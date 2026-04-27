OKX Exchange: recensione completa (2026)

Oggi ci sono tantissimi exchange che ti permettono di investire in crypto.. Eppure, tra le decine di piattaforme disponibili, OKX riesce a farsi notare, e non solo per il volume d’affari o il numero di coin listati.



Partiamo dai fatti. OKX è nato nel 2017 per mano di Star Xu, quando ancora si chiamava OKEx. Il rebranding è arrivato nel 2022, insieme a un cambio di rotta sostanziale: da exchange focalizzato sui derivati a ecosistema crypto a tutto tondo.

Oggi parliamo di oltre 50 milioni di utenti sparsi in più di 180 Paesi, con un catalogo che supera le 350 criptovalute e 700 coppie di trading. Non proprio un operatore di nicchia, insomma.



Ma quello che davvero cambia le carte in tavola per te che investi dall’Italia è una data precisa: il 27 gennaio 2025. Quel giorno OKX è diventato il primo exchange globale a mettere le mani sulla licenza MiCA, rilasciata dalla Malta Financial Services Authority.

OKX può quindi operare in regola in tutti i 30 Paesi dello Spazio Economico Europeo, con depositi in euro via SEPA senza costi aggiuntivi. OKX Italia è dunque pienamente attivo e regolamentato.

E non si è fermato lì: a marzo 2025 è arrivata anche la MiFID II per i derivati, a febbraio 2026 la licenza per i servizi di pagamento. Un percorso di conformità normativa che pochi altri exchange possono vantare.



Sulla sicurezza, i numeri parlano chiaro: il 95% dei fondi degli utenti è in cold wallet scollegati dalla rete, le Proof of Reserves escono ogni mese con tecnologia zk-STARK, il che significa che puoi verificare tu stesso, con pochi clic, che i tuoi fondi siano effettivamente coperti.

Va detto, però, che nel febbraio 2025 OKX ha dovuto versare 505 milioni di dollari al Dipartimento di Giustizia USA per questioni legate all’antiriciclaggio.



In questa guida cercheremo di capire come funziona la piattaforma: le commissioni (tra le più basse in circolazione), il wallet Web3, i bot automatici, i prodotti di rendimento passivo e molto altro.

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Che cos’è OKX

OKX è un exchange centralizzato. Significa che i tuoi asset, quando li depositi sulla piattaforma, vengono custoditi da OKX stessa (a differenza di un wallet decentralizzato dove tieni tutto tu).

Ma non è un exchange qualsiasi: il volume giornaliero di scambi supera i 3,4 miliardi di dollari sul solo mercato spot, piazzandolo stabilmente nella top 5 mondiale per liquidità.



Quello che lo distingue dalla maggior parte dei competitor è l’ampiezza dell’offerta. Non stai guardando una piattaforma che ti permette solo di comprare e vendere Bitcoin: qui trovi derivati, opzioni, bot di trading, staking, DeFi, NFT e un wallet Web3 proprietario, tutto sotto lo stesso tetto.



L’interfaccia si sdoppia in due anime. C’è la versione semplificata , con la funzione Convert che ti permette di scambiare crypto istantaneamente senza commissioni extra e senza slippage, pensata per chi vuole fare le cose in fretta.

E c’è quella avanzata, con grafici TradingView integrati, ordini condizionali e tutto l’armamentario del trader professionista. Una soluzione intelligente, anche se la transizione dall’una all’altra non è sempre così intuitiva come vorresti.

La storia di OKX: da OKEx al rebranding del 2022

La storia di OKX comincia nel 2017, quando Star Xu, ingegnere informatico con il fiuto per i mercati, lancia OKEx con un focus ben preciso: i derivati crypto. All’epoca era un segmento in piena crescita e poco affollato, e la scelta si rivela azzeccata. La sede viene piantata alle Seychelles, con la società Aux Cayes FinTech come entità legale.



Il 2022 segna il punto di svolta. Il rebranding da OKEx a OKX accompagna un’espansione strategica verso Web3, DeFi e NFT.

Il messaggio è chiaro: OKX non vuole più essere “solo” un exchange, ma una piattaforma crypto onnicomprensiva. Nello stesso periodo prende forma il piano di conformità europea che porterà, tre anni dopo, alla licenza MiCA.

