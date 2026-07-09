Pagamenti agentici: le AI hanno già fatto oltre 100 milioni di transazioni

x402, il protocollo di Coinbase per far pagare le AI in stablecoin, ha superato 100 milioni di transazioni su Base. I dati Chainalysis.

100 milioni Le transazioni agentiche registrate dal protocollo x402 sulla blockchain Base in circa tre trimestri, partite da quasi zero a metà 2025. A un anno dal lancio, Coinbase parla di oltre 169 milioni di pagamenti complessivi.

La tesi Quando un’intelligenza artificiale deve pagare per un dato, una query, un servizio, di solito si ferma e aspetta l’ok di una persona. x402 prova a togliere quell’attesa: è la macchina stessa a pagare, in stablecoin, dentro una normale richiesta web. I numeri di Chainalysis dicono che l’infrastruttura regge e che gli utenti tornano. Ma buona parte della crescita è nata da un gioco speculativo su una meme coin: la domanda vera è se l’adozione tiene quando quel carburante finisce. E a metà 2026 la prima risposta è arrivata da due nomi non-crypto: Cloudflare e AWS.

Cosa sono i pagamenti agentici

Le AI oggi analizzano dati di mercato, valutano il rischio di credito e sorvegliano la compliance a velocità che nessun team umano regge.

Il problema arriva quando devono pagare. Se un agente ha bisogno di un feed dati premium, di uno screening sulle sanzioni o di un’interrogazione a una banca dati, si ferma: aspetta che una persona autorizzi la spesa. Nel frattempo la finestra di arbitraggio da un millisecondo è già svanita.

E’ quindi un problema strutturale. I circuiti di pagamento tradizionali sono nati per operazioni avviate da esseri umani: vogliono un account aperto, una chiave API da gestire, un rapporto di fatturazione. Tutte cose incompatibili con un software che vorrebbe fare migliaia di micro-pagamenti al secondo.

Da qui l’idea dei pagamenti agentici: far pagare direttamente le macchine, senza un umano nel mezzo.

E la nuova tendenza nel prossimo bull market potrebbe essere proprio questa: agenti che pagano autonomamente servizi sfruttando crypto e stablecoin.

Approfondimento Stablecoin: tutto sul funzionamento

Già nel 2025 le stablecoin hanno movimentato circa 28.000 miliardi di dollari e negli Stati Uniti hanno ottenuto una prima cornice regolatoria con il GENIUS Act, diventando canali abbastanza solidi da poterci costruire sopra i pagamenti tra macchine.

Il tema degli “agentic payments” sarà uno di quelli da seguire in questo 2026.

x402: come una macchina paga da sola dentro una richiesta web

x402 è un protocollo sviluppato da Coinbase e battezzato con il codice di stato HTTP 402, “Payment Required”: una casella riservata dal 1997 e mai davvero usata.

Il tutto funziona all’interno di una normale richiesta HTTP. L’agente chiede una risorsa, il server risponde 402 allegando prezzo e metodo di pagamento accettato, l’agente valuta il costo, esegue un micro-pagamento in stablecoin sulla blockchain e ripresenta la richiesta con la ricevuta.

Un “facilitatore” verifica l’incasso e il server consegna la risorsa. Niente redirect a una pagina di checkout, niente registrazione, niente chiave API: il pagamento stesso è la credenziale.

Il protocollo è compatibile con più reti come Base, Solana, Polygon, ma è su Base che si concentra oggi circa il 95% del volume, con USDC come stablecoin dominante e costi che Coinbase descrive “sotto la frazione di centesimo”, regolati in meno di un secondo.

Approfondimento BASE: come funziona il layer2 di Coinbase

Da aprile 2026 x402 è passato sotto la Linux Foundation con la x402 Foundation, che raccoglie oltre venti membri: tra questi AWS, Cloudflare, Anthropic e Circle.

Il confronto con il vecchio modo aiuta a capire la portata. Per usare un’API a pagamento oggi servono cinque passaggi: aprire un account, superare la verifica dell’identità, comprare crediti o un abbonamento, gestire e ruotare una chiave API, e infine pagare.

Con x402 i passaggi diventano tre, tutti automatici: l’agente riceve la risposta “402: pagamento richiesto”, salda all’istante in stablecoin e ottiene l’accesso, senza chiavi da custodire. Coinbase ha aggiunto anche il regolamento a lotti (batch settlement), che accorpa molte micro-operazioni e consente pagamenti sotto lo 0,0001 di dollaro per risorse come potenza di calcolo o inferenza AI, con tempi vicini ai 200 millisecondi.

A cosa servono davvero i pagamenti agentici

Al di là dei numeri, la domanda concreta è una: cosa comprano queste macchine?

I casi d’uso che il protocollo abilita sono già abbastanza chiari.

Un agente può pagare l’accesso a un feed dati premium o a una banca dati, saldare una query a un servizio di analisi, acquistare potenza di calcolo o inferenza AI on-demand, oppure sbloccare un contenuto a pagamento: dagli articoli alle risorse per sviluppatori, fino agli strumenti che gli agenti richiamano per portare a termine un compito.

