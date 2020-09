Mining pool criptovalute: cos’è, come funziona, costi, se conviene

Cosa sono le criptovalute? Cos’è il Mining pool? Cos’è il Mining pool di criptovalute? Quali sono i pro del mining pool di criptovalute? Quali sono i contro del mining pool di criptovalute? Se vi state ponendo queste domande, è forse perché sarete facilmente incappati in qualche notizia che riguarda le criptovalute. L’asset del momento.

Le monete digitali, soprattutto da quando il Bitcoin lo scorso anno è arrivato a sfiorare i 20mila dollari, trascinando con sé le altre criptovalute facendone peraltro sorgere una marea (ad oggi sono oltre 1800), sono diventate un interessante asset su cui investire. Dopo essere state per alcuni anni dal lancio del Bitcoin nel 2009, solo roba per Nerd e smanettoni informatici.

Tant’è che oggi non si parla solo di Bitcoin. Ma anche di Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero, NEM, Neo, Stellar, Bitcoin Cash. Giusto per citare quelle che vanno per la maggiore. Tramite queste criptovalute è possibile generare profitti tramite i CFD, i contratti per differenza, che consentono di lucrare sia se l’asset va in rialzo che in ribasso. O tramite gli Exchange di criptovalute, che consentono di scambiare criptovalute generando così un guadagno quando aumentano di valore. O mediante il mining di criptovalute. Ovvero, tramite la creazione stessa di nuovi token, appunto minando criptovalute tramite software. Proprio come un tempo i minatori estraevano metalli preziosi.

Diverso però è il mining pool. Di seguito vediamo di cosa si tratta e tutti gli aspetti ad esso legati.



Criptovalute cosa sono

Cosa sono le criptovalute? Partiamo dalle basi. Una criptovaluta (o moneta digitale) è una risorsa digitale controversa progettata per funzionare come mezzo di scambio che utilizza la crittografia per proteggere le sue transazioni, per controllare la creazione di unità aggiuntive e per verificare il trasferimento delle risorse.

Le criptovalute sono un tipo di valute digitali, valute alternative e valute virtuali. Le criptovalute usano il controllo decentralizzato anziché il sistema centralizzato di moneta elettronica e sistemi di banche centrali. Il controllo decentralizzato di ciascuna criptovaluta funziona attraverso una blockchain, che è un database di transazioni pubbliche, funzionante come un registro distribuito. Bitcoin, creato nel 2009, è stata la prima criptovaluta decentralizzata. Da allora sono state create oltre 1.800 criptovalute.

Le caratteristiche principali delle criptovalute si possono riassumere così:

Il sistema non richiede un’autorità centrale, distribuita per raggiungere un consenso sul suo stato

Il sistema mantiene una panoramica delle unità di criptovaluta e della loro proprietà. Definisce se possono essere create nuove criptovalute. Se è possibile creare nuove unità di criptovaluta, il sistema definisce le circostanze della loro origine e come determinare la proprietà di queste nuove unità.

La proprietà di criptovalute può essere dimostrata esclusivamente crittograficamente. Il sistema consente di eseguire transazioni in cui la proprietà della crittografia le unità sono cambiate.

Una dichiarazione di transazione può essere emessa solo da un’entità che dimostri la proprietà corrente di queste unità. Se vengono immesse contemporaneamente due istruzioni diverse per modificare la proprietà delle stesse unità crittografiche, il sistema esegue al più una di esse.

La criptovaluta decentralizzata viene prodotta dall’intero sistema di criptovaluta collettivamente, ad una velocità che viene definita quando il sistema viene creato e che è pubblicamente noto. In sistemi bancari centralizzati e sistemi economici come la Banca centrale europea o la Federal Reserve americana, i consigli di amministrazione oi governi aziendali controllano l’offerta di moneta stampando unità di denaro legale o aggiunte esigenti ai registri delle banche digitali.

In caso di criptovaluta decentralizzata, le aziende o i governi non possono produrre nuove unità e finora non hanno fornito sostegno ad altre imprese, banche o entità societarie che detengono il valore patrimoniale misurato in esso. Il sistema tecnico di base su cui si basano le criptovalute decentralizzate è stato creato da un team o da un individuo che si firma come Satoshi Nakamoto. Considerato uno pseudonimo, la cui identità è ancora oggi sconosciuta.