La scelta di Malta come hub UE si rivela lungimirante: un Paese con una tradizione di apertura verso l’innovazione finanziaria e un’autorità di vigilanza, la MFSA, già rodata sulla regolamentazione degli asset digitali.

Come aprire un conto su OKX: la procedura di registrazione e KYC

Aprire un conto su OKX è più rapido di quanto potresti immaginare.

Vai sul sito oppure scarica l’app, inserisci email o numero di telefono, scegli una password e il gioco è fatto, almeno per la parte iniziale. La verifica d’identità (KYC), però, non è facoltativa: la normativa MiCA la rende obbligatoria per tutti.



Al primo livello ti serve un documento valido, carta d’identità, passaporto o patente, e un selfie per il riconoscimento facciale. La verifica automatizzata lavora velocemente, di solito bastano pochi minuti. Se vuoi alzare i limiti di deposito e prelievo, il secondo livello chiede una prova di residenza: una bolletta recente o un estratto conto vanno benissimo.



Una volta verificato, puoi depositare euro via bonifico SEPA (gratuito), usare carte Visa o Mastercard, oppure trasferire crypto da un altro wallet.

I metodi di pagamento con carta passano da provider esterni come Banxa e Simplex, con commissioni che oscillano tra il 3% e il 5%, in linea con il mercato, ma non proprio economici.

Caratteristica Dettaglio Anno di fondazione 2017 (rebranding OKX nel 2022) Sede legale Seychelles (Aux Cayes FinTech); hub UE a Malta Criptovalute supportate 350+ coin, 700+ coppie di trading Regolamentazione UE Licenza MiCA (MFSA Malta, gen. 2025) + MiFID II (mar. 2025) Metodi di deposito SEPA, Visa, Mastercard, Apple Pay, crypto, P2P Commissioni spot base Maker 0,08% / Taker 0,10% Sicurezza 95% cold storage, PoR mensili zk-STARK, 2FA App mobile iOS 4.6/5 — Android 3.9/5

Commissioni e costi di OKX: quanto si paga per fare trading?

Parliamoci chiaro: le commissioni sono spesso il fattore decisivo nella scelta di un exchange, soprattutto se fai trading con una certa frequenza.

OKX adotta il classico modello maker-taker, dove chi “mette” liquidità paga meno di chi la “toglie”. Il bello è che le tariffe partono già basse e scendono ulteriormente man mano che il tuo volume di scambi cresce o accumuli token OKB.

Commissioni Spot: Maker, Taker e Sconti con OKB

Al livello base, paghi lo 0,08% come maker e lo 0,10% come taker. Per darti un termine di paragone: su Coinbase il taker standard parte dallo 0,60%, mentre Binance applica lo 0,10% su entrambi i lati senza sconti BNB. OKX, insomma, parte già dalla parte giusta della classifica.



Il programma VIP articola 8 livelli progressivi. Dal VIP 1 in poi, ci arrivi con un volume mensile sopra i 5 milioni di dollari o asset superiori a 100.000 USD, le commissioni scendono a 0,06% maker e 0,08% taker. Ai livelli più alti succede qualcosa di interessante: le commissioni maker diventano negative. Sì, hai capito bene: OKX ti paga per fornire liquidità.



E poi c’è il token OKB. Detenerne una quantità sufficiente ti garantisce sconti fino al 40% sulle commissioni. Un meccanismo simile a quello di Binance con BNB, ma che su OKX si cumula con il programma VIP, rendendo il costo effettivo del trading decisamente contenuto per chi opera con regolarità.

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Commissioni sui derivati: Futures, Perpetual e Opzioni

Sui derivati, OKX gioca le sue carte migliori. Futures e perpetual swap partono da 0,02% maker e 0,05% taker, numeri che reggono tranquillamente il confronto con Binance (0,02%/0,04%) e battono nettamente Kraken (0,02%/0,05%).

Le opzioni, prodotto che non tutti gli exchange offrono, hanno commissioni ancora più contenute: 0,02% maker e 0,03% taker.



