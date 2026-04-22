Miglior ETF S&P 500: top 4 per investire nel 2026

S&P 500 è probabilmente l’indice di riferimento per ogni iInvestitore. Se ti interessa costruire un portafoglio solido nel tempo, prima o poi ti trovi a fare i conti proprio con l’S&P 500.

Non è un caso: questo indice, nato nel 1957 per volontà di Standard & Poor’s, raccoglie le 500 aziende a maggiore capitalizzazione quotate negli Stati Uniti e copre circa l’80% dell’intero mercato azionario americano. In altri termini, investire sull’S&P 500 significa avere un’esposizione diretta al cuore dell’economia globale.

Negli ultimi anni, il modo più efficiente per farlo è diventato chiaro: gli ETF passivi. Questi strumenti replicano fedelmente l’andamento dell’indice con commissioni annue che partono da un minimo dello 0,03%, una cifra quasi irrisoria se confrontata con il costo tipico dei fondi a gestione attiva, che spesso si avvicina al 2%. Su orizzonti di 20 o 30 anni, questa differenza non è trascurabile, anzi al contrario, può valere decine di migliaia di euro sul capitale finale.

Però scegliere il miglior ETF S&P 500 non è banale quanto potrebbe sembrare. Il mercato ne offre una ventina, tutti apparentemente simili, con sfumature però significative: c’è chi reinveste automaticamente i dividendi (ETF ad accumulazione), chi li distribuisce periodicamente in cash, chi replica l’indice comprando fisicamente le 500 azioni e chi invece usa contratti derivati (swap). E poi c’è la variabile broker: se operi su Fineco, ad esempio, alcune promozioni azzerano completamente le commissioni di acquisto su determinati prodotti.

In questa guida trovi tutto quello che ti serve per orientarti: un’analisi dettagliata dei quattro ETF principali disponibili sulla Borsa Italiana, un confronto tra i vari parametri, e una panoramica delle opzioni per costruire un piano di accumulo mensile anche partendo da 50 €.

Una precisazione doverosa prima di iniziare: le performance storiche non garantiscono quelle future, e nessun investimento in strumenti azionari è privo di rischio. Ma conoscere i prodotti e scegliere con metodo può fare la differenza.

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Cos’è l’indice S&P 500 e come è composto

Settori e Aziende principali

Non tutte le 500 aziende contano allo stesso modo. L’S&P 500 è ponderato per capitalizzazione di mercato: più una società vale in borsa, più incide sul rendimento complessivo dell’indice.

Oggi il settore tecnologico occupa il 31,4% del peso totale, seguito da finanza (13,1%), sanità (11,9%), consumi discrezionali (10,0%) e comunicazioni (8,9%).

I primi cinque titoli, Apple (7,1%), Microsoft (6,9%), Amazon (3,4%), NVIDIA e Alphabet, da soli coprono quasi un quarto dell’indice.

Questo significa che l’S&P 500, pur essendo uno degli indici più diversificati al mondo, porta con sé una concentrazione significativa nel tech. Quindi se pensi alla diversificazione, valuta per bene perché di fatto ti sai esponendo al settore tecnologico.

L’indice viene ribilanciato ogni trimestre, a marzo, giugno, settembre e dicembre, con l’ingresso e l’uscita di società in base a criteri rigorosi: capitalizzazione minima di 14,5 miliardi di dollari, liquidità adeguata e quattro trimestri consecutivi di utili positivi.

La performance storica dell’S&P 500: trent’Anni di dati

Sul lungo periodo, l’S&P 500 ha offerto rendimenti medi annui intorno al 10-11% in termini nominali.

Ma la strada non è mai stata dritta: anni brillanti come il +31,49% del 2019 o il +28,71% del 2021 si sono alternati a fasi di correzione, il -18,11% del 2022 è un esempio recente.

Anno Rendimento Totale (%) Fase di mercato Note 2015 +1,38% Rialzista (in rallentamento) Fed inizia rialzo tassi 2016 +11,96% Rialzista Elezione Trump, reflazione 2017 +21,83% Rialzista Forte crescita tech e corp. 2018 −4,38% Correzione Guerra commerciale USA-Cina 2019 +31,49% Rialzista Inversione Fed, accordo trade 2020 +18,40% Recupero post-Covid Crash marzo, rally Q4 2020 2021 +28,71% Rialzista Stimoli fiscali, boom tech 2022 −18,11% Ribassista Inflazione e rialzi tassi Fed 2023 +26,29% Rialzista AI rally, rimbalzo tech 2024 +25,02% Rialzista Atterraggio morbido, AI 2025 +17,88% Rialzista Continua momentum tech

Fonte: Elaborazione webeconomia.it su dati SlickCharts / S&P Dow Jones Indices. Total Return include dividendi reinvestiti.

