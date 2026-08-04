Pensione ed ETF: come funziona il piano di accumulo per integrare la tua pensione

Scopri come costruire una pensione integrativa con gli ETF: PAC, costi, rendimenti e confronto con i fondi pensione.

Hai tra i 25 e i 50 anni? La pensione che ti pagherà l’INPS sarà quasi sicuramente più bassa di quella dei tuoi genitori. In Italia il rapporto tra chi lavora e chi è in pensione si restringe ogni anno: nel 1980 c’erano tre lavoratori per ogni pensionato, oggi siamo sotto 1,5.

Secondo un’indagine di Trade Republic il 97% degli italiani sa che la pensione pubblica andrà integrata, ma il 52% non ha mai aderito a nessuna forma di previdenza complementare.

I dati COVIP aggiornati al 2025 raccontano un settore in crescita lenta: 10,4 milioni di iscritti alla previdenza integrativa, il 38,3% della forza lavoro. Un lavoratore su tre sta facendo qualcosa. Gli altri due rimandano. Il patrimonio gestito ha toccato 243,4 miliardi di euro, ma siamo lontani dall’Olanda o dal Regno Unito, dove la previdenza privata copre quasi tutti.

Gli ETF sono lo strumento che sempre più persone scelgono per costruirsi un capitale pensionistico senza intermediari bancari e senza costi elevati. Rendono più dei fondi pensione tradizionali, costano meno e diversificano il rischio.

In questa guida ti spiego come funziona un piano di accumulo in ETF per la pensione, quanto puoi accumulare con simulazioni su dati reali, come si confronta con i fondi pensione e quale strategia li combina al meglio.

Come funziona il sistema pensionistico in Italia: i tre pilastri

Il sistema previdenziale italiano ha tre livelli, i “pilastri”.

Il primo pilastro: la pensione pubblica INPS

L’INPS eroga la pensione pubblica in base ai contributi versati nella vita lavorativa. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 rientra nel sistema contributivo puro: l’assegno mensile dipende da quanto hai versato e dall’età in cui vai in pensione. Più tardi esci, più alto è l’assegno. Il tasso di sostituzione, cioè quanto prendi di pensione rispetto all’ultimo stipendio, per un dipendente medio gira intorno al 60-65%. Dal giorno in cui smetti di lavorare, il tuo reddito scende di un terzo circa.

Il secondo pilastro: la previdenza complementare

Qui troviamo i fondi pensione: negoziali (legati al contratto collettivo), aperti (per chiunque) e PIP (assicurativi).

Il vantaggio fiscale è reale: deduci fino a 5.300 euro all’anno dal reddito imponibile, e la tassazione sul capitale finale va dal 15% al 9% se resti iscritto 35 anni.

Il punto debole è la rigidità. Il denaro resta bloccato fino alla pensione. Le eccezioni? Spese sanitarie gravi, prima casa dopo 8 anni, altre necessità personali (massimo il 30%, sempre dopo 8 anni).

Il terzo pilastro: il risparmio individuale con ETF e PAC

Il terzo pilastro è quello che decidi tu. Risparmi destinati alla pensione senza vincoli di legge. Gli ETF stanno qui. Non hanno la deducibilità del fondo pensione, però vendi le quote quando vuoi, niente penali, niente attese. I costi di gestione sono una frazione di quelli dei fondi. Per chi vuole flessibilità e controllo diretto, il PAC in ETF è la scelta che ha preso piede negli ultimi anni.

Approfondimento Piano di Accumulo del Capitale (PAC): tutto ciò che devi sapere

Cosa sono gli ETF e perché sono adatti alla previdenza

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo che replica un indice di mercato e si compra in borsa come un’azione. Compri una quota dell’ETF MSCI World e investi in oltre 1.500 aziende di 23 paesi. Diversificazione immediata a un costo dallo 0,12% annuo.

Qui sotto un video di approfondimento:

Cosa sono gli ETF?

I vantaggi degli ETF per chi investe a lungo termine

I costi bassi sono il primo motivo per cui gli ETF funzionano su orizzonti lunghi. Il TER (Total Expense Ratio) degli ETF globali sta tra lo 0,12% e lo 0,22% all’anno.

Un fondo attivo costa l’1,5-2%. Su 30 anni, la differenza diventa decine di migliaia di euro che restano nel tuo portafoglio. La diversificazione riduce il rischio: se un’azienda fallisce, il peso sul tuo investimento è quasi nullo. Vendi in qualsiasi giorno di borsa, senza penali. La composizione dell’ETF è pubblica, aggiornata ogni giorno.

E l’interesse composto fa il lavoro più pesante: i rendimenti reinvestiti generano altri rendimenti. Col passare degli anni, la crescita accelera.

