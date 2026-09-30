NUPL: cos’è il Net Unrealized Profit/Loss e come leggere il termometro emotivo dei cicli
NUPL Bitcoin spiegato: formula, zone emotive e cicli passati del Net Unrealized Profit/Loss, il termometro del profitto non realizzato.
- Il NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) misura in percentuale il profitto non realizzato netto dell’intero mercato Bitcoin: quanto incasserebbero, o perderebbero, gli investitori se vendessero tutti oggi. Parliamo di perdite o profitti teorici.
- Sotto 0 il mercato è in perdita netta. Questo è successo nei cicli passati solo vicino ai minimi (Dicembre 2018, Marzo 2020, Novembre 2022). Sopra 0,75 scatta l’euforia. I massimi del 2017 e del 2021 infatti erano in quelle zone.
- Il NUPL è la trasformazione in percentuale del MVRV (NUPL = 1 − 1/MVRV): stessa informazione, lettura più intuitiva, da usare insieme agli altri indicatori on-chain e mai da solo.
Bitcoin si muove con degli schemi abbastanza simili nel tempo. Euforia sui massimi, capitolazione sui minimi, e in mezzo fasi di lateralità.
Ad ogni ciclo di Bitcoin ripete più o meno lo stesso copione. Ricordiamoci che anche i fattori psicologici sono importanti. I mercati si muovono, infatti, anche di pancia, e la pancia degli investitori dipende da un solo fattore: quanto stanno guadagnando, o perdendo, sulla carta.
Il Net Unrealized Profit/Loss, o abbreviato NUPL, è l’indicatore on-chain che ci consente di misurare in modo concreto e i numeri questa variabile.
Partiamo da un presupposto. Ogni singolo BTC o moneta in circolazione è stato comprato, o scambiato l’ultima volta a un certo prezzo.
Ti basta confrontare quesl prezzo con la quotazione in tempo reale di Bitcoin, e sai se quel BTC (moneta) è in profitto o in perdita (non realizzata). Dico non realizzata proprio perché finché non vendi quel guadagno o perdita rimane solo sulla carta.
Come sai, la blockchain è un registro pubblico, quindi è in grado di registrare in modo permanente ogni movimento di ogni coin circolante.
Cosa significa tutto questo?
Che è possibile fare il calcolo del NUPL sull’intero mercato dall’inizio, cioè dal 2009 (quando è nato Bitcoin) fino ad oggi.
Il risultato aggregato, espresso in percentuale, è il NUPL. Per questo molti analisti lo chiamano il “termometro emotivo” dei cicli di Bitcoin.
Perché dovrebbe interessarti questo indicatore on chain? Perché il profitto non realizzato è il carburante delle vendite.
Quando i profitti sulla carta diventano enormi (e vedi quella percentuale verde stampata sullo schermo), la tentazione di incassarli cresce. In genere è proprio in questi periodi che assistiamo ai massimi di un mercato.
Quando invece il mercato scivola in perdita, la pressione di vendita si esaurisce, perché chi doveva capitolare lo ha già fatto. E’ proprio in queste zone che si formano i minimi di mercato. Questo vale non solo per Bitcoin, ma anche per altri mercati.
Il NUPL, quindi, non prevede il futuro. Colloca però il presente dentro una mappa emotiva che si è ripetuta con una certa regolarità nel corso dei cicli.
In questo articolo andiamo a vedere come si calcola il NUPL con una formula, come si combina con altri indicatori. Puoi trovare l’andamento del grafico live nel nostro osservatorio onchain, aggiornato ogni giorno.
Cos’è il NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)
Dal portafoglio del singolo al mercato intero
Partiamo dal tuo portafoglio. Hai comprato un Bitcoin a 50.000 dollari e oggi ne vale 66.000? Complimenti, hai fatto 16.000 dollari di profitto non realizzato.
E’ denaro su carta perché non lo incassi finché non diventa “reale”.
Il NUPL applica lo stesso ragionamento a tutte le monete in circolazione. Lo strumento che lo rende possibile è la realized cap, Si tratta di un indicatore che è in grado di calcolare il valore totale di Bitcoin valorizzando ogni moneta non al prezzo di oggi, ma al prezzo del suo ultimo movimento on-chain. Una buona approssimazione del prezzo di acquisto.
