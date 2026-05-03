Oro fisico vs ETF (finanziario): cosa conviene nel 2026?

Nel 2026, l’oro continua a rappresentare uno dei migliori asset rifugio per gli investitori italiani che cercano di proteggere il proprio patrimonio dall’incertezza economica e dalle oscillazioni dei mercati finanziari.

Siamo in una situazione di instabilità, l’ inflazione c’è ancora e non dimentichiamo la volatilità nei mercati azionari. In questo contesto l’oro mantiene il suo ruolo strategico come bene tangibile di valore intrinseco.



L’oro fisico vs finanziario rappresenta una decisione cruciale per chi vuole entrare in questo mercato. A gennaio 2026, il prezzo dell’oro ha registrato un incremento del 4% rispetto ai mesi precedenti, confermando la tendenza rialzista iniziata nel 2024.



Ci sono tanti modi di investire in oro. Dalla forma tradizionale dell’oro fisico in monete e lingotti, agli strumenti finanziari moderni come gli ETC (Exchange Traded Commodities), passando per le azioni di società minerarie e i futures sull’oro. Ciascuno di questi metodi presenta caratteristich, vantaggi specifici e rischi da considerare.



Andiamo a vedere tutte le alternative che abbiamo a disposizione.

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Oro fisico: la forma tradizionale di investimento

Che cos’è l’oro fisico e come funziona

L’oro fisico rappresenta la forma più antica e diretta di investimento in questo metallo prezioso. Quando acquisti oro fisico, diventi proprietario effettivo del bene materiale, che può essere sotto forma di lingotti (bullion), monete da investimento, gioielli ad alto contenuto aureo o piccoli frammenti.

A differenza degli strumenti finanziari, non c’è intermediario tra te e il tuo investimento.



Ogni investimento in oro fisico è caratterizzato dalla purezza del metallo, generalmente espressa in millesimi. Un oro a 999 millesimi (oro puro al 99,9%) è il più pregiato e ricercato dagli investitori istituzionali, mentre l’oro a 750 millesimi (75%) è comunemente utilizzato nella gioielleria.

Per l’investimento, è fondamentale scegliere oro con certificazione di purezza riconosciuta internazionalmente.



Il valore dell’oro fisico segue quotidianamente il prezzo di mercato spot, ovvero il prezzo fissato dalle principali borse mondiali (in particolare Londra).

Non esistono costi di gestione periodica come accade con altri strumenti finanziari, ma ci sono costi iniziali legati all’acquisto (spread) e potenziali costi di archiviazione se scegli di depositare l’oro presso una cassaforte o una banca.

Come acquistare oro fisico

Acquistare oro fisico è un processo abbastanza semplice, ma richiede attenzione nella scelta del fornitore. In Italia, puoi acquistare oro fisico presso banche autorizzate, rivenditori specializzati certificati, cassette di sicurezza bancarie e piattaforme online dedicate. È essenziale verificare la reputazione del venditore e assicurarsi che il metallo sia accompagnato da certificato di autenticità.



Per chi sceglie di iniziare con investimenti contenuti, i lingotti da 1 grammo fino a 10 grammi rappresentano un’opzione accessibile con spread contenuti. Per importi superiori, i lingotti da 100 grammi o 1 chilogrammo offrono un rapporto prezzo-peso più conveniente. Le monete da investimento, come l’American Eagle o l’Oncia d’oro italiana, sono molto apprezzate perché facilmente trattabili e riconosciute a livello internazionale.



Un aspetto importante da considerare è il “premium” (sovrapprezzo) rispetto al prezzo spot. Questo varia a seconda della forma, della liquidità, della purezza e della quantità acquistata.

Gli acquisti online spesso presentano spread più competitivi rispetto alle transazioni fisiche in negozio, ma richiedono che l’utente attenda la consegna o il deposito dell’oro presso un custode terzo.

Conservazione e assicurazione dell’oro

Una volta acquistato, l’oro fisico deve essere conservato in modo sicuro.

Hai tre principali opzioni:

conservarlo in casa in una cassaforte depositarlo in una cassetta di sicurezza bancaria utilizzare servizi di custodia specializzati.

La conservazione domestica offre massima autonomia, ma comporta rischi di furto e richiede un’adeguata assicurazione. Le cassette di sicurezza bancarie offrono un buon compromesso tra sicurezza e accesso, anche se prevedono costi annuali e accesso limitato agli orari bancari.



