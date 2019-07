Passa a Wind: tutte le migliori offerte luglio 2019

Quali sono le migliori offerte di Wind per luglio 2019? Con l’arrivo dell’estate, anche le principali compagnie telefoniche infiammano gli utenti con nuove allettanti offerte. Oltre che con nuovi assurdi aumenti.

Tim, Wind e Vodafone stanno inondando la Tv con nuovi spot, simil bombardamento. Chiamando in causa testimonial famosi vari ed eventuali.

In questo articolo, ci occupiamo delle migliori offerte luglio 2019 Passa a Wind.

Wind offerte luglio 2019, Wind All inclusive

Questa promozione dà traffico voce verso tutti senza limiti, sia mobile che fissi, SMS e 20 GB di traffico internet a 13,99 euro al mese. I costi di attivazione variano: 4,99 euro invece di 31,99 euro per 24 mesi (se si lascia prima Wind cambiando operatore saranno addebitati i 27 euro restanti). Se si attiva online invece è gratis, tranne il costo per la SIM card di 10 euro.

Wind migliori offerte luglio 2019, All Inclusive 60 e 100 GB

Per alcuni clienti ricaricabili selezionati la compagnia riserva più minuti, SMS e traffico internet mobile. Come si viene selezionati? Mediante un apposito invito via SMS. E’ possibile attivarle autonomamente o recandosi presso uno store autorizzato Wind.

Le offerte si chiamano All Inclusive 60 GB xTe e All Inclusive Special 100 GB xTE.

La prima include traffico voce illimitato verso tutti i numeri nazionali, 500 SMS verso tutti e 60 giga di traffico dati mobile a 21,98 euro per il primo mese e 16,99 euro ogni qualvolta viene rinnovata.

La seconda include 500 SMS verso tutti i numeri, minuti senza limiti e ben 100 giga di traffico internet a 24,98 euro il primo mese e successivamente 19,99 euro a ogni rinnovo.

Passa a Wind luglio 2019: Wind Smart 50 Flash

Del tipo operator attack, prevede minuti senza limiti verso tutti e 50 GB di traffico mobile al costo di 6,99 euro al mese.

Questa offerta è dedicata agli utenti che provengono dagli operatori virtuali, in primis Iliad. Compagnia francese che in un anno ha acquisito ben 3 milioni di utenti.ì

Quanto costa? 11,99 euro contro i 21,99 euro se si disattiva o si passa ad un altro operatore entro 24 mesi. L’offerta può essere addebitata sul proprio credito residuo.

Passa a Wind migliori offerte luglio 2019: All Inclusive Young Easy Pay

Questa promozione è destinata ai clienti Under 30 e attivabile su SIM Ricaricabile, utilizzando la carta di credito e conto corrente bancario o altre carte abilitate (come Postepay Evolution, Superflash Intesa San Paolo, Genius Card Unicredit).

Costa 11,99 euro al mese e prevede 60 GB di traffico mobile e minuti illimitati verso tutti. In promozione, l’attivazione costa 4,99 euro al mese, invece di 31,99 euro al mese con propria SIM.

All Inclusive Young Easy Pay è attivabile solo presso store autorizzato.

Wind offerte luglio 2019 quali sono le migliori

Presentiamo infine tutte le altre offerte migliori Wind di luglio 2019:

Wind All Inclusive Easy Pay 60

Incrementa i Giga disponibili, portandoli a 60, minuti illimitati e sms verso tutti. Costa 11,99 euro al mese.

È possibile attivarla solo addebitandola tramite carta di credito, bollettino SEPA SDD o carte prepagate con IBAN.

Se invece preferite l’addebito tradizionale su credito residuo, i giga disponi bili si riducono a 30. Praticamente la metà.

Wind All Inclusive Easy Pay Special 100 GB x Te

Questa promozione propone a 19,99 euro, traffico voce illimitato verso tutti, uniti a 500 SMS al prezzo di 19,99 euro al mese.

Wind All Digital 50

Destinata sia a nuovi che vecchi clienti Wind. Include minuti senza limiti verso tutti e 50 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 11,99 euro al mese.

Si attiva gratuitamente: basta pagare solo i 10 euro per la nuova SIM. Aggiungendo 0,99 centesimi si potrà ottenere pure 200 SMS.

Wind Summer 100 Giga

Offerta speciale grazie alla quale si possono ottenere ben 100 giga di traffico mobile per 2 mesi, attivando però alcune specifiche promozioni. Il costo è di 9.99 euro.

Wind Smart Pack

Prevede l’acquisto di uno smartphone a rate e un piano tariffario a 11,99 euro al mese. Optando per uno smartphone tra Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy J6 e Huawei Y6 2018 è possibile ottenere 40 GB di traffico in più.

Wind All Inclusive Senior

Promozione dedicata agli Over 60. Offre minuti illimitati e 2 GB di traffico internet a 7,99 euro al mese. Si avrà in regalo lo smartphone DORO.

Wind All Inclusive GO

Permette la sottoscrizione di un piano tariffario annuale. Al costo di 119,98 euro, si otterranno 10 Giga al mese a 4.5G, minuti illimitati e 200 SMS.

L’offerta è attivabile online o in modo diretto presso uno store Wind. Il costi di attivazione non costa nulla se si resta in Wind per 24 mesi minimo. Altrimenti, si pagherà una penale di 15 euro.

Call Your Country Premium

Wind ha pensato anche agli utenti con cittadinanza straniera. Con 11,99 euro al mese si otterranno minuti illimitati verso tutti i numeri Wind, 500 minuti al mese verso tutti, 200 minuti riservati a chiamate estere (con oltre 49 paesi inclusi) e 40 giga di traffico internet.

Occorrerà esibire il proprio codice fiscale. I costi di attivazione dipendono se si è nuovo cliente (5 euro) i già cliente Wind (10 euro).