Come funziona un ETF sull’S&P 500

Replica fisica vs Replica sintetica: differenze e rischi

Quando acquisti un ETF sull’S&P 500, il fondo deve in qualche modo “costruire” l’indice al suo interno. Lo fa in due modi principali.

Il primo, la replica fisica totale, è quello più intuitivo: il fondo acquista direttamente tutte le 500 azioni nelle medesime proporzioni dell’indice. Massima trasparenza, nessun rischio di controparte, ma costi operativi leggermente più elevati. Questa è la strada percorsa da iShares, Vanguard e SPDR.

Il secondo approccio, la replica sintetica tramite swap, è più sofisticato: il fondo non detiene le azioni, ma stipula un contratto con una banca che si impegna a pagare il rendimento dell’indice.

Il vantaggio è il costo inferiore (TER fino allo 0,05%) e una potenziale efficienza fiscale superiore sui dividendi. Lo svantaggio è il rischio di controparte, ovvero la possibilità, contenuta ma non nulla, che la banca non onori i propri impegni.

Le normative UCITS limitano questa esposizione al 10% del patrimonio del fondo. Invesco e alcuni prodotti Xtrackers utilizzano questo approccio.

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ETF ad Accumulazione vs ETF a Distribuzione: quale conviene?

La differenza tra un ETF Acc e un ETF Dist riguarda i dividendi: quelli distribuiti dalle 500 aziende dell’indice vengono o reinvestiti automaticamente (accumulazione) o accreditati periodicamente sul tuo conto (distribuzione).

Dal punto di vista pratico, per chi non ha bisogno di flussi di cassa regolari, l’accumulo è quasi sempre la scelta più efficiente. Il motivo è fiscale: in Italia i dividendi distribuiti sono tassati subito al 26%; i dividendi trattenuti nel fondo, invece, continuano a lavorare per te senza erosione fiscale immediata.

La differenza si fa sentire nel tempo. L’infografica qui sotto simula la crescita di 10.000 € in 20 anni con un rendimento ipotetico del 10% annuo: l’ETF ad accumulazione supera quello a distribuzione in modo progressivamente significativo, proprio per l’effetto della capitalizzazione composta non intaccata dalla tassazione annua.

Puoi anche usare il nostro Simulatore PAC, presente nella sezione strumenti.

Elaborazione webeconomia.it: simulazione crescita €10.000 investiti in ETF S&P 500 ad accumulazione vs distribuzione su 20 anni (ipotesi 10%/anno). I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

I Migliori ETF S&P 500 del 2026: confronto

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B5BMR087)

È il più grande ETF sull’S&P 500 disponibile per gli investitori europei: più di 120 miliardi di euro in gestione, una storia che risale al 2010, una liquidità che praticamente azzera lo spread denaro-lettera anche per piccoli ordini.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF € 649,37 EUR +3,72% oggi TER 0.07% AUM € 113.513 M Replica Fisica Domicilio IE 1M +3,7% 3M +2,7% 6M +7,1% 1A +31,1% 3A +65,2% 5A +85,2% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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Lo gestisce BlackRock, il principale gestore patrimoniale del pianeta, con replica fisica completa e politica ad accumulazione. TER: 0,07% annuo.

Lo trovi su Borsa Italiana con il ticker CSPX (versione accumulazione) e CSP1 (versione in euro). Su Fineco è acquistabile a zero commissioni fino al 31 marzo 2026 nell’ambito delle promozioni ETF attive.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF Acc (ISIN: IE00BFMXXD54)

Stesso TER dell’iShares (0,07%), stessa struttura fisica, domicilio irlandese e politica ad accumulazione. La differenza principale sta nel brand e nella storia: Vanguard è la casa fondata da John Bogle, il padre dell’investimento indicizzato, con una struttura cooperativa orientata per statuto a minimizzare i costi per il cliente finale.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating $ 137,50 USD +6,21% oggi TER 0.07% AUM € 75.102 M Replica Fisica Domicilio IE 1M +6,2% 3M +4,2% 6M +8,4% 1A +36,2% 3A +78,7% 5A +81,6% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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Il fondo VUAA ha un patrimonio intorno ai 76 miliardi di euro. La versione a distribuzione (VUSA, IE00B3XXRP09) è invece simile, con circa 75 miliardi di euro, ed è apprezzata da chi cerca un dividendo periodico, accettando la tassazione al 26% su ogni stacco.