Il filo comune è la micro-transazione automatica, con importi troppo piccoli e troppo frequenti perché un circuito tradizionale, tra soglie minime e tempi di autorizzazione, possa gestirli.

È lo spazio in cui i pagamenti agentici trovano una ragione d’essere, e spiega perché nomi come Stripe, Circle e i grandi provider cloud abbiano scelto di presidiarlo per tempo.

La curva di adozione: da zero a 100 milioni (con l’effetto PING)

Diamo uno sguardo ai volumi. Le transazioni agentiche x402 su Base sono passate da quasi zero a metà 2025 a oltre 100 milioni entro il primo trimestre 2026.

Buona parte del balzo, però, ha un nome preciso: PING.

Lanciata come esperimento “pay-to-mint”, questa meme coin chiedeva di interrogare una URL, ricevere una risposta 402 e pagare 1 USDC per coniare token.

Adozione di x402 in numeri

Indicatore Valore Fonte Transazioni cumulative su Base oltre 100 mln (entro Q1 2026) Chainalysis Pagamenti nel primo anno oltre 169 mln Coinbase (lug 2026) Acquirenti / venditori (primo anno) 590.000 / 100.000 Coinbase Transazioni ultimi 30 giorni 75,41 mln x402.org Volume ultimi 30 giorni 24,24 mln $ x402.org

Fonti: Chainalysis (The New Rails, giu 2026), Coinbase (lug 2026), x402.org (dati live lug 2026).

Il meccanismo ha trasformato x402 in un gioco speculativo: in una sola settimana le transazioni sono cresciute di oltre il 10.000%, e la sola PING ha superato le 150.000 operazioni nel primo mese.

Le commissioni quasi nulle di Base permettevano di ripetere il ciclo di pagamento centinaia di volte. Quando la febbre si è raffreddata, nel primo trimestre 2026, la crescita si è appiattita. PING ha lasciato però una prova utile: x402 regge carichi ad altissima concorrenza, requisito indispensabile per qualunque infrastruttura che voglia gestire il commercio tra agenti.

Da micro-pagamenti a valore vero: il salto al 95%

Il dato che racconta meglio il cambiamento è la dimensione delle transazioni.

A inizio 2025 le operazioni sopra 1 dollaro valevano il 49% del volume; a inizio 2026 erano il 95%. Nello stesso periodo le transazioni tra 10 centesimi e 1 dollaro sono crollate dal 46% al 4%.

Il protocollo continua a processare moltissimi pagamenti sotto il centesimo, ma il peso economico si è spostato con decisione verso importi più alti.

Questo significa gli utenti finanziano i portafogli per coprire transazioni di valore, e i pagamenti agentici stanno trovando usi che vanno oltre l’esperimento del micro-pagamento.

C’è quindi più “fiducia” in questi strumenti, e in generale sugli agenti AI.

C’è però un limite da tenere a mente. Gran parte del volume iniziale è passato da poche applicazioni molto attive, e la concentrazione su Base, dove di fatto avviene circa il 95% delle operazioni, rende l’ecosistema dipendente da una sola rete.

È un rischio classico delle infrastrutture giovani: la crescita è reale, ma ci sono ancora delle problematiche da risolvere

100+ mln transazioni agentiche su Base entro il Q1 2026 (Chainalysis) 95% quota del volume da operazioni sopra 1 dollaro a inizio 2026, era il 49% (Chainalysis) 4× il miglioramento della conversione da tester a pagatore in sei mesi (Chainalysis) 169 mln pagamenti x402 nel primo anno, con 590.000 acquirenti (Coinbase, luglio 2026)

Chi usa x402: dai curiosi ai clienti

Due indicatori dicono che gli utenti restano.

Il primo è la conversione da “tester” a “pagatore”: la quota di portafogli che dopo una singola transazione di prova (un invio a se stessi) passa a pagamenti reali verso altri nello stesso mese. Questo tasso è migliorato di quattro volte in sei mesi.

Il secondo è la retention settimanale, cioè la quota di wallet attivi in una settimana che tornano in quella dopo: volatile, ma in salita.

La volatilità si spiega con la giovinezza del protocollo. A ottobre 2025 l’ondata di trader a caccia di PING gonfiò i wallet, li tenne attivi una settimana (retention all’87%) e poi li fece sparire, facendo crollare il dato al 5%. La risalita recente, senza un catalizzatore speculativo, è il segnale più interessante: un portafoglio lo si finanzia più volte solo se se ne ricava qualcosa.

E chi paga ha un profilo diverso dall’utente medio di Base: wallet più giovani (197 giorni di età media contro 423), molto più esplorativi (26 token diversi contro 4) e finanziati con capitali circa 12 volte superiori alla media.

Alcuni vengono creati apposta per l’ecosistema x402, segno che il protocollo porta utenti nuovi su Base invece di limitarsi a riconvertire quelli esistenti.

Resta però un problema: molti di questi wallet nascono comunque in un contesto crypto-native, quindi l’utente davvero mainstream ovvero l’azienda o il servizio che integra x402 senza sapere cosa sia una blockchain, è ancora la fetta più piccola della torta.

