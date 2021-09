Morningstar truffa o funziona? Opinioni e Recensioni [2021]

Cos’è Morningstar e come funziona Morningstar è una truffa o funziona?

Se ti stai ponendo queste domande, vuol dire che hai sentito parlare di Morningstar. Una piattaforma che fornisce servizi finanziari fin dal 1984. In questo articolo forniamo una recensione su questa piattaforma, per capire se conviene utilizzarla o meno.

Morningstar cos’è

Cos’è Morningstar? Morningstar è il servizio perfetto se credi nell’investimento fondamentale / di valore. Tuttavia, è bene sapere che il sito non fornisce grafici tecnici. Quindi non è possibile guardare lo storico di un asset. Dunque, è sconsigliato per i cosiddetti “chartist”.

Morningstar si occupa principalmente di un’allocazione patrimoniale adeguata, di veicoli di investimento a basso costo e di investimenti che generano rendimenti costanti. Morningstar ha anche una versione Premium che fornisce questi servizi aggiuntivi:

Tesi di investimento: Analisi di azioni, fondi comuni di investimento e ETF. Indica pro e contro per qualsiasi investimento (chiamano “Bulls and Bears”)

Crescita di $ 10k nel tempo – In che modo l’investimento ha funzionato in termini reali che ti consente di fare confronti con altri investimenti

Screener di azioni e fondi comuni di investimento – Trova investimenti tramite centinaia di punti dati chiave

I rendimenti annuali (con dividendi inclusi)

Il confronto delle prestazioni di una categoria di riferimento

Rapporti degli analisti attuabili (oltre 2.000 fondi, ETF e titoli)

Allocazione di fondi comuni di investimento in specifiche categorie e titoli di investimento

Se un titolo ha dividendi, il pagamento ammonta nel tempo

Le commissioni annuali per possedere un ETF o un fondo comune di investimento. Un aspetto importante spesso mancante in altre piattaforme. In genere più basso è il costo, migliori sono le probabilità di incontrare o battere l’indice comparativo

Il loro strumento radiografico non è secondo a nessuno e ti assicura di non essere eccessivamente allocato in uno specifico settore, paese o stock

I loro screeners gratuiti e premium. Offre un metodo rapido per restringere la selezione di un titolo o di un fondo comune di investimento

Cost Analyzer. E’ anche un ottimo strumento per aiutare a scegliere un ETF / fondo comune di investimento rispetto ad un altro

Morningstar: riepilogo

Tra le alternative vi segnaliamo un elenco delle migliori piattaforme di trading, sono tutte regolamentate ed offrono un ottima alternativa a Morningstar per investire sui mercati:

I servizi di Morningstar

La piattaforma fornisce ricerche e rating indipendenti realizzati da un centinaio di analisti professionisti provenienti da tutto il Mondo, al fine di aiutare gli utenti a valutare per bene i propri investimenti e realizzare un ottimale portafoglio.

Le analisi di Morningstar poggiano su 3 pilastri chiave:

persone processo società di gestione

Si tratta comunque di un servizio Premium.

Analyst rating di Morningstar

Cerchiamo di capirne di più su questo servizio. Il Morningstar Analyst Rating™ esprime un’analisi previsiva di Morningstar su un fondo.

Ogni rating è espresso in stelle (proprio come si giudica un film o gli Hotel) e si tratta di una valutazione quantitativa dei risultati passati di un fondo.

Questa la scala di valutazione del Morningstar Analyst Rating™:

Gold

Silver

Bronze

Ci sono poi una valutazione Neutrale e una Negativa per quegli investimenti senza infamia e senza lode e per quei fondi che invece stanno sotto-performando. Quindi i gradi di valutazione sono in totale 5.

Alla luce di ciò, i fondi che hanno ricevuto un rating Gold, Silver o Bronze, sono prodotti che, in misura diversa, sono quelli che sovra-performeranno i concorrenti.