A maggio 2018, esistono oltre 1.800c riptovalute. All’interno di un sistema di criptovaluta, la sicurezza, l’integrità e l’equilibrio dei registri sono mantenuti da una comunità di parti reciprocamente diffidenti denominate minatori: che usano i loro computer per aiutare a validare e stampare le transazioni, aggiungendole alla contabilità in base a un particolare schema di timestamping.

La maggior parte delle criptovalute sono progettate per ridurre gradualmente la produzione di quella valuta, ponendo un limite sull’ammontare totale di quella valuta che sarà mai in circolazione. Rispetto alle valute ordinarie detenute da istituti finanziari o mantenute in contanti, le criptovalute possono essere più difficili da sequestrare dalle forze dell’ordine. Questa difficoltà deriva dall’utilizzo di tecnologie crittografiche. E ciò fa sì che le criptovalute possano essere usate per attività illegali, come la compravendita di armi, il finanziamento di gruppi terroristici, il riciclaggio di denaro sporco.

Criptovalute e mining pool, cos’è la Blockchain

Cos’è una Blockchain? La validità delle monete di ciascuna criptovaluta è fornita da una blockchain. Una blockchain è un elenco di record in continua crescita, chiamati blocchi, che sono collegati e protetti usando la crittografia. Ogni blocco contiene tipicamente un puntatore hash come collegamento a un blocco precedente, un timestamp e dati sulle transazioni.

In base alla progettazione, le blockchain sono intrinsecamente resistenti alle modifiche dei dati. Viene definita “un registro aperto e distribuito che può registrare transazioni tra due parti in modo efficiente e in modo verificabile e permanente”. Per l’utilizzo come libro mastro distribuito, una blockchain viene generalmente gestita da una rete peer-to-peer che aderisce collettivamente a un protocollo per la convalida di nuovi blocchi.

Una volta registrati, i dati in un dato blocco non possono essere modificati retroattivamente senza l’alterazione di tutti i blocchi successivi, il che richiede collusione della maggioranza della rete. I blocchi di sicurezza sono sicuri per progettazione e sono un esempio di un sistema di calcolo distribuito con elevata tolleranza ai guasti bizantina.

Il consenso decentrato è stato quindi raggiunto con una blockchain. Risolve il doppio problema di spesa senza la necessità di un’autorità attendibile o di un server centrale. Il tempo di blocco è il tempo medio necessario alla rete per generare un blocco aggiuntivo nella blockchain. Alcune blockchain creano un nuovo blocco con frequenza ogni cinque secondi. Al momento del completamento del blocco, i dati inclusi diventano verificabili. Questo è praticamente quando avviene la transazione di denaro, quindi un tempo di blocco più breve significa transazioni più veloci.

La Blockchain viene considerata la vera rivoluzione delle criptovalute, in quanto può essere utilizzata per tante altre attività: contratti digitali commerciali, transazioni in valute diverse, sistemi elettorali, deposito brevetti, ecc.

Mining criptovalute cos’è

Nel networks delle criptovalute, il mining è una convalida delle transazioni. Per questo sforzo, i miners di successo ottengono una nuova criptovaluta come ricompensa. La ricompensa diminuisce le commissioni di transazione creando un incentivo complementare per contribuire alla potenza di elaborazione della rete. La velocità di generazione degli hash, che convalidano qualsiasi transazione, è stata aumentata dall’uso di macchine specializzate come FPGA e ASIC che eseguono algoritmi di hashing complessi come SHA-256 e Scrypt.

Questa corsa agli armamenti per macchine meno costose ma efficienti è attiva dal giorno in cui la prima criptovaluta, bitcoin, è stata introdotta nel 2009. Con più persone che si avventurano nel mondo della moneta virtuale, la generazione di hash per questa convalida è diventata molto più complessa nel corso degli anni, con i minatori che devono investire ingenti somme di denaro impiegando più ASIC ad alte prestazioni. Pertanto, il valore della valuta ottenuta per trovare un hash spesso non giustifica la quantità di denaro speso per l’installazione delle macchine, le strutture di raffreddamento per superare l’enorme quantità di calore che producono e l’elettricità necessaria per eseguirle.

