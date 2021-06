N26: conto, cos’è e come funziona, carta Mastercard e opinioni [2021]

N26 è la banca del momento. Con il conto N26 è possibile avere un conto corrente sempre a disposizione, gestire il proprio denaro tramite smartphone ed avere tutto sotto controllo in tempo reale.

Cos’è il conto N26? Come funziona? Vediamo quali sono le caratteristiche principali e le opinioni di clienti e consumatori.

In questo articolo parliamo, come avrete capito, del conto N26. Considerato tra i più moderni in circolazione. Il mercato dei conti correnti online è ormai molto variegato, al punto che scegliere quello giusta diventa complicato. E servono molte informazioni per fare la scelta migliore. Del resto, stiamo sempre parlando dei nostri risparmi.

Dunque, di seguito passeremo al setaccio il conto N26 (clicca qui per saperne di più), per capire se vale la pena attivarlo e se fa per voi.

N26 conto: cos’è

Cos’è il conto N26? Si tratta di una conto online che si differenzia dagli altri per la sua tecnologia peculiare. E’ un conto smart molto adatto per una platea di utenti giovani. Proprio per la sua versatilità, flessibilità e il suo essere a passo coi tempi.

Offre anche una carta appartenente al circuito MasterCard, associata anche ad un conto corrente. Il che la rende ancora più funzionale e dà al titolare la possibilità di poter ricevere bonifici.

Conviene aprire un conto N26?

La carta N26 si caratterizza, oltre che per il suo essere tecnologicamente avanzata, anche per il fatto di esigere dei costi bassi. Ma al contempo, di dare molte opportunità di utilizzo. Tra le poche in questo senso.

E’ stata anche collegata a Google Pay, il che fa sì che può essere utilizzata per i pagamenti tramite gli smartphone che utilizzano il sistema operativo Android di Google. Quindi, circa il 94% dei dispositivi mobili in circolazione. Pagamenti resi in tal modo veloci e sicuri.

Il conto corrente N26 è disponibile in versioni diverse:

Standard

Smart

You

Metal

Ciò che differenzia le tre carte non sono solo i colori, ma anche i limiti e le funzioni. Ad esempio, la versione Nera offre anche l’opportunità di attivare coperture assicurative con la compagnia Allianz.

N26 conto corrente: il funzionamento della app

Come funziona la app del conto N26? Chi la utilizza ne parla in modo entusiasta. Tramite essa, puoi attivare o disattivare i pagamenti online, sbloccare la carta, gestire i limiti di prelievo e di pagamento. E tanto altro ancora.

La app di questa rivoluzionario conto online è utilizzabile sia su Android che su iOS.

La applicazione mobile invia anche notifiche push, per essere sempre aggiornati sui movimenti sulla carta e sul proprio conto.

N26 bonifici

E’ possibile inviare o ricevere bonifici tramite conto N26? Come anticipato, il conto N26 è un vero e proprio conto corrente con codice IBAN, il che permette di inviare e ricevere bonifici facilmente. Avere, quindi, un conto corrente vero e proprio.

Tra l’altro N26 è stata ritenuta una delle banche più sicure in assoluto.

Per attivare subito il tuo conto N26 clicca qui e visita il sito ufficiale.

N26: prelievi, costi e limiti

E’ facile prelevare tramite la carta N26? Certo! Da tutti gli sportelli ATM.

Riguardo i costi dei prelievi, rimandiamo ad un paragrafo successivo riguardante i costi del conto N26.

Con la carta mastercard, riguardo i limiti dei prelievi, invece, è possibile prelevare fino a € 2.500 al giorno. Quindi il monte diventa circa € 75.000 al mese.

Riguardo i limiti di spesa tramite Pos, invece, con questa carta puoi spendere un massimo di € 5.000 ogni giorno. Un limite quindi molto alto rispetto alla media presente sul mercato. Ovviamente, controlla sempre quanto hai sulla carta, onde evitare imbarazzi per mancanza di fondi all’atto dell’acquisto.

Inoltre, occorre badare bene che il limite mensile non è di 150mila euro come si è facili pensare facendo un semplice calcolo (5mila x 30 giorni). Ma è di 20mila euro. Del resto, sareste dei paperoni. E a tal punto difficilmente optereste per questa carta.

Per saperne di più su conto N26 clicca qui e visita il sito ufficiale.

N26 conto è una truffa?

Il conto N26 è una truffa? Assolutamente no. O, quanto meno, la storia di questo conto online ad oggi è molto linda e trasparente. Non sono segnalati casi di truffa. Del resto, anche la carta che offre è collegata al circuito Mastercard, il che è una garanzia.