Approfondimento Migliori ETF MSCI World 2026: classifica aggiornata

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Il PAC in ETF: come costruire la tua pensione integrativa mese dopo mese

Il PAC (Piano di Accumulo Capitale) è il modo più diffuso per investire in ETF con un obiettivo pensionistico. Non metti una somma unica: versi un importo fisso ogni mese, 100, 200 o 300 euro, e il broker compra automaticamente le quote dell’ETF.

Come funziona il piano di accumulo capitale

Imposti un ordine ricorrente e ogni mese il broker compra una quota (o una frazione) dell’ETF scelto. Quando i mercati scendono, la stessa cifra compra più quote. Quando salgono, ne compra meno. Il dollar cost averaging abbassa il prezzo medio nel tempo e ti libera dal problema del timing.

Non servono competenze di analisi tecnica. Serve la costanza di non fermare i versamenti quando il mercato va male. Anzi, è nei ribassi che il PAC dà il meglio: accumuli quote a sconto.

Quanto versare ogni mese: simulazioni a 20 e 30 anni

Quanto si mette da parte in concreto? Dipende da tre variabili: rata mensile, durata e rendimento dell’ETF. Abbiamo calcolato diversi scenari con il rendimento storico dell’MSCI World (7% lordo annuo circa), TER 0,20% e tassazione del 26% sulle plusvalenze alla vendita.

Rata mensile Durata Totale versato Capitale lordo Tasse (26%) Capitale netto 100 € 20 anni 24.000 € 51.000 € 7.020 € 43.980 € 100 € 30 anni 36.000 € 117.000 € 21.060 € 95.940 € 200 € 20 anni 48.000 € 102.000 € 14.040 € 87.960 € 200 € 30 anni 72.000 € 234.000 € 42.120 € 191.880 € 300 € 20 anni 72.000 € 153.000 € 21.060 € 131.940 € 300 € 30 anni 108.000 € 351.000 € 63.180 € 287.820 €

Simulazione basata su rendimento medio annuo del 7% lordo (MSCI World, media storica 25 anni), TER 0,20%, tassazione 26% sulle plusvalenze.

200 euro al mese per 30 anni portano a quasi 192.000 euro netti , su 72.000 versati. L’interesse composto ha fatto il doppio del lavoro. Con 300 euro al mese, stesso orizzonte, arrivi a quasi 288.000 euro netti. Il tempo pesa più dell’importo.

Per fare i tuoi calcoli puoi utilizzare il nostro simulatore che trovi qui sotto.

Approfondimento Scopri il nostro simulatore PAC

Quali ETF scegliere per un PAC previdenziale

Per un PAC pensionistico servono ETF su indici globali ampi. I due riferimenti in Europa sono l’iShares Core MSCI World (SWDA, TER 0,20%) e il Vanguard FTSE All-World (VWCE, TER 0,22%). Chi vuole anche i mercati emergenti sceglie un ETF sull’MSCI ACWI.

Per chi preferisce un prodotto unico con ribilanciamento automatico tra azioni e bond, i Vanguard LifeStrategy (60% o 80% azionario) fanno il lavoro da soli.

Fondo pensione o PAC in ETF: il confronto completo

Fondo pensione ed ETF non sono in contrapposizione secca. Hanno caratteristiche diverse, e il confronto va fatto su quattro punti: rendimenti, costi, fisco e flessibilità.

Rendimenti a confronto: ETF vs fondi pensione (2003-2024)

Lo studio della Sapienza ha misurato i rendimenti su 20 anni (2003-2022): gli ETF azionari globali hanno reso il 6% annuo netto, i fondi negoziali il 4,2%, i fondi aperti il 3,7%. Al netto delle spese. I dati COVIP 2025 aggiornano il quadro: nel 2025 i comparti azionari dei negoziali hanno reso il 7,7%, gli aperti il 9,6%. L’MSCI World nello stesso anno ha superato il 10% in euro.

Come si spiega il divario? In parte con i vincoli normativi. I comparti “azionari” dei fondi pensione non hanno il 100% in azioni, contengono obbligazioni e liquidità che frenano i rendimenti negli anni buoni. Un ETF sull’MSCI World è 100% azionario, punto.

Confronto rendimenti medi annui al netto delle spese di gestione (2003-2024).

Costi di gestione: TER degli ETF vs ISC dei fondi pensione

I costi di gestione erodono il capitale in silenzio. Uno 0,5% in più all’anno sembra poco, ma su 30 anni porta via migliaia di euro.

Strumento Costo medio annuo Costo su 30 anni (su 100.000 €) ETF globali 0,12% – 0,22% 3.600 € – 6.600 € Fondi negoziali 0,49% 14.700 € Fondi aperti 1,35% 40.500 € PIP assicurativi 2,17% 65.100 €

ISC = Indicatore Sintetico dei Costi. Costo su 30 anni calcolato come percentuale cumulata semplificata.