Il profilo di chi usa x402 rispetto all’utente medio di Base

Metrica Wallet x402 Resto della rete Base Età media del wallet 197 giorni 423 giorni Token diversi detenuti (media) 26 4 Capitale in entrata circa 12× la media riferimento

Fonte: Chainalysis, The New Rails (giugno 2026).

Il salto del 2026: Cloudflare e AWS

Lo spartiacque vero è arrivato fuori dal mondo crypto. Tra giugno e luglio 2026, a due settimane di distanza, prima AWS e poi Cloudflare hanno integrato x402 nelle loro reti.

AWS lo ha reso disponibile in CloudFront e WAF; Cloudflare ha aperto la lista d’attesa del suo “Monetization Gateway”.

In entrambi i casi il pagamento viene imposto all’edge, prima che la richiesta raggiunga il server d’origine. Due hyperscaler che adottano lo stesso protocollo a poche settimane l’uno dall’altro è il segnale che i pagamenti agente-servizio stanno passando da concetto a infrastruttura e quindi iniziano a diffondersi

E poi occhio ai numeri. Coinbase, a un anno dal lancio, parla di oltre 169 milioni di pagamenti, 590.000 acquirenti e 100.000 venditori.

E Cloudflare accompagna l’annuncio con un dato che spiega l’urgenza: a giugno 2026 il 52% delle richieste dei crawler serve ad addestrare AI, contro il 22% della primavera 2025. Quando gli agenti sostituiscono gli umani come traffico dominante, pubblicità e abbonamenti smettono di reggere, e serve un nuovo modo di far pagare i contenuti.

Tre scenari possibili

Resta un giocattolo: il plateau dopo PING è il picco e, senza speculazione, i volumi si sgonfiano. I pagamenti agentici restano una nicchia crypto-native. Bear Infrastruttura di nicchia: x402 si consolida come canale per casi d'uso specifici (API, dati, micro-servizi AI), con crescita lenta ma reale e retention in salita. Base Standard dei pagamenti AI: con la diffusione degli agenti e l'adozione di Cloudflare e AWS, x402 diventa uno strumento diffuso per il commercio autonomo. Bull

Fonte: Elaborazione webeconomia.it su dati Chainalysis, The New Rails (giugno 2026)

Cosa significa per chi investe dall’Italia

Prima di tutto la prudenza: questo non è un consiglio finanziario.

⚠️ Attenzione Non esiste un “token x402” da comprare. x402 è un protocollo aperto, non un asset.

L’esposizione, semmai, passa dall’ecosistema che gli sta intorno: Coinbase, che ha sviluppato il protocollo e gestisce il tutto; Base come rete; USDC di Circle come stablecoin dominante.

Per chi ragiona in termini di temi d’investimento, i pagamenti agentici sono l’incrocio di due filoni molto seguiti, AI e stablecoin, e vanno letti come infrastruttura in costruzione, non come scommessa di breve periodo.

C’è poi un nodo tutto europeo che tocca chi vende servizi online. Gli sviluppatori l’hanno già sollevato: se ricevo una stablecoin in cambio di 10.000 richieste a pagamento in un mese, a chi emetto fattura?

Che IVA applico, calcolata sulla giurisdizione dell’acquirente, se a pagare è un agente anonimo? Né Cloudflare né AWS hanno una risposta.

Per un’impresa italiana che opera sotto le regole IVA, i micro-pagamenti anonimi in stablecoin aprono un problema contabile che il protocollo, oggi, non risolve.

Come spesso accade, l’infrastruttura tecnica corre più veloce delle regole fiscali. In pratica, per l’investitore retail italiano il modo più sensato di guardare a x402 è come a un tassello del tema più ampio “AI più stablecoin”: si seguono l’infrastruttura e le aziende che la costruiscono, senza inseguire un token che non esiste.

Domande frequenti (FAQ)

Che cos’è un pagamento agentico? È un pagamento eseguito in autonomia da un software, tipicamente un agente AI, senza che una persona debba autorizzarlo di volta in volta. Con x402 la macchina paga in stablecoin dentro la stessa richiesta web con cui chiede il servizio. Serve comprare criptovalute per usare x402? No. x402 usa stablecoin (soprattutto USDC su Base) come mezzo di pagamento e non prevede un token proprio. Non esiste un “token x402” da acquistare: è uno standard aperto, oggi sotto la Linux Foundation. I pagamenti agentici sono sicuri e regolati? Il protocollo è open-source e il facilitatore di Coinbase esegue verifica on-chain e screening di compliance. Restano aperti nodi importanti, soprattutto sul lato fiscale (fatturazione, IVA) e antiriciclaggio, che le normative dovranno chiarire.

In sintesi

I pagamenti agentici sono ormai realtà e potrebbero far parte della narrativa del prossimo ciclo di mercato. Con oltre 100 milioni di transazioni su Base nel Q1 2026 e l’ingresso di Cloudflare e AWS, x402 mostra che le macchine possono pagare da sole, con costi quasi nulli.

Restano due incognite: quanta di questa crescita è utilità reale e non speculazione, e come le regole, fisco in testa, reggeranno il passo.