Un dettaglio tecnico che i trader più esperti apprezzeranno: il funding rate sui perpetual viene ricalcolato ogni 8 ore, e OKX usa il mark price per le liquidazioni. Questo significa che un flash crash momentaneo sul prezzo spot non rischia di farti liquidare ingiustamente — una protezione non scontata.



Attenzione, però, se operi dall’Europa: le commissioni base nell’Area Economica Europea possono risultare leggermente più alte rispetto al livello globale, e l’accesso ai derivati per i clienti retail è soggetto a restrizioni normative. La licenza MiFID II ha allentato un po’ i vincoli, ma le limitazioni restano.

Costi di Deposito e Prelievo: cosa devi sapere

Qui arriva una buona notizia: i depositi in euro via SEPA sono completamente gratuiti. Niente commissioni fisse, niente percentuali nascoste. Per chi viene da exchange che applicano un 1-2% sui depositi fiat, è un sollievo tangibile. Le carte Visa e Mastercard, invece, passano da Banxa o Simplex con costi tra il 3% e il 5%, il prezzo della comodità.



Sui prelievi crypto, OKX applica solo le commissioni di rete standard. Per Bitcoin parliamo di circa 0,0001 BTC, per Ethereum di 0,001-0,002 ETH a seconda della congestione.

L’exchange non aggiunge nulla di suo, il che è apprezzabile. Il limite giornaliero di prelievo si attesta a 500 BTC equivalenti per gli account verificati, una soglia che la maggior parte degli investitori retail non raggiungerà mai.

Exchange Maker Spot Taker Spot Maker Futures Taker Futures OKX 0,08% 0,10% 0,02% 0,05% Binance 0,10% 0,10% 0,02% 0,04% Coinbase 0,40% 0,60% N/D (UE) N/D (UE) Kraken 0,25% 0,40% 0,02% 0,05%

Fonte: okx.com – Commissioni base livello standard, Aprile 2026

Sicurezza e regolamentazione

OKX ha costruito un sistema di protezione che gli è valso il rating CER di grado A, il massimo assegnato dalla piattaforma indipendente Crypto Exchange Ranks. Vediamo cosa c’è dietro quel voto.

La Licenza MiCA: OKX opera legalmente in Italia e in Europa

La licenza MiCA, ottenuta il 27 gennaio 2025 dalla MFSA maltese, non è un bollino decorativo. È l’equivalente crypto della licenza bancaria: implica obblighi precisi sulla segregazione dei fondi, sulla patrimonializzazione dell’azienda e sulla compliance anti riciclaggio.

OKX è stato il primo exchange globale a ottenerla.



In termini concreti, per te che investi dall’Italia significa che OKX è soggetto alla vigilanza di un’autorità europea riconosciuta e che i tuoi diritti come utente sono tutelati dal framework normativo comunitario. La licenza copre il trading spot, l’interfaccia semplificata e quella avanzata, con accesso a oltre 240 token e 61 coppie euro-crypto.



Non finisce qui: a marzo 2025 è arrivata la MiFID II per poter offrire derivati regolamentati, e a febbraio 2026 la licenza di pagamento per gestire stablecoin secondo la PSD2. Un percorso di adeguamento normativo che, bisogna riconoscerlo, pochi exchange hanno completato con la stessa determinazione.

OK OKX ★ 7,5/10 Fee: Maker 0,08% / Taker 0,10% Crypto: 350+ Reg: Mica,EU;OAM Italia ✅ Staking Apri conto gratis → Leggi recensione

Proof of Reserves e cold Storage: come OKX protegge i tuoi fondi

Il 95% dei fondi finisce in cold wallet offline — dispositivi fisicamente scollegati da internet, raggiungibili solo con l’approvazione multipla di diversi dirigenti aziendali. Non è un dato che puoi dare per scontato: molti exchange non dichiarano nemmeno la percentuale di fondi in cold storage.



Ogni mese OKX pubblica le Proof of Reserves usando Merkle tree e prove crittografiche zk-STARK.

Ecco l’ultima pubblicata sul sito:

Non devi fidarti sulla parola: c’è uno strumento sul sito che ti permette di verificare autonomamente che il tuo saldo specifico sia coperto dalle riserve.

I rapporti più recenti mostrano rapporti di copertura superiori al 100% per Bitcoin, Ethereum e USDT.