Meno conosciuta, invece, può essere la Banca N26 che la emette. Conosciuta col nome Number 26 fino a luglio 2016, si tratta di una banca diretta, con sede a Berlino. Essa offre servizi nell’Eurozona, ad eccezione di Cipro e Malta.

N26 fornisce un profilo base gratuito e un carta di debito Mastercard ai suoi clienti. In più i clienti possono richiedere uno scoperto, prodotti di investimento e un conto corrente business.

Nel marzo 2018, N26 Bank ha dichiarato il raggiungimento di 850mila clienti.

N26 Bank come aprire un conto

Come si apre un conto presso la Banca N26? Mediante la compilazione di un form, e si completa con una videochat tramite IDnow, partner di verifica dell’identità. Quindi, tutto digitale, senza la compilazione di scartoffie varie e file da fare in una banca fisica.

Aprire ed attivare un conto con N26 Bank è davvero facile, si parla anche di meno di otto minuti. Stando almeno a quanto dichiarano sul sito.

Sul sito ufficiale troverai tutte le istruzioni necessarie per poter aprire un nuovo conto corrente N26 e richiedere la MasterCard che sarà spedita al proprio indirizzo in tempi molto rapidi. La spedizione parte dalla Germania, ciò quindi fa arrivi nel giro di pochi giorni lavorativi.

N26 conto: per chi è adatto?

Per chi è adatto il conto N26? Abbiamo detto che, per le sue caratteristiche tecnologiche, flessibili e i costi bassi, è molto adatto ai giovani che in genere hanno poche possibilità economiche (del resto, conosciamo quali siano le drammatiche statistiche inerenti alla disoccupazione giovanili. Nonché i contratti da fame di oggi).

Ma a parte loro, è perfetta anche per titolari di partita IVA considerando il fatto che sia intestabile a imprenditori di qualsiasi tipo. Il che la rende preferibile per l’operatività quotidiana della propria attività imprenditoriale.

Potete infatti attivare il conto N26 anche in versione Business.

N26 conto: i costi

Quali sono i costi del conto N26? Per quanto riguarda la quota di emissione della carta, essa è sempre gratuita, a prescindere dal modello scelto.

L’apertura di un conto N26 standard è completamente gratuito, per la versione Smart pagherai € 4,90 al mese. Mentre per la versione metal € 16,90 al mese. Ciò è dovuto al fatto che offrono più servizi.

Riguardo ai prelievi, sono sempre gratuiti. Tranne il caso in cui esso avvenga in una valuta diversa dall’Euro effettuato mediante la carta standard. Per la quale sarà necessaria una commissione dell’1,7%. Nel caso delle carte black e metal, invece, questa commissione non è prevista. Quindi, il prelievo è gratuito anche in caso di operazione in valuta straniera.

Carta N26 attivazione

Come si attiva la carta N26? Una volta arrivata a casa, dovrete seguire le istruzioni fornite nel medesimo plico contenente la stessa.

Per ricevere gratuitamente a casa la carta N26 clicca qui e compila il modulo.

N26 Bank: servizio clienti

Per contattare l’assistenza di N26 puoi telefonare al numero +390694801584 dal lunedì al venerdì (7:00 – 21:00) e il sabato (9:00 – 18:00).

Quindi, la copertura del servizio clienti è estesa nell’arco di tutta la settimana e di tutta la giornata. Pure il sabato, seppur, come prevedibile, per qualche ora in meno.

N26: le domande frequenti (FAQ)

Cos’è N26? N26 è un conto corrente sempre a disposizione. Consente di gestire il proprio denaro tramite smartphone ed avere una carta Mastercard. N26 è sicura? Si tratta di una Banca con sede in Germania che offre un conto corrente molto sicuro. E’ possibile gestire in tutta sicurezza il proprio conto tramite app e tenere tutto sotto controllo in maniera facile e veloce. Quanto costa prelevare con N26? Il prelievo su N26 è sempre gratuito in Euro. Per le altre valute bisogna controllare nel proprio piano del conto se ci sono eventuali costi. E’ comunque uno dei conti online più convenienti in assoluto.

N26: opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni riguardo il conto N26? Le opinioni su questo conto sono tutte molto buone. Si lascia preferire per i suoi costi esigui e la sua flessibilità. Nonché per la sua app molto funzionale.

Quali sono le recensioni su N26? Anche le recensioni del conto N26 da parte degli addetti ai lavori sono molto buone.

Per attivare il conto N26 vai qui e fai la tua richiesta. è gratis!