Un PIP costa oltre dieci volte un ETF. I fondi negoziali, i meno cari tra i fondi pensione. costano comunque il doppio. Questa differenza aiuta a spiegare perché gli ETF rendono di più nel lungo periodo.

Tassazione e vantaggi fiscali: chi vince davvero

Sul fisco il fondo pensione ha un vantaggio chiaro. Deduci i versamenti fino a 5.300 euro all’anno. Quanto risparmi di tasse dipende dalla tua aliquota IRPEF: con il 43% (redditi sopra 50.000 €) risparmi 2.279 euro l’anno; con il 33% ne risparmi 1.749; con il 23%, 1.219 euro.

Al pensionamento, la tassazione va dal 15% al 9% dopo 35 anni, meno della metà del 26% che paghi sulle plusvalenze degli ETF.

Chi ha un contratto da dipendente trova un vantaggio in più: versando il minimo nel fondo negoziale, il datore di lavoro aggiunge l’1-2% della retribuzione lorda. Su 20 anni, sono più di 10.000 euro in regalo.

Aspetto fiscale Fondo pensione PAC in ETF Deducibilità versamenti Sì, fino a 5.300 €/anno No Tassazione rendimenti 20% annuale (12,5% titoli stato) 26% alla vendita (12,5% titoli stato) Tassazione capitale finale 15% → 9% (dopo 35 anni) 26% sulle plusvalenze Contributo datoriale Sì (1-2% RAL) No

La strategia vincente: fondo pensione e PAC in ETF insieme

“Meglio il fondo pensione o gli ETF?” La risposta migliore, spesso, è: tutti e due. I due strumenti si completano. La ricerca della Sapienza lo conferma: chi ha combinato fondo pensione e PAC in ETF, reinvestendo il risparmio fiscale, ha ottenuto il capitale più alto a fine periodo.

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Come reinvestire il risparmio fiscale del fondo pensione in ETF

Funziona così. Versi nel fondo pensione il massimo deducibile, 5.300 euro all’anno, circa 442 euro al mese. A fine anno ricevi un rimborso fiscale proporzionale alla tua aliquota. Quel rimborso (fino a 2.279 euro con il 43%) lo metti in un PAC su un ETF globale. Sfrutti il fisco dal fondo e i rendimenti dall’ETF.

I ricercatori della Sapienza hanno calcolato i numeri. Un lavoratore con RAL di 55.000 euro, versamento del 9% nel fondo negoziale e reinvestimento del risparmio fiscale in ETF: dopo 20 anni (2003-2022) il capitale combinato ha raggiunto 139.460 euro. Chi ha lasciato il rimborso fermo in banca si è fermato a 94.834 euro. Differenza: 44.626 euro.

Strategia combinata fondo pensione + PAC ETF. Simulazione su dati storici

Scenari per profilo: giovane lavoratore, reddito medio, reddito alto

Giovane lavoratore (25-30 anni, RAL 25.000-30.000 €). Aliquota bassa (23-33%), il risparmio fiscale del fondo incide poco. Però hai il tempo dalla tua parte: con 30-35 anni davanti, l’effetto composto degli ETF lavora al massimo. Versa il minimo nel fondo negoziale per prendere il contributo del datore, e investi il resto in un PAC.

Reddito medio (35-45 anni, RAL 35.000-50.000 €). Aliquota al 33-35%, la deducibilità del fondo comincia a pesare. L’equilibrio che funziona: massimizza il versamento deducibile (5.300 €/anno) e gira il risparmio fiscale — circa 1.749 €/anno — nel PAC.

Reddito alto (RAL sopra 50.000 €). Aliquota al 43%: il fondo ti restituisce 2.279 euro l’anno di tasse. Reinvestiti in ETF, diventano un secondo motore di accumulo. Eccezione: chi è in regime forfettario non ha deducibilità e punta tutto sul PAC.

I rischi da conoscere prima di investire in ETF per la pensione

Gli ETF non proteggono il capitale. In un anno brutto il portafoglio può perdere il 20-30%, è successo nel 2008 e nel 2020. La differenza rispetto a un conto deposito: le perdite restano sulla carta se non vendi. Chi ha tenuto le posizioni dopo il 2008 ha recuperato in 4-5 anni e poi ha continuato a salire. Il vero rischio non è il ribasso. È la tua reazione al ribasso: vendere nel panico trasforma un calo temporaneo in un danno definitivo.

Dettaglio da non trascurare: le quote ETF in un conto titoli sono pignorabili. Il fondo pensione, durante l’accumulo, no. Per un libero professionista con rischi di contenzioso, il fondo pensione protegge il patrimonio in un modo che il PAC in ETF non può fare.