I servizi di custodia specializzati (come quelli offerti da piattaforme online dedicate) garantiscono assicurazione completa inclusa nel servizio, conservazione in caveau di massima sicurezza e la possibilità di vendere l’oro in qualsiasi momento durante l’orario di mercato.

I costi di custodia variano generalmente tra lo 0,25% e lo 0,5% annuo sul valore dell’oro conservato.



L’assicurazione dell’oro è fortemente consigliata per proteggere il tuo investimento da furti, danni accidentali o perdite.

I costi assicurativi dipendono dal valore totale, dalla localizzazione e dal tipo di custodia. Se l’oro è depositato in una cassetta bancaria, verifica quale livello di protezione offre la banca stessa, poiché spesso è coperto da assicurazioni bancarie standard.

ETC sull’oro: investire senza possedere il metallo

Cosa sono gli ETC e come funzionano

Gli ETC (Exchange Traded Commodities) sono strumenti finanziari quotati in borsa che replicano il prezzo delle materie prime, incluso l’oro.

Investire tramite ETC oro significa acquistare quote di uno strumento che traccia il valore dell’oro fisico, senza doverlo possedere materialmente.

Gli ETC sull’oro sono negoziati come titoli ordinari su mercati regolamentati come Borsa Italiana, offrendo grande liquidità e trasparenza di prezzo.



Uno dei principali vantaggi degli ETC è la semplicità operativa: puoi acquistarli e venderli durante l’orario di borsa utilizzando il tuo conto titoli presso qualsiasi banca.

Non devi preoccuparti di conservazione, assicurazione o certificazione del metallo, poiché l’emittente dell’ETC si incarica di garantire la copertura dell’oro. I costi di negoziazione sono tipicamente inferiori a quelli dell’oro fisico, con spread spesso molto ridotti.



Gli ETC sull’oro sono particolarmente adatti a investitori che desiderano allocare una percentuale del portafoglio sull’oro in modo rapido e senza barriere organizzative.

Possono essere usati efficacemente anche per operazioni di breve-medio termine, sfruttando i movimenti di prezzo dell’oro senza impegni legati alla custodia del metallo fisico.

Abbiamo realizzato anche un video dedicato proprio agli investimenti in oro tramite ETC, che trovi sul nostro canale YouTube.

[Video ETF Oro]

Investire in ORO con ETF/ETC

Replica fisica vs. replica sintetica

Un aspetto importante nella scelta di un ETC è il tipo di replica utilizzato. Negli ETC a replica fisica, l’emittente acquista e detiene effettivamente oro fisico in caveau certificati (spesso presso banche di custodia specializzate come Brink’s o Loomis), creando una vera e propria garanzia fisica dietro ogni quota dell’ETC.

Questo approccio offre massima trasparenza e riduce il rischio di controparte dell’emittente.



Gli ETC a replica sintetica, invece, replicano il prezzo dell’oro attraverso derivati finanziari come swap o futures. Questo metodo consente generalmente costi gestionali leggermente inferiori, ma introduce il rischio di controparte legato alla società che fornisce i derivati.

In caso di fallimento della controparte, le tue quote potrebbero essere interessate da una procedura di “unwinding” (scioglimento) del contratto derivato.



Per valutare la scelta, considera il rating creditizio dell’emittente e della banca depositaria. Gli ETC a replica fisica del LBMA (London Bullion Market Association) sono considerati lo standard di mercato più robusto.

Ecco alcuni dei prodotti migliori se vuoi investire in oro tramite ETF regolamentati:

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Vantaggi e rischi degli ETC sull’oro

I vantaggi principali degli ETC sull’oro includono la liquidità elevata (puoi vendere in qualsiasi momento di borsa aperta), l’accesso semplice tramite conto titoli, i costi contenuti (generalmente tra lo 0,15% e lo 0,5% annui di commissioni di gestione), e l’assenza di problemi legati a conservazione e assicurazione.

Gli ETC sono anche particolarmente adatti per investimenti in ottica di lungo termine grazie alle basse tasse di gestione.



I rischi, sebbene ridotti, esistono. Il principale è il rischio di controparte dell’emittente, anche se mitigato dalle normative europee sulla segregazione patrimoniale.