Il Morningstar Sustainability Rating™ per i fondi prende in considerazione 3 fattori di rischio:

ambientali

sociali

di governance (ESG)

L’Analyst Rating è presente nelle schede dei fondi e costituisce un filtro in molti strumenti di ricerca. Devi selezionare l’icona di un rating per visualizzare la sintesi del report

Ecco altre sotto-categorie di servizi di Morningstar:

Morningstar OfficeSM e Morningstar DirectSM

Ottieni l’accesso ai rating di sostenibilità, coinvolgimento dei prodotti e metriche sul carbonio nell’ufficio Morningstar e Morningstar Direct. I dati ESG possono aiutare i consulenti e i gestori patrimoniali a scegliere fondi adatti ed eseguire ricerche sui titoli. Può anche aiutare i gestori patrimoniali a costruire prodotti sostenibili e valutare i loro concorrenti.

Servizi di selezione dei manager Morningstar

Collabora con il pluripremiato team di selezione dei gestori globali di Morningstar per creare un elenco personalizzato di fondi ed ETF idonei, ben posizionati per provocare un cambiamento positivo nelle questioni ambientali, sociali o di governance e soddisfare le aspettative di investimento sostenibile degli investitori finali.

Indici Morningstar

Scopri come creare prodotti distinti in base ai nostri indici di sostenibilità. Aiuta gli investitori a compiere passi verso gli investimenti con un impatto ambientale, sociale o di governance positivo.

Gli elementi essenziali di Morningstar

Utilizza la nostra ricerca ESG e le valutazioni di sostenibilità per inviare il messaggio giusto agli investitori sui fondi della tua azienda.

Portafogli gestiti da Morningstar



Aiuta i tuoi clienti a investire online in un futuro sostenibile con i portafogli ESG di Morningstar Investment Management, che combinano l’approccio di asset allocation basato sulla valutazione con fondi comuni di investimento ed ETF azionari incentrati sui criteri ESG.

Conviene usare Morningstar

Il servizio è sicuramente molto utile, in quanto accompagna l’investitore nelle sue delicate scelte finali di investimento.

E’ anche vero, però, che è opinione diffusa tra chi lo usa che è altamente professionale e quindi poco consigliato per i trader alle prime armi. I quali, potrebbero trovare difficile utilizzarlo.

Morningstar conviene?

Oltre alla questione della complessità, è molto importante anche conoscere i costi del servizio per capire se possiamo effettivamente permettercelo.

Infatti, per accedere a contenuti esclusivi, report e altro materiale riservato Morningstar richiede la sottoscrizione di un abbonamento Premium.

Il costo dell’abbonamento varia a seconda del periodo di mantenimento:

20€ l’abbonamento mensile

180€ l’abbonamento annuale

300€ l’abbonamento biennale

400€ per tre anni di abbonamento

La piattaforma dà comunque la possibilità di provare Morningstar Premium gratis per 14 giorni e poi decidere se tenerlo o disdire senza impegno.

Abbonarsi a Morningstar Premium è consigliabile per i professionisti della finanza.

Tuttavia, qualora utilizzeresti la piattaforma solo per ottenere semplici consigli per investire in fondi o in ETF, puoi benissimo usufruire delle funzioni gratuite. E usare le informazioni degli analisti Morningstar per gestire i tuoi investimenti.

Classifica fondi Morningstar

I fondi comuni di investimento puntano su un particolare settore dell’economia, in un’area geografica o in un portafogli diversificato. Per poi venire costantemente monitorati dai loro emittenti.

Le commissioni previste sono piuttosto alte. Tuttavia, il contraltare è che in caso di rendimento il profitto conseguito è elevato.

Inoltre si possono comprare con un piano d’accumulo, aumentando poco alla volta la somma investita al fine di ridurre il rischio.

Morningstar classifica i fondi di investimento in questo modo:

società emittente

categoria di appartenenza

spese di gestione

rating vari

Morningstar ETF

Gli ETF stanno attirando di gran lunga l’attenzione degli investitori giacché replicano automaticamente l’andamento di un indice di borsa, un aggregato macroeconomico, una quotazione di un mercato, ecc., senza essere ribilanciati costantemente. Infatti si tratta di fondi passivi.

Ciò comporta un altro vantaggio: hanno costi contenuti. Certo, l’altro lato della medaglia è che i rendimenti sono inferiori ai fondi attivi. Ma si sa, nel mondo degli investimenti più un fondo è rischioso, più generalmente è performante.

Morningstar classifica gli ETF e mostra per ciascuno di essi dati, news, report e grafici. Puoi altresì filtrare la banca dati selezionando i migliori ETF in base ai rating Morningstar, alle commissioni più basse, la categoria di appartenenza, la società emittente e altro ancora.

Nella sezione “Tutte le News” troverai molti articoli informativi interessanti sugli ETF, con consigli utili. Così come nella sezione specifica “ETF”.

Fondi sostenibili su Morningstar

La piattaforma è inserita nel discorso dell’ecosostenibilità tanto caro alla società odierna, tra impegno reale e mera speculazione.

Morningstar prevede di fatto dei fondi sostenibili, inserendovi quelli che giudica come “investimento sostenibile”, quindi focalizzati su sostenibilità, impatto, o fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Ciò che viene valutato non è la strategia in termini di sostenibilità, ma riflette quanto il fondo dichiara nei suoi obiettivi di investimento.

Alternative a Morningstar: eToro

Se Morningstar non ti ha convinto molto per la complessità, i costi o altro, puoi provare il broker eToro. Il quale prevede altri tipi di suggerimenti molto interessanti.

Per esempio, puoi vedere come agiscono o pensano su taluni investimenti gli altri trader iscritti al broker, nella sezione Feed. Inoltre, inserendo un investimento tra i preferiti, otterrai le notifiche su tutte le novità che lo riguardano.

Se sei alle prime armi, potrai anche copiare cosa fanno i trader più bravi e guadagnare dalle loro scelte. Il servizio si chiama CopyTrade sebbene è meglio noto come Copy Trading.

Puoi anche personalizzare il trading con tue scelte. Per esempio piazzando take profit o stop loss, o interrompendo la copia quando lo riterrai opportuno. Potrai copiare fino a 100 popular investors.

Fare trading seriamente con OBRinvest

La seconda alternativa che ci sentiamo di suggerirvi è il Broker OBRinvest.

OBRinvest offre una pluralità di servizi molto valida, ma ce ne sono 2 che gli addetti ai lavori ritengono particolarmente interessanti.

Il primo è il servizio dei segnali di trading, suggerimenti che i Broker inviano agli utenti che ne fanno richiesta per entrare nei mercati finanziari quando è opportuno.

Quelli di OBRinvest sono infatti forniti da Trading Central, società specializzata in materia con 3 sedi: Parigi, New York e Hong Kong. Trading Central ha vinto per 9 anni consecutivi il premio come migliore società del settore. Aggiungiamo poi che il servizio è pure offerto gratuitamente.

Per accedere gratuitamente ai segnali di trading di OBRinvest visita questa pagina.

Altro servizio interessante offerto da OBRinvest è quello degli eBook interattivi (puoi scaricare l’ebook gratuito cliccando qui). Chiamati così in quanto, rispetto a quelli tradizionali, sono utilizzabili dalla piattaforma stessa in modo dinamico.

Morningstar: criptovalute e Forex

Ci dispiace deluderti, ma la piattaforma si focalizza solo su tre tipologie di investimento: fondi comuni, ETF e azioni. Certo, lo fa in modo approfondito e dettagliato, ma è ormai impensabile non occuparsi di altre forme di investimento come il Forex e le criptovalute.

Nel caso del Forex online, parliamo del più grande mercato finanziario del mondo. Che muove ogni giorno migliaia di miliardi di dollari, ormai quasi 8 in media. E’ qui che si incontrano infatti le valute di tutto il mondo, dando vita a coppie valutarie suddivise in:

Major: dove è presente sempre il dollaro scambiato con una valuta Minor

Minor: dove sono scambiate Euro, Sterlina britannica, Franco svizzero, Dollaro australiano e Dollaro canadese

Exotic: dove troviamo al denominatore o al numeratore una valuta di un paese in via di sviluppo

Per quanto riguarda le criptovalute, parliamo dell’asset del momento dall’alta volatilità. Col Bitcoin che sta entusiasmando con i suoi prezzi nell’ordine di decine di migliaia di dollari.

Le criptovalute stanno attirando sempre più investitori, anche quelli istituzionali. E banche e governi del mondo stanno iniziando a prevederli tra gli asset disponibili essendo ormai irrinunciabili.

Vedremo se anche Morningstar cederà alle lusinghe delle criptovalute.

Morningstar opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni su Morningstar? Quali sono le recensioni su Morningstar? L’iscrizione premium Morningstar offre moltissime informazioni ed è un must per quanti sono appassionati di investimenti. La quota annuale è di $ 199 e i più ritengono che ne vale la pena.

E’ comunque possibile testare il loro servizio gratuitamente per 14 giorni senza impegno. Il servizio di Morningstar corrisponde ad ottenere un consulente per gli investimenti, senza spese costose. Puoi anche iscriverti al loro servizio gratuito, che esclude le opzioni premium.

Tuttavia, non pochi si lamentano del fatto che le funzionalità principali del loro servizio non sono cambiate molto, specialmente il loro strumento a Raggi X. Morningstar ha davvero bisogno di migliorare questa parte del loro servizio poiché la concorrenza li ha superati in termini di funzionalità.

Infine, occorre dire che Morningstar ha come pecca il fatto che non fornisca grafici e risulta alquanto complesso per chi non mastica ancora di investimenti. Sul sito c’è una sezione di articoli e video incentrati sulle principali news dei mercati finanziari, dagli effetti dello scontro tra USA e Cina fino alle peculiarità degli emittenti degli ETF. Tuttavia, la loro comprensione può essere immediata solo agli investitori professionisti o quasi.

Morningstar è una truffa?

Possiamo rispondere tranquillamente di no a questa domanda. A parte i limiti oggettivi del portale, possiamo dire che non si tratti di una truffa. Comunque, di seguito forniamo delle alternative valide a questo portale.

Morningstar: le domande frequenti

Cos’è Morningstar? Si tratta di una piattaforma che offre utili analisi ed approfondimenti sui mercati finanziari. In particolar modo, sui fondi comuni di investimento, gli ETF e le azioni.



E’ possibile usare la piattaforma gratuitamente, mentre per servizi più approfonditi occorre sottoscrivere un abbonamento Premium con prezzi crescenti, proporzionati ai servizi.

Conviene usare Morningstar? Conviene farlo se si è professionisti e se si vuole sottoscrivere un abbonamento per ottenere servizi più approfonditi. Non pochi lamentano che se si è alle prime armi, il servizio non sia molto consigliabile. Quali sono le migliori alternative a Morningstar? Puoi provare piattaforme come eToro e OBRinvest, che forniscono servizi appannaggio dei trader alle prime armi. Ma si prestano bene anche per i trader professionisti.

Conclusioni

Morningstar è una piattaforma che offre approfondimenti sui mercati, in special modo per ETF, azioni e fondi comuni di investimento. Con particolare attenzione per gli investimenti “sostenibili”.

Assegna un rating di 5 livelli: Oro, Argento, Bronzo, Neutrale e Negativo, in base al fatto che sovra o sotto performi altri investimenti.

Il servizio è Freemium, nel senso che offre comunque dei servizi gratuiti ma per quelli più approfonditi occorre sottoscrivere un abbonamento.

Può risultare conveniente soprattutto per gli investitori professionisti mentre per i trader neofiti può risultare più conveniente investire in broker come eToro e OBRinvest.

I quali offrono servizi molto interessanti, e soprattutto gratuiti, per aiutare proprio chi è alle prime armi. Non disdegnando di essere molto utili anche per i trader advanced.