MSCI cancella Strategy dagli indici MSCI World

MSCI esclude Strategy dagli indici MSCI globali dal 30 novembre: cosa cambia per gli ETF MSCI World e per l’esposizione indiretta a Bitcoin.

Strategy, la società di Michael Saylor che ha in bilancio più Bitcoin di qualsiasi altra azienda quotata, sarà esclusa dagli indici di MSCI.

Era una notizia che era nell’aria e la conferma è proprio ieri sera. MSCI ha pubblicato i risultati della revisione di Novembre quando da noi erano già passate le 23. L’uscita vera e propria arriverà alla chiusura dei mercati di lunedì 30 novembre 2026. E’ il il termine entro cui i fondi ETF dovranno vendere le azioni.

Per verificarlo puoi andare sul sito di MSCI. L’azione ordinaria di Strategy compare con ticker “STRATEGY A” fra le cancellazioni dell’indice MSCI USA. Come saprai, chi esce dal MSCI USA è fuori anche dal MSCI World e dal MSCI ACWI.

È la prima volta che MSCI applica il nuovo filtro sulle società “non operative”. In cosa consiste? In pratica in tutte quelle aziende che non producono nulla di fisico ma fanno soltanto attività finanziarie. Con Strategy escono anche la giapponese Metaplanet, l’americana Upexi, la britannica Yellow Cake, e la britannica Agronomics. Non è finita qui perchè altre 19 aziende sono sotto osservazione.

Che significa tutto ciò? Che se nel tuo portafoglio c’era un ETF su Msci World, avevi una piccola esposizione anche su Bitcoin poichè Strategy è ad oggi uno dei più grandi holder di BTC. Questo senza aver scelto direttamente di investire in Bitcoin.

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Quali società escono dall’indice MSCI World

Nel comunicato leggiamo che 13 titoli entrano nel MSCI ACWI e 100 escono, mentre nell’indice MSCI World entrano soltanto Moderna e Aritzia. Tutte le modifiche scattano alla chiusura del 30 novembre 2026.

In tarda serata è arrivato poi un annuncio a parte, con l’elenco finale dei titoli colpiti dalla nuova regola sulle società non operative. Il documento ufficiale di MSCI indica sei titoli, eccoli:

Strategy , americana, oggi nel segmento Large Cap;

, americana, oggi nel segmento Large Cap; Yellow Cake , britannica, Small Cap;

, britannica, Small Cap; Metaplanet , giapponese, Small Cap;

, giapponese, Small Cap; Skel Fjarfestingafelag , islandese, Small Cap;

, islandese, Small Cap; Agronomics , britannica, Micro Cap;

, britannica, Micro Cap; Upexi, americana, Micro Cap.

Nella stessa tabella altre ci sono altre 19 aziende indicate in uno stato “on Watchlist”, cioè restano sotto osservazione. C’è ad esempio SharpLink, che ha in cassa ETH, e diversi altri nomi legati alle criptovalute come TON Strategy, Sui Group Holdings, Solana Company, DeFi Dev Corp e la francese Capital B. Insomma le crypto sembrano essere considerate troppo rischiose per MSCI.

Approfondimento Migliori ETF MSCI World 2026: elenco aggiornato

Strategy pesa molto più delle altre società. Se spulciamo i dati di MSCI a fine Ottobre 2026 leggiamo una capitalizzazione di oltre 40 miliardi $ ed un flottante, cioè il valore delle azioni disponibili sul mercato, di circa 37,3 miliardi di dollari. Per capirci, le altre cinque società cancellate, sommate, non arrivano a 3 miliardi. Qui abbiamo fatto un rapido calcolo.

Capitalizzazione flottante delle sei società cancellate da MSCI per il filtro sulle società non operative, al 20 ottobre 2026. Fonte: MSCI.

Se facciamo il conto sui dati MSCI, Strategy da sola vale circa il 93% della capitalizzazione flottante in uscita.

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Come funziona il filtro sulle società non operative

Nel nuovo criterio la parola Bitcoin non compare ma è come se ci fosse. Secondo Bitcoin Magazine la soglia è che gli attivi operativi siano almeno il 50% degli attivi totali. Chi resta sotto passa a un secondo esame, cinque indicatori di bilancio che valgono per qualsiasi settore. Se ad esempio ne fallisce quattro o più, il titolo non può stare negli indici MSCI Global Investable Market.