Alcuni miners raccolgono risorse, condividendo il loro potere di elaborazione su una rete per dividere equamente la ricompensa, in base alla quantità di lavoro che hanno contribuito alla probabilità di trovare un blocco. Una “quota” viene assegnata ai membri del pool minerario che presentano un lavoro di prova parziale valido. Una società gestisce centri dati per le attività minerarie nei giacimenti di giacimenti di petrolio e gas canadesi, a causa dei bassi prezzi del gas.

Le preoccupazioni economiche e ambientali associate al mining di criptovalute si stanno allargando. Del resto, il consumo di energia elettrica richiesto è ingente e ciò crea danni al già complicato ambiente mondiale. A differenza delle blockchain convenzionali, alcune criptovalute del grafico aciclico diretto utilizzano un sistema di pagamento anticipato, in cui ciascun account esegue calcoli minimamente pesanti su due transazioni precedenti da verificare. Altre criptovalute come Nano utilizzano una struttura a reticolo a blocchi in cui ogni singolo account ha la propria blockchain.

Con ogni account che controlla le proprie transazioni, non è richiesta alcuna tradizionale prova del lavoro di data mining, consentendo transazioni senza tempo e istantanee.

I miners sono dunque in competizione l’uno con l’altro per calcolare quanti più hash possibile, nella speranza di essere il primo a colpire quello giusto, formare un blocco e ottenere il loro pagamento di criptovaluta. Anche il calcolo degli hash viene ridimensionato: ogni nuovo blocco di bitcoin diventa più difficile da estrarre. In teoria, ciò garantisce che la velocità con cui vengono creati i nuovi blocchi rimanga costante.

Molte criptovalute hanno anche un limite finito sulla quantità di unità che possono essere generate. Ad esempio, ci saranno sempre solo 21 milioni di Bitcoin nel mondo. Successivamente, l’estrazione di un nuovo blocco non genererà alcun bitcoin.

A partire dal febbraio 2018, il governo cinese ha interrotto il commercio di valuta virtuale, ma prima ancora bandendo le Ico (Initial coin offering, una sorta di raccolta fondi per nuovi progetti digitali, sebbene con poche garanzie agli investitori) e il mining di criptovalute. Di fatto, alcuni minatori cinesi si sono trasferiti in Canada.

Secondo un rapporto di Fortune del febbraio 2018, l’Islanda è diventata un paradiso per i minatori di criptovaluta in parte a causa della sua elettricità a basso costo. I prezzi sono contenuti perché quasi tutta l’energia del paese proviene da fonti rinnovabili, spingendo più aziende minerarie a prendere in considerazione l’apertura di operazioni in Islanda. Tuttavia, la mania della criptovaluta potrebbe essere andata un po ‘troppo in là in Islanda.

Infatti, una società energetica della regione afferma che il mining di sta diventando così popolare che il paese probabilmente utilizzerà più energia elettrica per il mining di criptovalute che per le abitazioni entro la fine di quest’anno. In fondo, è anche vero che l’Islanda non sia così popolosa.

Mining criptovalute conviene?

Conviene minare criptovalute? Sebbene in passato tu sia stato in grado di estrarre le tue criptovalute usando un PC standard, questo non è più fattibile; la qualità e la quantità dell’hardware richiesti aumentano in modo efficace in linea con il volume di estrazione mineraria dei singoli utenti.

Ciò ha visto una severizzazione dei requisiti da un processore ragionevolmente potente, a una GPU high-end, a diverse GPU che lavorano in contemporanea fino all’attuale necessità di possedere chip specializzati configurati per il mining di criptovalute.

Al giorno d’oggi dovrai spendere più di 1,000 euro per ottenere un appropriato hardware per estrarre le criptovalute più moderne con qualsiasi successo. Ma c’è anche un altro aspetto da tener presente: il consumo di energia, il quale è molto alto e occorrerà tenere d’occhio questi costi in aumento durante l’esecuzione della tua macchina 24/7. La maggior parte dei minatori spenderà la stragrande maggioranza delle proprie entrate dall’estrazione mineraria a pagamento per mantenere e gestire le attrezzature.

