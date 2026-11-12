Nvidia, si è dimesso il CEO Jensen Huang: il titolo perde l’8,6%

Nvidia: Jensen Huang si dimette: il titolo crolla dell’8,6%. Ecco le conseguenze per gli investitori e il futuro del gruppo tecnologico USA.

ℹ️ Aggiornamento Jensen Huang si è dimesso da CEO di NVIDIA.

Nvidia rischia di perdere l’uomo che guida da sempre la società. Il Wall Street Journal ha rivelato in esclusiva che il consiglio di amministrazione si sta preparando a rimuovere l’amministratore delegato Jensen Huang. Indiscrezioni poi confermate con le dimissioni avvenute poco fa.

Il motivo sono due relazioni extraconiugali: una con una donna che l’intelligence statunitense considera una spia cinese, l’altra con una dipendente. Il board si è riunito ieri fino a tarda sera per prendere una decisione.

Come hanno reagito le azioni? Mercoledì Nvidia aveva chiuso in rialzo del 2,9%. Poi è uscita la notizia ed il titolo ha perso quasi il 9% Oggi in premarket c’era ancora un calo intorno al 7-8%, i future sul Nasdaq-100 cedevano lo 0,9% e quelli sull’S&P 500 lo 0,4%.

Gli investitori adesso si chiedono: quanto vale Nvidia senza Jensen Huang?

Huang guida la società da quando l’ha fondata insieme ad altri nel 1993 e, ricorda il Wall Street Journal, ha detto di non credere nella pianificazione della successione. Un erede pronto, insomma, non c’è. Questo scherzetto potrebbe costare al titolo un altro 20% o più, dopo che nell’ultimo mese le azioni hanno già perso oltre il 20%.

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Cosa è successo: le due relazioni e l’indagine interna

Tutto è cominciato pochi giorni fa, quando Huang ha ammesso una relazione con una donna, Alice Huang secondo il Financial Times, che i funzionari dell’intelligence statunitense ritengono un’agente dei servizi di sicurezza cinesi. Si tratta comunque di una tesi tutta da dimostrare.

Domenica il CEO ha scritto ai dipendenti: «Sono stato infedele a mia moglie. Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per quello che ho fatto. Mi dispiace profondamente». Il consiglio di amministrazione ha aperto un’indagine indipendente e ha affidato ad uno studio legale il compito di verificare le accuse di spionaggio.

In questi casi dopo una bufera, arrivano subito altre notizie. Ier sera è arrivata puntuale seconda notizia. Huang avrebbe avuto, infatti, una relazione con Kimberly Powell, vicepresidente di Nvidia per la sanità, quindi con una dipendente. Né Nvidia né Powell hanno risposto alle richieste di commento di CNBC.

Approfondimento Come comprare azioni Nvidia

Le reazioni sui mercati

Con il calo di Nvidia, molti dei titoli legati all’intelligenza artificiale hanno subito un calo..In premarket Oracle perdeva,ad esempio, il 3%, Micron quasi il 5% e Intel oltre il 3%. Vendite anche su Marvell, Lumentum e Coherent. Ecco una slide con i cali più vistosi.

Variazioni dei titoli legati all’intelligenza artificiale nelle prime contrattazioni di giovedì 12 novembre 2026: premarket USA

Vanno invece nella direzione opposta i concorrenti diretti. Ad esempio AMD e Broadcom fanno nel premarket un 3,9% e 3%. Sui mercati europei l’indice Stoxx 600 ha aperto in rialzo dello 0,3%, ma la tecnologia perde l’1,3%.

Le azioni Nvidia scambiate a Francoforte fanno registrae un calo del 7,1% prima dell’apertura. Ecco la situazione attuale:

NVIDIA Andamento prezzo

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Quanto vale Nvidia senza Huang?

Molti davano per spacciato Huang. Cosa che poi si è verificata con le sue dimissioni.. Secondo alcuni analisti Nvidia vale 300 $ per azione con Huang al comando e 225 $ senza. Una bella differenza.

Molto duro Bill Blain, fondatore di Wind Shift Capital: «Jensen Huang è finito», ha scritto nella sua newsletter. Per Blain la dipendenza di Nvidia dal suo fondatore si è rivelata un rischio di mercato serio, e l’azienda che domina l’intelligenza artificiale non ha un piano di successione chiaro. Da qui le vendite (prevedibili) sul titolo.

Il titolo, del resto, era già in difficoltà. Prima del crollo serale il titolo aveva perso il 7% nella settimana ed era avviato verso la sesta settimana di fila in calo. Restano i soliti dubbi sugli investimenti nell’intelligenza artificiale e su quanto queste aziende potranno crescere.

Attenzione quindi a non fidarsi troppo dei rimbalzi: pesano l’inflazione che non scende, i nuovi rialzi dei tassi della Fed, i rendimenti a lungo termine più alti e le nuove regole su intelligenza artificiale e data center.

Se hai il titolo in portafoglio devi monitorare la situazione in questi giorni. C’è il problema della successione, che non è banale. Senza un erede designato, l’incertezza potrebbe pesare sul titolo anche dopo la decisione del board.