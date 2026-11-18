Nvidia: ricavi record a 115,8 miliardi $, oltre le attese. La prima trimestrale senza Jensen Huang: numeri, guidance e reazione del mercato.

Sono usciti i dati tanto attesi sulla trimestrale di Nvidia. Iera sera, a mercati chiusi, Nvidia ha presentato i conti del terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2027.

Per la prima volta non c’era Jensen Huang. Il CEO ha lasciato la carica di amministratore delegato giovedì scorso, dopo le notizie su alcune relazioni extraconiugali, una delle quali con una donna sospettata di essere una spia cinese. Al suo posto c’era Colette Kress, direttrice finanziaria da 13 anni e oggi amministratrice delegata ad interim.

I conti sono andati oltre le attese. I ricavi hanno toccato 115,8 miliardi $, il 103% in più rispetto a un anno prima e il 20% in più sul trimestre precedente. Meglio quindi delle previsioni degli analisti che stimavano ricavi leggermenet inferiori attornoi a 109,10 miliardi $. L’utile per azione rettificato è stato di 2,68 $.

Il mercato guardava soprattutto alla previsione, e lì Nvidia ha sorpreso tutti. er il trimestre in corso indica ricavi di 130,0 miliardi $, con un margine del 3% in più o in meno, contro i 125,1 miliardi $ stimati dagli analisti. Per l’esercizio che si chiuderà a Gennaio 2028 la crescita attesa sale addirittura al 75%, dal 70% indicato finora.

La reazione in borsa è arrivata subito. Martedì il titolo aveva chiuso a 155,46 $, oltre il 36% sotto i massimi di Ottobr. Dopo i conti ha recuperato qualcosina salendo del 3,8%.

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I conti del terzo trimestre nel dettaglio

A portare su i conti è ancora una volta il Data Center, il segmento dei chip e dei sistemi per l’intelligenza artificiale venduti a cloud provider, laboratori di ricerca e grandi aziende.

Nel trimestre il settore portato 107,6 miliardi $ di ricavi. Parliamo del 110% in più su base annua e il 21% in più sul trimestre precedente.

L’Edge Computing, che mette insieme PC, videogiochi, automotive e robotica, ha generato 8,2 miliardi $, con una crescita del 42% sull’anno e del 14% sul trimestre.

I margini restano altissimi: 74,8% il margine lordo GAAP, 74,9% quello non-GAAP. Qui sotto vedi una infografica con tutti i dati.

Ricavi trimestrali di Nvidia e previsione per il quarto trimestre dell’esercizio 2027, con il dettaglio per segmento.

Nel comunicato Nvidia parla dell’avvio delle spedizioni di Vera Rubin NVL72, la nuova piattaforma per data center.

Secondo la società è la rampa produttiva più veloce della sua storia, con sistemi già in funzione da CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure e Nebius. Durante la conference call Kress ha confermato anche l’acquisto di Hugging Face, annunciato a Settembre per poco meno di 13 miliardi $.

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Guidance, mercato cinese e ritorno di capitale agli azionisti

La previsione sul quarto trimestre è stata anch’essa sorprendente. Il margine lordo atteso è tra il 71,0% e il 72,0%, quindi un po’ più basso di quello appena registrato. E Nvidia ripete che nelle stime non c’è alcun ricavo da calcolo per data center sul mercato cinese.

Proprio il mercato cinese è il nodo più delicato. Lunedì il Commerce Department americano ha annunciato una modifica alle regole per impedire alle società cinesi di usare a distanza i chip più avanzati di Nvidia installati in data center all’estero. La Kress ha spiegato che nel trimestre Nvidia ha incassato 2,4 miliardi $ dalla vendita sul mercato cinese di prodotti della piattaforma Hopper, ma che quelle spedizioni si sono fermate.

Poi ci sono gli azionisti. A Settembre il consiglio di amministrazione ha aumentato di 150 miliardi $ il piano di riacquisto di azioni proprie.

Nel trimestre Nvidia ha restituito 28,1 miliardi $ tra buyback e dividendi e, a fine periodo, restavano disponibili circa 227,3 miliardi $ di riacquisti autorizzati.

Il prossimo dividendo trimestrale, di 0,25 $ per azione, verrà pagato il 23 dicembre a chi risulterà azionista al 2 dicembre.

Qui sotto vedi come ha reagito il titolo in Borsa

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La successione di Huang e le inchieste

Sul fronte della governance, Harvey Jones, nuovo presidente del consiglio di amministrazione, ha aperto la conference call spiegando che il board ha accettato all’unanimità le dimissioni di Huang e non ha intenzione di richiamarlo come amministratore delegato. Trump se ne farà una ragione.

Poche ore prima, Huang aveva detto di essere disponibile a tornare. La ricerca del nuovo CEO è stata affidata a Heidrick & Struggles e guarderà sia a candidati interni sia esterni.

Kress, in un’intervista, ha assicurato che i clienti restano con Nvidia. Sul tavolo c’è anche un’indagine. Secondo il Wall Street Journal, la SEC ha avviato un’indagine civile per capire se le comunicazioni della società abbiano tratto in inganno gli investitori.

Approfondimento Come comprare azioni Nvidia

Come ha reagito il mercato?

I conti hanno spinto anche gli altri titoli legati all’intelligenza artificiale. Mercoledì, prima dell’apertura, CoreWeave saliva del 6,6%, Nebius dell’8,2% e Iren del 7,4%

Il solo fatto di aver dato una guidance è un segnale molto positivo. I buoni numeri possono aver aiutato, però l’uscita del fondatore e la scelta del successore restano comunque una preoccupazione principale per chi investe.

I numeri, però, danno ancora una volta ragione a Nvidia che non sembra voler rallentare nei ricavi più che raddoppiati in un anno.