Dato che l’hype del Bitcoin è più o meno pienamente inserito nella più ampia coscienza pubblica, le organizzazioni hanno investito somme sempre più consistenti, industrializzando in modo efficace l’estrazione di criptovalute. Grandi magazzini pieni zeppi di scaffali di costose schede grafiche, che lavorano al solo scopo di estrarre nuove unità di Bitcoin, Ether, Litecoin e così via, sono diventati la nuova normalità.

La rete Bitcoin elabora 5,5 quintilioni di hash al secondo, il che significa che se non si dispone di un’apparecchiatura in grado di elaborare un’enorme quantità di calcoli in un brevissimo lasso di tempo, le possibilità di essere in grado di competere con le operazioni più industriali sono minime.

Per questo motivo, i minatori spesso si uniscono e raccolgono risorse per massimizzare le loro possibilità di trarre profitto dal gioco minerario di criptovaluta – creando appunto mining pool – condividendo il loro potere, così come eventuali ricavi che i loro sforzi potrebbero generare tra loro. Insomma, il vecchio detto “l’unione fa la forza” vale anche per le criptovalute.

La prova di ciò sta anche nella scarsa reperibilità di schede grafiche Nvidia e AMD e dei prezzi gonfiati imposti dai rivenditori di tutto il mondo. Il prezzo ha attirato l’attenzione dei PC gamers, lasciandoli perplessi e a chiedersi perché stia accadendo. Quello che non si può sapere è che la tecnologia che circonda il mining non è solo limitata alle schede grafiche dei consumatori.

Stiamo iniziando a vedere piattaforme di gioco per PC che ti consentono di estrarre quando sei lontano dal tuo sistema e di scambiare quella valuta digitale con i nuovi giochi. Ci sono anche nuovi giochi in stile Pokemon GO che colpiscono gli app store che sono cacce al tesoro all’aperto con criptovaluta come il tesoro finale. Dunque, sta sorgendo anche una interazione tra i giochi da Pc e le criptovalute. Il che alimenta questa fame di mining.

Mining pool criptovalute cos’è

Cos’è un mining pool di criptovalute? Si tratta di un gruppo di miners che lavorano insieme per aumentare le loro possibilità di trovare un blocco a livello di gruppo, rispetto a quello a livello individuale. Attraverso tali pool, i minatori combinano le loro risorse computazionali individuali con quelle degli altri membri, migliorando la loro potenza di elaborazione congiunta e contribuendo a ottenere la produzione desiderata più velocemente.

Per fare un esempio, un cercatore d’oro che ha la capacità di scavare 100 metri quadrati di terreno in un giorno impiegherà 100 giorni per esplorare un ettaro di terra per l’oro. La combinazione di 100 cercatori d’oro può completare il lavoro in appena 1 giorno. L’oro scoperto può essere diviso equamente tra tutti i 100 scavatori, presupponendo che tutti abbiano messo in pari sforzo l’esplorazione delle loro porzioni di terra assegnate.

Analogamente, si possono combinare nove dispositivi minerari, ognuno dei quali genera una potenza mineraria di 335 megahashes al secondo (MH / s) , per generare un output combinato di circa 3 gigahashes. L’output è più veloce e ha una migliore possibilità di scoprire bitcoin.

Tuttavia, questo lavoro combinato con risultati migliori e maggiori opportunità ha un costo. La ricompensa ottenuta attraverso l’attività combinata di estrazione è suddivisa tra i vari membri del pool, rispetto alla proprietà esclusiva sulla ricompensa ottenuta attraverso l’attività di estrazione individuale.

Mining pool come funziona

Come funziona un mining pool? Funziona essenzialmente come coordinatore per i membri del pool. Le funzioni comprendono la gestione degli hash dei membri del pool, la ricerca di ricompense attraverso gli sforzi combinati della potenza di elaborazione disponibile, la registrazione del lavoro svolto da ciascun membro del pool e l’assegnazione di condivisioni di premio a ciascun membro del pool in proporzione al lavoro svolto dopo un’adeguata verifica. Carica anche una commissione da ciascun membro del miners.

Il lavoro a ciascun membro può essere assegnato in due modi:

Il metodo tradizionale prevede l’assegnazione ai membri di un’unità di lavoro costituita da un particolare intervallo di nonce, il numero per il quale i ministri blockchain stanno calcolando. Una volta che il membro del pool completa il lavoro sull’intervallo assegnato, pone una richiesta per una nuova unità di lavoro da assegnare. Un secondo metodo di mining consente ai membri del pool di scegliere il lavoro che preferiscono senza alcun incarico precostituito. La metodologia assicura che non ci siano due membri che prendano lo stesso range, proprio come due cercatori d’oro non dovrebbe esplorare lo stesso pezzo di terra. Ci può anche essere un pool di pools, per migliorare ulteriormente la produzione.

Mining pool guadagno

Qual è il guadagno facendo mining pool? In che modo i pool di attività minerarie offrono premi? L’identificazione riuscita dell’hash del blocco porta a premiare il pool, che viene quindi condiviso in base al meccanismo di condivisione. Le condivisioni descrivono quanto lavoro un computer di un particolare membro sta contribuendo al pool di data mining.

Esistono due tipi di condivisioni: accettate e rifiutate. Le condivisioni accettate indicano che il lavoro svolto da un membro del pool sta contribuendo in modo sostanziale alla scoperta di nuovi cryptocoin, e questi vengono premiati. Le condivisioni respinte rappresentano un lavoro che non contribuisce alla scoperta della blockchain e quindi non viene pagato.

Anche se il computer di un membro esegue il lavoro con successo ma lo inoltra in ritardo per quel particolare blocco, costituisce un lavoro rifiutato. Un membro del pool desidera idealmente che tutte le sue azioni vengano accettate. Tuttavia, le azioni rifiutate sono inevitabili in quanto è impossibile che tutti i calcoli sul computer di un membro siano utili nella scoperta delle monete e saranno sempre inviati in tempo.

I membri del pool vengono ricompensati in base alle loro condivisioni accettate che hanno aiutato a trovare un nuovo blocco di monete. Una quota non ha un valore effettivo e agisce semplicemente come un metodo contabile per mantenere equa la distribuzione del premio. Basandosi sulle azioni accettate, i membri vengono premiati con metodi diversi, che includono i seguenti:

Pay-per share (PPS) : Consente l’istantaneopagamento basato esclusivamente su azioni accettate apportate dal membro del pool, che sono autorizzati a ritirare i propri guadagni istantaneamente dal bilancio esistente del pool.

: Consente l’istantaneopagamento basato esclusivamente su azioni accettate apportate dal membro del pool, che sono autorizzati a ritirare i propri guadagni istantaneamente dal bilancio esistente del pool. Proporzionale (PROP) : Alla fine di un round di data mining, un premio proporzionale al numero di condivisioni da parte di un singolo membro rispetto al totale delle azioni condivise dall’intero pool.

: Alla fine di un round di data mining, un premio proporzionale al numero di condivisioni da parte di un singolo membro rispetto al totale delle azioni condivise dall’intero pool. Massimo pagamento per azione (SMPPS): un metodo simile a PPS ma limita il pagamento al massimo che il pool ha guadagnato.

un metodo simile a PPS ma limita il pagamento al massimo che il pool ha guadagnato. Condivisione massima condivisa condivisa (ESMPPS): Un metodo simile a SMPPS, ma distribuisce i pagamenti in modo uguale tra tutti i minatori nel pool di mining bitcoin.

Altre varianti includono:

Double Geometric Method (DGM)

Recent Shared Maximum Pay Per Share (RSMPPS)

Capped Pay Per Share with Recent Backpay (CPPSRB)

Bitcoin Pooled Mining (BPM)

Prima di decidere di entrare in un pool particolare, i minatori dovrebbero prestare attenzione a come ogni pool condivide i suoi pagamenti tra i membri e quali tasse, se del caso, addebita. In genere, i pool possono addebitare tra l’1% e il 3% come compenso del pool.

Mining pool criptovalute è illegale?