La differenza tra capitalizzazione di mercato e realized cap è quindi il profitto non realizzato netto dell’intero mercato: quanto incasserebbero, tutti insieme, gli investitori se vendessero al prezzo attuale.
Questa metrica nasce nel 2019, dallo studio “A Primer on Bitcoin Investor Sentiment and Changes in Saving Behaviour”.
È lì che compare per la prima volta il Relative Unrealized Profit/Loss. Glassnode lo ha poi standardizzato col nome di Net Unrealized Profit/Loss, quello con cui oggi lo trovi ovunque.
Ci sono anche delle varianti come il LTH-NUPL per i detentori di lungo periodo, STH-NUPL per quelli di breve. Servono a capire chi sta guadagnando davvero.
La formula: market cap, realized cap e il legame col MVRV
La formula del NUPL è la seguente:
NUPL = (market cap − realized cap) / market cap = 1 − 1/MVRV
(qui il grafico live, aggiornato ogni giorno)
NUPL — Net Unrealized Profit/Loss
Quota di profitto non realizzato sulla capitalizzazione
Facciamo un esempio con i numeri veri. Il 15 Agosto Bitcoin quota 63.053 dollari, quindi il realized price (la realized cap divisa per le monete in circolazione) è 52.661 dollari.
In media dunque un profitto di 10.392 dollari che, rapportati al prezzo attuale, danno 10.392 / 63.053 = 0,16.
Il NUPL significa questo Il 16% del valore di mercato è profitto sulla carta.
Allo stesso risultato ci puoi arrivare calcolando l’MVRV Ratio, che quel giorno vale 1,20. Se usi la seconda forma della formula di prima ottieni 1 − 1/1,20 = 0,16.
Il NUPL è, in pratica, la trasformazione in percentuale del MVRV. Abbiamo la stessa informazione, ma con una scala diversa.
Quali sono i valori limite? Il NUPL non può superare 1, perché il profitto non realizzato non può valere più del mercato stesso. Semplice da capire
Sotto lo zero, invece, non ha un limite preciso e quindi può andare anche molto al di sotto. Questo accade quando la realized cap supera la market cap e il mercato è in perdita netta.
Nei cicli passati di Bitcoin gli estremi osservati sono passati da circa −0,4 nelle capitolazioni più violente a poco sopra 0,75 nelle fasi di euforia.
Lo zero è il punto di pareggio. Prezzo uguale al realized price significa, in pratica, che il mercato che nel suo insieme non guadagna né perde.
Come si legge il NUPL? Le cinque zone emotive
Partendo dagli studi fatti in genere si utilizzano cinque zone “emotive”, ognuna con un doppio nome. Uno viene usato quando il mercato la attraversa salendo, un altro quando la attraversa scendendo.
Queste zone corrispondono a fasi di mercato e sono in genere:
- Capitolazione
- Speranza / Paura
- Ottimismo / Ansia
- Convinzione / Negazione
- Euforia / Avidità
Prendiamo per esempio un valore di 0,5. Possiamo indicare sia un momento di “convinzione” in un bull market, sia di negazione in un bear market. Allo stesso numero può corrispondere una psicologia opposta.
Durante le osservazioni dei cicli di Bitcoin si è arrivati a numeri storici abbastanza stabili nel tempo. Vediamoli in questa tabella.
|NUPL
|Zona emotiva
|Cosa significa
|Quando è successo
|< 0
|Capitolazione
|Il mercato è in perdita netta: la realized cap supera la market cap. Chi vende, vende in perdita.
|Dicembre 2018, marzo 2020, novembre 2022
|0 – 0,25
|Speranza / Paura
|Profitti modesti: fase di transizione tipica dei dintorni dei minimi e delle ripartenze.
|Inizio 2019, inizio 2023, giugno-agosto 2026 (oggi: 0,16)
|0,25 – 0,5
|Ottimismo / Ansia
|Profitti moderati: il mercato passa qui gran parte del tempo, la direzione resta incerta.
|2016, 2019-2020, 2023, autunno 2025
|0,5 – 0,75
|Convinzione / Negazione
|Profitti elevati: il trend è maturo e cresce l’incentivo alle prese di profitto.
|2017 pre-picco, 2021, marzo e novembre 2024
|> 0,75
|Euforia / Avidità
|Profitti estremi: storicamente l’anticamera dei massimi di ciclo.
|Dicembre 2017, aprile 2021
Le cinque zone emotive del NUPL con le soglie della letteratura on-chain. Le date sono ricavate dalle serie storiche pubbliche..
