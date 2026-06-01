Migliori piattaforme PAC criptovalute: guida pratica (2026)

Scopri come i Piani di Accumulo (PAC) sulle criptovalute ti permettono di investire gradualmente nel tempo,. Confronto completo tra le migliori piattaforme del 2026.

Trovare il momento giusto per entrare nel mercato crypto è impossibile: nessuno lo sa con certezza. Per questo molti investitori nel 2026 scelgono di accumulare criptovalute gradualmente, mese dopo mese, a prescindere dal prezzo.

Questa strategia si chiama PAC (Piano di Accumulo del Capitale) o DCA (Dollar Cost Averaging). Non è una novità: banche e fondi d’investimento la usano da decenni. La differenza è che oggi, nel 2026, puoi accedere a questa strategia direttamente, senza commissioni elevate, attraverso piattaforme digitali accessibili.

Immagina di investire 100 euro al mese in Bitcoin. Alcuni mesi il prezzo sarà alto, altri sarà basso. Nel lungo termine, questo acquisto costante abbassa il prezzo medio di entrata, senza il rischio di ‘aver comprato al massimo’. È il modo più diretto per gestire la volatilità crypto senza stress.

In questa guida, per quella che è la mia esperienza, le migliori piattaforme PAC per criptovalute del 2026: costi, funzionalità e i passi per attivare il primo piano di accumulo.

💡 Suggerimento Se volete investire in criptovalute potete utilizzare la piattaforma regolamentata di eToro (clicca qui per attivare un conto demo gratuito). E’ un broker che può essere utilizzato anche sfruttando la funzionalità di Copy Trading, cosa che permette di copiare le posizioni di altri trader automaticamente. Per attivare un conto sono poi sufficienti 50$ per iniziare subito, oltre al conto demo gratuito. Per saperne di più sulle criptovalute su eToro vai qui sul sito ufficiale. Gli investimenti in criptovalute sono rischiosi e potrebbero non essere adatti agli investitori al dettaglio; potresti perdere l'intero investimento. Comprendi i rischi qui https://etoro.tw/3PI44nZ

Come funziona il PAC e perché è efficace

Con il PAC decidi un importo fisso (100 euro, per esempio) da investire a intervalli regolari. Ogni volta, quei 100 euro comprano una quantità diversa di criptovaluta, a seconda del prezzo in quel momento.

Faccio subito un esempio così ci capiamo. Userò prezzi di Bitcoin non reali per questi cambiano velocemente.

Numericamente: Gennaio, Bitcoin a 45.000€ → acquisti 0,00222 BTC. Febbraio, Bitcoin a 40.000€ → acquisti 0,0025 BTC. Marzo, Bitcoin a 50.000€ → acquisti 0,002 BTC.

Il tuo prezzo medio di entrata è circa 45.000€, anche se il mercato ha oscillato. Questo è il potere del PAC.

Il meccanismo funziona perché elimina l’emotività: non c’è bisogno di monitorare i grafici o di scegliere il momento di entrata. Le correzioni di mercato diventano un vantaggio, perché i prossimi acquisti avverranno a prezzi più bassi.

🛠 GUIDA PRATICA PAC in ETF: guida completa (2026)

Il PAC automatico elimina anche la gestione manuale: si imposta una volta, poi la piattaforma esegue ogni acquisto da sola. Per costruire una posizione nel lungo termine è una delle strategie più efficienti.

Confronto completo: quale piattaforma PAC scegliere?



Chiariamo subito un concetto. Stiamo parlando di classiche piattaforme di trading, che permettono di usare strumenti tradizionali regolamentati ma anche fare acquisti spot di crypto. Alcune di loro non supportano strumenti come ETF o Azioni ma sono invece dedicate esclusivamente alle crypto (es: gli exchange tradizionali).

Piattaforma Crypto Disponibili Importo Min. Commissioni PAC Automatico Voto eToro 50+ 10-20€ 0,75-1,5% Sì ⭐⭐⭐⭐⭐ Kraken 200+ 20€ 0,16-0,26% Sì ⭐⭐⭐⭐⭐ Fineco ETP (BTC & crypto) Flessibile Da 2,95€/mese (gratis under 30) Sì ⭐⭐⭐⭐⭐ Bitget 180+ 10€ 0,1-0,2% Sì ⭐⭐⭐⭐ Trade Republic 30+ 1€ 0% (gratuito) Sì ⭐⭐⭐⭐⭐ Scalable Capital 30+ (ETP) 1€ 0% sul PAC Sì ⭐⭐⭐⭐

Le migliori 6 piattaforme per fare un PAC crypto

eToro: la scelta per chi inizia

eToro è probabilmente la piattaforma più conosciuta in Italia per gli investimenti online. È pensata per chi parte da zero: l’interfaccia è semplice, il catalogo accessibile, il supporto disponibile in italiano.

