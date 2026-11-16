Petrolio intorno a 96 dollari dopo le tensioni a Hormuz; oro sotto 3.900$: surplus atteso e rialzi Fed frenano le materie prime sui mercati.

Il petrolio inizia la settimana in modo incerto. Oggi il Brent oscilla intorno a 95-96 $ al barile e il WTI poco sopra 88-89 $, dopo un fine settimana turbolento.

Da una parte l‘Iran ha colpito una base di elicotteri statunitense in Bahrain, il primo attacco contro uno stato affacciato sul golfo da settimane, e sono arrivate nuove segnalazioni di petroliere finite sulle mine nello stretto di Hormuz. Dall’altra cresce la convinzione che l’offerta stia tornando abbondante. I transiti nello stretto Hormuz sono quasi tornati ai livelli precedenti alla guerra. L’International Energy Agency, infatti, prevede un surplus già nel quarto trimestre.

Nella settimana precedente il Brent era sceso di oltre il 2%, e in quella prima ancora il Brent e il WTI avevano perso rispettivamente il 16% e il 13%.

Materia prima Prezzo 1 mese Petrolio Brent giornaliero, 20 Ott 2026 115,22 $ al barile ▼ −3,7% Oro media di Ottobre 2026 4.105 $ all'oncia ▼ −5,0% Argento media di Ottobre 2026 57,00 $ all'oncia ▼ −11,8% Gas naturale USA media di Ottobre 2026 2,96 $ per MMBtu ▲ +0,3% Fonti: petrolio: U.S. Energy Information Administration; metalli e gas: Banca Mondiale.

Male anche i metalli. L’oro resta sotto 3.900 $ l’oncia dopo aver perso il 4,5% la scorsa settimana e toccato il livello più basso da oltre un anno, schiacciato da un dollaro più forte e dalla prospettiva di nuovi rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve.

L’argento cede più del doppio dell’oro in percentuale.

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Brent tra attacchi nel golfo e offerta in ripresa

Secondo Reuters, i futures sul Brent perdevano 47 centesimi, pari allo 0,49%, a 95,37 $ al barile, mentre il WTI scendeva di 23 centesimi, lo 0,26%, a 88,33 $.

In mattinata, il Brent torna in rialzo dello 0,30% a 96,13 $ e il WTI in crescita dello 0,49% a 89,03 $, dopo la notizia, ripresa da Reuters, di altre due petroliere colpite da mine a Hormuz. Venerdì il Brent aveva chiuso a 95,84 $, dopo aver oscillato in settimana in un range tra 89 e 95.

Sul piano militare la situazione resta tesa. Secondo Bloomberg, domenica l’IRGC ha lanciato droni contro una base americana in Bahrain, e la televisione di stato iraniana ha parlato di cinque navi finite sulle mine e andate a fuoco nelle ultime 48 ore.

Il presidente del parlamento iraniano ha detto che la guerra, iniziata a Febbraio, potrebbe finire se Washington accettasse le «condizioni logiche» di Tehran, mentre Donald Trump ha detto che nuovi attacchi non dovrebbero essere necessari.

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Surplus nel quarto trimestre?

L’International Energy Agency ha indicato venerdì che il mercato tornerà in surplus nel quarto trimestre, con un’offerta media di 105 milioni di barili al giorno, 1,7 milioni in più della domanda prevista. In precedenza l’agenzia stimava un deficit.

L’IEA ha anche detto che 71 milioni di barili delle riserve di emergenza dei paesi membri saranno resi disponibili entro fine Febbraio, di cui 15 milioni di barili di gasolio. L’OPEC+ ha prodotto 41,23 milioni di barili al giorno in ottobre, il 97% dei volumi di febbraio, prima della guerra.

Sul prezzo pesa anche la decisione di Trump di prorogare di 90 giorni la deroga al Jones Act, che permette alle navi con bandiera estera di trasportare greggio e carburanti tra porti americani.

E dalla domanda non arrivano grandi notizie, almeno dalla seconda economia del mondo: secondo i dati diffusi lunedì, in ottobre la produzione industriale cinese è cresciuta del 4,8% contro il 5,3% atteso e le vendite al dettaglio solo dello 0,4%.

Oro e argento sotto pressione per la Fed

Come vanno le altre materie prime? Per oro e argento il problema si chiama Fed.Ieri l’oro spot perdeva lo 0,4% a 3.868,88 $ l’oncia e i futures lo 0,3% a 3.871,92 $.

Oro Andamento prezzo

L’argento scendeva del 2,1% a 47,743 $, male anche gli altri metalli. L’indice del dollaro saliva dello 0,03% a 103,44.

Qui sotto abbiamo riportato l’andamento dei principali metalli.

Le variazioni dei metalli preziosi nella prima parte della seduta di lunedì: l’argento perde più di tutti

Il mercato sconta una probabilità del 94% di un rialzo dei tassi di 25 punti base a Dicembre, secondo il FedWatch del CME, e del 6% invece per un rialzo da 50 punti base. A spingere queste attese sono stati i prezzi alla produzione di ottobre, con il maggiore aumento annuo da quattro anni, e i commenti di diversi esponenti della Fed.

L’oro non paga interessi: quando i tassi salgono, tenerlo in portafoglio costa di più in termini di rendimento a cui si rinuncia. Puoi seguire l’andamento dei dati e i prossimi appuntamenti nel nostro calendario economico.

Approfondimento Calendario Economico: ecco i prossimi appuntamenti

Conclusioni

Per il petrolio il quadro è in ancora in bilico Gli attacchi intorno a Hormuz inglobano ancora un premio di rischio sul prezzo, mentre i flussi in ripresa e il surplus previsto dall’IEA frenano i rialzi.

Per l’oro il fattore decisivo nei prossimi giorni sarà la Fed, con Warsh e i verbali della riunione di Ottobre. Un tono più duro allungherebbe la discesa dei metalli preziosi, uno più morbido riporterebbe l’oro verso 3.900 $.