Oltre al livello, è importante notare gli attraversamenti delle soglie.
Il ritorno del NUPL sopra lo zero dopo una capitolazione ha segnalato l’inizio del recupero. E’ successo a inizio 2019, nell’aprile 2020 e nel gennaio 2023, sempre con largo anticipo sui nuovi massimi.
Al contrario, la perdita della soglia di 0,5 durante un trend rialzista ha spesso anticipato il deterioramento del ciclo. Questo è avvenuto a metà 2021 e di nuovo tra fine 2025 e inizio 2026.
Conta anche quanto tempo rimane in una zona. Un singolo picco in una zona estrema pesa meno di settimane consecutive passate al suo interno, perché a esaurire i compratori è la persistenza dei profitti estremi, non il picco momentaneo.
Infatti anche in analisi tecnica, se Bitcoin lateralizza per molto tempo in un range, è poi probabile che il movimento di breakout successivo è più forte. E quindi questo assume una importanza maggiore.
Il valore di oggi
Ecco quanto vale il NUPL a fine Settembre:
Cerchiamo di contestualizzare. Il NUPL viaggiava sopra 0,5 tra fine 2024 e metà 2025, è sceso sotto 0,25 a inizio 2026 ed è arrivato a sfiorare 0,09 a fine giugno, prima di risalire.
Il mercato è quindi nella fascia media della mappa emotiva.
Cosa ha detto il NUPL nei cicli passati di Bitcoin?
La forza del NUPL sta nella sua storia. Parliamo di quindici anni di cicli in cui le zone estreme sono coincise quasi sempre con i punti di svolta importanti.
2013-2017: le prime euforie sopra 0,75
Il ciclo 2013, col suo doppio massimo di Aprile e Novembre-Dicembre, portò per la prima volta il NUPL stabilmente in zona euforia.
Erano altri tempi. Il mercato era giovane e caratterizzato da volatilità estrema, con profitti non realizzati oltre il 75% del valore.
Lo schema si è ripetuto nel dicembre 2017. Con il MVRV al picco di circa 4,7, il NUPL toccò quota 0,79, uno dei valori più alti mai registrati.
Nei dodici mesi successivi il prezzo perse oltre l’80% del suo valore portando alla paura estrema.
2018-2020: due capitolazioni a confronto
E passiamo a Dicembre 2018. Bitcoin scende a 3.200 dollari il NUPL sprofonda ampiamente sotto lo zero (−0,4),
Un mercato quindi in perdita netta che ha portato molti a vendere. Da lì partì la ripresa del 2019.
Il marzo 2020, col crollo dovuto al COVID, produsse invece una capitolazione lampo. In quel periodo il NUPL restò sotto zero poche settimane.
A vederlo a posteriori è stato uno dei uno dei punti di ingresso migliori del decennio, prima della corsa verso i massimi del 2021. Bravo chi ha saputo cogliere l’opportunità.
2021-2022: doppio massimo e minimo da manuale
Nell’aprile 2021 il NUPL raggiunse la soglia dell’euforia, intorno a 0,75, in corriponsndeza col primo massimo del ciclo sopra i 64.000 dollari.
C’è stato poi un secondo massimo a Novembre 2021 con un prezzo più alto ma un NUPL più basso, fermo in zona convinzione. E’ stato, di fatto, un indebolimento interno del ciclo che molti analisti lessero come divergenza ribassista.
Il bear market del 2022 , come sapete, terminò a Novembre. Ci furono casi storici come il fallimento di FTX ( MVRV a 0,75) quindi NUPL a circa −0,33.
Terza grande capitolazione della storia recente e, ancora una volta, a un passo dal minimo di ciclo, intorno ai 15.500 dollari.
2024-2026: il ciclo che si sta raffreddando
E veniamo al ciclo attuale. Il NUPL è salito fino a circa 0,63 in due occasioni, a Marzo e tra Novembre e Dicembre 2024.
E’ rimasto, inoltre, nella fascia emotiva di convinzione senza mai entrare in euforia.
I massimi sono maturati con profitti non realizzati più bassi che in passato, e la sequenza dei picchi decrescenti è proseguita: 0,79 nel 2017, 0,75 nel 2021, 0,63 nel 2024.
