entrambi i casi il broker aprirà sulla tua pagina un piccolo specchietto in cui ti chiederà alcune informazioni molto banali:

Quale tipo di conto desideri aprire.

L’indirizzo mail che intendi associare al tuo account

Il tuo recapito telefonico

L’autorizzazione al trattamento dei dati ed il consenso all’invio di materiale pubblicitario.

A questo punto 24option ti invierà una mail di conferma, nella quale troverai un link da cliccare. Dopo aver cliccato, potrai iniziare a fare trading di CFD con 24Option senza il minimo rischio.

Potrai usare il conto demo fino a quando non ti sentirai pronto.

Potrai disporre di tutti gli asset che si trovano sul conto reale, tutte le funzionalità di analisi tecnica e il materiale informativo rilasciato dal broker

E’ possibile trovare sul Conto demo tutte le funzionalità di analisi tecnica con cui analizzare i grafici, gli stessi del trading vero e proprio

Gli spread seguono il medesimo valore ed andamento di quelli riscontrabili nel trading reale

Non sarà chiesto alcun versamento obbligatorio

Il copytrading di eToro

Un altro Broker che offre un servizio molto interessante appannaggio dei trader è eToro. Che non a caso ha raggiunto quasi 11 milioni di utenti a colpi di novità. Si pensi all’ultima novità: la possibilità per i trader residenti nell’Unione europea di fare trading su azioni ed ETF senza commissioni.

Il servizio che più di tutti distingue eToro dagli altri è il Copy trading. C In pratica, questo servizio consente di copiare i trader più rinomati e di successo, copiando in tutto e per tutto le loro attività di trading.Il Copy trading va inteso come un modo per imparare, più che guadagnare e basta. Dovrai imparare dai loro errori, dalle loro scelte.

Altre piattaforme per investire in Borsa

