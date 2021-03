Azioni Pepsi spinte da bevanda gusto marshmallow e accordo con Tesla?

Per celebrare l’inizio della primavera, Pepsi sta collaborando con il marchio Peeps per portare sul mercato una nuova bibita al gusto di marshmallow.

I due marchi hanno introdotto la bevanda in edizione limitata Pepsi X Peeps che combina il gusto della Pepsi cola con il morbido e dolce sapore di marshmallow Peeps in una nuovissima confezione ispirata ai colori pastello di Peeps. Ovvero nei colori giallo brillante, rosa e blu.

Non troverai però questa bevanda nei negozi.

Invece, dovrai partecipare a una lotteria #HangingWithMyPEEPS per avere la possibilità di vincere un’ambita confezione da tre della bibita.

Come fare quindi? Tutto quello che devi fare è inviare le tue foto mentre ti godi il clima primaverile con i pulcini e i coniglietti di Peeps Marshmallow e taggare @Pepsi, #HangingWithMyPEEPS e #PepsiSweepstakes su Twitter e Instagram.

“Dopo un anno molto difficile, molti consumatori sono alla ricerca di cose nuove per cui sorridere. Quindi, per celebrare l’inizio della primavera, Pepsi ha collaborato con PEEPS per sviluppare un lotto limitato della sua prima cola marshmallow in assoluto “, ha dichiarato Todd Kaplan, vice presidente del marketing di Pepsi, in un comunicato stampa. “Questa collaborazione PEPSI x PEEPS sarà disponibile in tre colori vivaci attraverso un design distintivo di mini-lattine e sicuramente farà ronzare i fan per tutta la stagione.”

Oltre ai tre pacchetti di premi, i marchi assegneranno 10 grandi premi con un pacchetto da collezione di Pepsi X Peeps.

“Il marchio Peeps trova sempre una grande gioia nel collaborare con i partner per portare il nostro amato sapore di marshmallow ai fan in modi nuovi ed entusiasmanti, motivo per cui siamo entusiasti di collaborare con PEPSI su questa bevanda Pepsi x Peeps in edizione limitata fino a le vacanze di Pasqua “, ha affermato Caitlin Servian, brand manager di Peeps. “Non vediamo l’ora di vedere come i fan esprimono la loro personalità come parte della lotteria #HangingWithMyPEEPS e speriamo che apprezzino questa dolce nuova offerta di cola”.

I potenziali vincitori saranno selezionati in un’estrazione probabilmente il 7 aprile. Verranno assegnati circa 3.160 premi in tre pacchetti contenenti la Pepsi aromatizzata ai Peeps da 7,5 once.

Un buon momento dunque per investire sulle azioni Pepsi, ma procediamo con ordine.

Pepsi, in arrivo furgoncini prodotti da Tesla

PepsiCo ha ordinato 100 camion Tesla semi elettrici con un’autonomia fino a 600 miglia. Nell’ambito di un ambizioso sforzo per ridurre le emissioni di gas serra, la società ha dichiarato che acquisterà i primi 15 camion Tesla Semi entro la fine del 2021.

Il Tesla Semi è stato presentato per la prima volta nel 2017 e il gigante californiano dei veicoli elettrici ha confermato che il primo lotto di un ordine di 100 semirimorchi pronti per la produzione sarà spedito ai clienti quest’anno. Non è chiaro quale dei camion sarà in questo ordine. Mentre la versione più economica avrà un’autonomia di 300 miglia, ci sarà anche un modello più costoso con un’autonomia di 600 miglia per carica.

La scorsa estate, il CEO di Tesla Elon Musk ha detto ai dipendenti in un’e-mail che è ora di portare Tesla Semi alla produzione in serie. Più di recente, la società ha annunciato che il camion elettrico entrerà in produzione quest’anno.

Non è chiaro quanta produzione di camion elettrici Tesla raggiungerà quest’anno. Ma dall’annuncio della Tesla Semi nel 2017, PepsiCo ha effettuato uno dei più grandi ordini di 100 veicoli, sebbene United Parcel Service (UPS) abbia il più grande ordine conosciuto fino ad oggi, con 125 veicoli. Fino ad oggi, non c’era un programma di consegna chiaro, quindi è stata una grande notizia che PepsiCo prevede di avere nuovi camion nella sua flotta entro la fine del 2021.

Tesla ha molti clienti che hanno depositato grandi depositi per prenotare i camion elettrici Tesla Semi, ma non hanno avuto tempi di consegna chiari. Al suo annuncio del 2017, la casa automobilistica ha dichiarato che le versioni di produzione del camion di classe 8 con un carico utile di 36 tonnellate, avranno un’autonomia di 300 e 600 miglia al prezzo di $ 150.000 e 180.000, rispettivamente.

Tesla deve ancora svelare una versione di produzione effettiva o specifiche. E per la tecnologia delle batterie, 4 anni sono lunghi, quindi gli intervalli potrebbero differire e il possibile aumento. Tesla dovrebbe aggiornare le specifiche della Tesla Semi durante la presentazione di una versione di produzione, che potrebbe avvenire abbastanza presto.

Non solo Marshmallows, Pepsi lancia nuovi energy drink

PepsiCo ha lanciato Mtn Dew Rise Energy con un’identità visiva audace creata dal team di progettazione interno di PepsiCo. Tipografia audace, grafica e colori vivaci stratificati aiutano il marchio a distinguersi dagli altri concorrenti nel campo delle bevante energetiche. Creando desiderabilità, aspettative di gusto ed efficacia del prodotto.

Il logo presenta un leone, un re con un feroce spirito interiore, come icona del marchio. Il substrato della lattina di argento opaco crea un senso di prestazione, protezione e fascino premium e gli attributi chiave del prodotto come il livello di caffeina, il supporto immunitario e la chiarezza mentale sono facili da trovare nella parte superiore della confezione. Il team ha anche creato design unici per imballaggi eCommerce che faranno una dichiarazione quando il pacco arriverà.

“I leoni cacciano principalmente al mattino concentrandosi fortemente sul loro obiettivo. Il nostro simbolo di potere, forza e protezione, il Leone attende il momento giusto per entrare in azione”, ha commentato Carl Gerhards, Senior Director of Design per PepsiCo North America Beverages.

“Questa metafora visiva rappresenta le persone che vogliono essere le prime in ciò che fanno: sulle piste, in ufficio o catturare la prima ondata della giornata facendo surf”.

E’ anche vero, comunque, che in generale gli energy drink possono causare dipendenza e se abusati nell’utilizzo, possono anche essere molto dannose. Non mancano casi di genitori che hanno incriminato questa tipologia di domande per la morte dei loro figli.

Azioni Pepsi dove possono arrivare?

Le azioni Pepsi stavano vivendo già un ottimo momento prima della Pandemia Covid-19, arrivando a sfiorare quota 147 dollari. Poi il crollo fino a 103 dollari, un livello che non vedevano da metà 2018.

Si sono però riprese in fretta, chiudendo l’anno intorno ai 148 dollari, quindi tornando al punto pre-covid.

Il 2021 si è aperto con un nuovo ribasso, scendendo intorno ai 133 dollari di prezzo, ma nel mese di marzo hanno intrapreso un nuovo interessante rialzo, sfondando con decisione la resistenza dei 140 dollari.

Le novità suddette e il peso di un marchio che si sta sempre più consolidando nel mondo, anche per la ricerca di prodotti più salutari, oltre alla storia solida alle spalle, potrebbero portare con decisione le azioni Pepsi a puntare al superamento dei 150 dollari nel corso del 2021.