Dal 2025 la discesa è stata graduale. NUPL sotto 0,5 in autunno, sotto 0,25 a Gennaio 2026, fino al minimo locale di circa 0,09 di fine Giugno 2026.
Lo 0,36 attuale racconta un mercato che si sta ricostruendo una base di profitto dopo una lunga fase di raffreddamento.
Ecco un riepilogo in questa
|Periodo
|NUPL (circa)
|Zona
|Cosa è successo dopo
|Dicembre 2017
|0,79
|Euforia / Avidità
|Massimo di ciclo, poi −80% in dodici mesi
|Dicembre 2018
|−0,4
|Capitolazione
|Minimo di ciclo intorno a 3.200 $
|Marzo 2020
|< 0
|Capitolazione
|Capitolazione lampo, poi ripartenza post-Covid
|Aprile 2021
|0,75
|Euforia / Avidità
|Primo massimo, correzione di oltre il 50%
|Novembre 2022
|−0,33
|Capitolazione
|Minimo di ciclo intorno a 15.500 $
|Marzo e nov-dic 2024
|0,63
|Convinzione / Negazione
|Massimi del ciclo 2024-2025
|Giugno 2026
|0,09
|Speranza / Paura
|Minimo locale, poi recupero sopra 63.000 $
|15 agosto 2026
|0,16
|Speranza / Paura
|Ripresa
|30 Settembre 2026
|0,36
|Ottimismo
|Situazione attuale
Gli episodi chiave del NUPL nei cicli di Bitcoin. Valori pre-2023 ricavati dalle serie storiche pubbliche (identità NUPL = 1 − 1/MVRV).
Qui sotto ti mostro in un’infografica la serie del NUPL degli ultimi tre anni, derivata dai dati MVRV reali di Bitcoin Research Kit, con le fasce delle zone emotive.
Come notiamo c’è l’area in zona convinzione del 2024, la lunga discesa del 2025-2026 e il tentativo di risalita di quest’estate.
Il NUPL di Bitcoin dal 2023 al 2026 con le zone emotive.
I limiti del NUPL
Una media che nasconde le differenze
Il NUPL è una media di tutto il mercato e, come ogni media, nasconde le differenze tra i valori. E non è ponderata.
Uno 0,16 non dice chi è in profitto: magari lo sono soprattutto i detentori di lungo periodo, entrati anni fa a prezzi bassi, mentre chi ha comprato sui massimi del 2024-2025 è ancora in perdita.
Non a caso esistono le varianti LTH-NUPL e STH-NUPL, che segmentano il calcolo per età delle monete e spesso raccontano storie molto diverse dallo stesso valore aggregato.
E poi il NUPL misura un “potenziale”, non un comportamento. Cioè ci dice quanto profitto potrebbe essere realizzato, non se e quando gli holder di Bitcoin decideranno davvero di vendere.
Monete perse, ETF e cicli che cambiano
Dobbiamo fare poi i conti con alcuni dati del passato e del presente.
Milioni di bitcoin (incluse le monete attribuite a Satoshi Nakamoto) non si muovono da oltre un decennio e sono con ogni probabilità persi.
I BTC di Nakamoto sono conteggiati ai fini del calcolo e probabilmente risultano in un enorme profitto non realizzato che non verrà mai incassato.
Da qui si evince che la media del NUPL è palesemente gonfiata verso l’alto.
Negli ultimi anni sono poi arrivati gli ETF spot, che hanno spostato una parte crescente degli scambi fuori dalla blockchain.
Oggi molti investitori, sopratutto coloro che guardano solo il prezzo, probabilmente comprano ETF o ETP. Per loro non ha senso usare un exchange per detenere BTC in un wallet.
Approfondimento ETF Spot Bitcoin: dati su inflows e outflows
E queste quote di un fondo possono essere comprate e vendute senza che i BTC sottostanti vengano spostati on chain.
Ne consegue che la realized cap viene calcolata con più ritardo. E le soglie storiche non sono più “garanzie” come lo erano in passato. Lo dimostrano i dati recenti. Il mercato infatti ha invertito la rotta senza raggiungere di fatto la zona di euforia estrema.
Se ricordate molto spesso su webconomia e sul nostro canale YouTube, abbiamo detto che mancava quella componente euforica dei precedenti cicli.
Basandoti solo su questo indicatore, aspettando un NUPL sopra lo 0,75 avresti perso l’intero massimo del ciclo 2024-2025.
