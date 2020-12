Il Nasdaq vola su un nuovo record storico guidato dai big come Tesla

La seconda ondata di contagi da Covid-19 non spaventa le borse, anzi, alimenta il nuovo acuto dell’indice Nasdaq, il cui contratto future, toccando un massimo di poco superiore a 12.612 punti ha fatto registrare l’ennesimo record storico.

Gli acquisti sui titoli tecnologici sono supportati proprio dalle misure restrittive che sono state adottate in alcuni stati USA, come la California, dove i contagi da coronavirus hanno raggiunto i 30 mila casi giornalieri. Il mercato interpreta il lockdown come un fattore positivo per le società dell’alta tecnologia a cui la popolazione è obbligata a rivolgersi per espletare attività essenziali, come lavoro e scuola.

Non si riesce invece a spiegare il volo spiccato da una società come Tesla, che grazie all’ennesimo rialzo ha ritoccato verso l’alto l’ennesimo top storico, portandosi fino alla soglia dei 650 dollari. La performance della società delle auto elettriche da inizio anno sta facendo registrare un +660%.

Tesla adesso capitalizza 600 miliardi di dollari, ovvero quanto vale l’intera capitalizzazione dell’indice Ftse Mib. L’azienda guidata dal fondatore Elon Musk vale la somma della capitalizzazione delle prime sei case automobilistiche al mondo, quindi più di Toyota, Volkswagen, Daimler, General Motors, BMW e Honda messe insieme. Qualcosa di inspiegabile se si pensa che le vendita di Tesla rappresentano soltanto una piccola parte dei ricavi di un qualsiasi gruppo di quelli appena elencati. Un esempio, quindi, di pura speculazione, ma che dal prossimo 21 Dicembre porterà le azioni Tesla far parte dell’indice S&P 500.

Il paniere dei titoli tecnologici è stato anche supportato dalle speranze che una ripresa economica sia sempre più vicina grazie all’imminente distribuzione dei vaccini anti-Covid. La Food and Drugs Administration nei prossimi giorni dovrebbe dare il via libera al farmaco prodotto da Pfizer/BioNTech.

Buone notizie anche sul fronte degli stimoli all’economia USA dopo il forte rallentamento fatto registrare dal saldo dei nuovi occupati nei settori non agricoli statunitensi (Non-Farm Payrolls) nel mese di Novembre. Sembra che i repubblicani siano favorevoli ad un pacchetto di aiuti da poco più di 900 miliardi di dollari, dei quali circa 290 di dollari destinati alle piccole imprese, 180 miliardi a sostegno dei disoccupati ed il resto agli enti locali in difficoltà.

È invece passata in secondo piano la notizia che il governo Trump, alla guida del Paese per qualche altra settimana, prima dell’insediamento del neo eletto presidente Joe Biden, abbia imposto delle sanzioni nei confronti di 14 funzionari cinesi, accusati di essere coinvolti nell’espulsione dei membri dell’opposizione a Hong Kong.

Andamento future indice Nasdaq sul breve-medio periodo

Il quadro tecnico dell’indice Nasdaq è saldamente impostato al rialzo, con le quotazioni del contratto future che stazionano al di sopra delle tre medie mobili di riferimento, a 10-25 e 50 periodi.

Il primo supporto si colloca poso sotto area 12.400 punti, livello su cui passa la media mobile a 10 giorni (la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico giornaliero).

Primo sostegno daily che invece transita sull’EMA 25 (la linea mediana sul grafico), che si colloca in area 12.140 punti.

Allarme rosso soltanto se le quotazioni dovessero perdere la media mobile a 50 giorni (la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico), che si trova in area 11.880 punti, in tal caso possibili ulteriori scivoloni in area 11.200-11.000 punti.

La tenuta dei supporti di brevissimo, invece, potrebbe favorire ulteriori allunghi con target in area 12.800-13.000 punti.

Ottimi suggerimenti per chi vuole fare trading sugli indici di Borsa.

Pattern di Trading Future Indice Nasdaq – Valido da 1 a 5 Giorni

Il pattern di trading rialzista si attiva con close oraria maggiore di 12.617 punti e pronostica i primi due target price in area 12.665 e 12.714 punti; stop loss in caso di discesa sotto 12.540 punti in close orario.

Mantenere o incrementare le operazioni al rialzo in caso di allungo oltre 12.714punti in chiusura oraria o giornaliera, per sfruttare eventuali estensioni al rialzo prima a 12.762 punti e successivamente a 12.792 punti; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto 12.612 punti in chiusura di oraria o di giornata.

Insistere con nuove posizioni rialziste in caso di break-out orario di 12.792 punti, per cercare di prendere profitto in area 12.840 e 12.920 punti, estesa a 13.000 punti; stop loss in caso di ritorno sotto 12.665 punti in chiusura di candela oraria.

Long sulla debolezza in caso di affondo in area 12.138 punti, per sfruttare eventuali rimbalzi in prima battuta a 12.233 punti e in secondo luogo a 12.309 punti, estesi a 12.397 punti; stop loss in caso di ulteriori avvitamenti sotto la soglia dei 11.990 punti in chiusura daily.

Il pattern ribassista, invece, si attiva con chiusura oraria sotto 12.540 punti, e fissa i primi due obiettivi in area 12.492 e 12.462 punti; stop loss in caso di chiusura oraria oltre 12.617 punti.

Mantenere o incrementare le operazioni Short in caso di discesa sotto 12.462 punti in chiusura di candela oraria o giornaliera, per cercare di ricoprirsi in prima battuta a 12.397 punti e successivamente a 12.356 punti; stoppare le operazioni in caso di recupero di quota 12.540 punti in chiusura oraria o daily.

Lecito attivare nuove posizioni corte con chiusura oraria minore di 12.356 punti, per sfruttare eventuali flessioni in area 12.309 e 12.233 punti, estesi a 12.138 punti; stop loss in caso di ritorno sopra 12.462 punti in chiusura oraria.

Short speculativi in caso di estensioni rialziste in area 13.000 punti, in ottica di veloci pull-back prima a 12.920 punti e successivamente a 12.840 punti estesi a 12.690 punti; stop loss in caso di allungo oltre 13.130 punti in chiusura di giornata.