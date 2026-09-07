Osservatorio ETF: quanto costano davvero i fondi accessibili dall’Italia

Abbiamo analizzato i 2.951 ETF accessibili dall’Italia presenti nel nostro database. Il costo medio reale, la concentrazione fra gli emittenti e i fondi a rischio chiusura.

Research Studio su 2.951 ETF · non è consulenza finanziaria

Chi cerca un ETF si trova davanti a migliaia di righe e a poche informazioni comparabili. Abbiamo analizzato l’intero database di strumenti accessibili dall’Italia per rispondere a tre domande concrete: quanto costano davvero, chi li emette e quanti sono abbastanza solidi da restare sul mercato.

0,305% Il costo medio annuo di un ETF tradizionale. I prodotti a leva costano in media 1,409% , quasi cinque volte tanto

La tesi Il mercato degli ETF sembra sterminato ma è molto più concentrato di quanto appaia. Cinque emittenti controllano il 78,8% del patrimonio, un terzo dei fondi è troppo piccolo per essere sostenibile e la differenza di costo fra il più economico e il più caro fra i grandi emittenti è di oltre tre volte.

2.951 ETF distinti dietro 5.172 quotazioni 78,8% del patrimonio in mano a cinque emittenti 26,7% dei fondi ha meno di 100 milioni di patrimonio

Quanti ETF esistono davvero

Il primo dato è anche il più frainteso. Il nostro database contiene 5.172 schede, ma corrispondono a 2.951 ETF distinti: la differenza sono le quotazioni multiple dello stesso fondo su borse diverse.

L’iShares Core S&P 500, per fare un esempio, compare cinque volte con lo stesso codice ISIN IE00B5BMR087: come CSPX su Londra, CSP1 sempre su Londra in valuta diversa, CSSPX su Borsa Italiana e così via. È lo stesso identico fondo, con lo stesso patrimonio e lo stesso costo.

ℹ️ Come riconoscere un doppione Guarda il codice ISIN, non il ticker. Se l’ISIN è identico stai guardando lo stesso fondo quotato altrove: cambia solo la borsa su cui lo compri, e con essa la valuta di negoziazione e le commissioni del tuo intermediario.

Quanto costano

Sui 2.556 ETF tradizionali con dato disponibile, la spesa corrente media annua è dello 0,305% e quella mediana dello 0,250%. La distanza fra media e mediana racconta già qualcosa: esiste una coda di prodotti molto più cari che tira su la media.

Fra i grandi emittenti la forbice è ampia: Vanguard con lo 0,132% costa meno della metà di iShares (0,274%) e circa un terzo di WisdomTree (0,413%). Su un investimento da 50.000 euro mantenuto dieci anni, quella differenza vale oltre 700 euro di costi.

Vale la pena notare che i due emittenti più economici della classifica sono anche fra i più piccoli per numero di prodotti: Vanguard ne ha 67 contro i 586 di iShares. Chi ha un catalogo ridotto lo concentra sui grandi indici, dove la concorrenza sui costi è più feroce.

Quanti ETF costano poco davvero

Soglia di costo annuo ETF tradizionali Quota fino a 0,10% 373 15,1% fino a 0,20% 1.086 43,9% fino a 0,50% 2.180 88,0%

I prodotti a leva sono un mercato a parte

Dei 2.951 fondi analizzati, 395 sono prodotti a leva o short: strumenti che moltiplicano il movimento giornaliero di un indice o di un singolo titolo. Vanno tenuti separati, perché il loro costo non è confrontabile con quello di un ETF tradizionale.

ETF tradizionali — 2.556 fondi Costo medio 0,305% l’anno, mediana 0,250%. Il più caro arriva al 3,50%. Prodotti a leva e short — 395 Costo medio 1,409% l’anno, mediana 0,750%. Quasi cinque volte un ETF tradizionale. Il caso limite Il GraniteShares 3x Long Rolls-Royce Daily ETP costa 27,99% l’anno: oltre un quarto del capitale investito, prima ancora di considerare l’andamento del sottostante.

⚠️ Perché i prodotti a leva costano così tanto Replicare ogni giorno un multiplo di un indice richiede l’uso di derivati che vanno rinnovati di continuo, e il costo di quel rinnovo ricade sul prodotto. Sono strumenti pensati per operazioni di brevissimo periodo: mantenerli per mesi espone sia al costo sia all’erosione da ribilanciamento giornaliero.

Chi controlla il patrimonio

Il mercato appare frammentato ma non lo è. Sui 4.818 miliardi di euro di patrimonio mappati, i primi cinque emittenti ne controllano il 78,8%.