SPDR S&P 500 UCITS ETF: Il più economico (ISIN: IE000XZSV718)

Se vuoi spendere il meno possibile in commissioni di gestione, questo è il tuo ETF: TER dello 0,03% annuo, il più basso tra tutti i prodotti UCITS sull’S&P 500.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) € 14,90 EUR TER 0.03% AUM € 32.016 M Replica — Domicilio IE 1M +3,7% 3M +2,7% 6M +7,0% 1A +31,1% 3A +53,3% 5A +53,3% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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Viene gestito da State Street Global Advisors (SSGA), lo stesso gestore del celeberrimo SPY americano, on replica fisica e politica ad accumulazione.

L’unica nota da valutare è l’età del fondo: lanciato nell’ottobre 2023, ha già raggiunto circa 11,76 miliardi di euro di patrimonio (febbraio 2026), segno di una crescita rapida, ma non ha ancora il track record decennale degli altri. Lo trovi su Borsa Italiana con il ticker SP5A.

Invesco S&P 500 UCITS ETF: replica sintetica (ISIN: IE00B3YCGJ38)

L’Invesco occupa una nicchia interessante: con un TER dello 0,05%, costa meno di iShares e Vanguard ma più dello SPDR, e usa la replica sintetica tramite swap.

Invesco S&P 500 UCITS ETF € 12,08 EUR TER 0.05% AUM € 44.142 M Replica Sintetica Domicilio IE 1M +3,7% 3M +2,8% 6M -98,9% 1A -98,7% 3A -98,3% 5A -98,1% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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Questo gli consente di ottimizzare il trattamento dei dividendi USA, migliorando la tracking difference effettiva rispetto all’indice. Il patrimonio si aggira intorno ai 9 miliardi di euro. Per chi non ha riserve sulla replica sintetica e vuole un buon bilanciamento costo-efficienza, è un’alternativa solida. Ticker SPXS su Borsa Italiana.

Mettiamoli a confronto.

Dati indicativi soggetti a variazioni.

Il Miglior ETF S&P 500 su Fineco Bank

Come acquistare ETF S&P 500 su Fineco: costi, promozioni e modalità operative

Fineco è uno dei broker più usati in Italia, e non a caso: combina conto corrente, dossier titoli e piattaforma di trading in un’unica app.

Le commissioni standard sugli ETF europei partono da 2,95€ per ordine, contenute ma non trascurabili se investi cifre modeste ogni mese. La buona notizia è che Fineco mantiene promozioni periodiche che azzerano queste commissioni su ETF di provider selezionati.

Fi Fineco Bank 9,5 Eccellente raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 0,19% Costo del conto: 0,00 € ETF senza commissioni: 701 Costi del PAC: 2,95 € Sostituto d'imposta: fiscalità automatica

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Servizi bancari integrati 701 ETF senza commissioni d'acquisto Punti deboli Commissioni più elevate rispetto ai neobroker

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Ad Aprile 2026, i principali azzeramenti riguardano iShares (fino al 31/03/2026), Xtrackers (fino al 01/12/2026), Fineco AM (fino al 01/12/2026), Amundi (fino al 28/03/2026) e Fidelity (fino al 17/02/2027).

Se operi con iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX) prima da fine marzo 2026, stai quindi pagando 0€ di commissioni su ogni ordine di acquisto.

Una condizione vantaggiosa, da sfruttare attivamente per costruire posizione senza erosione transazionale.

Piano Replay Fineco: Il Piano di Accumulo su ETF S&P 500

Il Piano Replay è la funzione PAC (Piano di Accumulo del Capitale) integrata in Fineco: puoi programmare acquisti automatici mensili o trimestrali su qualsiasi ETF quotato su Borsa Italiana, con una razione minima di soli 50€.

È uno strumento pensato per chi vuole investire con costanza nel tempo senza doversi preoccupare del timing, proprio la strategia che si adatta meglio all’investimento su un indice come l’S&P 500.