Per evitare continui entra ed esci c’è un margine di tolleranza. Una società che è già all’interno gli indici viene eliminata solo se fallisce il filtro in entrambi gli ultimi due esercizi annuali. Quindi danno un pò di tempo a disposizione.

Una società esterna, al contrario, resta fuori anche se solo uno dei due va male. L’elenco finale si basa sui bilanci pubblicati al 30 settembre 2026.

La decisione arriva dopo quasi un anno di discussioni. A fine 2025 MSCI aveva proposto di escludere le società con criptovalute pari ad almeno il 50% degli attivi.

A Gennaio poi ci aveva ripensato, ma intanto aveva messo in campo misure provvisorie, come il blocco degli aumenti del numero di azioni conteggiato negli indici.

Ad Agosto 2026 è partita una consultazione più ampia sulle società non operative ed è arrivata la mazzata finale. Il 15 Ottobre, infatti, MSCI ha adottato la nuova metodologia “con piccole modifiche” e ha chiuso le misure provvisorie.

Quante azioni dovranno vendere i fondi passivi?

Un fondo che replica un indice MSCI deve acquistare i titoli dell’indice. Per questo motivo, un ETF venderà le azioni cancellate entro la chiusura del 30 novembre.

La stima che gira di più è quella fatta da JPMorgan. Un anno fa, gli analisti della banca parlavano di circa 2,8 miliardi $ di vendite su Strategy, che potevano diventare 11,6 miliardi $ se anche altri fornitori di indici avessero seguito MSCI. Quel calcolo era stato fatto sulla prima proposta di MSCI, quella sulle criptovalute, e non sul filtro adottato a ottobre.

Strategy ha fatto i suoi conti. I fondi legati agli indici MSCI hanno circa 13 milioni di azioni, il 3,1% delle azioni ordinarie in circolazione, meno di quanto si scambia in un giorno. Ai prezzi di oggi, valgono circa 1,6 miliardi $.

Ecco come sta andando il titolo:

Strategy Andamento prezzo

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Cosa ne pensano Strategy e Michael Saylor?

Strategy ha contestato la proposta già durante la consultazione. Nella lettera di fine Agosto, firmata da Michael Saylor, ha definito il filtro discriminatorio, arbitrario e sbagliato, e ha chiesto a MSCI di ritirarlo. Per Strategy era il vecchio tentativo di escludere le società con tesoreria in criptovalute, presentato sotto un altro nome. Insomma una scusa per escluderla.

Nella stessa lettera la società scriveva che l’esclusione non avrebbe avuto impatto sul core business di Strategy, mentre avrebbe rovinato la reputazione di MSCI come fornitore di indici neutrale.

Strategy ricorda anche che registra la tesoreria in Bitcoin come segmento operativo, secondo i principi contabili americani (US GAAP). Insomma Saylor non l’ha presa bene.

Strategy aveva già messo in conto l’esclusione nei risultati del terzo trimestre. Ricordiamo che uscire dagli indici non obbliga Strategy a vendere Bitcoin come sostengono alcuni. E il titolo rimane comunque quotato al Nasdaq.

C’è per un ma e consiste nel meccanismo di acquisto delle azioni. Strategy, infatti, compra bitcoin vendendo nuove azioni, e se i fondi passivi smettono di comprarle questo meccanismo può incepparsi.

Cosa cambia per chi ha un ETF MSCI World

Se hai un ETF sul MSCI World o sul MSCI ACWI, per te non cambia niente.. Il fondo segue l’indice e venderà le azioni Strategy per conto suo.

Dal tuo portafoglio esce una piccola esposizione indiretta a Bitcoin che di fatto non avevi scelto. Strategy era negli ETF globali perché era nell’indice, e nell’indice c’era per le sue dimensioni. Nulla di legato a Bitcoin quindi.o.

Con l’annuncio dell’11 novembre MSCI chiude una partita aperta. Strategy lascia il MSCI USA, il MSCI World e il MSCI ACWI, insieme ad altre cinque società giudicate non operative.

E ora sta al mercato farci capire se questo cambio sarà decisivo per Strategy e se continuerà a raccogliere fondi come ha fatto fino ad ora. Una vicenda che può diventare importante anche per Bitcoin stesso, comunque legato strettamente al destino di Strategy.