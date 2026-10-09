OKX Card: recensione della carta crypto con cashback (2026)

Recensione OKX Card 2026: cashback fino al 10% in USDG, canone zero e spread 0,1%. Costi, fisco e procedura per averla in Italia.

A Gennaio 2026 è arrivata la OKX Card, la carta di debito che è collegata all’exchange di criptovalute OKX. E’ una carta Mastercard che ti consente di pagare in stablecoin.

Quando usi la carta, il saldo in USDC o USDG nel tuo portafoglio OKX Pay viene convertito in euro al volo, con uno spread dello 0,1%. Zero canone, zero commissioni di cambio.

A emettere la carta è UAB Monavate, istituto di moneta elettronica lituano sotto la vigilanza della Banca di Lituania. App, servizio e programma di cashback sono invece di proprietà di OKX Europe Ltd, una società maltese che a gennaio 2025 ha ricevuto dalla MFSA una delle prime autorizzazioni MiCA in Europa.

A febbraio 2026 è arrivata anche la licenza di istituto di pagamento. E così anche OKX ha potuto rilasciare la sua carta di pagamento.

Per quanto riguarda i dettagli, parliamo di costi quasi azzerati e cashback in USDG dal 2% al 10% a seconda del livello VIP raggiunto. La stablecoin USDG (Global Dollar) è emessa da Paxos.

Molto interessante il cashback, che però, si attiva solo se paghi con USDG.Se usi la stablecoin di Circle, la transazione funziona lo stesso, ma non ricevi nulla come cashback.

Da notare che, poichè USDG è ancorata al dollaro, i pagamenti sono legati al tasso di cambio EUR/USD. E poi ci sono le tasse. Ogni pagamento in stablecoin in Europa genera un evento tassabile e quindi si applica l’aliquota del 33%. Ti ricordo che non c’è più la franchigia di 2.000 euro.

Qui trovi costi reali, cashback con i tetti aggiornati al 1° settembre 2026, trattamento fiscale di ogni spesa, procedura per ottenere la carta in Italia e confronto con le alternative. Se stai valutando più opzioni, nella nostra guida alle migliori carte crypto c’è il confronto tra tutte le carte disponibili nel mercato europeo.

Cos’è la OKX Card

La OKX Card è una carta di debito virtuale Mastercard, pensata per chi vuole pagare in stablecoin senza convertirle in euro. Al momento del pagamento l’importo in euro viene scalato dal saldo USDC o USDG su OKX Pay. La conversione avviene in tempo reale, con uno spread dello 0,1%.

La carta è ancora in versione solo virtuale e funziona con i classici servizi Apple Pay e Google Pay. Funziona in tutti i paesi dell’Unione Europea, compresa l’Italia. Non sappiamo se arriverà la carta fisica anche in Italia.

OKX Europe Ltd e la licenza MiCA

I servizi di OKX fanno riferimento a OKX Europe Limited, una società maltese. A Gennaio 2025 ha ottenuto dalla MFSA l’autorizzazione come crypto-asset service provider (CASP) secondo il regolamento MiCA, tra le prime rilasciate in Europa. Poi sono arrivate la licenza MiFID II per i derivati (marzo 2025) e quella di istituto di pagamento (febbraio 2026). Qui sotto vedi la nota presa dal sito di OKX

La licenza MiCA come la dichiara OKX Europe in fondo alle sue pagine.

Il passaporto europeo del MiCA le permette di operare in tutti i 29 paesi UE e SEE con un’unica autorizzazione.

È nel registro ufficiale dell’ESMA. Se vuoi controllare lo stato delle licenze di un exchange qualsiasi, trovi la nostra guida agli exchange autorizzati MiCA.

UAB Monavate: l’istituto che emette la carta

La carta Mastercard non la emette OKX. L’emittente è UAB Monavate, istituto di moneta elettronica con sede a Vilnius, Lituania (Konstitucijos av. 21A). Opera sotto la vigilanza della Banca di Lituania (codice LB002139) ed è membro principale Mastercard, Visa e Discover.

Monavate emette la carta, muove i soldi sul circuito Mastercard e custodisce i fondi secondo le regole degli istituti di moneta elettronica europei. OKX mette l’app, il portafoglio crypto, il cashback e l’assistenza. Tu interagisci solo con l’app OKX. Monavate resta sullo sfondo, ma è l’entità a cui fanno capo le tutele della normativa EMI.

Approfondimento Migliori carte crypto 2026

Costi della OKX Card: canone, spread e commissioni

Sul fronte dei costi la OKX Card è tra le carte crypto più trasparenti in termini di costi. Nessun canone annuo, nessun canone mensile, nessuna commissione di emissione, transazione, cambio valuta o inattività.

L’unico costo esplicito è lo spread dello 0,1% su ogni conversione stablecoin-euro al momento del pagamento.

Nessun canone e spread dello 0,1%: i vantaggi elencati da OKX.

Su una spesa di 100 euro lo spread pesa un costo irrisorio circa 0,10 euro. Non ci sono costi nascosti sul tasso di cambio, nè commissioni se usi la carta fuori dall’area euro. E’ una carta a zero canone e nessun costo viene addebitato se non la usi, ad esempio, per mesi.

Voce di costo Importo Canone annuo 0 € Canone mensile 0 € Emissione carta virtuale 0 €

Commissione di transazione

0% Commissione di cambio (FX) 0% Spread di conversione stablecoin → EUR 0,1% Prelievo ATM Non disponibile (carta solo virtuale) Fee di inattività 0 €

Costi della OKX Card aggiornati al 30 settembre 2026. Fonte: OKX

Cashback in USDG: tassi, tetti mensili e livelli VIP

Il cashback è l’elemento più interessante della OKX Card. Ogni volta che paghi con USDG, una quota dell’importo ti torna in USDG sul conto OKX Pay entro 72 ore dalla conferma del pagamento. Se paghi in USDC, come detto in precedenaza. la transazione funziona lo stesso, ma non ricevi alcun cashback.

Cashback per utenti non VIP

Dal 1° settembre 2026 il tasso per chi non ha lo status VIP è del 2%, con un tetto mensile di 50 euro. Per raggiungere il limite massimo, devi spendere 2.500 euro al mese in USDG. Prima del 1° settembre il limite era molto più basso attorno ia 10 euro.

Il passaggio a 50 euro è un passo avanti, anche se resta lontano dai programmi cashback delle carte di credito premium.

Cashback per utenti VIP

Chi raggiunge lo status VIP sull’exchange OKX accede a tassi più alti e tetti più generosi. Il livello dipende dal volume di trading mensile o dal controvalore degli asset sulla piattaforma.

Qui sotto vedi la spiegazione del cashback per livelli VIP.

Livello Tasso cashback

Limite mensile



Spesa

Non VIP 2% 50 € 2.500 € VIP 1 4% 300 € 7.500 € VIP 2 4,5% 450 € 10.000 € VIP 3 5% 1.000 € 20.000 € VIP 4+ 10% 1.000 € 10.000 €

Cashback OKX Card per livello VIP, dal 1° settembre 2026. Il cashback matura solo su spese in USDG. Fonte: OKX, cashback FAQ.

Le categorie escluse dal cashback sono molte: prelievi ATM, bonifici, gioco d’azzardo, servizi governativi, tasse, assicurazioni, transazioni crypto e forex, donazioni e servizi professionali.

Se ricevi un rimborso su una spesa che aveva generato cashback, il cashback viene stornato.

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Promo abbonamenti: 50% di cashback su Netflix, Claude e ChatGPT

Dal 19 agosto 2026 c’è un’offerta separata: 50% di cashback sugli abbonamenti mensili a Netflix, Claude e ChatGPT, pagati con USDG dalla OKX Card. Il tetto per utente è di 10 euro al mese. Non incide sul cashback ordinario.

La promo abbonamenti, valida fino al 30/10/2026.

L’abbonamento deve essere mensile (non conta l’annuale) e pagato dal sito ufficiale del servizio, non da App Store o Google Play. Il budget della promozione è di 50.000 euro al mese: esaurito quello, si riattiva il primo del mese dopo.

Scadenza prevista: 30 ottobre 2026.

Qui sotto invece vediamo il confronto tra i due livelli estremi, il confrtonto tra cashback Non VIP e VIP 4+ della OKX Card.

Esempio: scontrino di una spesa da 100 €:

Facciamo un esempio. Supponiamo di andare al ristorante a cena e di pagare il conto di 100 euro con una OKX card. Sfruttiamo il saldo in stablecoin USDG.

Che succede nella pratica?

Il sistema converte innanzitutto i tuoi USDG in euro al tasso di cambio di mercato e aggiunge lo spread dello 0,1%. Supponiamo di avere un cambio EUR/USD di 1,08, in linea con i valori di fine settembre 2026.

Per coprire 100 euro servono 108 USDG al cambio (100 × 1,08). Lo spread dello 0,1% aggiunge 0,108 USDG.

Totale scalato dal portafoglio: circa 108,11 USDG. Con il cashback del 2% (utente non VIP) ti tornano indietro circa 2,16 USDG.

Costo netto: circa 105,95 USDG, pari a 98,10 euro.

Su 100 euro di spesa hai pagato 0,10 euro di spread e hai recuperato circa 2 euro di cashback.

L’effetto cambio euro/USDG

Il conto appena fatto vale se il cambio è fisso. Nella realtà USDG è agganciata al dollaro, non all’euro. Che significa?

Che se hai comprato USDG quando EUR/USD era a 1,10 e li spendi quando EUR/USD è sceso a 1,05, ti servono più USDG per pagare la stessa cifra in euro. Se l’euro si rafforza, ne bastano meno. Cioè sei esposto di fatto al cambio.

Ci sono, invece, carte che lavorano su stablecoin agganciate all’euro, come EURC, che non hanno questi problemi.

Se usi la OKX Card regolarmente e detieni USDG per settimane o mesi, potresti risentire delle oscillazioni del cambio euro dollaro, molto più dello spread dello 0,1%. È un costo che devi considerare

A questo si aggiungono le considerazioni a livello fiscale. Ogni variazione del valore in euro dei tuoi USDG tra acquisto e spesa è una plusvalenza o minusvalenza ai fini delle tasse italiane.

Ne parliamo nella prossima sezione.

Fisco italiano: tasse su ogni pagamento, quadro RW e cashback

Vediamo cosa cambia per noi utenti italiani e residenti in Italia. La OKX Card funziona bene sul piano tecnico, ma ogni pagamento ha ricadute fiscali che tanti utenti non calcolano.

Qui sotto trovi il quadro generale ed è un esempio. Per la tua situazione personale, fai sempre riferimento a un commercialista.

Pagare con crypto è una cessione tassata al 33%

Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze da cessione di cripto-attività sono soggette ad un’imposta sostitutiva del 33%. La legge di bilancio 2025 ha alzato l’aliquota dal 26% e ha cancellato la franchigia di 2.000 euro in vigore fino al 2024.

Ogni pagamento con la OKX Card è una cessione di USDG in cambio di beni o servizi. Se il valore in euro dei tuoi USDG è cambiato tra il giorno dell’acquisto e quello della spesa, la differenza è una plusvalenza (tassata) o una minusvalenza (deducibile). Va nel quadro RT della dichiarazione dei redditi.

Facciamo un esempio

Compri 1.000 USDG quando EUR/USD è a 1,10 (costo 909 euro). Li spendi quando EUR/USD è a 1,05 (valgono 952 euro). La plusvalenza è 43 euro, tassata al 33%: devi pagare 14,19 euro di imposte allo Stato.

Per questo motivo molti stanno investendo in crypto con strumenti regolamentati come gli ETP crypto, che sono soggetti invece alla classica tassa sulle plusvalenze del 26%.

Approfondimento Migliori ETP Crypto: investire in criptovalute in modo regolamentato

Stablecoin in euro: aliquota ridotta al 26%

Le stablecoin classificate come E-Money Token (EMT) in euro secondo il regolamento MiCAR pagano il 26%, la stessa aliquota dei titoli di Stato. Ci rientrano token come EURC di Circle.

USDG non è un EMT in euro: è agganciata al dollaro e la emette Paxos. Le sue plusvalenze vanno al 33%. Chi vuole un’aliquota più bassa dovrebbe guardare alle carte crypto che spendono stablecoin in euro.

Il cashback è tassabile? L’interpello 338/2021

Con la risposta a interpello n. 338 del 12 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il cashback riconosciuto ai titolari di carta è assimilabile a uno sconto commerciale. Non è reddito imponibile e non richiede ritenuta.

Per il cashback in crypto, come quello in USDG della OKX Card, manca un pronunciamento ad hoc. Il ragionamento dello sconto potrebbe reggere anche qui: il cashback riduce il costo della spesa.

Ma il mezzo è diverso, cioè ricevi un token, non euro, e un fisco rigido potrebbe trattarlo come reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del TUIR.

Fino a che l’Agenzia non si esprime, conviene segnalare al commercialista gli importi ricevuti in USDG e seguire l’interpretazione più prudente.

Certo la questione diventa complessa se si fanno dei micropagamenti, perchè bisogna tracciarli tutti fino all’ultimo.

Quadro RW e imposta del 2 per mille

Che tu usi la OKX Card o no, se detieni cripto-attività devi compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi. Serve per il monitoraggio fiscale e per calcolare l’imposta di bollo: 0,2% (2 per mille) del valore al 31 dicembre, in vigore dal 2023.

USDG, USDC e qualsiasi altro token sul conto OKX vanno dichiarati. L’imposta si calcola sul controvalore complessivo in euro al 31 dicembre.

Come richiedere la OKX Card in Italia: guida passo per passo

La procedura è molto seplice. L’unico passaggio lento è la verifica dell’identità, che può arrivare a 24 ore.

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Passo 1. Crea un account su OKX*. Scarica l’app o vai sul sito, registrati con email o numero di telefono, poi completa la verifica dell’identità (KYC) con un documento valido e un selfie. Senza KYC la carta non si sblocca.

Passo 2. Attiva OKX Pay. Apri la sezione Pay nell’app e accetta i termini. OKX Pay è il portafoglio che collega il saldo stablecoin alla carta.

Passo 3. Procurati USDG. Puoi trasferirli da un altro wallet oppure acquistarli su OKX con bonifico o convertendo altre crypto dalla funzione Convert. Se vuoi il cashback, la fonte di pagamento predefinita deve essere USDG, non USDC.

Passo 4. Richiedi la carta. Nella sezione Card dell’app, chiedi la OKX Card virtuale e aggiungila ad Apple Pay o Google Pay. L’attivazione è istantanea.

Per la carta fisica, dove è disponibile: Card, Manage card, Order physical card. .

I quattro passi per richiedere la OKX Card in Italia.

A chi conviene la OKX Card

La OKX Card ha senso se hai già USDG nel portafoglio OKX e vuoi spenderli. Lo spread dello 0,1% è meno di quello che pagheresti con un bonifico SEPA verso l’exchange e poi un prelievo.

Per chi ha lo status VIP, dal livello 3 in su, il cashback diventa un vantaggio interessante. Parliamo del 5-10% con un tetto fino a 1.000 euro al mese Se fai già trading attivo su OKX, attivarla può essere conveniente.

Se non hai un livello VIP su OKX e spendi poco in crypto allora non ti conviene. Il tetto di 50 euro al mese al 2% è un ritorno quasi trascurabile. Se non vuoi occuparti delle dichiarazioni al fisco e di tracciare tutti i movimenti con decine di micro movimenti, allora non conviene.

In alternativa puoi valutare le carte con stablecoin in euro: aliquota al 26% e nessun rischio di cambio.

Alternative alla OKX Card per chi vive in Italia

Con il regolamento MiCA sono arrivate molte cartea crypto in Europa.

Tra le alternative più diffuse la Crypto.com Visa (cashback in CRO tra lo 0,5% e il 5%, richiede staking), la Bybit Card (Mastercard, cashback fino al 10% per chi fa trading attivo). Fai attenzioe agli exchange.

Ti segnalo la nella nostra guida alle migliori carte crypto (che aggiorniamo regolarmente) con il confronto dettagliato con costi, cashback, prelievi ATM e trattamento fiscale.

Domande frequenti sulla OKX Card (FAQ)

La OKX Card è disponibile in Italia? Sì. L’Italia rientra nei paesi UE coperti dalla licenza MiCA di OKX Europe Ltd. La carta virtuale è già richiedibile dall’app OKX. Per la carta fisica la distribuzione è graduale: verifica la disponibilità dall’app. No. Al 30 settembre 2026 la OKX Card è solo virtuale e non supporta prelievi ATM. Funziona per pagamenti online e contactless in negozio, tramite Apple Pay o Google Pay. Il cashback si ottiene anche pagando in USDC? No. Il cashback matura soltanto sulle spese in USDG, la stablecoin di Paxos. Se paghi in USDC, la transazione va a buon fine ma non genera cashback.

Considerazioni finali: OKX Card conviene nel 2026?

La OKX Card è una ottima carta di debito con costi trasparenti. Nessun canone, nessuna commissione esplicita, spread dello 0,1%. E’ tra le carte crypto più economiche in circolazione, su questo non ci sono dubbi.

Il cashback è però solo in USDG e premia soprattutto gli utenti VIP.. Per chi non è VIP il tetto di 50 euro al mese significa un beneficio annuo massimo di 600 euro, e per arrivarci devi spendere 2.500 euro al mese in USDG.

La carta è inoltre virtuale e per ora non puoi prelevare al bancomat nè fare addebiti diretti, anche se la puoi usare con Apple Pay e Google Pay.

Il problema più grosso è quello fiscale. Ogni pagamento con la OKX Card equivale a una cessione di USDG, tassata al 33% sulla plusvalenza. E queste vanno tracciate. Chi fa molti pagamenti al mese deve tracciare queste operazioni in qualche modo, magari con un file Excel che può essere difficile da aggiornare.

Se invece sei già utenti OKX e hai già in portafoglio la stablecoin USDG, allora usare la OKX card può avere senso.

-> Puoi richiedere la OKX Card e confrontarla con le alternative nella nostra guida alle migliori carte crypto.