In fase promozionale, ogni rata del PAC beneficia dell’azzeramento delle commissioni per i provider inclusi nelle iniziative in corso. Rimangono a carico dell’investitore solo il TER dell’ETF e gli eventuali costi di consulenza se attivi. Un dettaglio pratico importante: le promozioni hanno scadenze, quindi vale la pena verificare sempre le condizioni aggiornate direttamente sul sito Fineco prima di attivare un piano.

ETF ISIN TER Promo Zero Comm. Scadenza Promo iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc (CSPX) IE00B5BMR087 0,07% Sì 31/03/2026 iShares Core S&P 500 UCITS ETF Dist (CSP1) IE00B5BMR087 0,07% Sì 31/03/2026 Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C LU0490618542 0,07% Sì 01/12/2026 Amundi S&P 500 UCITS ETF Acc LU1681048804 0,15% Sì 28/03/2026 SPDR S&P 500 UCITS ETF Acc (SP5A) IE000XZSV718 0,03% Verificare N.d. Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc (SPXS) IE00B3YCGJ38 0,05% Verificare N.d.

Fonte: Elaborazione webeconomia.it su dati fineco, Aprile 2026. Promozioni soggette a variazioni; verificare le condizioni aggiornate sul sito Fineco prima dell’acquisto.

Come scegliere il miglior ETF S&P 500 in base al tuo profilo

I cinque criteri fondamentali

Il TER non racconta tutto. Per orientarti davvero tra i prodotti disponibili, considera almeno cinque variabili.

Prima: il TER, il costo annuo diretto sul rendimento.

Seconda: la dimensione del fondo, fondi con patrimonio superiore ai 500 milioni di euro garantiscono liquidità e riducono il rischio di chiusura del prodotto.

Terza: tracking difference, ovvero lo scostamento reale tra la performance dell’ETF e quella dell’indice, in alcuni casi è migliore del TER nominale grazie al provento del prestito titoli.

Quarta: il metodo di replica (fisica o sintetico) e il relativo profilo di rischio.

Quinta: la politica dividendi, in relazione alle tue esigenze di cash flow e al tuo regime fiscale.

ETF S&P 500: quale scegliere se sei un investitore a lungo termine?

Se il tuo orizzonte è di 10 anni o più, la combinazione ideale per un investitore italiano è generalmente questa: ETF ad accumulazione, domicilio irlandese, replica fisica, TER non superiore allo 0,07%, patrimonio gestito sopra i 5 miliardi di euro.

In questo perimetro rientrano l’iShares Core S&P 500 UCITS ETF, il Vanguard VUAA e lo SPDR SP5A. Tra questi tre, la scelta dipende dal peso che dai alla longevità del fondo (iShares), alla filosofia Bogle (Vanguard) o al minimo costo assoluto (SPDR).

Tutti e tre sono quotati su Borsa Italiana e accessibili dal tuo broker italiano e sono comunque degli ottimi prodotti.

L’infografica seguente mostra i rendimenti annuali reali dell’S&P 500 dal 2015 al 2025, utile per capire con quanta volatilità ti misuri nei diversi anni, e perché l’orizzonte temporale conta più del timing.

Elaborazione webeconomia.it su dati S&P Dow Jones Indices, Aprile 2026. Rendimento annuale totale (Total Return) S&P 500 2015-2025.

Tassazione degli ETF S&P 500 per investitori italiani

Regime Fiscale: come vengono tassati i guadagni da ETF in Italia

In Italia, le plusvalenze realizzate sulla vendita di ETF armonizzati UCITS sono soggette all’imposta sostitutiva del 26%. Vale sia per le plusvalenze da prezzo sia per i dividendi incassati nel caso degli ETF a distribuzione.

Gli ETF ad accumulazione, non distribuendo dividendi, non generano eventi fiscali annuali: la tassazione scatta solo al momento della vendita delle quote, sull’intera plusvalenza maturata.

Se detieni l’ETF in regime di risparmio amministrato, la modalità standard per chi opera con un broker italiano come Fineco, il calcolo e il versamento dell’imposta avvengono automaticamente da parte dell’intermediario.

Non devi fare nulla nella dichiarazione dei redditi. Le minusvalenze possono essere portate in compensazione con plusvalenze future entro quattro anni, riducendo il carico fiscale complessivo.

Il vantaggio del domicilio Irlandese e la ritenuta sui dividendi USA

Tutti i principali ETF S&P 500 destinati agli investitori europei sono domiciliati in Irlanda, e questo ha una ragione precisa.

La convenzione fiscale tra Irlanda e Stati Uniti abbassa la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti dalle aziende americane al fondo dall’ordinario 30% a un più conveniente 15%.