Autenticazione a due fattori e strumenti di protezione dell’account

Sul fronte della protezione individuale, OKX mette a disposizione diversi strumenti. L’autenticazione a due fattori funziona con Google Authenticator, SMS o chiavi hardware, quest’ultima l’opzione più sicura. Puoi creare una whitelist di indirizzi di prelievo (così anche in caso di compromissione dell’account, i fondi possono andare solo dove decidi tu), impostare un codice anti-phishing che compare in ogni email ufficiale, e ricevere notifiche push per ogni operazione.



Chi opera con volumi importanti o gestisce fondi professionali può contare anche sull’integrazione con soluzioni di custodia esterne e API con permessi separati, trading da una parte, prelievi dall’altra, per minimizzare il rischio in caso di fuga delle chiavi API.

Sistema di sicurezza OKX — Elaborazione dati webeconomia.it – Marzo 2026

OKX Wallet: il portafoglio Web3

Se l’exchange centralizzato è il cuore di OKX, il wallet Web3 ne è il braccio che si allunga verso il mondo decentralizzato. Parliamo di un portafoglio non-custodial quindi le chiavi private le custodisci tu. Un bel vantaggio per OKX che riesce a integrare DeFi, NFT e trading decentralizzato senza costringerti a uscire dall’ecosistema OKX.

Funzionalità del Wallet Non-Custodial multichain

Oltre 130 blockchain supportate nativamente: Ethereum, Bitcoin, Solana, BNB Chain, Arbitrum, Optimism, Polygon, Aptos, Sui e la OKX Chain (costruita su Cosmos, compatibile con EVM e IBC). In pratica, con un solo wallet gestisci praticamente tutto ciò che esiste nel mondo crypto, senza installare un’app diversa per ogni rete.



Il fiore all’occhiello è il DEX aggregator X Routing: quando vuoi scambiare un token, l’algoritmo confronta in tempo reale i prezzi su decine di exchange decentralizzati e frammenta il tuo ordine tra più pool di liquidità per ottenere il prezzo migliore con il minimo slippage.

Un po’ come avere un agente di viaggio che confronta tutti i voli disponibili e ti trova la combinazione ottimale.

L’accesso a oltre 1.000 protocolli DeFi, staking, lending, liquidity providing, avviene direttamente dall’interfaccia del wallet, con una sezione Discovery che aiuta a orientarsi tra le opportunità disponibili.

Agentic Wallet: l’Intelligenza Artificiale al servizio del trading On-Chain

Questa è probabilmente la novità più interessante del 2026. Lanciato il 18 marzo, l’Agentic Wallet è un portafoglio progettato per gli agenti AI, programmi che possono detenere asset ed eseguire operazioni blockchain in autonomia.

La parte rivoluzionaria? Puoi dare istruzioni in linguaggio naturale. Invece di costruire manualmente una transazione (indicando contratto, funzione, parametri, gas limit), descrivi semplicemente cosa vuoi fare e l’agente traduce tutto nel linguaggio della blockchain.



Sembra fantascienza, ma è la direzione verso cui si muove l’intero settore. Gli Smart Account integrati permettono di automatizzare strategie complesse, e i segnali di “smart money” ti consentono di monitorare cosa fanno i grandi operatori on-chain, le cosiddette whale, per cogliere tendenze prima che diventino evidenti.

DEX Aggregator e accesso a oltre 1.000 protocolli DeFi

Il DEX aggregator torna utile soprattutto in due scenari: quando cerchi token non ancora disponibili sugli exchange centralizzati, e quando preferisci mantenere il pieno controllo dei tuoi fondi durante lo scambio (senza depositarli su una piattaforma terza).

L’algoritmo X Routing setaccia Uniswap, SushiSwap, Curve, PancakeSwap e decine di altri DEX, spezzettando gli ordini tra pool diverse per minimizzare lo slippage.



Il marketplace NFT merita una menzione: copre 21 blockchain e aggrega le collezioni da OpenSea, Blur, Magic Eden e altri marketplace. Se collezioni o scambi NFT, avere tutto in un unico punto di accesso risparmia tempo e semplifica la gestione.