Puoi iniziare con 10-20 euro, scegliere tra 50+ criptovalute, e impostare il PAC in due minuti. eToro offre anche funzioni aggiuntive come il copy trading (copia automaticamente le operazioni di investitori esperti) e una comunità attiva dove puoi imparare dagli altri.

eT eToro 8,9 Eccellente raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 0,00 € Costo del conto: 0,00 € Costi del PAC: - Copy Trading: copia i migliori investitori

Copy Trading: copia i migliori investitori Smart Portfolios per diversificare

Smart Portfolios per diversificare Zero commissioni su azioni reali Scopri il broker* La nostra valutazione 8,9/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,00 € Costi del PAC in ETF - Costo del conto 0,00 € Trading ETF Azioni Criptovalute Forex Materie Prime CFD Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF - PAC in ETF gratis - Importo minimo PAC - Intervalli PAC - Servizi e extra Protezione depositi 20.000 € (CySEC) Regime fiscale Nessun supporto fiscale Punti di forza Copy Trading: copia i migliori investitori

Copy Trading: copia i migliori investitori Smart Portfolios per diversificare

Smart Portfolios per diversificare Zero commissioni su azioni reali Punti deboli Non offre PAC su ETF

Non offre PAC su ETF Non opera come sostituto d'imposta

Non opera come sostituto d'imposta Spread variabili Scopri il broker* Leggi la recensione completa → 52% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.

Lo svantaggio sono le commissioni, un po’ più alte rispetto agli exchange puri (0,75-1,5%).

Per una piattaforma regolamentata con supporto in italiano, è un costo accettabile.

Kraken: affidabilità

Chi vuole andare oltre Bitcoin ed Ethereum trova su Kraken più di 200+criptovalute, tra cui Solana, Polkadot e Cardano. Le commissioni sono tra le più basse (0,16-0,26%), con un rapporto scelta-costo difficile da battere.

Attivo dal 2011, Kraken è uno degli exchange più longevi: regolamentazione solida, sicurezza consolidata, supporto reattivo. L’interfaccia è più articolata rispetto a eToro, ma gestibile con un po’ di pratica.

Con un quarto d’ora di configurazione, Kraken offre PAC automatici, 200+ crypto e commissioni basse. Per chi vuole una piattaforma seria con un catalogo ampio, è la scelta più solida.

🛠 GUIDA PRATICA Come comprare Bitcoin su Kraken?

Fineco: PAC su ETP crypto in regime amministrato

Fineco è la banca italiana per chi vuole conto, trading e piano di accumulo sotto lo stesso tetto. Il suo PAC si chiama Piano Replay e investe in ETF, ETC ed ETN, inclusi gli ETP che replicano Bitcoin e le principali criptovalute.

Fi Fineco 9,5 Eccellente raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 0,19% Costo del conto: 0,00 € ETF senza commissioni: 701 Costi del PAC: 2,95 € Sostituto d'imposta: fiscalità automatica

Sostituto d'imposta: fiscalità automatica Servizi bancari integrati

Servizi bancari integrati 701 ETF senza commissioni d'acquisto Scopri il broker* La nostra valutazione 9,5/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,19% Costi del PAC in ETF 2,95 € Costo del conto 0,00 € Trading ETF senza commissione: 701 ETF Azioni Fondi Obbligazioni Derivati Criptovalute CFD Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF 2.627 PAC in ETF gratis 701 Importo minimo PAC 1 € Intervalli PAC mensile, bimestrale, trimestrale Servizi e extra Protezione depositi 100.000 € (FITD) Regime fiscale Sostituto d'imposta Punti di forza Sostituto d'imposta: fiscalità automatica

Sostituto d'imposta: fiscalità automatica Servizi bancari integrati

Servizi bancari integrati 701 ETF senza commissioni d'acquisto Punti deboli Commissioni più elevate rispetto ai neobroker

Commissioni più elevate rispetto ai neobroker PAC non gratuiti (2,95€/esecuzione) Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Non acquisti crypto dirette, ma strumenti quotati in regime amministrato: è Fineco a fare da sostituto d’imposta e a gestire la tassazione per te.

Il Piano Replay parte da 2,95€ al mese per un singolo strumento e cresce con il numero di ETP inseriti; per gli under 30 è sempre gratuito.

Puoi scegliere la frequenza degli acquisti (una o due volte al mese, oppure trimestrale). È la soluzione più comoda per gli investitori italiani che vogliono accumulare Bitcoin via ETP restando al 26% di tassazione e senza pensieri fiscali.

