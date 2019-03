Il Premio Nobel per l’economia va abolito? Un libro dice perché

Il Premio Nobel, come noto, è un riconoscimento che viene dato a personalità di spicco in determinate materie. Le quali si sono distinte per il contributo innovatore che hanno dato alla propria materia.

Ogni anno, il Premio Nobel genera entusiasmo, ma anche critiche e polemiche. Su tutti, sembra che a scatenarle sia soprattutto quello conferito per l’Economia. Basterebbe enunciare già solo le parole di Friedrich Von Hayek, premio Nobel per l’Economia nel discorso del conferimento: «Se fossi stato consultato sull’opportunità di istituire un premio Nobel per l’economia, avrei decisamente consigliato di non farlo». Proprio lui che, paradossalmente, l’ha vinto.

Ma perché il Premio Nobel per l’Economia genera così tanti contrasti? Fino al punto che qualcuno ne vorrebbe la soppressione?

Nel tentativo di fornire una risposta, Emiliano Brancaccio e Giacomo Bracci, hanno scritto un libro a quattro mani: Il discorso del potere. Edito Il Saggiatore, pagine 240, 19 euro.

Partono da una domanda: «Bisognerebbe abolire il premio Nobel per l’economia?». Basandosi sul fatto che, nella maggior parte dei casi, questo riconoscimento ha appunto generato polemiche e disappunti. I due dicono autori si chiedono: «viene da chiedersi se la strada seguita dai più recenti sviluppi degli studi sociali, e avvalorata dall’orientamento dell’Accademia delle scienze, sia quella più adeguata alla comprensione del mondo in cui viviamo».

Certo, nel libro viene anche riconosciuto il fatto che il Premio Nobel per l’Economia si è rivelato, se non altro, un valido indicatore delle tendenze dell’economia con 10 o 15 anni di anticipo.

Brancaccio e Bracci tracciano una breve storia del Premio. Esaminando altresì le assegnazioni degli anni 2000. Ovvero, nel periodo a cavallo di quella che dal Fondo Monetario Internazionale è stata definita la «grande recessione» globale.

Il discorso del potere fa anche una previsione dei futuri Nobel. Descrivendo i criteri di valutazione della ricerca economica, che consentono di delineare i possibili Nobel del futuro e di individuare i Nobel mancati.

Quindi è possibile trovarci passato, presente e futuro di un Nobel che difficilmente sarà soppresso.

Il discorso del potere, chi sono gli autori

Chi sono gli autori de Il discorso del potere? Emiliano Brancaccio (Napoli, 1971) è docente di Politica economica presso l’Università degli studi del Sannio. Autore di ricerche pubblicate su varie riviste accademiche internazionali. Ha promosso il “Monito degli economisti” contro le politiche europee di austerity apparso sul Financial Times.

Giacomo Bracci (Roma, 1992) è dottorando di ricerca in Economia presso l’Università di Trento. È tra i fondatori della rete studentesca “Rethinking Economics Italia”.

Quindi un giusto mix tra un economista più esperto in materia e una giovane promessa della materia.

Premio Nobel economia cos’è

Il Premio Nobel per le scienze economiche, ufficialmente noto come il premio Sveriges Riksbank in Scienze economiche in memoria di Alfred Nobel (svedese: Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap fino ad Alfred Nobels minne), viene assegnato ogni anno dalla Royal Swedish Academy of Sciences ai ricercatori nel campo delle scienze economiche.

Il primo premio fu assegnato nel 1969 a Ragnar Frisch e Jan Tinbergen.

Ogni destinatario riceve una medaglia, un diploma e un premio monetario che è variato nel corso degli anni. Nel 1969, Frisch e Tinbergen ricevettero un totale di 375.000 SEK, che equivale a 2.871.041 SEK nel dicembre 2007.

Il premio viene consegnato a Stoccolma in occasione di una cerimonia annuale il 10 dicembre, anniversario della morte di Nobel. Al momento della premiazione del premio 2018, 50 premi Nobel per le scienze economiche sono stati assegnati a 81 persone. Fino al 2007, erano stati assegnati nove premi per contributi nel campo della macroeconomia, più di ogni altra categoria. L’istituzione con i più affiliati laureati in scienze economiche è l’Università di Chicago, che ha 30 vincitori affiliati.

Una dotazione “in perpetuo” di Sveriges Riksbank paga le spese amministrative della Fondazione Nobel associate al premio e finanzia la componente monetaria del premio.