Il mining pool di criptovalute è illegale? Sostanzialmente no, almeno che non siate residenti in uno di questi cinque Paesi:

1. Marocco

Bitcoin e altre transazioni di criptovalute sono state ufficialmente dichiarate fuorilegge in Marocco da novembre 2017, apparentemente in risposta a un’importante società di servizi digitali marocchini, MTDS, che annunciava alcuni giorni prima che avrebbe iniziato ad accettare pagamenti con Bitcoin. Invio e ricezione di pagamenti tramite qualsiasi criptovaluta in Marocco è punibile con multe. Figuriamoci il mining.

2. Bolivia

Le criptovalute non sono mai state legali in Bolivia e il governo è ormai noto per rinforzare la sua posizione anti-Bitcoin piuttosto saldamente. Le persone sorprese ad usare Bitcoin e altre criprovalute possono essere multate e già tanti utenti sono stati arrestati in più di un’occasione per il trading e l’estrazione di Bitcoin.

3. Ecuador

Ecuador ha messo fuori legge Bitcoin e altre criprovalute a metà 2014 come parte dei suoi piani di riforma finanziaria. Il divieto di Bitcoin è stato visto da molti come un modo per ridurre la concorrenza con il sistema di moneta digitale del paese (Sistema de Dinero Electrónico). Questa valuta ecuadoriana ufficiale non è una criptovaluta e non si basa sulla tecnologia blockchain. È semplicemente una soluzione di denaro digitale basata sul denaro tradizionale e valutata dopo il dollaro americano.

Le leggi anti-Bitcoin non sembrano essere troppo rigide in Ecuador, poiché ci sono ancora diversi modi per acquistare e vendere Bitcoin e altre criptovalute sul mercato interno. L’applicazione non è così rigorosa come altri paesi come la Bolivia e Bitcoin è visto come qualcosa che potrebbe essere tecnicamente illegale, ma è ancora usato da un piccolo numero della popolazione.

4. Cina

Il trading di Bitcoin e di altre criptovalute è stato vietato in Cina a partire da settembre 2017. Mentre da giugno ad essere bandite furono le Ico. A causa della tecnologia così popolare nel paese prima del divieto, il cambiamento di legge non ha ancora cessato completamente il suo uso e molti cinesi continuano a scambiare criptovalute furbamente tramite app di chat come Telegram e WeChat. Il governo cinese sembra maggiormente perseguire più le società di trading di criptovaluta professionale anziché gli individui.

5. Nepal

Nepal su molti aspetti relativi al Bitcoin e alle criptovalute in generale è un po’ ambigua, tuttavia è stato confermato che il trading di Bitcoin è considerato illegale a seguito di diversi arresti di trader Bitcoin nel 2017 che hanno portato a una combinazione di multe e condanne per le persone coinvolte. Il tentativo di usare Bitcoin e altre criptovalute in Nepal non è comunque consigliato.

In generale, comunque, la maggior parte dei paesi sta ancora cercando di capire come adattarsi alle numerose valute digitali sorte nell’ultimo decennio. Non rimane solo un grande dibattito a livello mondiale non solo se Bitcoin e altre crittografie dovrebbero essere riconosciute come moneta legale ma anche se dovrebbero essere tassabili, come dovrebbe essere regolamentato il trading di criptovaluta e se i governi dovrebbero monitorare il mining.

Le leggi e i regolamenti relativi al Bitcoin e alle altre criprovalute possono cambiare più volte l’anno in quanto le istituzioni finanziarie si adattano al mercato e cambiano le opinioni del governo. Se si pianifica un viaggio all’estero, si consiglia vivamente di effettuare una ricerca sulle politiche dei Bitcoin del paese di destinazione in anticipo tramite un sito web ufficiale del governo. Questo è particolarmente importante se si viaggia per lavoro.

È improbabile, come turista, che verrai arrestato in un paese in cui la criptovaluta è vietata semplicemente per avere un portafoglio Bitcoin sul tuo smartphone o per portare il portafoglio hardware Ledger Nano S in tasca . Semplicemente non chiedere di pagare in Bitcoin dove non è permesso e stai attento agli estranei che ti incoraggiano a farlo se è contro la legge.

Mining pool criptovalute conviene?

