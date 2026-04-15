Obbligazioni High Yield: cosa sono e come funzionano

C’è una domanda che molti investitori si fanno prima o poi: come mai alcune obbligazioni riescono a offrire cedole del 6% o del 7% annuo, mentre i titoli di Stato tedeschi faticano a superare il 2%?

La risposta, in fondo, è semplice, anche se le implicazioni pratiche non lo sono affatto. Si tratta di rischio, e di quanto un investitore è disposto ad accettarne in cambio di un rendimento più generoso.

Stiamo parlando delle obbligazioni high yield o, come le chiamano spesso (non senza una punta di ironia) gli anglosassoni, junk bonds, ovvero titoli spazzatura. Il nome fa un po’ sorridere, ma il mercato è tutt’altro che marginale: vale miliardi di dollari a livello globale e, negli ultimi anni, ha generato rendimenti in grado di battere molte asset class tradizionali.

Ma andiamo per ordine. Le obbligazioni high yield sono titoli emessi da società (o, in alcuni casi, da governi) con un merito creditizio considerato inferiore all’investment grade dalle principali agenzie di rating.

Quando Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch assegnano a un’azienda un giudizio al di sotto di BBB- o Baa3, quella società, se vuole raccogliere capitali sui mercati, deve promettere agli investitori un interesse più alto. È la logica del rischio-rendimento portata all’estremo.

Ma come sono andate negli scorsi anni? Il 2024 è stato un anno di emissioni record in Europa: 115,5 miliardi di euro di bond high yield collocati sul mercato, più del doppio rispetto ai 55,4 miliardi dell’anno precedente. Le aziende hanno approfittato di condizioni favorevoli per rifinanziare i propri debiti in anticipo, riducendo il famigerato “muro delle scadenze” che preoccupava gli analisti. Nel frattempo, gli spread creditizi, il premio pagato rispetto ai titoli privi di rischio. si sono compressi fino a livelli storicamente bassi: 300–360 punti base in Europa a settembre 2025.

E qui sta il paradosso attuale. Da un lato, il mercato high yield sembra robusto: gli emittenti hanno mediamente qualità superiore rispetto al passato, la leva finanziaria è contenuta, le scadenze sono state gestite in anticipo. Dall’altro, con spread così compressi, il margine di protezione per l’investitore è ridotto rispetto alle medie storiche. Non è il momento di investire alla cieca, ma neanche di ignorare questo segmento.

In questa guida trovi tutto quello che ti serve per capire le obbligazioni high yield: cosa sono, come funzionano, quali rischi comportano davvero (numeri alla mano), quali ETF scegliere se vuoi accedervi in modo semplice ed efficiente, e come integrare questi strumenti in un portafoglio diversificato tenendo conto della fiscalità italiana.

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Obbligazioni High Yield: cosa sono

Partiamo dalle basi. Un’obbligazione, in generale, è un contratto di prestito: un’azienda (o uno Stato) emette un titolo di debito, si impegna a pagare una cedola periodica ai sottoscrittori e a restituire il capitale alla scadenza.

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GUIDA PRATICA Cosa sono le obbligazioni

Fin qui, niente di particolare. La differenza sta nell’affidabilità percepita dell’emittente, ed è qui che entra in gioco il rating creditizio.

Il mercato obbligazionario si divide fondamentalmente in due categorie.

Da una parte ci sono i titoli investment grade, emessi da soggetti considerati “affidabili” dalla comunità finanziaria (rating BBB-/Baa3 o superiore).

Dall’altra ci sono i titoli high yield, emessi da chi sta sotto quella soglia, società in difficoltà temporanea, aziende in rapida crescita ma con bilanci ancora fragili, o realtà che hanno subito un declassamento dopo una fase di crisi.

Il compromesso è chiaro: meno affidabilità dell’emittente, cedola più alta per convincere gli investitori ad acquistare.

Rating: come si classificano i titoli di debito

Le agenzie Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch analizzano ogni emittente secondo criteri finanziari, settoriali e macroeconomici, e assegnano un voto, il rating, che ne sintetizza la solvibilità.