Prodotti di trading su OKX: spot, ferivati e bot Automatici

L’arsenale di strumenti di trading di OKX è, per dirla senza mezzi termini, imponente. Che tu voglia semplicemente comprare Bitcoin con un clic o costruire strategie complesse su derivati con leva 125x, troverai lo strumento giusto.

Trading Spot e convert: scambi semplici e senza slippage

Il mercato spot conta più di 700 coppie di trading, con una liquidità particolarmente profonda su BTC/USDT, ETH/USDT e BTC/EUR.

Gli ordini disponibili coprono tutta la gamma: market, limit, stop-loss, take-profit e OCO (One Cancels the Other), con grafici TradingView dotati di oltre 100 indicatori tecnici integrati nell’interfaccia.



Per chi non ha voglia (o necessità) di studiare il book degli ordini, la funzione Convert è una manna: scambi crypto al volo, al prezzo bloccato in quel momento, senza commissioni extra e senza slippage.

La usi per convertire rapidamente stablecoin tra loro, per passare da euro a BTC in due secondi, o semplicemente per ribilanciare il portafoglio senza troppi pensieri.

Futures, perpetual swap e opzioni: trading con leva fino a 125x

I derivati sono il terreno dove OKX è nato e cresciuto, e si vede. I perpetual swap arrivano a 125x di leva sui contratti più liquidi, un’amplificazione che può far brillare i profitti ma altrettanto rapidamente azzerare il capitale. I futures con scadenza fissa sono disponibili su base settimanale, bisettimanale, mensile e trimestrale, per chi preferisce un orizzonte temporale definito.



Le opzioni, strumento ancora relativamente raro nel mondo crypto, completano il quadro, con commissioni di appena 0,02% maker e 0,03% taker. Un vantaggio strutturale di OKX è il margine unificato: puoi usare un unico pool di garanzia per tutte le posizioni aperte su spot, futures e opzioni, evitando di dover spostare fondi continuamente tra sotto-conti. Un dettaglio che fa la differenza quando gestisci strategie articolate.



Promemoria per gli investitori europei: i derivati per clienti retail nell’EEA sono soggetti a restrizioni, anche se la licenza MiFID II ha aperto qualche porta in più.

Bot di trading: Grid, DCA, Arbitraggio e Copy Trading

Se non hai tempo (o voglia) di stare incollato allo schermo, i bot di OKX fanno il lavoro sporco.

Il Grid Bot compra e vende automaticamente all’interno di un range di prezzo che imposti tu, incassando piccoli profitti dalla volatilità quotidiana. Il DCA Bot esegue acquisti programmati a intervalli regolari, l’equivalente automatizzato del “compra un po’ ogni settimana e non guardare i grafici”.



Per i più smaliziati, l‘Arbitrage Bot sfrutta le differenze di prezzo tra mercati diversi, mentre lo Slicing Bot frammenta ordini di grandi dimensioni per ridurre l’impatto sul mercato.

C’è anche un Marketplace di strategie dove puoi copiare le configurazioni bot di altri trader, con statistiche trasparenti sui rendimenti storici, una specie di “social trading” applicato all’automazione.



Il copy trading classico con leaderboard pubblica chiude il cerchio: scegli un trader dalla classifica, imposti l’importo e replichi le sue operazioni in automatico.

Prodotto Descrizione Leva Max Commissioni Spot Compravendita diretta 700+ coppie — 0,08% / 0,10% Convert Scambio istantaneo senza slippage — Gratuito Perpetual Swap Contratti senza scadenza 125x 0,02% / 0,05% Futures Contratti con scadenza fissa 125x 0,02% / 0,05% Opzioni Call e put su BTC/ETH — 0,02% / 0,03% Margine Trading spot con leva 10x 0,08% / 0,10% Bot Trading Grid, DCA, Arbitraggio, Copy — Come spot/futures

OKX Earn: come generare rendimenti passivi sulle tue criptovalute

Se hai criptovalute che restano ferme nel portafoglio, tanto vale farle lavorare. OKX Earn è la suite di prodotti pensata esattamente per questo: generare un rendimento sui tuoi asset senza che tu debba fare trading attivo.

L’offerta spazia dal semplice staking a strumenti strutturati con protezione del capitale.