Bitget: commissioni basse e app moderna

Bitget ha le commissioni più basse del confronto (0,1-0,2%). L’app mobile è ben costruita, con 180+ crypto e funzionalità PAC integrate.

Puoi iniziare con soli 10 euro, il minimo più basso sul mercato. Bitget offre anche frequenti bonus per nuovi utenti e una comunità attiva. Il ‘rischio’ è che è meno consolidata rispetto a Kraken, ma tecnicamente è affidabile e sicura.

Scelta indicata per chi vuole commissioni minime e un’app curata, accettando una storia più corta rispetto ai competitor storici.

Trade Republic: PAC senza commissioni

Trade Republic ha un modello preciso: i PAC non hanno commissioni. Vale per criptovalute, azioni ed ETF.

L’interfaccia è essenziale: scegli l’asset, imposti l’importo mensile, confermi. Trade Republic è regolamentata dalla BaFin tedesca.

Tr Trade Republic 8,7 Molto Buono raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 1,00 € Costo del conto: 0,00 € Costi del PAC: 0,00 € PAC totalmente gratuiti

PAC totalmente gratuiti Carta di debito inclusa con cashback

Carta di debito inclusa con cashback Sostituto d'imposta: gestione fiscale automatica Scopri il broker* La nostra valutazione 8,7/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 1,00 € Costi del PAC in ETF 0,00 € Costo del conto 0,00 € Trading ETF Azioni Obbligazioni Derivati Criptovalute Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF 2.118 PAC in ETF gratis 2.118 Importo minimo PAC 1 € Intervalli PAC settimanale, bisettimanale, mensile, trimestrale Servizi e extra Protezione depositi 100.000 € (sistema tedesco/francese) Regime fiscale Sostituto d'imposta Punti di forza PAC totalmente gratuiti

PAC totalmente gratuiti Carta di debito inclusa con cashback

Carta di debito inclusa con cashback Sostituto d'imposta: gestione fiscale automatica

Sostituto d'imposta: gestione fiscale automatica IBAN italiano disponibile Punti deboli Scelta borse limitata rispetto a broker tradizionali Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Limiti: catalogo crypto ristretto (30+) e non disponibile ufficialmente in Italia. Chi riesce ad aprire un account ottiene PAC gratuiti su un catalogo sufficiente per la maggior parte delle strategie.

Scalable Capital: PAC a zero costi su ETF e crypto

Scalable Capital è un broker tedesco tra i più affidabili. Mette a disposizione oltre 8.000 azioni, più di 1.900 ETF e una trentina di ETP su criptovalute, tutti attivabili come piano di accumulo a partire da 1€. Sei tu a scegliere gli strumenti e l’importo: la piattaforma esegue gli acquisti in automatico, ma la strategia resta nelle tue mani.

Sc Scalable Capital 9,3 Eccellente raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 0,99 € Costo del conto: 0,00 € ETF senza commissioni: 1.171 Costi del PAC: 0,00 € PAC totalmente gratuiti

PAC totalmente gratuiti Oltre 1.171 ETF senza commissioni

Oltre 1.171 ETF senza commissioni Liquidità non investita remunerata Scopri il broker* La nostra valutazione 9,3/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,99 € Costi del PAC in ETF 0,00 € Costo del conto 0,00 € Trading ETF senza commissione: 1.171 ETF Azioni Obbligazioni Derivati Criptovalute Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF 2.294 PAC in ETF gratis 2.294 Importo minimo PAC 1 € Intervalli PAC mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale Servizi e extra Protezione depositi 500.000 € (sistema tedesco/francese) Regime fiscale Report fiscale fac simile Punti di forza PAC totalmente gratuiti

PAC totalmente gratuiti Oltre 1.171 ETF senza commissioni

Oltre 1.171 ETF senza commissioni Liquidità non investita remunerata

Liquidità non investita remunerata Assistenza in italiano via chat e email Punti deboli Non opera come sostituto d'imposta Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

I piani di accumulo non hanno costi d’ordine, neanche sugli ETP crypto; sui singoli acquisti spot le commissioni dipendono dal profilo scelto (gratuito o in abbonamento). Per accumulare Bitcoin tramite ETP, in regime europeo e con un catalogo che va ben oltre le criptovalute, è una delle opzioni più complete.

È la scelta giusta per chi vuole gestire da sé un PAC diversificato tra ETF, azioni e crypto su un’unica piattaforma, senza pagare commissioni sui piani di accumulo.

Rendimento storico dei PAC su criptovalute

Il grafico mostra come un PAC su Bitcoin, Ethereum e BNB avrebbe performato negli ultimi 5 anni. Nonostante cicli di mercato e correzioni, l’accumulo costante ha prodotto rendimenti positivi in tutti e tre i casi.