Conviene il mining pool criptovalute? Se avessi iniziato a estrarre Bitcoin nel 2009, avresti potuto guadagnare migliaia di dollari. Allo stesso tempo, ci sono molti modi in cui potresti anche aver perso denaro. I bitcoin non sono una buona scelta per i minatori principianti che lavorano su piccola scala. Gli attuali costi iniziali di investimento e manutenzione, per non parlare della pura difficoltà matematica del processo, non rendono redditizio l’hardware di livello consumer.

Ora, il mining di Bitcoin è riservato solo a operazioni su larga scala. Litecoins, Dogecoin e Feathercoin, d’altra parte, sono tre criptovalute basate su Scrypt che rappresentano il miglior rapporto costo-beneficio per i principianti. Al valore attuale di Litecoin, una persona potrebbe guadagnare ovunque da 50 cent a 10 dollari al giorno utilizzando l’hardware di miniera di livello consumer. Dogecoins e Feathercoin produrrebbero un profitto leggermente inferiore con lo stesso hardware di data mining ma stanno diventando più popolari ogni giorno. Anche i peercoin possono essere un ritorno ragionevolmente dignitoso sul tuo investimento di tempo ed energia.

Più persone si uniscono alla corsa alla crittogas, la tua scelta potrebbe diventare più difficile perché sarà necessario un hardware più costoso per scoprire le monete. Sarai costretto a investire pesantemente se vuoi continuare a scavare quella moneta, o vorrai prendere i tuoi guadagni e passare a una più facile criptaggio. Comprendere i primi 3 metodi di mining bitcoin è probabilmente il punto in cui devi iniziare.

Se lo si fa per hobby, quindi avendo attrezzature nella media (inutile parlare di hardware a basso costo, perché si perde in partenza) allora sì, l’estrazione di criptovalute può generare un piccolo reddito di forse un dollaro o due al giorno. In particolare, le valute digitali sopra menzionate sono molto accessibili, e una persona può recuperare 1000 euro in costi hardware in circa 18-24 mesi. Ciò significa che il primo anno e mezzo-due anni dall’inizio del mining, sarà dedicato al recupero dei costi iniziali.

Come secondo reddito, no, l’estrazione di criptovalute non è un modo affidabile per guadagnare soldi per la maggior parte delle persone. Il profitto derivante dal mining di criptovalute diventa significativo solo quando qualcuno è disposto a investire tra i 3000 e i 5000 euro in costi hardware iniziali, ed in quel caso si potrebbe potenzialmente guadagnare 50 euro al giorno o più.

Mining criptovalute costi

Quali sono i costi del mining criptovalute? Se il tuo obiettivo è quello di guadagnare soldi consistenti come reddito secondario, allora è meglio acquistare criptovalute con denaro anziché estrarli, e poi rimetterli via nella speranza che saliranno di valore come accade per i lingotti d’oro o d’argento. Non a caso, le criptovalute sono anche definite bene rifugio 2.0.

Se il tuo obiettivo è fare qualche dollaro digitale e spenderli in qualche modo, allora potresti avere problemi nel farlo con il mining. I minatori intelligenti devono mantenere i costi dell’elettricità a meno di $ 0,11 per kilowattora; l’estrazione con 4 schede video GPU può comportare un addebito di circa $ 8,00 a $ 10,00 al giorno (a seconda della criptovaluta scelta) o di circa $ 250- $ 300 al mese.

Ricapitolando, i due aspetti da tener presente sono:

l’investimento iniziale nell’acquisto di 4 processori ASIC o 4 processori grafici AMD Radeon il valore di mercato delle criptovalute

Ora, c’è una piccola possibilità che la valuta digitale scelta salirà di valore insieme a Bitcoin ad un certo punto. Allora, forse, potresti trovarti seduto su migliaia di euro. Il discorso qui è sulla “piccola possibilità” di guadagnare qualcosa con le criptovalute. Se decidi di provare il mining di criptovalute, fallo sicuramente come hobby con una prospettiva di reddito molto basso. Pensa a raccogliere polvere d’oro invece di raccogliere pepite d’oro. Perché può valere sempre il detto: chi troppo vuole, nulla stringe. E anche nel caso del mining di criptovalute, occorre stare attenti alle truffe.