Sotto BBB- (S&P/Fitch) o Baa3 (Moody’s) si entra nel territorio high yield. La tabella seguente mostra la scala completa:

Categoria S&P / Fitch Moody’s Profilo di Rischio Investment Grade — Eccellente AAA / AA+ Aaa / Aa1 Rischio minimo Investment Grade — Buono A+ / A / A- A1 / A2 / A3 Rischio basso Investment Grade — Adeguato BBB+ / BBB / BBB- Baa1 / Baa2 / Baa3 Rischio moderato High Yield — Speculativo alto BB+ / BB / BB- Ba1 / Ba2 / Ba3 Rischio significativo High Yield — Speculativo B+ / B / B- B1 / B2 / B3 Rischio elevato High Yield — Altamente spec. CCC e inferiori Caa1 e inferiori Rischio molto elevato

Rrating Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch

Perché le aziende emettono obbligazioni high yeld?

Le motivazioni sono varie. Alcune aziende ricorrono al mercato high yield perché sono in una fase di espansione rapida e hanno bisogno di capitali superiori a quelli ottenibili tramite canali bancari tradizionali.

Altre hanno subito un decliassamento del rating, i cosiddetti fallen angels, angeli caduti, dopo una fase difficile, e oggi pagano un interesse più alto per raccogliere fiducia.

In altri casi ancora, si tratta di aziende uscite da un’operazione di leveraged buyout (LBO), in cui l’acquisizione è stata finanziata prevalentemente a debito. Capire perché un’azienda emette bond high yield è già metà del lavoro per valutare se quell’investimento ha senso.

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Il mercato delle obbligazioni high yield in Europa e nel Mondo

Dimensioni, tendenze e dati di mercato 2025–2026

Il 2025 ha segnato un anno record per il mercato primario europeo degli high yield. Le emissioni hanno raggiunto i 140,9 miliardi di euro, un balzo del +29,9% rispetto ai 108,5 miliardi del 2024, nuovo massimo storico assoluto.

Il driver principale? Il rifinanziamento del debito, che ha pesato per il 72% delle operazioni. Segno che gli emittenti hanno sfruttato una finestra ancora favorevole prima che le condizioni diventino più selettive.

Sul fronte dei rendimenti, il quarto trimestre 2025 ha visto lo yield medio a scadenza scendere al 6,2%, minimo dalla fine del 2021. La durata media si è attestata a 5,6 anni, leggermente sotto i 5,8 del 2024. Il mercato si è accorciato e densificato.

Sul piano della performance, l’indice EUR High Yield ha chiuso il 2024 con un +8,1% di total return e ha proseguito con circa +4,8% nel 2025, sorretto da flussi retail positivi per il terzo anno di fila. L’investment grade EUR si è fermato invece intorno al +5,1% nel 2024 e ~3,5% nel 2025.

Per chi non lo sapesse , un altro dato importante è lo spread OAS (Option-Adjusted Spread) che rappresenta il premio di rendimento che un investitore riceve rispetto ai titoli di Stato privi di rischio, dopo aver neutralizzato l’effetto di eventuali opzioni incorporate nell’obbligazione (come la possibilità di rimborso anticipato).

In parole semplici, lo spread OAS ti dice quanto guadagni in più rispetto a un titolo governativo sicuro per assumerti il rischio di credito dell’emittente. Viene misurato in basis points (bps), dove 100 bps equivalgono all’1%.

Ad aprile 2026, lo spread OAS dell’EUR HY oscilla tra 298 e 349 bps, leggermente allargato rispetto ai minimi del 2024 a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Lo spread US HY ha chiuso marzo 2026 a 328 bps, con rendimento all-in del 7,44%.

Il muro delle scadenze: il rischio di rifinanziamento nel 2026

Il maturity wall, quella concentrazione di debito in scadenza che preoccupava gli analisti, è stato in parte già assorbito durante il 2025, grazie alla stagione record di rifinanziamenti anticipati. Ma restano zone di vulnerabilità concrete.

Per il 2026, Alpinum IM stima circa 46 miliardi di euro di debito in scadenza in Europa, di cui 15 miliardi rated single-B, la fascia più esposta in caso di mercati primari chiusi. La quota CCC è quasi tutta già in fase di ristrutturazione.