La concentrazione è ancora più forte se si guarda ai singoli prodotti: i primi 100 ETF per patrimonio valgono il 47,8% del totale, i primi 500 l’82,3%. Di fatto, la quasi totalità del denaro investito in ETF si concentra su poche centinaia di strumenti, quasi sempre legati ai grandi indici azionari globali.

I fondi troppo piccoli per sopravvivere

All’estremo opposto della classifica c’è un dato che riguarda direttamente chi investe: 652 ETF tradizionali, il 26,7% del totale, hanno meno di 100 milioni di euro di patrimonio. Tutti insieme valgono lo 0,47% del mercato.

Sotto quella soglia un fondo fatica a coprire i propri costi fissi, e la liquidazione o la fusione con un altro prodotto diventa un’ipotesi concreta. Per l’investitore non è una catastrofe, il capitale viene restituito o trasferito, ma comporta la vendita forzata delle quote, con conseguenze fiscali che possono arrivare nell’anno sbagliato.

ℹ️ Cosa guardare prima di comprare Oltre al costo, controlla il patrimonio del fondo e da quanto tempo esiste. Un ETF con poche decine di milioni e pochi anni di vita ha una probabilità di chiusura molto più alta di uno che ne gestisce miliardi.

In sintesi Le 5.172 quotazioni corrispondono a 2.951 fondi distinti: il resto sono repliche dello stesso ETF su borse diverse. Un ETF tradizionale costa in media lo 0,305% l’anno; Vanguard è il più economico fra i grandi emittenti con lo 0,132%. I 395 prodotti a leva costano in media l’1,409%, con un caso limite al 27,99%. Cinque emittenti controllano il 78,8% del patrimonio, e i primi 100 fondi ne valgono quasi la metà. Un fondo su quattro ha meno di 100 milioni di patrimonio ed è esposto al rischio di chiusura.

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Domande frequenti Cosa significa TER? È la spesa corrente annua del fondo, trattenuta automaticamente dal valore della quota. Un TER dello 0,20% su 10.000 euro investiti significa 20 euro l’anno, che non paghi separatamente ma vedi come minore rendimento. — Perché lo stesso ETF compare più volte? Perché è quotato su borse diverse. Il codice ISIN è identico: si tratta dello stesso fondo, con lo stesso patrimonio e lo stesso costo, acquistabile su mercati differenti. — Un ETF più economico è sempre migliore? Il costo è il fattore più prevedibile del rendimento futuro, quindi conta molto. Ma vanno considerati anche il patrimonio del fondo, la qualità della replica dell’indice e la liquidità sul mercato in cui lo compri. — Cosa succede se il mio ETF viene chiuso? Il fondo viene liquidato e il controvalore restituito, oppure fuso in un altro prodotto. Non perdi il capitale, ma la vendita è forzata e può generare plusvalenze tassabili in un anno non scelto da te. — Perché i prodotti a leva costano tanto? Perché replicano ogni giorno un multiplo dell’indice usando derivati che vanno rinnovati di continuo. Sono progettati per operazioni di brevissimo periodo.

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Nota metodologica

Universo. 5.172 quotazioni presenti nel database ETF di WebEconomia, ridotte a 2.951 fondi distinti eliminando le quotazioni multiple sulla base del codice ISIN. Sono compresi gli strumenti accessibili dall’Italia tramite i principali intermediari.

Copertura dei dati. Il dato di costo è disponibile per 2.785 fondi (94% del totale), il patrimonio per 2.753 (93%). Le medie sono calcolate solo sui fondi con il dato presente.

Separazione dei prodotti a leva. I 395 strumenti a leva, short o inversi sono stati identificati dalla denominazione e trattati separatamente: includerli nelle medie generali avrebbe alzato il costo medio dallo 0,305% allo 0,428%, restituendo un quadro fuorviante per chi cerca un ETF tradizionale.

Patrimonio. Espresso in euro; per i fondi denominati in altre valute è il valore convertito presente in banca dati. I 4.818 miliardi mappati non rappresentano l’intero mercato europeo degli ETF, ma la porzione coperta dal nostro database.

Data di rilevazione. 6 agosto 2026. Costi e patrimoni cambiano nel tempo: prima di investire vanno verificati sul documento informativo del fondo.

💡 Come citare questo studio WebEconomia (2026), Osservatorio ETF Italia: costi, emittenti e concentrazione, 6 agosto 2026. Disponibile su: https://www.webeconomia.it/osservatorio-etf-italia-costi-emittenti/

I dati e i grafici possono essere ripubblicati citando la fonte con un collegamento alla pagina originale.

Fonti Database ETF WebEconomia, 5.172 quotazioni al 6 agosto 2026 · documenti informativi degli emittenti · Screener ETF WebEconomia · Metodologia di valutazione