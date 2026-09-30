NUPL: cos’è il Net Unrealized Profit/Loss e come leggere il termometro emotivo dei cicli

ℹ️ In sintesi

Il NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) misura in percentuale il profitto non realizzato netto dell’intero mercato Bitcoin: quanto incasserebbero, o perderebbero, gli investitori se vendessero tutti oggi. Parliamo di perdite o profitti teorici.

misura in percentuale il profitto non realizzato netto dell’intero mercato Bitcoin: quanto incasserebbero, o perderebbero, gli investitori se vendessero tutti oggi. Parliamo di perdite o profitti teorici. Sotto 0 il mercato è in perdita netta . Questo è successo nei cicli passati solo vicino ai minimi (Dicembre 2018, Marzo 2020, Novembre 2022). Sopra 0,75 scatta l’euforia. I massimi del 2017 e del 2021 infatti erano in quelle zone.

. Questo è successo nei cicli passati solo vicino ai minimi (Dicembre 2018, Marzo 2020, Novembre 2022). Sopra 0,75 scatta l’euforia. I massimi del 2017 e del 2021 infatti erano in quelle zone. Il NUPL è la trasformazione in percentuale del MVRV (NUPL = 1 − 1/MVRV): stessa informazione, lettura più intuitiva, da usare insieme agli altri indicatori on-chain e mai da solo.

Bitcoin si muove con degli schemi abbastanza simili nel tempo. Euforia sui massimi, capitolazione sui minimi, e in mezzo fasi di lateralità.

Ad ogni ciclo di Bitcoin ripete più o meno lo stesso copione. Ricordiamoci che anche i fattori psicologici sono importanti. I mercati si muovono, infatti, anche di pancia, e la pancia degli investitori dipende da un solo fattore: quanto stanno guadagnando, o perdendo, sulla carta.

Il Net Unrealized Profit/Loss, o abbreviato NUPL, è l’indicatore on-chain che ci consente di misurare in modo concreto e i numeri questa variabile.

Partiamo da un presupposto. Ogni singolo BTC o moneta in circolazione è stato comprato, o scambiato l’ultima volta a un certo prezzo.

Ti basta confrontare quesl prezzo con la quotazione in tempo reale di Bitcoin, e sai se quel BTC (moneta) è in profitto o in perdita (non realizzata). Dico non realizzata proprio perché finché non vendi quel guadagno o perdita rimane solo sulla carta.

Come sai, la blockchain è un registro pubblico, quindi è in grado di registrare in modo permanente ogni movimento di ogni coin circolante.

Cosa significa tutto questo?

Che è possibile fare il calcolo del NUPL sull’intero mercato dall’inizio, cioè dal 2009 (quando è nato Bitcoin) fino ad oggi.

Il risultato aggregato, espresso in percentuale, è il NUPL. Per questo molti analisti lo chiamano il “termometro emotivo” dei cicli di Bitcoin.

Perché dovrebbe interessarti questo indicatore on chain? Perché il profitto non realizzato è il carburante delle vendite.

Quando i profitti sulla carta diventano enormi (e vedi quella percentuale verde stampata sullo schermo), la tentazione di incassarli cresce. In genere è proprio in questi periodi che assistiamo ai massimi di un mercato.

Quando invece il mercato scivola in perdita, la pressione di vendita si esaurisce, perché chi doveva capitolare lo ha già fatto. E’ proprio in queste zone che si formano i minimi di mercato. Questo vale non solo per Bitcoin, ma anche per altri mercati.

Il NUPL, quindi, non prevede il futuro. Colloca però il presente dentro una mappa emotiva che si è ripetuta con una certa regolarità nel corso dei cicli.