Oro sopra 4.100 dollari dopo le elezioni di metà mandato

L’oro torna sopra 4.100 dollari dopo il voto USA: dollaro e rendimenti calano, ma Fed e inflazione potrebbero frenare il rialzo dei metalli.

L’oro è tornato sopra i 4.100 dollari l’oncia dopo le elezioni americane di metà mandato (Mid term), con dollaro e rendimenti in calo. Oggi, secondo la CNBC, il prezzo spot saliva dell’1,7% a 4.130 $, dopo aver toccato 4.146 $, un livello che non si vedeva dal 20 ottobre.

Ieri sono arrivati gli attesissimi risultati delle elezioni di Novembre negli USA con la vittoria dei democratici alla Camera (attesa) e al Senato. Questo ha portato un pò di turbolenze sui mercati scendere il dollaro e i rendimenti dei titoli di Stato.

L’oro ha guadagnato, così, quasi il 3,4%, il maggior rialzo giornaliero dal 19 agosto, e l’argento fino ak 5,1%. Rispetto al minimo di un annuale occato venerdì scorso, l’oro ha recuperato oltre 250 $ in pochi giorni.

Vediamo le quotazioni attuali delle principali materie prime:

Materia prima Prezzo 1 mese Petrolio Brent giornaliero, 20 Ott 2026 115,22 $ al barile ▼ −3,7% Oro media di Ottobre 2026 4.105 $ all'oncia ▼ −5,0% Argento media di Ottobre 2026 57,00 $ all'oncia ▼ −11,8% Gas naturale USA media di Ottobre 2026 2,96 $ per MMBtu ▲ +0,3% Fonti: petrolio: U.S. Energy Information Administration; metalli e gas: Banca Mondiale.

Il rimbalzo però non cancella un 2026 difficile. Dopo i rialzi del 2025, quest’anno oro e argento hanno perso terreno per colpa dell’inflazione, dell’aumento dei rendimenti e di banche centrali più restrittive. Ma che succederà dopo che l’effetto delle elezioni saranno finite?

Andiamo a vedere qualche dato.

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I numeri delle ultime due sedute

Mercoledì il prezzo dell’oro spot è salito del 3,4% a 4.061,30 $ l’oncia, stando ai dati riportati da CNBC, con i future in chiusura a 4.073 $. L’argento spot ha guadagnato il 5,1% a 52,29 $, i future si sono fermati invece a 52,28 $.

I metalli preziosi sono quindi, a vedere i dati, fra i grandi vincitori delle elezioni. Per gli analisti il calo dell’energia, le preoccupazioni su inflazione e tassi e la discesa di rendimenti e dollaro hanno costretto gli speculatori con posizioni short a ricoprirsi.

Oro e argento: variazione nel 2025, da inizio 2026 al 4 novembre e nella seduta del 4 novembre.

A livello annuale, le performance sono negative. Ieri l’oro era in calo di oltre il 6% da inizio anno e l’argento di circa il 26%.

Perché dollaro, rendimenti e petrolio spingono l’oro

Le elezioni hanno dato ai democratici il controllo di entrambe le camere e il mercato ha letto il risultato come un limite a nuove misure di spesa. Meno stimoli fiscali vogliono dire meno emissioni di debito attese, e quindi rendimenti a lungo termine più bassi. Mercoledì il rendimento del decennale americano, infatti, ha chiuso in calo di 6 punti base. Nella sezione dedicate ai titoli di stato puoi controllare l’andamento storico dei Treasury USA.

Approfondimento Rendimenti dei Treasury USA

Poi c’è il petrolio. Il Brent è sceso sotto i 100 $ al barile dopo aver perso quasi il 9% mercoledì. Si spera che la vittoria democratica riduca il rischio di un’ulteriore escalation della guerra con l’Iran.

Ciò significa che, se il costo dell’energia scende, si riduce l’attesa di tassi alti più a lungo, e per un metallo che non paga interessi è un vantaggio.

Una valuta americana più debole, invece, rende l’oro meno caro per chi compra con altre valute e sostiene la domanda.

Il nodo resta la Federal Reserve

Il freno principale viene dalla politica monetaria. La scorsa settimana la Fed ha lasciato i tassi al 3,75-4,00%, con due componenti favorevoli a un aumento immediato di 25 punti base. I future sui tassi assegnano una probabilità vicina all’80% a un aumento nella riunione dell’8-9 dicembre.

I dati macroeconomici non aiutano chi spera in un cambio di rotta. Il prodotto interno lordo del terzo trimestre è cresciuto a un ritmo annualizzato del 3,4% e anche l’inflazione core sui consumi personali di settembre è rimasta al 3,1%.

Puoi trovare questi dati macro nel nostro calendario economico qui.

I movimenti dell’oro non sono casuali. Se analizziamo i dati storici, notiamo che l’oro è salito in media del 14% nei 12 mesi successivi alle ultime 13 elezioni di metà mandato. È una media del passato, e non dice cosa accadrà questa volta. Ma è un dato comunque da sottolineare.

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Gli appuntamenti da seguire

Il primo appuntamento è la Bank of England, che secondo le attese riportate da CNBC dovrebbe alzare i tassi giovedì per la prima volta in tre anni. Il secondo è il rapporto sull’occupazione americana di Ottobre, in uscita domani alle 8:30.

Resta poi l’Iran. Washington e l’Iran sono lontani da un accordo su sanzioni, nucleare e blocco navale, con il traffico attraverso Hormuz ancora a rischio. Una nuova escalation riporterebbe in alto il petrolio, così come l’inflazione.

Vedremo se cambierà qualcosa ora che Trump sarà costretto a negoziare con i democratici.

Se segui i metalli preziosi, tieni d’occhio i dati di venerdì e la soglia dei 4.146 $ toccata dal prezzo dell’oro perchè è il primo livello da superare.