Come gestire la fase di decumulo: il PAC inverso

In pensione, il capitale va trasformato in un reddito mensile. Il modo più pratico è il “PAC inverso”: imposti un prelievo periodico, vendendo ogni mese una quota fissa. justETF ha simulato un caso reale: 200.000 euro nell’MSCI World nel 1992, prelievi di 1.200 euro al mese per 30 anni, 432.000 euro totali. Nel 2022 restavano ancora oltre 340.000 euro in portafoglio. Il costo dell’ETF (TER 0,2%) in 30 anni: circa 15.800 euro.

Regola pratica: non prelevare più del 3,5-4% del capitale all’anno. Con 300.000 euro, sono 900-1.000 euro al mese, una bella integrazione alla pensione pubblica.

Come aprire un PAC in ETF per la pensione: guida pratica

Servono tre cose: un conto titoli, la scelta dell’ETF e il versamento automatico. Qui sotto trovi alcuni broker adatti. Guarda le commissioni sul PAC (alcuni lo offrono gratis), la disponibilità degli ETF e la facilità d’uso della piattaforma.

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Una volta aperto il conto, scegli l’ETF, un globale ad accumulazione come SWDA o VWCE va bene per iniziare. e imposta il versamento mensile. Il broker compra le quote in automatico. Se hai più ETF, una volta all’anno controlla le proporzioni e ribilancia se serve.

TFR in azienda o nel fondo pensione: cosa conviene

Se sei dipendente, devi scegliere dove mettere il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), il 6,91% della retribuzione lorda annua. In azienda il TFR cresce dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione, storicamente circa il 2,5% annuo. Nel fondo pensione finisce sui mercati e gode di tassazione agevolata (9-15%) al momento del pensionamento.

Per la maggior parte dei lavoratori, il fondo pensione negoziale è la scelta migliore: i rendimenti di mercato battono la rivalutazione legale nel lungo periodo, e le tasse sono più leggere.

Domande frequenti su pensione ed ETF

Posso usare solo gli ETF per la pensione senza aderire a un fondo pensione? Sì. Rinunci alla deducibilità fiscale (fino a 5.300 €/anno) e, se sei dipendente, al contributo del datore. Per questo conviene versare almeno il minimo nel fondo negoziale, per prendere il match aziendale, e mettere il resto negli ETF. Quanto devo investire ogni mese per avere una pensione integrativa dignitosa? Dipende da quando inizi. Con 200 euro al mese per 30 anni in un ETF globale accumuli circa 192.000 euro netti. Al 4% di prelievo annuo, sono circa 640 euro al mese di integrazione. Dieci anni in più di accumulo possono triplicare il risultato. Gli ETF sono sicuri per un investimento di 20-30 anni? Le quote ETF sono patrimonio separato: protette dal fallimento di broker ed emittente. Il rischio è la volatilità, cioè oscillazioni del 20-30% in un anno. Però su 20-30 anni l’MSCI World non ha mai avuto rendimenti cumulati negativi. Diversificazione e tempo sono la tua assicurazione.

Considerazioni finali

Il sistema pensionistico italiano è sotto pressione e lo resterà. Popolazione che invecchia, nascite che calano, aspettativa di vita che sale, il primo pilastro regge sempre meno. Il tasso di sostituzione per chi ha meno di 50 anni continuerà a scendere. Lo dicono le proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato. Chi non integra con risparmi propri dovrà fare i conti con un tenore di vita ridotto.

Gli ETF sono un modo concreto per rispondere al problema. Costi dallo 0,12% annuo. Rendimenti storici dell’MSCI World intorno al 7% lordo su 20 e 30 anni.

La scelta fondamentale non è “tra fondo pensione ed ETF”. Spesso conviene usarli entrambi. Versi il massimo deducibile nel fondo, incassi il risparmio fiscale e il contributo del datore, poi reinvesti il rimborso in un PAC.

Conta più quando inizi che quanto versi. L’interesse composto è una forza che accelera col tempo. Se non hai ancora cominciato, il momento ideale era dieci anni fa. Il secondo è adesso. Apri un conto titoli, scegli un ETF globale ad accumulazione, imposta un versamento automatico, anche 50 o 100 euro al mese, e lascia fare al tempo. Se sei dipendente, guarda le condizioni del tuo fondo negoziale e decidi sul TFR.

Per aiutarti ancora di più puoi usare i simulatori nella sezione Strumenti.

Approfondimento Simulatore Rendita Pensionistica

In Italia nel 2026 ci sono 10,4 milioni di iscritti alla previdenza complementare su 27 milioni di lavoratori. Due su tre non hanno investito. Ma lasciare che la paura della complessità ti blocchi è sbagliato. Gli strumenti ci sono, costano poco e i numeri parlano da soli. Basta iniziare.