PAC su tutti gli ETF Bitcoin Sostituto d'imposta Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

La questione fiscale: crypto dirette vs ETP nel 2026

Dal gennaio 2026, le plusvalenze su criptovalute acquistate direttamente tramite exchange sono tassate al 33% in Italia, contro il 26% del 2025.

Ma c’è un’eccezione importante: gli ETP (Exchange Traded Products) su Bitcoin e gli ETF su criptovalute rimangono tassati al 26%. Che significa? Se accumuli Bitcoin tramite un ETP anziché direttamente, risparmi il 7% di tasse su ogni guadagno.

Esempio: profitto di 1.000 euro su Bitcoin diretto = 330 euro di tasse. Stesso profitto con ETP = 260 euro di tasse. Differenza: 70 euro. Su profitti più grandi, la differenza è ancora più significativa. Per investitori italiani, questa discrepanza fiscale è cruciale nella scelta tra crypto dirette vs ETP.

🛠 GUIDA PRATICA Migliori ETP Crypto: quali usare

Tutti i movimenti crypto vanno dichiarati nel quadro RW come monitoraggio patrimoniale, le plusvalenze nel modello 730/Unico. Per la parte fiscale conviene rivolgersi a un commercialista con esperienza in crypto.

Come iniziare il primo PAC

Come si avvia un PAC in pratica:

Passo 1: decidi il budget. Quanto puoi investire ogni mese in modo sostenibile? 50 euro, 100, 500? Non c’è un minimo assoluto, ma deve essere una cifra che riesci a mantenere costante per anni.

Passo 2: Scegli l’orizzonte temporale. Il PAC è per il lungo termine. Idealmente 5-10+ anni. Se pensi di aver bisogno dei soldi tra 2 anni, il PAC non fa per te (troppo rischioso).

Passo 3: seleziona le criptovalute. Inizia con Bitcoin, il più liquido e con la storia più lunga. Se vuoi diversificare, aggiungi Ethereum. Evita le altcoin di nicchia nelle fasi iniziali.

Passo 4: Scegli la piattaforma. Basandoti su questa guida, determina quale è la migliore per te. Principiante? eToro. Molte crypto? Kraken. Zero commissioni? Trade Republic.

Passo 5: Iscriviti e verifica. Scarica l’app o accedi al sito, registrati, e completa la verifica dell’identità (KYC). Ci vogliono 10 minuti.

Passo 6: Configura il PAC. Accedi alla sezione ‘PAC’ o ‘Piani di Accumulo’, scegli l’asset, l’importo, la frequenza. Conferma.

Passo 7: Effettua il primo deposito. Tramite bonifico SEPA dal tuo conto bancario. Di solito arriva entro 1-2 giorni.

Passo 8: il PAC è attivo. Ogni mese la piattaforma esegue l’acquisto in automatico. Evita di intervenire sui prezzi giornalieri: l’orizzonte del PAC è di anni, non di settimane.

🛠 GUIDA PRATICA Come fare un PAC su Bitcoin

Domande Frequenti (FAQ)

Il PAC funziona veramente? O è solo una moda? Il PAC non è una moda, è una strategia (o meglio uno strumento) usata da decenni nei mercati finanziari. Il DCA (Dollar Cost Averaging) riduce il rischio legato al timing: in un mercato volatile come quello crypto, l’effetto è ancora più evidente. E se Bitcoin/Ethereum crollano drasticamente dopo che ho iniziato il PAC? È proprio il vantaggio del PAC. Se il mercato crolla, i prossimi acquisti avvengono a prezzi più bassi, abbassando ulteriormente il prezzo medio. Chi ha mantenuto il PAC durante i bear market del 2018 e del 2022 ha recuperato e superato i massimi precedenti. Quale piattaforma devo scegliere se non so da dove iniziare? Se parti da zero: eToro. Se vuoi più scelta: Kraken. Se vuoi zero commissioni: Trade Republic. Ogni profilo ha la sua opzione.

PAC Bitcoin: la guida completa per il 2026

Conclusioni

Nel 2026 le piattaforme per il PAC sono mature, regolamentate e accessibili. Le barriere all’ingresso sono più basse che mai.

Un PAC su criptovalute è adatto a chi vuole esposizione al mercato crypto senza la pressione del trading attivo: si imposta una volta, poi gira da solo.

eToro per chi inizia, Kraken per chi vuole più scelta, Bitget per commissioni minime, Trade Republic per i PAC gratuiti, Scalable Capital per chi gestisce da sé un PAC tra ETF e crypto, Fineco per chi vuole accumulare Bitcoin via ETP in regime amministrato.

Il momento perfetto non arriva mai. Meglio iniziare con una cifra sostenibile ogni mese e lasciare lavorare il tempo, che aspettare un fondo che nessuno sa prevedere.