Esiste inoltre il rischio di liquidità in situazioni di crisi di mercato (quando gli spread bid-ask possono allargarsi significativamente) e il rischio di cambio per gli ETC non coperti in euro. Infine, gli ETC sono soggetti a una tassa di successione sugli investimenti mobiliari, diversamente dall’oro fisico che potrebbe beneficiare di regimi differenziali.



Un altro elemento da considerare è la tracking error, cioè la divergenza tra il prezzo dell’ETC e il prezzo spot reale dell’oro. Sebbene nella maggior parte dei casi sia minima (sotto lo 0,5% annuo), in periodi di elevata volatilità potrebbe essere più marcata.

Azioni di società minerarie: esposizione indiretta all’oro

Come funzionano gli investimenti in azioni minerarie

Investire in azioni di società minerarie d’oro è un’alternativa indiretta all’oro fisico o ai derivati finanziari.

Quando acquisti azioni di una società che opera nell’estrazione aurifera, diventi azionista della società e partecipi ai suoi utili e alla sua crescita. Il valore dell’azione è correlato al prezzo dell’oro, ma non seguirà esattamente la stessa traiettoria a causa di fattori aziendali specifici.

Ecco la quotazione attuale:

Oro $4.576,70 USD -1,46% oggi Market Cap — Volume 56.460 P/E Ratio — Variazione $67,80 Oggi -1,5% 3M -6,9% 1 Sett. -2,0% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Le società minerarie d’oro quotate variano da grandi multinazionali comea società di medie dimensioni e piccoli produttori.

Ogni società ha un profilo di rischio e opportunità diverso, basato su fattori quali qualità delle riserve aurife, efficienza operativa, ubicazione geografica e gestione di rischi geopolitici.

Una società che opera in paesi stabili con riserve importanti e basso costo di estrazione sarà generalmente meno volatile rispetto a una operante in zone a rischio con riserve minori.



Un fattore importante delle azioni minerarie è il “leverage” naturale rispetto al prezzo dell’oro.

Se il prezzo dell’oro aumenta del 10%, le azioni di una miniera ben gestita tendono a crescere di percentuale superiore (spesso il 15-20%), grazie ai margini operativi che si amplificano.

Questo leverage funziona anche al ribasso durante ribassi del prezzo dell’oro.

ETF su azioni di minerarie d’oro

Per semplificare l’approccio all’investimento in azioni minerarie, molti investitori scelgono ETF specializzati in questo settore.

Un ETF su azioni di minerarie d’oro è un fondo quotato che contiene un paniere diversificato di azioni di società minerarie, riducendo così il rischio di singola azienda. Esempi di ETF sono IS0E (iShares Gold Producers UCITS ETF) e GDX (VanEck Gold Miners UCITS ETF), disponibili anche su mercati europei.

iShares Gold Producers UCITS ETF $ 46,82 USD +7,76% oggi TER 0.55% AUM € 4.789 M Replica — Domicilio IE 1M +7,8% 3M +3,0% 6M +31,9% 1A +101,0% 3A +210,7% 5A +197,6% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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Questo approccio combina i vantaggi della diversificazione (il rischio è spalmato su 20-50 società diverse) con una volatilità generalmente inferiore alle singole azioni minerarie, pur mantenendo l’effetto leva rispetto all’oro fisico.

Gli ETF su azioni minerarie hanno commissioni di gestione basse, solitamente tra lo 0,45% e lo 0,65% annui, e offrono liquidità elevata come qualsiasi azione quotata.



La correlazione tra ETF su minerarie e prezzo dell’oro è generalmente alta (0,7-0,8), ma non perfetta, poiché il sottostante (le aziende) presenta fattori di rischio propri.

In periodi di incertezza, le minerarie possono soffrire di svalutazioni indipendenti dal prezzo dell’oro, come accade quando i mercati azionari generale entrano in fase di correzione.

Rischi specifici delle azioni minerarie

Investire in azioni minerarie comporta rischi specifici oltre a quelli legati alla volatilità dell’oro.

Il rischio geopolitico esiste: molte miniere operano in paesi con instabilità politica, regimi fiscali impegnosi o legislazioni ambientali in evoluzione. Una improvvisa nazionalizzazione, una nuova tassa sugli utili o una richiesta di licenze ambientali più stringenti possono erodere la redditività di un’intera società.



Il rischio operativo è un altro elemento critico. Incidenti minerari, scoperte di riserve aurife inferiori al previsto, problemi di estrazione o aumento inaspettato dei costi operativi possono colpire il prezzo dell’azione indipendentemente dal prezzo dell’oro.

