MVRV Ratio: cos’è, come si calcola e come usarlo per capire i cicli di Bitcoin

Cos'è l'MVRV Ratio di Bitcoin, come si calcola e come leggere le sue zone storiche per capire i cicli. Con grafico aggiornato ogni giorno.

ℹ️ In sintesi L’MVRV confronta il valore di mercato di Bitcoin con il prezzo medio a cui le monete sono state comprate: misura il profitto non realizzato dell’intero mercato.

Sotto 1 il mercato è mediamente in perdita: è successo cinque volte in quindici anni, sempre vicino ai minimi di ciclo. Sopra 3 sono arrivati tutti i massimi.

Il 15 agosto 2026 l’MVRV vale 1,20, zona neutrale: prezzo a 63.053 $, realized price a 52.661 $. È un termometro del mercato, non un segnale operativo. Immagina di poter chiedere a ogni singolo possessore di Bitcoin quanto ha pagato le sue monete, e di confrontare quel prezzo con la quotazione di oggi. Praticamente sapresti in ogni istante se il mercato è complessivamente in guadagno o in perdita, e di quanto. Sembra un esperimento, e invece la blockchain lo rende un calcolo concreto. Ogni movimento di ogni moneta resta registrato per sempre, con data e prezzo. Il risultato di questo calcolo è l’MVRV Ratio, che sta per di Market Value to Realized Value. E’ uno degli indicatori on-chain più citati quando si parla di cicli di Bitcoin. Il motivo di tanta attenzione sta nei numeri. Dal 2011 a oggi l’MVRV bitcoin è sceso sotto quota 1 soltanto cinque volte: fine 2011, gennaio 2015, dicembre 2018, marzo 2020 e novembre 2022. Tutte e cinque le occasioni coincidono con i grandi minimi di ciclo. All’estremo opposto, i massimi del 2013, del 2017 e del 2021 sono arrivati con l’indicatore sopra quota 3. Una regolarità del genere non garantisce nulla sul futuro, ma spiega perché chi studia i cicli di Bitcoin parte quasi sempre da qui.

In questa guida cerco di spiegare cos’è l’MVRV, come si calcola e cosa dice oggi. Partiremo dalla differenza tra market value e realized value, che è il cuore del calcolo, per poi leggere le quattro zone storiche, ripercorrere i cicli passati, pesare i limiti e capire come combinare l’indicatore con NUPL, basi di costo e sentiment.

Il grafico che trovi più sotto è collegato all’Osservatorio on-chain di WebEconomia e si aggiorna ogni giorno con i dati di Bitcoin Research Kit. Consultalo quindi per maggiori dati.

Chiariamo subito un concetto. L’MVRV è un termometro, un indicatotre, e i termometri non servono a fare previsioni. Misura semplicemente quanto il mercato è in profitto, non cosa farà domani il prezzo.

Cos’è l’MVRV Ratio e cosa misura davvero

MVRV sta per Market Value to Realized Value. Si tratta deol rapporto tra la capitalizzazione di mercato di Bitcoin e la sua realized cap.

La prima è il valore che vedi ovunque, prezzo attuale moltiplicato per le monete in circolazione. Trovi questo dato su siti come Coinmarketcap o Coingecko.

La seconda è la grandezza su cui si regge tutta l’analisi on-chain. Cioè valorizza ogni moneta al prezzo del suo ultimo movimento sulla blockchain, cioè al prezzo a cui è stata comprata o spostata l’ultima volta.

Approfondimento Come funziona una blockchain

Market value e realized value

Facciamo un esempio. Se una moneta è stata mossa l’ultima volta nel 2020, quando Bitcoin valeva 9.000 dollari, quella moneta pesa 9.000 dollari nella realized cap, qualunque sia il prezzo di oggi.

La realized cap è quindi una stima del costo di carico complessivo del mercato, cioè la somma di quanto i possessori hanno pagato le loro monete, ricostruita dai dati pubblici della blockchain.

L’idea arriva dagli analisti di Coin Metrics, che l’hanno proposta nel 2018. Nell’Ottobre dello stesso anno Murad Mahmudov e David Puell l’hanno messa a rapporto con la capitalizzazione di mercato, creando l’MVRV Ratio.

Dividi la realized cap per il numero di monete in circolazione e ottieni il realized price, il prezzo medio di carico dell’intero mercato.

Ad agosto 2026, ad esempio, il realized price di Bitcoin era di 52.661 dollari, contro una quotazione di 63.053. Cioè il possessore medio era in profitto di circa il 20%.

La formula, spiegata con i numeri di oggi

La formula è semplice: MVRV = market cap / realized cap.

Con una capitalizzazione di mercato di circa 1.245 miliardi di dollari e una realized cap di circa 1.040 miliardi, il rapporto vale 1,20. Allo stesso numero arrivi dividendo il prezzo per il realized price: 63.053 diviso 52.661 fa appunto 1,20

(dati del 15 agosto 2026, fonte Bitcoin Research Kit).

MVRV = Market cap Realized cap Oggi: prezzo 78.691 $ / realized price 53.987 $ = MVRV 1,45 (dato del 1 Novembre 2026, aggiornato ogni giorno)

(qui il grafico live, aggiornato ogni giorno)

MVRV Ratio Market cap / realized cap: quanto è in profitto il mercato 6M 1A 2A Tutto



Un MVRV di 2 significa che il mercato vale il doppio di quanto è stato pagato: profitto medio non realizzato del 100%. Un MVRV di 0,8 racconta il contrario, una perdita media del 20%. È la stessa informazione che ricavi confrontando il valore del tuo portafoglio con quanto lo hai pagato, applicata però a tutte le monete esistenti.

MVRV Z-Score e le varianti per holder

Del rapporto esistono alcune varianti. La più nota è l’MVRV Z-Score, che serve a confrontare cicli lontani tra loro: invece di dividere le due grandezze, ne misura la distanza in unità di volatilità, secondo la formula (market value − realized value) / deviazione standard del market value.

Un MVRV di 3 nel 2013 e uno nel 2021 hanno pesi molto diversi; lo Z-Score riporta tutto su una scala comparabile. La fascia alta della scala ha coinciso con i massimi di ciclo, la discesa verso lo zero con le fasi di capitolazione.

Glassnode calcola anche l’MVRV separato per coorti di età: STH-MVRV per le monete mosse da meno di 155 giorni, LTH-MVRV per quelle ferme da più tempo.

La distinzione è utile perché i comportamenti sono diversi. Infatti gli short-term holder comprano vicino al prezzo corrente e reagiscono in fretta, i long-term holder hanno basi di costo lontane e vendono di rado.

Ne abbiamo parlato nella guida della serie dedicata alle basi di costo.

Dove trovare i dati e come rifare il calcolo

Un chiarimento sulle fonti, prima di andare avanti. Le definizioni e la metodologia di questa guida seguono la documentazione di Glassnode, che ha reso popolare l’indicatore.

I numeri citati e il grafico arrivano invece da Bitcoin Research Kit, un progetto open source che ricalcola le metriche on-chain da un nodo Bitcoin completo e le pubblica gratuitamente.

Puoi fare anche da solo il calcolo. Prendi la capitalizzazione di mercato da un aggregatore di prezzi, la realized cap da una piattaforma di analisi on-chain, e dividi.

La verifica con il realized price è ancora più rapida. Se due piattaforme ti danno numeri leggermente diversi, la causa è quasi sempre una diversa stima delle monete in circolazione o dei filtri sulle transazioni interne degli exchange.

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Come si legge: le zone storiche

Il valore puntuale dell’MVRV conta meno della zona in cui si trova. Quindici anni di storia hanno disegnato quattro fasce che si sono ripetute a ogni ciclo.

I confini sono rimasti stabili: intorno a 1, a 2,4 e a 3. Quando il profitto medio non realizzato cresce, cresce anche l’incentivo collettivo a incassarlo, e la pressione in vendita prima o poi ferma il rialzo.

Quando il mercato scende sotto il proprio prezzo di carico accade l’opposto: chi vende lo fa in perdita, la resa si esaurisce e le monete passano nelle mani di chi compra a sconto.

In questa tabella puoi vedere le quattro zone, il loro significato e le date in cui sono state toccate, così puoi farti una idea della situazione attuale.

MVRV Zona Cosa significa Quando è successo < 1,0 Accumulo Il mercato è mediamente sotto il prezzo di carico: chi vende, vende in perdita. Fine 2011, gen 2015, dic 2018, mar 2020, nov 2022 (minimo a 0,75) 1,0 – 2,4 Neutrale Profitti moderati, mercato in equilibrio: è la zona in cui Bitcoin passa la maggior parte del tempo. Le lunghe fasi intermedie di ogni ciclo; 15 agosto 2026: 1,20 2,4 – 3,0 Surriscaldamento Profitti latenti elevati: cresce l’incentivo a vendere. Feb 2021, ott 2021, mar 2024 > 3,0 Euforia Estremi storici: tutti i massimi di ciclo sono caduti in questa zona. Apr 2013, dic 2017 (~4,7), apr 2021

Le quattro zone storiche dell’MVRV. Le soglie sono medie ricavate dai cicli 2011-2024, non livelli garantiti. Fonte: elaborazione WebEconomia su dati Bitcoin Research Kit (bitview.space).

Il 15 agosto 2026 l’MVRV valeva 1,20 e stava nella zona neutrale, più vicino al confine dell’accumulo che a quello del surriscaldamento. a Novembre col crollo delle big tech, il prezzo di BTC è sceso sotto 80.000$ e siamo in fase di surriscaldamento.

Bitcoin 75.264,55 $ -0,93% (24h) Capitalizzazione 1,51T $ Volume 24h 28,83B $ In circolazione 20,1M BTC Offerta massima 21,0M BTC 1H -0,3% 24H -0,9% 7G -2,6% 30G -8,9%

Il mercato era mediamente in profitto del 20%: una condizione tiepida, lontana sia dalla resa dei minimi sia dall’avidità dei massimi. Per riferimento, la documentazione di Glassnode indica in 3,5 la soglia storica di allarme, il livello che nei cicli passati ha marcato l’ingresso nella fase più avanzata del rialzo.

Due precisazioni prima di andare avanti. Le soglie non sono valori assoluti che bisogna prendere per oro colato, ma medie storiche che ogni ciclo ha toccato con tempi e profondità diverse.

E ricorda che l’MVRV può restare in una zona estrema per mesi. E’ già successo in passato. Nella seconda metà del 2017 rimase a lungo sopra quota 3, e chi avesse venduto al primo ingresso in zona euforia avrebbe rinunciato a gran parte del rialzo.

Cosa ha detto l’MVRV nei cicli passati

La teoria si capisce meglio guardando come l’indicatore si è comportato quando contava davvero. Ripercorriamoli con date e valori.

2011-2018: i primi minimi sotto 1 e il picco del 2017

Il primo segnale utile arriva a fine 2011, quando il crollo da 31 a circa 2 dollari porta l’MVRV sotto quota 1: il mercato nel suo complesso vale meno di quanto ha pagato.

Il copione si ripete a Gennaio 2015, dopo il collasso di Mt. Gox, e a Dicembre 2018, quando la bolla delle ICO finisce di sgonfiarsi.

In mezzo, gli eccessi. Nell’Aprile 2013 l’MVRV supera quota 3 per la prima volta, e nel dicembre 2017 tocca circa 4,7, il valore più alto mai registrato in corrispondenza di un massimo di ciclo.

Pochi giorni dopo inizia un ribasso che cancellerà oltre l’80% del prezzo.

2020-2022: doppio massimo e capitolazione a 0,75

Il minimo pandemico di Marzo 2020 riporta per qualche giorno l’MVRV sotto quota 1: quinta e finora ultima visita alla zona di accumulo.

Il rialzo successivo produce un doppio massimo. A febbraio 2021 l’indicatore entra in surriscaldamento e ad aprile supera quota 3, in coincidenza con il primo picco sopra 60.000 dollari.

A ottobre 2021 il prezzo segna un nuovo record, ma l’MVRV si ferma sotto il picco di aprile. Il mercato sta pagando le monete a prezzi sempre più alti e il profitto medio si comprime.

Nei cicli precedenti una compressione simile del profitto medio ha coinciso con la fase matura del rialzo. Il 2022 fa il resto: tra il crollo di Terra-Luna e il fallimento di FTX, a Novembre l’MVRV affonda fino a 0,75. Il mercato è mediamente in perdita del 25%, ed è lì che il ciclo tocca il fondo.

2024-2026: il ciclo senza euforia

Il ciclo più recente ha un profilo diverso, e l’infografica qui sotto lo mostra bene. Il debutto degli ETF spot americani cambia la struttura del mercato.

A Marzo 2024, con il nuovo massimo storico appena registrato, l’MVRV tocca 2,79: surriscaldamento pieno, ma niente zona euforia.

Il secondo picco arriva a Novembre 2024, a quota 2,75, di nuovo sotto la soglia di 3. Da lì comincia una lunga discesa. Per tutto il 2025 l’indicatore scivola dalla fascia 2,4 verso 1,5, con un massimo locale a 2,42 in luglio e un autunno in progressivo calo, fino a chiudere l’anno intorno a 1,55.

Il 2026 peggiora ancora la situazione. A fine Gennaio rompe quota 1,4, a febbraio scende sotto 1,25 e a giugno tocca 1,10, a ridosso della zona di accumulo. Il rimbalzo delle ultime settimane lo ha riportato a 1,20.



Infografica 1 — L’MVRV Ratio di Bitcoin dal maggio 2023 al 15 agosto 2026, con le fasce di accumulo (sotto 1) e surriscaldamento (sopra 2,4).

La serie storica ci racconta anche una tendenza di lungo periodo. I massimi di ciclo dell’MVRV si abbassano di ciclo in ciclo, dal 4,7 del 2017 al valore poco sopra 3 del 2021, fino al 2,79 del 2024.

Man mano che il mercato cresce e diventa più istituzionale, servono capitali sempre più grandi per portarlo tutto in profitto estremo. È uno dei motivi per cui le soglie storiche inquadrate nel contesto attuale di mercato.

I limiti dell’indicatore

Il primo limite è strutturale: l’MVRV è una media, e come tutte le medie nasconde le differenze. Un MVRV di 1,20 può descrivere un mercato in cui quasi tutti sono in lieve profitto, oppure uno in cui i long-term holder hanno guadagni enormi mentre chi ha comprato nell’ultimo anno è pesantemente in perdita. La media non distingue le due cose, per questo esistono le varianti STH e LTH.

Il secondo limite riguarda le monete perse. Milioni di bitcoin (le stime più citate parlano di 3-4 milioni) sono fermi da oltre un decennio, con basi di costo di pochi dollari o di centesimi. Queste monete non torneranno sul mercato, ma nella realized cap pesano quasi zero. Abbassano il denominatore del rapporto e spingono l’MVRV verso l’alto. Pensiamo ad esempio ai portafogli di Satoshi che non sono mai stati toccati.

Il terzo limite è nuovo di questo ciclo: gli ETF spot. Le monete comprate dagli ETF finiscono in custodia e si muovono raramente on-chain. Questo significa che una parte crescente della domanda sfugge ai dati della blockchain.

La realized cap resta un’ottima stima, ma un po’ meno rappresentativa del mercato reale rispetto a dieci anni fa.

Infine, il limite più importante: l’MVRV misura il contesto, mentre i tempi li decide il mercato. Può restare in zona estrema per mesi, e le soglie che hanno funzionato in passato non è detto che siano valide la prossima volta.

MVRV, NUPL e le basi di costo: come usarli insieme

L’MVRV dà il quadro d’insieme, ma il quadro diventa affidabile solo con la conferma di altri strumenti. L’indicatore più correlato è il NUPL, il profitto/perdita netto non realizzato.

Da un punto di vista matematico è una trasformazione dell’MVRV (NUPL = 1 − 1/MVRV), cioè la stessa informazione espressa in percentuale. Con MVRV a 1,20 il NUPL vale circa 0,16: il 16% della capitalizzazione è profitto non ancora incassato. Se i due indicatori raccontassero storie diverse, sapresti che qualcosa nei dati non torna.

Approfondimento NUPL: la guida al Net Unrealized Profit/Loss

Le basi di costo (Cost basis) aggiungono i livelli operativi. Il realized price complessivo (52.661 dollari il 15 agosto 2026) è il prezzo medio di carico del mercato. Quando la quotazione lo avvicina, l’MVRV si avvicina a 1.