Dal 2012, la parte monetaria del Premio in Economia ha totalizzato 8 milioni di corone svedesi. Questo è equivalente all’importo dato per i Premi Nobel originali. Dal 2006, Sveriges Riksbank ha concesso alla Nobel Foundation una sovvenzione annua di 6,5 milioni di corone svedesi (nel gennaio 2008, circa 1 milione di dollari USA, 0,7 milioni di euro) per le spese amministrative associate al premio e 1 milione di corone svedesi (fino alla fine del 2008) per includere informazioni sul premio sul sito web della Nobel Foundation.

Il Premio in Economia non è uno dei Premi Nobel, che sono stati dotati da Alfred Nobel nel suo testamento.

Tuttavia, il processo di nomina, i criteri di selezione e la presentazione dei premi del Premio in Scienze economiche sono eseguiti in modo simile a quello dei Premi Nobel. I vincitori sono annunciati con i premi Nobel e ricevere il premio alla stessa cerimonia.

La Royal Swedish Academy of Sciences assegna il premio “in conformità con le regole che regolano l’assegnazione dei Premi Nobel istituiti attraverso la sua volontà [di Alfred Nobel]”, che stabilisce che il premio venga assegnato annualmente a “coloro che avranno conferito il massimo beneficio all’umanità”.

Premio Nobel economia come viene assegnato

Secondo il suo sito ufficiale, la Royal Swedish Academy of Sciences “gestisce uno scambio di ricercatori con accademie in altri paesi e pubblica sei riviste scientifiche.

Ogni anno l’Academy assegna i premi Nobel per la fisica e la chimica, il premio Sveriges Riksbank in Scienze economiche in Memoria di Alfred Nobel, del Crafoord Prize e di numerosi altri grandi premi “.

Ogni settembre il Comitato del Premio per l’Economia dell’Accademia, composto da cinque membri eletti,”invia inviti a migliaia di scienziati, membri di accademie e professori universitari in numerosi paesi, chiedendo loro di nominare candidati per il Premio in Economia per l’anno successivo. I membri dell’Academy ed ex vincitori sono anche autorizzati a nominare candidati.”

Tutte le proposte e le loro prove a sostegno devono essere ricevute prima del 1 ° febbraio. Le proposte vengono esaminate dal Comitato Premi e da esperti appositamente nominati. Prima della fine di settembre, il comitato sceglie potenziali vincitori. Se c’è un pareggio, il presidente della commissione emette il voto decisivo. Successivamente, i potenziali vincitori devono essere approvati dalla Royal Swedish Academy of Sciences. I membri della Nona Classe (la divisione delle scienze sociali) dell’Academy votano a metà ottobre per determinare il prossimo vincitore o premio del Premio in Economia.

Come per i Premi Nobel, non più di tre persone possono condividere il premio per un dato anno; devono ancora vivere al momento dell’annuncio del Premio in ottobre; e le informazioni sulle nomination ai Premi non possono essere divulgate pubblicamente per 50 anni. Come i premi Nobel in fisica, chimica, fisiologia o medicina e letteratura, ogni laureato in Economia riceve un diploma, medaglia d’oro e un documento di assegnazione di sovvenzioni monetarie dal Re di Svezia alla cerimonia annuale del Premio Nobel a Stoccolma, in occasione dell’anniversario della morte di Nobel (10 dicembre).

Premio Nobel economia conferito a non economisti

Nel febbraio del 1995, a seguito dell’affermazione all’interno del comitato di selezione relativo all’assegnazione del Premio in Economia del 1994 a John Forbes Nash, il Premio in Economia fu ridefinito come premio nelle scienze sociali. Ciò lo ha reso disponibile ai ricercatori in temi come scienze politiche, psicologia e sociologia.

Inoltre, la composizione del Comitato del Premio Economico è cambiata per includere due non-economisti. Questo non è stato confermato dal Comitato del premio economico. I membri del Comitato del Premio Economico 2007 sono ancora dominati dagli economisti, in quanto il segretario e quattro dei cinque membri sono professori di economia.

Nel 1978, Herbert A. Simon, il cui dottorato era in scienze politiche, divenne il primo non-economista a vincere il premio. Mentre Daniel Kahneman, professore di psicologia e relazioni internazionali all’Università di Princeton è il primo non economista di professione per vincere il premio.

Premio Nobel Economia vincitori

Il primo premio Nobel per l’economia fu assegnato nel 1969 a Ragnar Frisch e Jan Tinbergen “per aver sviluppato e applicato modelli dinamici per l’analisi dei processi economici”. Nel 2009, Elinor Ostrom è diventata la prima donna a vincere il premio.

Ecco l’elenco completo dei vincitori, in ordine alfabetico: