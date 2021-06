Moon Bitcoin: faucet, come funziona e Opinioni [2021]

Cos’è Moon Bitcoin? Come guadagnare con Moon Bitcoin?

Stiamo parlando di uno dei faucet di Bitcoin più cercati on-line. Cos’è un faucet? Si tratta di un tipo di micro portafoglio utile per effettuare micro pagamenti. Funzionante anche con svariate criptovalute, come Bitcoin, Litecoin e Dogecoin, ecc.

Nel caso del Bitcoin, i pagamenti sono elargiti sotto forma di satoshi, vale a dire un centesimo di milionesimo di BTC.

Oggi Moon Bitcoin è sparito dalla circolazione, sebbene non manchino diverse applicazioni che ancora lo prevedono. Nonché siti gemelli.

In questa guida completa su Moon Bitcoin, valuteremo se è il caso di usarle davvero e il modo migliore alternativo per investire in criptovalute.

Ad esempio le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo di Bitcoin. Ad esempio eToro (clicca qui per saperne di più) permette di negoziare sulle migliori criptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin. Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

Moon Bitcoin: che cos’è

Cos’è Moon Bitcoin? Abbiamo prima accennato che per diverso tempo è stato un faucet di Bitcoin. In pratica, era collegato a Coinpot, una società che offre wallet e faucet. La quale però di recente ha chiuso il proprio servizio.

Come accennato nell’incipit, un faucet è una piattaforma web-based o una app che consente di pagare l’utente con piccole quantità di criptovaluta. Del resto, faucet in inglese significa rubinetto, dando l’idea di qualcosa che gocciola, quindi da piccole quantità per volta.

Il faucet chiedeva all’utente alcune azioni, come:

guardare una pubblicità (video, banner, ecc.)

cliccare su alcuni elementi della pagina con una certa frequenza

giocare ad alcuni minigiochi

ecc.

Insomma, si tratta di uno di quei servizi che spesso avrai trovato online per guadagnare qualcosina. Solo che questo faucet ti pagava in criptovalute.

Moon Bitcoin: un faucet di criptovalute?

Come funziona Moon Bitcoin? Prevede, o forse è più giusto dire prevedeva, un’iscrizione gratuita per creare un account personale mediante il quale svolgere le attività sopra citate.

Questi i passaggi da seguire per registrarsi a Moon Bitcoin:

Attivare un wallet sulla piattaforma Coinpot dove ricevere le ricompense in BTC

dove ricevere le ricompense in BTC Accedere su Moon Bitcoin con le stesse credenziali utilizzate per creare il wallet su Coinpot

Svolgere le varie attività richieste da Moon Bitcoin per poter guadagnare Bitcoin gratuitamente

Nella propria dashboard si avevano a disposizione i dati della propria attività. Per esempio, i minuti passati sulla piattaforma, tutte le operazioni richieste andate a buon fine e il saldo con i bitcoin fino ad allora guadagnati.

Ma quanto si guadagnava con Moon Bitcoin? Come forse immaginerai se hai già partecipato a programmi simili, i guadagni non sono proprio elevati. Anzi, si può dire che sono proprio miseri.

Infatti, ogni satoshi erogato da Moon Bitcoin corrisponde a 0.00000001 BTC. Praticamente meno di 1 centesimo di euro.

In effetti, questa piattaforma non manca a molte persone, perché si rischia di perdere molto tempo e darsi da fare per guadagni miseri.

Oltretutto, ti sconsigliamo di cercare app o siti web-based che si spacciano per Moon Bitcoin. Sia per la questione profitti (del resto, minare un bitcoin è diventato complicatissimo, figuriamoci in questo modo) sia perché si rischia di incappare nelle solite truffe che promettono guadagni facili col bitcoin. Ma poi alla fine, gli hai solo regalato denaro, tempo e dati sensibili.

In effetti, usare il nome di Moon Bitcoin può essere molto utile ai truffatori, poiché adescano facilmente chi conosce questa piattaforma senza neppure lo sforzo di dare un nome alla propria truffa.

Moon Bitcoin vs Mining tradizionale

Come dicevamo, già non è facile guadagnare bitcoin con il mining tradizionale, figuriamoci con questi metodi.

I motivi sono due:

più i bitcoin si avvicinano alla cifra massima di 21 milioni totali, è più diventa difficile minarli

sono nati dei mining pool in grado di minare molto più bitcoin di chi tenta di farlo a casa con un Pc e la propria connessione internet

Detto questo, non è Moon Bitcoin sia una valida scorciatoia per ovviare a ciò. Tutt’altro.

Infatti, a parte il fatto che la piattaforma ha proprio chiuso i battenti, anche se cerchi piattaforme che operano in nome suo, comunque rischi di incappare in una truffa che utilizza il suo denominativo per adescare adepti. Oggi il meccanismo di consenso delle criptovalute si sta spostando dalla tradizionale Proof of Work alla Proof of Stake.

Inoltre, pure se fosse che è tutto chiaro e trasparente, ti servirà molto impegno per vedere qualche decina di euro. Ossia, tante ore passate a visualizzare video, pigiare banner a ripetizione, giocare a games online, ecc. Conviene davvero?

Ora ti starai chiedendo: ok, posto che Moon Bitcoin va evitato, qual è la migliore alternativa a Moon Bitcoin? Sicuramente il trading CFD con broker seri.

Moon Bitcoin: vs broker criptovalute CFD

Come promesso, vediamo la migliore alternativa a Moon Bitcoin elencandoti i migliori broker CFD.

Trading di criptovalute con eToro

La differenza tra Moon Bitcoin ed eToro è abissale. Il broker eToro non ti chiede di cliccare continuamente banner, sorbirti vari video a settimana o giocare a giochini magari pure senza senso o complicati.

Semplicemente, una volta registrato ad eToro, potrai imparare a fare trading con il ricco conto demo da 10mila euro, che non necessita di un primo versamento né di inviare già documenti.

A ciò ci arriverai in un secondo momento, quando avrai deciso di investire sulle criptovalute o i tanti altri asset quotati sulla piattaforma con denaro reale.

Etoro non è solo un broker CFD, ma anche un Exchange vero e proprio. Quindi potrai comprare le criptovalute anche direttamente. Inoltre, se preferisci farlo su altri exchange, potrai anche usarlo come wallet solamente.

Infine, il broker CFD offre tanti servizi in tuo favore. Per esempio, puoi copiare cosa fanno i migliori trader chiamati Popular investors o interagire con gli altri trader con il Social trading.

Trading criptovalute con Plus500

Il broker Plus500 è un’altra piattaforma non certo paragonabile a Moon Bitcoin.

Infatti, per prima cosa, anche qui non ti saranno chieste tante attività per guadagnare qualche centesimo di euro. Bensì, potrai usare un conto demo per esercitarti, potrai chiedere delucidazioni con una assistenza clienti in live chat e depositare minimo 100 euro quando ti sentirai pronto per fare sul serio.

Inoltre, Plus500 offre oltre 2.500 asset per fare trading online, quindi non solo il bitcoin. Ed ancora, potrai farti aiutare su quando è il momento di entrare a mercato con un servizio di alert mail.

Negoziare cripto su Capital.com

Il broker Capital.com è sempre a passo coi tempi, tanto da aver anche di recente inserito l’ausilio dell’intelligenza artificiale nelle sue piattaforme.

Potrai fare trading con oltre 3mila asset, appurare il loro andamento con oltre 70 tra indicatori ed oscillatori di trading da inserire sui grafici.

Capital.com, per ogni asset, quindi non solo bitcoin, ti mette a disposizione le statistiche, una descrizione e l’andamento in real time.

Moon Bitcoin: registrarsi

Come registrarsi a Moon Bitcoin? Premesso che, come detto, la piattaforma non esiste più e quindi in giro rischi di trovare soprattutto cloni e potenziali truffe, per registrarti a Moon Bitcoin dovevi innanzitutto aprire un wallet su un’altra piattaforma: Coinpot. La quale ha chiuso i battenti a sua volta.

Questo primo passaggio serviva per potersi far accreditare le proprie ricompense in formato Satoshi.

Per fortuna, però, quando poi accedevi a Moon Bitcoin, non dovevi effettuare un’altra registrazione. Bensì, ti bastava utilizzare le stesse credenziali adoperate su Coinpot.

Fatto ciò, nella tua dashboard personale, potevi visualizzare il resoconto della tua situazione personale.

Per esempio, quanti satoshi avevi guadagnato fino a quel momento, i minuti trascorsi per le tue attività..

Moon Dogecoin

Dogecoin Moon è invece dedicata alla cripto meme, che tanto sta facendo parlare di sé in questo inizio 2021.

Appartiene allo stesso amministratore di Moon Bitcoin e Moon Litecoin.

Per utilizzare Moon Dogecoin, devi anche in questo caso iscriverti a CoinPot o comunque altra piattaforma che accetti DOGE. Anche qui, vale il discorso riferito ai login. Puoi usare le stesse credenziali di CoinPot su Moon Dogecoin.

Come funziona Moon Dogecoin? Devi raggiungere almeno 100 dogecoins per ricevere automaticamente il denaro. Esso si accumulerà, quindi non preoccuparti nel caso in cui non raggiungi il minimo prelevabile.

Per ottenere i tuoi DOGE devi assolvere 2 semplici passaggi:

richiedi i satoshi clicca su “Richiedi ora” per ottenere i dogecoins relativi

Fatto ciò ti apparirà una nuova finestra in cui devi risolvere un captcha per confermare e verificare che sei un robot.

Troverai anche un meccanismo di bonus al fine di moltiplicare i tuoi guadagni. Per esempio, per ogni giorno nel quale accedi a Moon Dogecoin e fai almeno una richiesta di prelievo per i dogecoins, guadagnerai l’1% fino ad un massimo del 100% in più.

Oltre a ciò, Moon Dogecoin ha un sistema di rinvii con cui guadagnerai per sempre il 25% di tutti i reclami che i tuoi referral eseguono. Questo sistema di riferimento è illimitato. Per ogni referral, riceverai un ulteriore 1% di commissioni per i tuoi dogecoins.

Per poter attivare questo servizio, devi aver fatto un prelievo nelle 72 ore precedenti.

Moon SafeMoon

Ad oggi, non esiste una piattaforma Moon Safemoon. Safemoon è una criptovaluta molto recente, lanciata nel marzo 2021. E già prevede dei meccanismi di premio interni nella sua blockchain.

Infatti, l’obiettivo dei suoi creatori è incentivare i possessori di Safemoon a trattenerla per farne accrescere il valore. Mentre applica una commissione per chi decide di venderla.

Infatti, SafeMoon emette una commissione del 10% sui venditori e ridistribuisce il 5% alle persone che già possiedono la valuta. Mentre l’altro 5 percento della commissione va a vantaggio del progetto.

Per acquistare SafeMoon, gli utenti devono prima acquistare Binance Coin (BNB) e poi in un secondo momento scambiarlo con SafeMoon.

Per fare ciò, occorre impostare un wallet per conservare le criptovalute. Per SafeMoon, Trust Wallet o Metamask sono i due portafogli che l’organizzazione ritiene debbano essere utilizzati.

Ecco i passaggi da seguire per comprare Safemoon:

Scarica l’app Trust Wallet sul tuo smartphone, installa il wallet ed esegui un backup sicuro della tua passphrase

Accedi a Binance (o crea un nuovo account se non ne hai già uno)

(o crea un nuovo account se non ne hai già uno) Assicurati di possedere Binance Coin e vai alla pagina di prelievo di Binance Coin

e vai alla pagina di prelievo di Binance Coin Apri il tuo Trust Wallet, fai clic su Smart Chain e poi su Ricevi

Copia l’indirizzo del portafoglio

Vai di nuovo su Binance, incolla l’indirizzo nell’indirizzo BNB del destinatario , seleziona Binance Smart Chain (BSC) e invia il tuo BNB al tuo Trust Wallet

In genere, Binance impiega al massimo una mezz’oretta per accreditarti l’importo.

Controlla Trust Wallet se il browser è visibile tra Wallet e DEX. Altrimenti, vai su Safari e digita trust: // browser_enable per attivare il browser App. Fare clic su Swap.

Clicca su Connetti se non si è connesso già in automatico. Clicca sull’icona dell’ingranaggio e inserisci l’11%.

In alto, inserisci il numero di BNB che desideri convertire in SafeMoon.

Infine, clicca su Swap.

Moon Bitcoin: le domande frequenti

Conclusioni

Moon Bitcoin era una piattaforma che puntava a far guadagnare bitcoin richiedendo agli utenti di svolgere determinate azioni specifiche. Come vedere video, giocare a mini giochi, cliccare banner, ecc.

Il guadagno era però molto basso: 0.00000001 BTC per satoshi. Ciò significa che per vedere qualche soldo più consistente, occorreva essere molto attivi tutti i giorni.

Con la chiusura di Moon Bitcoin, stanno circolando altre app simili o siti cloni. Quindi, oltre al fatto che non conviene più di tanto utilizzarlo, si rischia pure di incappare in truffe.