Le società minerarie sono inoltre soggette a fluttuazioni di valuta, poiché molte ricavi sono in dollari USA mentre i costi possono essere in valute locali.



Infine, esiste il rischio di diluzione per gli azionisti legato a futuri aumenti di capitale per finanziare nuovi progetti di estrazione o acquisizioni. È quindi importante analizzare attentamente la strategia finanziaria e la governance della società mineraria prima di investire.

Futures sull’oro: strumenti per investitori esperti

Cosa sono i futures sull’oro

I futures sull’oro sono contratti standardizzati che rappresentano l’impegno di acquistare o vendere una quantità stabilita di oro (generalmente 100 once troy, circa 3,1 kg) a un prezzo e a una data futura definiti.

I futures sull’oro più liquidi a livello mondiale sono quotati sul COMEX di New York (divisione della CME – Chicago Mercantile Exchange) e rappresentano il principale strumento di hedging e speculazione nel mercato dell’oro.



A differenza dell’oro fisico o degli ETC, i futures non prevedono il trasferimento fisico del metallo nella maggior parte dei casi. Gli investitori chiudono la posizione prima della scadenza realizzando il profitto o la perdita basata sulla differenza di prezzo. Solo una piccola percentuale di contratti futures si conclude con la consegna fisica del metallo.



Il funzionamento del future è basato su un meccanismo di margine: non serve pagare il valore intero del contratto, ma solo una frazione (margine iniziale) che generalmente rappresenta tra il 5% e il 10% del valore totale.

Questo significa che con piccole somme puoi controllare volumi significativi di oro, amplificando sia i guadagni che le perdite. Un movimento del prezzo dell’oro dell’1% può comportare una perdita o un guadagno del 10-15% sul capitale investito.

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Come operare sui futures dell’oro

Per operare sui futures sull’oro, è necessario avere un conto presso un broker specializzato in strumenti derivati, come Interactive Brokers , oppure broker italiani autorizzati che offrono accesso ai mercati futures come Fineco.. Il broker provvederà a calcolare il margine richiesto e a monitorare le posizioni in tempo reale.



L’operatività sui futures richiede una buona comprensione di come funzionano i prezzi a termine, il ruolo dei roll-over (quando un contratto in scadenza viene chiuso e aperta una nuova posizione su un contratto con scadenza successiva) e la gestione del rischio.

Molti futures trader utilizzano strategie di breve termine, approfittando della volatilità giornaliera, mentre altri utilizzano i futures per hedging (protezione) di posizioni in oro fisico o ETC.



Una considerazione importante è la decadenza temporale del contratto. Un contratto futures ha una data di scadenza (generalmente 2-3 volte l’anno per l’oro), dopo la quale deve essere chiuso o “rollato” su un contratto con scadenza più lontana.

Questo rollover comporta costi e può comportare slittamenti di prezzo, soprattutto in periodi di volatilità elevata.

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Vantaggi e svantaggi dei futures

I vantaggi dei futures sull’oro includono la liquidità straordinariamente elevata (puoi entrare e uscire da posizioni anche molto ampie con spread molto ridotti), l’effetto leva che amplifica i guadagni in trend favorevoli, e la possibilità di speculare sia al rialzo che al ribasso con la stessa facilità.

I costi di transazione sono relativamente bassi, soprattutto per operazioni di breve termine. I futures sono anche strumenti ideali per hedging sofisticato e per implementare strategie complesse di trading.



Tuttavia, i rischi ci sono, inutile dire di no. L’effetto leva amplifica le perdite allo stesso modo dei guadagni: una perdita totale del capitale investito è possibile in situazioni di forte volatilità.

Esiste il rischio di gap notturni in apertura di mercato (quando i prezzi balzano improvvisamente) e il rischio di chiusura per insufficienza di margine se il movimento avverso è rapido e significativo.

I futures richiedono inoltre un continuo monitoraggio e gestione attiva delle posizioni, non sono adatti per investimenti passivi di lungo termine.



A livello di tassazione, i futures sull’oro quotati in USA beneficiano della sezione 1256 del codice fiscale americano, che permette una tassazione favorevole (60% come guadagno a lungo termine, 40% a breve termine), ma per investitori italiani valgono le normative italiane sulla tassazione dei derivati.