Simple Earn e Staking On-Chain: rendimenti senza complessità

Simple Earn è il punto d’ingresso più accessibile: depositi le tue crypto (BTC, ETH, USDT e molte altre), scegli un piano flessibile , con ritiro in qualsiasi momento, oppure a scadenza fissa per un rendimento leggermente migliore, e aspetti. I tassi fluttuano con la domanda di mercato, ma restano generalmente competitivi con quelli di Binance e Coinbase.



Lo staking on-chain ti permette di partecipare alla validazione delle reti Proof of Stake direttamente tramite OKX.

Il minimo per Ethereum è 0,1 ETH, una soglia accessibile. L’On-chain Earn aggiunge un livello in più: OKX seleziona e verifica protocolli DeFi esterni, permettendoti di accedere a yield farming e liquidity providing senza dover navigare direttamente l’ecosistema decentralizzato.

Una sorta di filtro di qualità che riduce il rischio di incappare in protocolli poco affidabili.

Shark Fin e Dual Investment: strategie a capitale orotetto

Qui le cose si fanno più interessanti, e un filo più complesse.

Lo Shark Fin è un prodotto a capitale garantito in USDT: qualunque cosa succeda al mercato, alla scadenza riprendi il tuo capitale. Il rendimento, però, dipende da dove si trova il prezzo dell’asset sottostante: dentro un certo range ottieni il massimo, fuori dal range ricevi comunque un rendimento base. È un buon compromesso tra rischio e rendimento per chi vuole qualcosa in più dello staking ma non è pronto a esporsi completamente.



Il Dual Investment alza la posta: rendimenti potenzialmente superiori, ma con il rischio di ricevere il rimborso in una criptovaluta diversa da quella depositata.

Se il prezzo di Bitcoin ad esempio scende sotto un certo livello, potresti ritrovarti con BTC invece di USDT, il che può essere un vantaggio o uno svantaggio, a seconda della tua view di mercato. BTC Yield+ completa il quadro con strategie ottimizzate per massimizzare il rendimento su Bitcoin, aggregando diverse fonti di yield.

App OKX: trading e gestione del portafoglio da mobile

OKX ha investito pesantemente nell’esperienza mobile, portando sull’app praticamente tutto quello che trovi sulla versione web, trading, derivati, wallet Web3, Earn, il pacchetto completo.

Funzionalità principali e interfaccia dell’App

L’app è organizzata in schede chiare, Mercati, Trading, Earn, Wallet, Profilo, con la possibilità di personalizzare la dashboard con i tuoi widget preferiti.

I grafici TradingView sono completamente interattivi, con oltre 100 indicatori tecnici. Puoi piazzare e gestire ordini in tempo reale, impostare acquisti ricorrenti (giornalieri, settimanali, mensili) e ricevere notifiche push su esecuzioni e variazioni di prezzo.



Per chi vuole andare dritto al punto senza fronzoli, c’è il Lite Mode: interfaccia ridotta all’osso, con acquisto, vendita e monitoraggio dei prezzi. Il passaggio alla versione completa è a un tap di distanza, quando ti senti pronto per esplorare funzionalità più avanzate.

Valutazioni sugli store e opinioni degli utenti

I numeri raccontano una storia a due velocità. Su App Store (iOS), l’app OKX raccoglie un solido 4,6 su 5 stelle: gli utenti apprezzano la fluidità, la velocità di esecuzione e la completezza delle funzionalità. Su Google Play Store (Android), il voto scende a 3,9 su 5, complici alcuni bug segnalati e una curva di apprendimento che non tutti digeriscono facilmente.



Su Trustpilot, il punteggio è 3,8 su 5 con oltre 3.000 recensioni. I complimenti più frequenti vanno alle commissioni basse e alla varietà di criptovalute disponibili.

Le lamentele? Soprattutto il supporto clienti: c’è, funziona 24/7 via live chat e ticket, ma i tempi di risposta per questioni complesse lasciano a volte a desiderare. Un tallone d’Achille che OKX condivide, va detto, con buona parte del settore.

Vantaggi e Svantaggi di OKX

Dopo aver passato al setaccio ogni angolo della piattaforma, è tempo di mettere tutto sul piatto della bilancia. Nessun exchange è perfetto, e OKX non fa eccezione, ma i punti di forza sono parecchi.

