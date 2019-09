NovaTrades, è una Truffa o fa guadagnare? Opinioni e Recensioni [2019]

Cos’è NovaTrades? Come funziona NovaTrades? Quali sono le recensioni su NovaTrades?

Come giusto che sia, spesso dobbiamo recensire qualche Broker che promette guadagni facili ed immediati. Un autentico specchietto per le allodole, alias, per trader senza alcuna o con poche conoscenze in materia di trading online. E quindi spera di risolvere i propri problemi finanziari con qualche piattaforma miracolosa. Con un sistema magico che però non si sa bene come funzioni realmente.

Di Broker del genere ne abbiamo visti tanti, troppi. Sbugiardati ogni volta. E’ il caso di NovaTrades? Vediamolo di seguito.

NovaTraders cos’è

Cos’è NovaTraders? NovaTrades si pone come una soluzione d’investimento che offre opzioni per la negoziazione di alcuni asset popolari tra cui coppie di valute, azioni, la maggior parte dei principali indici finanziari e materie prime. Con una leva che può arrivare fino a 1:200.

NovaTrades offre 4 tipi di accounti: Mini, bronzo, argento e oro. Tuttavia, non ha specificato le diverse condizioni per ciascuno di essi. Inoltre, con questo broker sono disponibili anche account islamici (senza swap).

NovaTrades come funziona

Come funziona NovaTrades? Novatrades utilizza la piattaforma di trading Metatrader 4 (MT4) e la offre in tutte le sue forme: desktop, web e app mobili.

L’MT4 è il software di trading forex più popolare per la sua facilità d’uso, la creazione di grafici solidi, un’ampia gamma di strategie automatizzate (Expert Advisors), indicatori di analisi tecnica, opzioni di personalizzazione e altro ancora.

Tuttavia, quando si scarica la demo MT4 del broker per testarlo, si finisce per utilizzare la piattaforma di un altro broker: IForex24. A giudicare dalle recensioni degli utenti, questo sembra un broker di truffe che si rivolge principalmente agli investitori italiani.

Lo spread su EUR / USD era fissato a 1,6 pips, il che è una buona offerta, poiché la maggior parte dei broker a spread fisso offre uno spread di 2 pips per questa coppia.

La leva massima disponibile su Novatrades è 1: 200. Questo è un rapporto medio per l’industria del forex che sarà sufficiente per le esigenze della maggior parte degli operatori e non è pericolosamente alto.

Per aprire un conto con Novatrades, è necessario investire almeno $ 250, il che non è molto, tuttavia molti broker fidati richiedono meno. Addirittura, nel caso di IqOption, richiede 10 euro.

Secondo le informazioni sul suo sito Web, Novatrades offre spread fissi a 3 pips su EUR / USD.

Novatrades è probabilmente un market maker, in quanto offre solo spread fissi. Il portafoglio di prodotti Novatrades è piuttosto esteso, includendo molte coppie forex e CFD su azioni, indici e materie prime. Tuttavia, il broker non offre trading di CFD su criptovaluta, nonostante sia pubblicizzato sul loro sito web.

NovaTrades è una truffa?

NovaTrades è gestito da Novatrades ltd., Una società registrata nelle Isole Marshall. I broker Forex incorporati non sono autorizzati né monitorati da alcuna autorità. Fondamentalmente, tali società offshore possono fare ciò che vogliono con i tuoi soldi.

Novatrades è stato segnalato anche dalla Consob. Sul sito dell’autorità vigilante sui mercati finanziari, c’è una segnalazione che intima al portale di porre fine alle proprie attività nel nostro Paese. Questo il passaggio significativo:

“Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito www.novatrades.com, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento”.

E’ possibile leggere il provvedimento completo a questo link.

NovaTrades non è regolamentata neppure dal CySEC, la commissione cipriota considerata la più importante in Europa.

NovaTrades recensioni e opinioni

Quali sono le recensioni su NovaTrades? Quali sono le opinioni su NovaTrades? Leggendo le opinioni e le recensioni, possiamo dire che l’offerta di Novatrades non è niente di speciale nel mondo del forex: trading sul buon vecchio MT4 con spread fissi e livelli di leva ragionevoli.

Ciò traspare da quanto si legge è la preoccupazione per la sua registrazione offshore. I broker offshore non sono affidabili in generale e Novatrades offre una piattaforma fornita da IForex24. Un’altra società registrata nelle Isole Marshall che sembra una pura truffa. Inoltre, il watchdog finanziario italiano CONSOB ha persino emesso un avvertimento ufficiale nei suoi confronti.

Considerando quanto sopra, è meglio invece un broker affidabile e strettamente regolato. Le vediamo di seguito.