Sul lato americano, meno di 100 miliardi di dollari scadono entro fine 2026, con l’80% rated BB o superiore.

Il vero rischio non è la quantità del debito, ma il contesto in cui viene rinnovato. Goldman Sachs aveva segnalato che oltre il 30% del debito CCC europeo scadeva entro fine 2026: se i mercati primari restano aperti, la situazione è sotto controllo. Se si chiudono, come brevemente accaduto ad aprile 2025, gli emittenti sub-B restano scoperti.

In sintesi: il muro c’è, ma non è una valanga. Assomiglia più a una serie di gradini. gestibili per BB e B solidi, più scivolosi per chi ha rating basso e bilanci già sotto pressione.

Rendimenti e spread: quanto puoi guadagnare con un’obbligazione High Yield?

Il concetto di spread creditizio e perché è determinante per l’investitore

Hai mai sentito parlare di “spread creditizio”? Puoi trovare anche il termine credit spread.

È uno dei concetti chiave per capire le obbligazioni high yield e, più in generale, il mercato del credito. In parole semplici: lo spread è il premio aggiuntivo, espresso in punti base (bps), che un’obbligazione corporate paga rispetto a un titolo di Stato privo di rischio con la stessa scadenza.

Se un Bund tedesco a 5 anni rende il 2,5% e un’obbligazione high yield europea analoga rende il 6%, lo spread è di 350 punti base (bps). Quel 3,5% in più è il prezzo del rischio che ti stai prendendo.

Lo spread non è fisso: si muove in continuazione, riflettendo la fiducia, o il timore, degli investitori sull’economia e sugli emittenti. Quando tutto va bene, gli spread si comprimono e i bond salgono di prezzo.

Quando arrivano turbolenze, gli spread si allargano e i prezzi scendono. A settembre 2025, gli spread high yield europei erano intorno a 300–360 bps: livelli bassi rispetto alla media storica, che segnalano un mercato ottimista ma lasciano poco margine di protezione se qualcosa dovesse andare storto.

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Confronto High Yield vs Investment Grade: dati 2025–2026

Per capire concretamente cosa significa scegliere il segmento high yield rispetto all’investment grade, i numeri parlano chiaro:

Metrica High Yield EUR Investment Grade EUR Note Rendimento totale 2024 +8,1% +5,1% Vantaggio HY: ~300 bps Rendimento totale 2025 (stima) ~+4,8% ~+3,5% Carry come driver principale Cedola / rendimento YTM (fine 2025) 6,2% ~3,5–4% YTM HY al minimo dal 2022 Spread OAS (aprile 2026) 298–349 bps ~93–120 bps Allargamento post-tensioni geopolitiche Default rate (TTM dic. 2025) ~2,5% (USA) <0,5% CCC Europa sotto pressione Duration media 3–5,6 anni 5–7 anni HY si è accorciato nel 2025 Rating medio BB (~70% del mercato) A–BBB Qualità HY stabile nel tempo Volatilità Alta (correlata all’azionario) Moderata Spread ampi in fasi di stress Emissioni Europa 2025 140,9 mld EUR (record storico) In aumento Rifinanziamento la causa principale

Fonte: elaborazione su dati Octus, BNP Paribas Wealth Management, Swiss Life AM, Nomura NCRAM, ICE BofA, YCharts — aprile 2026

Rischio di default: I dati reali fanno davvero paura?

Tassi di default storici e attuali in Europa e negli USA

Parliamo chiaro: il rischio che un emittente high yield non riesca a ripagare il debito è reale. Ma quanto è probabile, concretamente?

I dati storici aiutano a contestualizzare. La media di lungo periodo del tasso di default è del 3,41% annuo per gli USA (mediana Moody’s, 1996–2025) e del 2,7–3,3% per l’Europa. I picchi peggiori si sono registrati in momenti di crisi sistemica: l’8,6% negli USA e il 6,9% in Europa durante il Covid nel 2020, oltre l’8% durante la grande crisi finanziaria del 2008.

Il 2026 ha mostrato una situazione di transizione. In Europa, il tasso di default ha toccato il 4,0% a febbraio, il livello più alto dal 2012, prima di scendere al 2,0% issuer-weighted a luglio e risalire al 3,8% a ottobre secondo Moody’s.

Per i prossimi 12 mesi, Moody’s prevede un 3,0% negli USA e un 2,4% in Europa, sostanzialmente in linea con la media storica. Non è un allarme; è la normalità.

Un dato che però merita attenzione: il 30% dei default europei solo del 2025 sono “repeat defaults” cioè aziende già cadute in insolvenza in passato. Non è il segnale di una crisi generalizzata del mercato; è la riprova che il rischio è concentrato su emittenti fragili già noti.

Chi investe tramite un ETF diversificato su centinaia di emittenti è esposto in modo molto marginale a ciascun singolo default.

Elaborazione Webeconomia.it su dati Moody’s, Fitch, Columbia Threadneedle, CreditSights — 2020–2026

Come valutare il rischio di credito prima di investire

Valutare il merito creditizio di un singolo emittente high yield non è semplice per un investitore comune.

Richiede analisi del bilancio, del settore, delle scadenze del debito e molto altro. Detto questo, ci sono segnali che anche un investitore non specializzato può monitorare: il rating dell’emittente (preferibilmente BB, non CCC), il settore di attività, la leva finanziaria (debito/EBITDA sotto 4–5 volte), la capacità di generazione di cassa.

Per chi non vuole avventurarsi in questa analisi che richiede (credimi) molto molto tempo, punta su un ETF diversificato che resta la scelta più razionale.

ETF obbligazionari High Yield: la via più accessibile per investire

Se l’idea di analizzare singoli bond high yield ti sembra complicata, e lo è, la buona notizia è che non devi farlo.

Gli ETF obbligazionari high yield fanno esattamente questo per te: replicano passivamente un indice composto da decine o centinaia di obbligazioni, offrendo diversificazione immediata con un’unica operazione di acquisto.

Compri una quota di ETF come faresti con un’azione, e ti ritrovi esposto all’intero segmento del mercato high yield scelto, che sia quello europeo in euro, quello americano in dollari, o una versione con filtro ESG.

I costi di gestione (TER) sono contenuti: dallo 0,20% all’0,55% annuo, ben al di sotto delle commissioni dei fondi attivi.

Puoi scegliere tra ETF a distribuzione (che ti versano cedole con cadenza periodica) e ETF ad accumulazione (che reinvestono automaticamente i proventi, più efficienti da un punto di vista fiscale).

Puoi acquistarli su Borsa Italiana (mercato ETFplus) o Xetra tramite qualsiasi intermediario finanziario. Liquidità garantita durante le ore di negoziazione, senza vincoli di sottoscrizione minima oltre al prezzo di una singola quota.

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I Migliori ETF High Yield in Euro: Analisi e Confronto

Qui di seguito trovi una selezione dei principali ETF obbligazionari high yield in euro, ordinati per masse gestite (AUM). I dati sono aggiornati a marzo 2026.

Puoi comunque trovarli sul nostro motore di ricerca per ETF(clicca su Cerca ETF nel menu in alto)

* ETF PIMCO: denominato in USD (incluso per confronto) — Aprile 2026

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Il colosso della categoria è l’iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IE00B66F4759): con oltre 7,6 miliardi di euro di masse gestite, offre una liquidità praticamente ineguagliabile e un track record solido (+9,09% annualizzato negli ultimi 3 anni).

Chi vuole ottimizzare i costi può orientarsi verso l’Xtrackers II EUR High Yield (LU1109942653): TER allo 0,20%, il più basso della categoria, con performance triennale ancora superiore (+9,57%). Per chi ha sensibilità ESG, l’Amundi EUR HY ESG (LU2346257210) è una valida alternativa con TER competitivo (0,25%) e filtri extra-finanziari.

ETF High Yield in dollari: opportunità aggiuntiva con rischio di cambio

Il mercato high yield americano è più vasto e più liquido di quello europeo, e negli ultimi tre anni ha offerto rendimenti notevoli: il PIMCO US Short-Term HY (IE00B7N3YW49) ha guadagnato il 25,98% annualizzato, mentre l’iShares USD High Yield (IE00B4PY7Y77) ha reso il 20,03%.

Numeri interessanti, ma c’è la questione del cambio. Per un investitore con euro come valuta base, una rivalutazione dell’euro sul dollaro può azzerare (o peggio) questi guadagni.

Alcune versioni degli ETF offrono copertura valutaria (hedged), che elimina questo rischio al costo di un piccolo premio annuo. Vale la pena valutarla, specie in fasi di dollaro forte.

Come scegliere le migliori obbligazioni High Yield per il uo portafoglio

Duration, scadenza e obbligazioni callable: cosa devi sapere

La duration è una misura della sensibilità di un’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse. In breve: più è alta, più il prezzo del titolo oscilla al variare dei tassi.

Le obbligazioni high yield tendono ad avere duration relativamente bassa (3–5 anni), il che le rende meno vulnerabili ai rialzi dei tassi rispetto ai bond governativi a lunga scadenza. Ma c’è un dettaglio sottile che molti investitori ignorano: la questione delle obbligazioni callable.

Un bond callable è un’obbligazione che l’emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente, a determinate date stabilite nel contratto. Questo cambia le aspettative sull’orizzonte temporale dell’investimento.

La strategia short duration per ridurre l’esposizione al rischio

Concentrarsi su obbligazioni high yield a breve scadenza (0–5 anni) è una delle strategie più efficaci per ridurre la volatilità del portafoglio senza rinunciare interamente ai rendimenti più generosi.

I vantaggi sono concreti: meno impatto dei rialzi dei tassi, flussi di cassa più certi nel breve periodo, e rotazione più rapida del portafoglio man mano che le obbligazioni arrivano a scadenza.

In un contesto come quello attuale, spread compressi, tassi in evoluzione e ciclo creditizio in fase avanzata, la short duration è un approccio prudente che molte case di gestione internazionali raccomandano esplicitamente. Non elimina il rischio di credito, ma lo gestisce con maggiore disciplina.

Obbligazioni High Yield in Italia: occhio alle tasse!

Come vengono tassate le obbligazioni High Yield per un investitore italiano

Se sei un residente fiscale in Italia, devi sapere che le obbligazioni corporate, e gli ETF che le replicano, sono soggetti a una ritenuta del 26% su cedole e plusvalenze.

Non c’è distinzione in base alla qualità del bond: che si tratti di un’obbligazione investment grade o di un high yield, l’aliquota è la stessa. La differenza riguarda invece i titoli di Stato e i titoli assimilati (come i BTP italiani), che beneficiano di un’aliquota agevolata al 12,5%.

Per gli ETF in particolare, c’è una considerazione interessante sul fronte fiscale. Un ETF ad accumulazione reinveste automaticamente i dividendi senza generare una cedola soggetta a ritenuta immediata: la tassazione scatta solo quando vendi le quote.

Questo permette un effetto di capitalizzazione composta più efficiente nel lungo periodo rispetto a un ETF a distribuzione, che invece genera cedole periodiche su cui la ritenuta viene applicata subito. A questo si aggiunge l’imposta di bollo annuale dello 0,2% sul valore del portafoglio finanziario complessivo, indipendentemente dallo strumento.

Dove comprare ETF e Obbligazioni High Yield in Italia

Le opzioni per investire in ETF obbligazionari high yield dall’Italia sono numerose e per tutti i budget.

Banche online come Fineco consentono l’accesso diretto ai mercati ETF con interfacce intuitive e un buon livello di assistenza.

Per chi privilegia i costi ridotti, broker come Directa SIM, Interactive Brokers e Scalable Capital offrono commissioni di transazione minime, in alcuni casi zero per certi ETF.

Ecco tutte le opzioni disponibili:

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Tutte queste piattaforme consentono di acquistare i principali ETF high yield quotati su Borsa Italiana o Xetra. Prima di scegliere, verificare: la disponibilità dello specifico ETF, i costi fissi e variabili per transazione, la possibilità di impostare un piano di accumulo (PAC) e la qualità del report fiscale annuale.

Nella sezione strumenti di Webeconomia, trovi anche molti tool che ti potranno risultare utili.

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Come inserire le obbligazioni high yield in un portafoglio diversificato

Quanta quota destinare al segmento high yield?

Quanta parte del portafoglio dovrebbe stare nel segmento high yield? Non c’è una risposta universale, ma ci sono linee guida ragionevoli.