Quindi, come avrai capito, il NUPL è un termometro, non unindicatore di trading.
NUPL e MVRV: come usare il termometro insieme agli altri indicatori
E’ evidente che il NUPL da solo non basta ma va usato insieme ad altri indicatori.
Il primo abbinamento è obbligato: NUPL e MVRV sono lo stesso dato su scale diverse, legati dall’identità NUPL = 1 − 1/MVRV. MVRV 1 equivale a NUPL 0; MVRV 2 a NUPL 0,5; MVRV 4 a NUPL 0,75.
Il MVRV risponde alla domanda “quante volte il mercato vale il suo costo?”, il NUPL a “che percentuale del valore è profitto?”.
La seconda lettura è più intuitiva per ragionare in termini emotivi, ed è il motivo per cui le zone psicologiche sono state costruite proprio sul NUPL. Se segui già il MVRV, il NUPL non aggiunge informazione nuova. Ti offre,però, una mappa delle zone più facile da leggere.
Il secondo abbinamento è col realized price e le basi di costo (cost basis).
Il realized price, 52.661 dollari al 15 agosto 2026, è il livello a cui il NUPL vale esattamente zero. E’ in pratica la linea di galleggiamento del mercato.
Le basi di costo di short-term e long-term holder traducono la stessa logica in livelli operativi, osservabili sul grafico del prezzo.
Possiamo anche abbinarci il Mayer Multiple, che confronta il prezzo con la media mobile a 200 giorni. Oppure il Puell Multiple, che guarda il lato dei miner; il Fear & Greed Index, che misura il sentiment fuori dalla blockchain.
Quando più strumenti convergono sulla stessa lettura, la probabilità che il segnale sia genuino sale. Quando divergono, è il momento di farsi domande.
Trovi tutti questi indicatori, aggiornati ogni giorno, nel nostro Osservatorio On-Chain Bitcoin.
Esempio pratico
Dati del 15 Agosto 206
Prezzo di BTC: 63.050 dollari
NUPL: 0,16
MRV: 1,20
Il prezzo viaggia circa il 20% sopra il realized price di 52.600 dollari. Abbiamo quindi un piccolo margine rispetto alla linea di galleggiamento. Una discesa sotto quel livello porterebbe il NUPL in territorio negativo per la prima volta dal 2022.
A quel punto la domanda giusta non sarebbe “quanto scenderà ancora?”, ma “gli altri indicatori confermano una capitolazione?”.
A questo serve incrociare questi indicatori per avere un potenziale “segnale”.
Approfondimento Capitolazione Bitcoin: i segnali on-chain che dicono se il ciclo è finito
Domande frequenti sul NUPL (FAQ)
In conclusione: come usare il NUPL nelle tue analisi
Abbiamo visto che il NUPL è uno degli indicatori on-chain più semplici da capire.
Misura la cosa che ogni investitore guarda per prima, il profitto sulla carta, sull’intero mercato.
Oggi, il termometro segna 0,36: zona di Ottimismo, mercato in profitto medio del 36%. La storia suggerisce che da queste zone sono partite le ricostruzioni dei cicli passati; la storia, però, non è una garanzia che si ripeta.
Il NUPL del 2026 va collocato in un mercato trasformato dagli ETF spot, con basi di costo che si aggiornano più lentamente e con cicli che tendono a massimi meno euforici. Il modo corretto di usarlo, quindi, non è cercare il numero magico ma monitorare zona e direzione: un conto è uno 0,36 in risalita da 0,1, tutt’altra cosa sarebbe uno 0,36 in caduta da 0,7.
Il consiglio operativo è di usare il NUPL combinato con gli altri indicatori che abbiamo visto. Quando più termometri convergono verso un estremo, la storia dei cicli ha più senso. Quando il NUPL staziona nelle zone intermedie, la sua funzione principale è ricordarti che non sta succedendo niente di estremo, e che il mercato richiede come sempre pazienza.
Osservatorio On-Chain Bitcoin
MVRV, NUPL, basi di costo, hashrate e sentiment: tutti gli indicatori aggiornati automaticamente ogni giorno.
I dati on-chain di questa guida si aggiornano ogni giorno.
Le soglie e le zone citate sono medie storiche e non costituiscono consulenza finanziaria né sollecitazione all’investimento.
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