Per un ETF che detiene 500 azioni USA che distribuiscono dividendi, questo vantaggio si traduce in circa 0,375 punti percentuali aggiuntivi di rendimento netto all’anno, uno sconto strutturale rispetto a fondi con domicilio in altri paesi come il Lussemburgo, dove la ritenuta rimane al 30%.

ETF S&P 500 vs Fondi a Gestione Attiva

Perché i costi distruggono il rendimento nel lungo periodo

Un fondo azionario a gestione attiva applica in media un TER tra l’1,5% e il 2,5% annuo. Rispetto allo 0,07% di un ETF passivo, si parla di una differenza di almeno 1,43 punti percentuali ogni anno. Sembra poco?

Prova a calcolare l’effetto su 20 anni: partendo da 50.000€ con un rendimento lordo del 10% annuo, la differenza di costo si trasforma in circa 90.000-100.000€ di capitale finale in meno per chi ha scelto il fondo attivo rispetto all’ETF.

Una bella differenza.

I dati: gli ETF passivi battono la gestione attiva nel 90% dei casi

I numeri del rapporto Morningstar Active/Passive Barometer di metà 2025 sono netti: su un orizzonte di dieci anni, solo il 13,5% dei fondi azionari attivi europei ha sovra performato i rispettivi ETF passivi, in calo rispetto al 16,3% di un anno prima.

Nel comparto azionario large cap dell’Eurozona, includendo i costi reali, il tasso di successo crolla al 4,7%. Anche su un singolo anno (giugno 2024-giugno 2025), solo il 29% dei fondi attivi ha battuto i passivi.

ETF S&P 500: le domande più frequenti (FAQ)

Qual è il miglior ETF S&P 500 per un investitore italiano nel 2026? Non c’è una risposta valida per tutti. Se la priorità è il costo minimo, lo SPDR SP5A (TER 0,03%) è imbattibile. Se cerchi il fondo più grande e liquido con decenni di track record, l’iShares CSPX (TER 0,07%, >84 mld €) è il riferimento. Conviene di più un ETF ad accumulazione o a distribuzione? Per chi investe a lungo termine, l’accumulazione è quasi sempre più efficiente: i dividendi vengono reinvestiti automaticamente senza tassazione immediata al 26%, massimizzando l’effetto dell’interesse composto. Come si acquista un ETF S&P 500 in Italia e qual è l’investimento minimo? Puoi comprare ETF S&P 500 tramite qualsiasi broker operativo su Borsa Italiana: Fineco, Scalable Capital, Trade Republic, eToro.

Scegliere con consapevolezza: Il tuo ETF S&P 500 nel 2026

Siamo arrivati alla fine di questa guida. Sul mercato italiano ci sono oggi almeno quattro ETF sull’S&P 500 di ottima qualità, tutti accessibili dalla Borsa Italiana, tutti domiciliati in Irlanda per motivi di efficienza fiscale. Non esiste un prodotto oggettivamente superiore in ogni condizione, esiste quello più adatto al tuo profilo specifico.

Se vuoi il massimo della sicurezza e della liquidità, con un track record ventennale alle spalle, l’iShares Core S&P 500 UCITS ETF rimane il punto di riferimento . Se invece il tuo obiettivo è minimizzare al massimo i costi nel lungo periodo, lo SPDR SP5A con il suo TER dello 0,03% non ha rivali, con la consapevolezza che si tratta di un fondo nato nel 2023 e quindi ancora in fase di consolidamento.

Tra i due si inseriscono il Vanguard VUAA (stessa struttura dell’iShares, brand diverso) e l’Invesco SPXS (replica sintetica, TER 0,05%).

La scelta del broker aggiunge un’ulteriore variabile. Qui ne trovi alcuni.

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Sul piano del rendimento atteso, la storia parla con una certa chiarezza: negli ultimi undici anni (2015-2025), l’S&P 500 ha chiuso in territorio positivo nove volte su undici, con un rendimento medio annuo complessivo superiore al 15%.

Detto questo, la volatilità fa parte dell’equazione: investire sull’S&P 500 attraverso un ETF passivo non elimina il rischio di mercato. Le fasi di ribasso esistono e possono essere prolungate.

La scelta del miglior ETF S&P 500 in euro è solo il primo passo. Il secondo, più difficile e determinante, è mantenere la posizione con disciplina nel tempo, indipendentemente dal rumore dei mercati nel breve periodo.