I punti di forza che distinguono OKX dalla concorrenza

La completezza dell’ecosistema è il vantaggio più evidente: spot, derivati, wallet Web3, DeFi, NFT, bot, prodotti Earn, tutto sotto lo stesso tetto.

Pochi exchange al mondo offrono un’integrazione così profonda, e per chi vuole gestire tutto da un’unica piattaforma il risparmio di tempo e complessità è reale.



Le commissioni sono un altro asso nella manica: partire dallo 0,08% maker sullo spot, con la possibilità di arrivare a commissioni negative ai livelli VIP più alti, posiziona OKX tra le opzioni più economiche in circolazione. Sui derivati, i numeri sono ancora più vantaggiosi.



La conformità normativa merita una menzione speciale. Essere il primo exchange al mondo con licenza MiCA non è un dettaglio trascurabile, è un segnale forte sulla serietà dell’operatore e sulla tutela dei tuoi diritti come investitore europeo.

Le criticità e i limiti da tenere in considerazione

La complessità è il rovescio della medaglia della completezza. Chi si avvicina al crypto trading per la prima volta rischia di sentirsi sommerso dalla quantità di opzioni, strumenti e funzionalità. Il Lite Mode e l’OKX Academy aiutano, ma la curva di apprendimento per sfruttare il potenziale completo della piattaforma resta impegnativa.



La multa da 505 milioni di dollari del 2025 è un elefante nella stanza che non si può ignorare. Certo, le licenze europee ottenute successivamente suggeriscono che il percorso di conformità è reale, ma il precedente resta e merita una riflessione da parte tua.



Le commissioni EEA leggermente superiori a quelle globali e le restrizioni sui derivati per clienti retail europei sono limiti strutturali legati alla normativa, non scelte di OKX, ma impattano comunque sulla tua esperienza.

Il supporto clienti, infine, è un’area dove c’è margine di miglioramento: funziona, ma non sempre ai tempi che vorresti.

OKX : le domande frequenti (FAQ)

OKX è legale e sicuro per investire dall’Italia? Assolutamente sì. OKX opera in Italia grazie alla licenza MiCA rilasciata dalla MFSA maltese a gennaio 2025, primo exchange globale a ottenerla. Quali sono le commissioni di OKX per il trading spot? Si parte dallo 0,08% maker e 0,10% taker al livello base, già inferiori a Coinbase e Kraken. Detenendo token OKB ottieni sconti fino al 40%, e salendo nei livelli VIP (da 5 milioni di dollari di volume mensile in su) le commissioni maker possono diventare negative: in pratica, OKX ti paga per fornire liquidità. Come funziona il wallet Web3 di OKX? È un portafoglio non-custodial, le chiavi private le controlli tu, che supporta oltre 130 blockchain. Da marzo 2026, l’Agentic Wallet permette anche di operare on-chain tramite comandi in linguaggio naturale.

Conclusioni: un exchange per trader ambiziosi

E siamo arrivati alla fine di questa recensione. Analizzando l’ecosistema OKX, il quadro che emerge è quello di un exchange che ha fatto una scommessa precisa: puntare sulla completezza e sulla conformità normativa, rinunciando a semplificare a tutti i costi. Una scelta che non piacerà a tutti, ma che ha una sua logica solida.



Partiamo dal punto più forte: la regolamentazione. Per chi veste dall’Italia, è la garanzia che i fondi sono gestiti secondo regole precise.



L’offerta di prodotti è, semplicemente, tra le più complete disponibili. Trading spot su oltre 700 coppie con commissioni che partono dallo 0,08% maker. Derivati con leva fino a 125x, bot automatizzati e prodotti Earn che spaziano dallo staking semplice a strumenti strutturati a capitale protetto.



OKX è quindi l’exchange giusto per te se hai almeno un minimo di esperienza nel trading crypto e cerchi una piattaforma che ti accompagni dalla compravendita semplice alle strategie più articolate.

I principianti possono comunque usare Convert, OKX Academy, Lite Mode, ma serve pazienza e curiosità per esplorare tutto ciò che la piattaforma ha da offrire.