Pepperstone: recensione e opinioni sul broker ECN, CFD e Forex

Cos’è Pepperstone? Pepperstone è un Broker con sede in Australia, fondato nel 2010, sottoposto al controllo di AsiC e FCA, non è quotato in Borsa e conta 150 impiegati.

La società madre dietro il marchio del broker Pepperstone è Pepperstone Group Limited, e risale al 2010. Pepperstone Group Ltd è infatti il gestore aziendale del marchio in Australia fino ad oggi. È concesso in licenza da ASIC e offre servizi finanziari a clienti in Australia, nonché a un certo numero di paesi diversi (che in realtà non sono coperti dall’omologa dell’ASIC).

Pepperstone Group Ltd. è una società australiana registrata (il suo numero di registrazione è ACN 147 055 703). Il suo numero di licenza ASIC è AFSL 414530. Come operatore regolamentato, Pepperstone Group mantiene i fondi dei propri clienti in conti segregati con la National Australia Bank. è sottoposto a regolari controlli di terze parti, da Ernst e Young, come già detto, ma si ripete: se sei in un paese al di fuori dell’Australia, l’AFSL sopra menzionato non ti protegge.

La parte europea dell’operazione presenta un diverso attore: Pepperstone Ltd, con sede nel Regno Unito, e concesso in licenza dalla FCA del Paese. A differenza del gruppo Pepperstone stesso, la Pepperstone Ltd è stata registrata solo nel 2016. Attraverso di essa, tuttavia, i trader dal Regno Unito e da tutto il mondo. L’EEA può trarre il massimo vantaggio dai servizi offerti dall’intermediario. Il numero di registrazione di Pepperstone Ltd è CN 08965105.

Il numero di licenza FCA dell’operazione è di 684 312 FRN. L’indirizzo dell’operazione n è 68 Hanbury Street, Londra, E1 5JL, Regno Unito. Come la casa madre, la Pepperstone Ltd. mantiene i fondi dei suoi clienti anche in conti bancari separati, con Barclays. Il sito web ufficiale di Pepperstone fornisce una documentazione legale completa a tutti i clienti dell’intermediario, documentazione che può essere scaricata gratuitamente. Ora che lo sfondo e stato normativo dell’operazione è chiaro, diamo uno sguardo più da vicino a ciò che offre questo Broker.

Pepperstone come funziona

Come funziona Pepperstone? Il trading sul Forex è uno degli aspetti principali di questa piattaforma, anche se va detto che non tutti i feedback degli utenti disponibili a questo riguardo sono positivi. Ancora, Pepperstone presenta non meno di 70 coppie di valute, tra cui major, minori e esotici. Il Broker sembra orgoglioso del fatto che su major come EUR / USD e GBP / USD, presenta spread a partire da 0,0 pips. La leva massima è abbastanza impressionante anche sul Forex: 1: 500.

Per quanto riguarda gli indici, Pepperstone offre circa 13 CFD, che coprono la maggior parte degli angoli e delle falle importanti dell’economia globale. Pepperstone vanta una superba esecuzione commerciale (anche se alcuni dei loro clienti si sono lamentati a riguardo). Apparentemente, l’intera configurazione di trading è ottimizzata per i trader istituzionali, il che significa che ai clienti al dettaglio viene offerto l’accesso alla stessa tecnologia.

La selezione dei metalli preziosi comprende beni come oro, platino, palladio e argento. La dimensione minima degli scambi su queste attività è stata fissata a $ 0,10 per pip, e la leva massima disponibile è pari a 1: 500 anche in questa categoria. Nessuna commissione è addebitata sulle materie prime.

La sezione Energia riguarda attività come petrolio e gas. Le condizioni di trading sono davvero molto interessanti anche in questa categoria. Abbiamo spread a partire da 0,04 e requisiti di margine di AUD 0,81-AUD 1 per dimensione minima di scambio. Gli operatori possono utilizzare anche la leva di 1: 500 su questi asset.

La sezione Crypto copre i CFD Bitcoin, Ethereum, Dash e Litecoin. La leva finanziaria massima disponibile su queste attività sottostanti è di 1: 5, e le condizioni di negoziazione non sono generalmente così attraenti come nelle categorie sopra discusse. Tutto ciò è abbastanza comprensibile, data la natura semi-regolata di questi mercati e l’estrema volatilità che li caratterizza.

Ancora una volta: questi sono CFD (Contracts for Difference), derivati finanziari, il che significa che si scambieranno solo oscillazioni dei prezzi dei suddetti criptati e non si potrà mai acquistare effettivamente alcuna criptovaluta tramite Pepperstone.

Il sito web ufficiale è https://pepperstone.com/en/, mentre per contattare l'assistenza clienti è possibile farlo tramite la mail: [email protected].

Abbiamo detto che è raggiungibile mediante l'indirizzo mail: [email protected]. Disponibile H24 dal lunedì al venerdì, mentre non risponde nel weekend.

Pepperstone opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni che si leggono su Pepperstone? Prevalgono quelle positive. C’è chi ne mette in risalto gli spread competitivi, chi l’assistenza clienti abbastanza celere nel rispondere, negli Usa c’è chi apprezza il fatto che ha una sede fisica in 5 differenti città. E ancora, 3 differenti piattaforme disponibili e i tanti account.

Non manca però chi parla di truffa, perché gli hanno chiuso una posizione senza motivo e pur avendo contattato l’assistenza clienti, ancora deve ottenere risposta. O chi si dichiara un vecchio cliente della piattaforma, ritenendo che fosse il miglior broker; tuttavia, ha inviato dei fonti tramite Skrill ma Pepperstone gli ha detto che non è consentito depositare tramite un account Skrill diverso. Alla richiesta di riottenere i fonti, il cliente in questione però non ha ottenuto risposta, anzi, dice di aver chiamato il loro customer e ha parlato col manager, il quale però si è mostrato poco professionale deridendo di lui. L’account dice di avere ancora 1172 $ presso di loro, ma inutilizzabili. Dunque parla anche lui di truffa.

Ancora, c’è chi si lamenta di aver fatto un prelievo ma che i soldi dopo 2 settimane non sono ancora arrivati, mentre Pepperstone sostiene che il denaro verrà erogato entro 2-4 giorni.

Infine, c’è chi scrive di aver avuto una brutta esperienza con alcune operazioni in quanto ha fissato un ordine limite con prezzi specifici per le negoziazioni ma è stato registrato come ordine di mercato e denaro per questa transazione.

Dunque, i problemi e le lamentele non mancano. Occorre dunque, prestare attenzione e testarlo magari con poco denaro iniziale.