Confronto tra i metodi di investimento in oro

Metodo Liquidità Costi Rischi Accessibilità Oro Fisico Media Alti (spread, custodia, assicurazione) Furto, perdita, fluttuazioni di prezzo Buona ETC Oro Molto Alta Bassi (0,15-0,5% annui) Rischio controparte emittente Molto Buona Azioni Minerarie Alta Medi (1-1,5% su ETF) Geopolitico, operativo, valuta Buona Futures Oro Molto Alta Bassissimi (commissioni) Altissimo (leva, gap, margin call) Limitata (serve esperienza)

Confronto dei metodi principali di investimento in oro. Dati aggiornati al 2026.

Andamento del prezzo dell’oro negli ultimi 10 anni

Come evidenziato nel grafico sottostante, il prezzo dell’oro ha registrato una tendenza generale al rialzo nel decennio 2016-2026, con accelerazioni particolari durante la crisi pandemica del 2020 e nel 2024.

Queste fluttuazioni riflettono le dinamiche di domanda e offerta, nonché la percezione del rischio nei mercati finanziari globali.

Prezzo dell’oro in dollari per oncia (2016-2026). Dati storici da fonti ufficiali.

Metodi di investimento a confronto

Abbiamo preparato un’infografica che visualizza il confronto tra i quattro principali metodi di investimento in oro secondo quattro dimensioni critiche: liquidità, convenienza dei costi, stabilità e sicurezza, e facilità di accesso.

Ogni metodo eccelle in categorie diverse, e la scelta dipende dalle tue priorità e dal tuo profilo di investitore.

Confronto tra i metodi di investimento in oro. Valutazioni da 1 (minimo) a 10 (massimo).

Fattori da considerare prima di investire in oro

Analisi del contesto economico

Prima di investire in oro, è fondamentale analizzare il contesto economico globale. Nel 2026, i principali fattori da considerare includono i tassi di interesse (tassi più alti rendono l’oro meno attraente perché non genera rendita), l’inflazione (l’oro è tradizionalmente un hedge inflazionistico), le tensioni geopolitiche, e il valore del dollaro USA (la maggior parte dell’oro è quotato in dollari).



Nel contesto attuale, fai attenzione alle decisioni delle banche centrali, in particolare della Federal Reserve e della BCE.

Un aumento significativo dei tassi di interesse potrebbe frenare la domanda di oro non redditizio, mentre una recessione economica o una crisi finanziaria potrebbero accelerare i flussi di capitale verso l’oro come bene rifugio.

Anche il valore del dollaro è critico: un dollaro forte tende a comprimere il prezzo dell’oro in termini di valute diverse.



L’inflazione è ancora un tema rilevante nel 2026. Se i prezzi generali continuano a salire, l’oro rimane uno strumento efficace di protezione del potere d’acquisto a lungo termine. D’altra parte, se l’inflazione scende significativamente, anche la domanda di oro potrebbe calare.

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GUIDA PRATICA Rimani aggiornato – Calendario Economico principali eventi

Profilo di rischio e obiettivi di investimento

Ogni metodo di investimento in oro richiede una valutazione del tuo profilo di rischio. Un investitore conservatore che cerca protezione dal rischio di inflazione e incertezza economica troverà nell’oro fisico o negli ETC a replica fisica una soluzione adeguata, con rischi prevedibili e controllabili.

Un investitore moderato potrebbe considerare una combinazione di ETC e azioni di minerarie, diversificando tra esposizione diretta e indiretta all’oro.



Gli investitori più aggressivi con esperienza nei mercati finanziari possono valutare futures sull’oro, ma solo come parte limitata del portafoglio totale (non più del 5-10%) per evitare rischi eccessivi.

La regola generale è di non concentrare più del 10-15% del portafoglio in oro, indipendentemente dal metodo scelto.



Definisci chiaramente i tuoi obiettivi: stai cercando protezione di portafoglio (hedging), diversificazione, crescita del capitale, o generazione di reddito?

Ogni obiettivo ti deve portare a metodi e orizzonti temporali differenti. Per hedging e protezione, l’oro fisico e gli ETC sono ideali con orizzonte di lungo termine.

Per diversificazione, gli ETC offrono un buon equilibrio tra sicurezza e operatività.

Allocazione del portafoglio

La strategia di allocazione dell’oro nel tuo portafoglio dipende dalla composizione attuale e dagli obiettivi generali.