Le obbligazioni high yield non sono titoli “sicuri” nel senso tradizionale: la loro volatilità si avvicina più a quella del mercato azionario che a quella dell’obbligazionario classico. Se le metti nel portafoglio come sostituto dei BTP, stai commettendo un errore concettuale prima ancora che finanziario.

La visione prevalente tra i gestori patrimoniali è di considerare il segmento high yield come un’allocazione ibrida, a metà strada tra azioni e obbligazioni investment grade.

Per un portafoglio bilanciato tipico, un’esposizione del 10–15% della componente obbligazionaria, o del 5–8% del portafoglio complessivo, è considerata più adeguata.

Un profilo più aggressivo può spingersi fino al 15–20% della quota obbligazionaria, ma con piena consapevolezza della volatilità aggiuntiva che ne deriva.

Quando è il momento giusto per investire in obbligazioni high ield?

Il momento “perfetto” per entrare nel segmento high yield è quando gli spread sono ampi, storicamente sopra i 500–600 bps, perché in quel caso il mercato incorpora già aspettative pessimistiche e il margine di guadagno è più generoso.

Non è una situazione di rischio estremo, ma il rapporto rischio-rendimento è meno attraente rispetto al passato.

In questo contesto, le principali case di gestione internazionali, convergono su un approccio comune: selettività.

Preferenza per emittenti con rating BB, settori non ciclici, scadenze brevi e leva finanziaria contenuta.

Obbligazioni High Yield: le domande più frequenti (FAQ)

Cosa si intende per obbligazione high yield? Un’obbligazione high yield è un titolo di debito emesso da un’azienda con rating creditizio inferiore a BBB- (S&P/Fitch) o Baa3 (Moody’s). Offre cedole più elevate per compensare l’investitore del maggiore rischio di insolvenza dell’emittente. Il 69% dell’indice high yield europeo ha oggi rating BB, la fascia più alta del segmento speculativo — lontano dall’etichetta “spazzatura” delle origini. Qual è il rendimento medio delle obbligazioni high yield in euro nel 2026? Nel 2026, le obbligazioni high yield in euro offrono rendimenti interessanti in un contesto di spread leggermente allargati rispetto ai minimi del 2024. Il rendimento attuale Yield-to-maturity di circa 7,3-7,4% annuo, Cedola media: 6-7% lordo, Spread OAS: 298-320 basis points rispetto ai titoli governativi Conviene investire in obbligazioni high yield attraverso ETF piuttosto che singoli titoli? Per quasi tutti gli investitori individuali, sì. Un ETF obbligazionario high yield offre diversificazione immediata su centinaia di emittenti, elimina il rischio di concentrazione, garantisce liquidità giornaliera e mantiene i costi bassi (TER 0,20–0,55%). Un singolo bond high yield richiede analisi approfondita, ha spesso un taglio minimo elevato (da 1.000 a 100.000 euro) e non offre nulla di simile in termini di diversificazione.

Conclusioni

Arrivati a questo punto, hai tutti gli strumenti per capire, cosa sono le obbligazioni high yield e se fanno al caso tuo. Non sono titoli da demonizzare, né da inserire a tutti i costi in portagfoglio.

Il mercato nel 20256 presenta luci e ombre. Sul fronte positivo: la qualità media degli emittenti è migliorata sensibilmente rispetto ai cicli precedenti, con il 69% dell’indice europeo composto da obbligazioni BB. E le cedole attuali, 6–7% lordo rimangono interessanti in un mondo che ha convissuto a lungo con i tassi a zero.

Sul fronte delle ombre: gli spread sono compressi. 300–360 punti base in Europa non sono il

Per un investitore italiano, il percorso più razionale rimane quello degli ETF. Quasi tutti sono acquistabili su Borsa Italiana tramite i principali broker online.

In termini di allocazione, la regola d’oro è non superare il 10–15% della componente obbligazionaria del portafoglio, e trattare questi strumenti come un’allocazione ibrida, non come sostituto dei BTP. La volatilità infatti si avvicina a quella del mercato azionario nelle fasi di stress.

Quindi massima attenzione, occhio ai rischi e studia a fondo prima di investire.

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