Le basi di costo di short-term e long-term holder delimitano le fasi del ciclo. Nei mercati rialzisti il prezzo tende a restare sopra la base di costo degli STH, e la sua perdita è spesso il primo segnale di inversione. Il Mayer Multiple fa la controprova lato prezzo: cioè confronta la quotazione con la media mobile a 200 giorni. Il Puell Multiple guarda invece il ciclo dai ricavi dei miner. Il Fear & Greed Index, infine, aggiunge il termometro del sentiment.

Approfondimento Bitcoin realized price e basi di costo STH/LTH: come funzionano

Il metodo corretto è cercare la confluenza. Un MVRV in zona di accumulo pesa molto di più se nello stesso momento il NUPL è in capitolazione, il prezzo è sotto la base di costo degli STH e il sentiment è in paura estrema. I segnali isolati capitano di continuo; le confluenze sono rare, e sono quelle che hanno marcato i veri estremi di ciclo.

Il novembre 2022 resta l’esempio più chiaro. MVRV a 0,75, cioè mercato in perdita media del 25%; NUPL in territorio negativo. Prezzo sotto tutte le principali basi di costo; Fear & Greed inchiodato sulla paura estrema da settimane.

Nessuno di questi segnali, da solo, indicava il minimo con precisione.

La loro somma descriveva però una condizione vista solo in prossimità dei grandi minimi, e il minimo di quel ciclo arrivò proprio in quelle settimane, a 15.500 dollari. È così che gli indicatori on-chain vanno usati. Non a caccia del giorno esatto, ma per riconoscere le condizioni di fondo.



Domande frequenti

Un MVRV alto significa che devo vendere? No. Indica che il profitto medio non realizzato è storicamente elevato e che cresce la probabilità di prese di profitto. Nei cicli passati l’MVRV è rimasto sopra quota 3 anche per mesi prima dei massimi. Serve a misurare il rischio, non a dirti quando uscire. Dove trovi l’MVRV aggiornato ogni giorno? Nell’Osservatorio on-chain Bitcoin di WebEconomia [LINK], insieme a NUPL, basi di costo, hashrate e Fear & Greed. Il grafico in questa pagina è lo stesso dell’osservatorio e si aggiorna ogni mattina con i dati di Bitcoin Research Kit. L’MVRV funziona anche per Ethereum e le altre criptovalute? Il calcolo si può replicare su ogni blockchain con dati pubblici, e diverse piattaforme lo pubblicano anche per Ethereum. Le soglie storiche di questa guida valgono però solo per Bitcoin: ogni asset ha la sua storia e i suoi estremi.

Conclusioni

L’MVRV Ratio risponde a una domanda che nessun indicatore di prezzo può affrontare: quanto è in profitto, in media, chi possiede Bitcoin?

Quello che l’MVRV ti dà è un contesto che il grafico dei prezzi non contiene. Il prezzo dice dove sei, mentre l’MVRV dice quanto è sostenibile restarci, perché misura l’incentivo collettivo a vendere.

Cinque discese sotto quota 1 in quindici anni, cinque minimi di ciclo. Tutti i massimi sopra quota 3 fino al 2021, e un ciclo 2024-2026 che si è fermato a 2,79, a conferma della tendenza dei massimi decrescenti. Sono pattern, infatti la storia dell’indicatore si basa su pochi cicli e il mercato cambia struttura. Anche gli ETF,ad esempio. hanno già spostato una parte degli scambi fuori dalla blockchain.

L’MVRV è una lente sul comportamento collettivo del mercato. Il modo giusto di usarlo, lo hai visto, è dentro un processo: la zona MVRV come punto di partenza, il NUPL come conferma, le basi di costo come livelli concreti, il sentiment come contrappeso emotivo.

Il grafico in questa pagina si aggiorna ogni giorno con i dati di Bitcoin Research Kit: torna a controllarlo quando il mercato accelera, in una direzione o nell’altra, e confronta la zona in cui si trova con quello che leggi nei titoli.

La prossima soglia da sorvegliare è quota 1: sotto, per la sesta volta in quindici anni, il mercato tornerebbe in perdita media. Sopra 2,4 tornerebbe invece il surriscaldamento.

Osservatorio On-Chain Bitcoin MVRV, NUPL, basi di costo, hashrate e sentiment: tutti gli indicatori aggiornati automaticamente ogni giorno. Vai all'osservatorio →