Una regola empirica comune tra i gestori patrimoniali è allocare tra il 5% e il 10% del portafoglio totale all’oro, come componente stabilizzatrice e hedging inflazionistico.

Ne abbiamo parlato anche in questo video sulla costruzione di un portafoglio di investimenti:

Creazione del portafoglio – Guida completa

Per portafogli conservatori con orizzonte di 20+ anni, una percentuale del 10-15% potrebbe essere appropriata. Per portafogli aggressivi, il 3-5% potrebbe essere sufficiente.



Considera anche la diversificazione all’interno dell’esposizione all’oro. Se desideri allocare il 10% all’oro, potresti distribuirlo come: 5% in oro fisico (conservato presso un custode specializzato), 3% in ETC sull’oro (liquidità elevata), e 2% in un ETF su azioni di minerarie (esposizione indiretta e volatilità più elevata).

Questo approccio combina protezione, liquidità e opportunità di apprezzamento.



Rivaluta regolarmente l’allocazione all’oro, almeno una volta l’anno. Se il prezzo dell’oro sale significativamente, la percentuale potrebbe salire oltre il target: in questo caso, puoi vendere parte della posizione per ribilanciare il portafoglio.

Viceversa, se il prezzo cala, potrebbe essere l’occasione per incrementare leggermente la posizione se ritieni che l’oro rimanga una protezione preziosa.

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GUIDA PRATICA Come ribilanciare un portafoglio

Oro fisico o ETF: le domande più frequenti (FAQ)

Conviene ancora investire in oro nel 2026? Sì, investire in oro nel 2026 convieen per il suo ruolo di asset difensivo e di protezione dal rischio. Con tensioni geopolitiche ancora presenti e incertezze economiche, l’oro mantiene dei fondamentali intatti. Tuttavia, la convenienza dipende dal contesto personale: se il tuo portafoglio manca di protezione inflazionistica e rischio geopolitico, aggiungere oro è saggio. Se sei già esposto a oro, valuta se i livelli di prezzo attuali sono entrati in una fase speculativa. Qual è il metodo più conveniente per investire in oro? Non esiste un metodo “migliore” in assoluto: dipende dalle tue priorità. Gli ETC sull’oro offrono il miglior rapporto tra costi bassi (0,15-0,5% annui), liquidità elevata e semplicità operativa. L’oro fisico è ideale se cerchi possesso reale e protezione totale da rischi di controparte, ma comporta costi di conservazione e assicurazione più alti. Quanto oro dovrei investire nel mio portafoglio? La raccomandazione standard è allocare tra il 5% e il 15% del portafoglio totale all’oro, a seconda del profilo di rischio. Un investitore conservatore con orizzonte di lungo termine dovrebbe puntare al 10-15%, mentre un investitore aggressivo con giovane età potrebbe limitarsi al 3-5%. Ricorda di ribilanciare annualmente per mantenere l’allocazione target, soprattutto dopo movimenti significativi del prezzo dell’oro.

Conclusioni: scegliere la strategia giusta per investire in oro

E siamo giunti alla fine di questa guida. Abbiamo esaminato dettagliatamente quattro metodi principali: l’oro fisico, gli ETC, le azioni di società minerarie, e i futures sull’oro. Ciascuno offre vantaggi e svantaggi.



L’oro fisico rappresenta la forma più tradizionale e sicura di investimento. Ma conservarlo ha un costo



Gli ETC sull’oro combinano efficacemente la semplicità di operatività (basta un conto titoli), bassissimi costi di gestione (0,15-0,5% annui). Rappresentano la scelta ottimale per la maggior parte degli investitori italiani che desiderano esposizione all’oro senza complicazioni.



Le azioni di società minerarie e gli ETF su minerarie offrono esposizione indiretta all’oro con effetto leva naturale. Questa caratteristica le rende attraenti per investitori disposti a tollerare una volatilità superiore in cambio di potenziale apprezzamento più elevato.



I futures sull’oro sono strumenti sofisticati riservati a investitori esperti con orizzonte di breve-medio termine.



Indipendentemente dalla strategia scelta, mantieni un approccio disciplinato. Definisci l’allocazione iniziale e poi come sempre ribilancia.



Indipendentemente dal metodo scelto, una posizione in oro può essere utile per qualunque portagolio. La chiave è selezionare il metodo che si adatta meglio alle tue preferenze, al tuo orizzonte temporale, e al tuo profilo di rischio, e poi come sempre investire con disciplina.