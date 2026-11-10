Migliori ETF Salute ed Healthcare 2026

Scopri i migliori ETF healthcare, farmaceutici e biotech del 2026: confronto TER, performance, ISIN e come sceglierli.

Uno dei settori in cui investono molti ETF è quello della salute. Esso ha una caratteristica molto particolare ed è legato alla vita quotidiana: le persone non smettono di comprare farmaci o di andare dal medico quando il PIL rallenta.

Attraverso gli ETF healthcare è possibile ad esempio investire nel settore della salute. Questi strumenti non sono immuni dalla volatilità, ma il loro andamento tende a reggere meglio nei periodi di contrazione rispetto a settori come il lusso o il turismo. Se stai costruendo un portafoglio con un orizzonte di 5-10 anni, possono essere dei prodotti molto interesanti.

Due considerazioni che ci possono far capire di più sull’andamento del settore. L’invecchiamento della popolazione europea procede più veloce del previsto. Si fanno pochi figli, l’età mediana ha raggiunto 44,9 anni e la Commissione Europea stima che gli over 65 raddoppieranno nei prossimi decenni.

Più anziani vuol dire più farmaci, più dispositivi medici, più servizi sanitari. L’intelligenza artificiale, intanto, ha iniziato a cambiare il modo in cui si scoprono i farmaci. Claude, ChatGPT ed altri modelli hanno costribuito alla nascita di oltre 170 programmi clinici basati su molecole individuate dall’AI. Numeri impressionanti.

E’ quindi logico che sia rinato l’interesse per il settore della salute. Ma come si può investire nel settore salute tramite gli ETF?

In questa guida cercheremo di capire quali sono migliori ETF healthcare disponibili su Borsa Italiana, suddivisi in tre categorie. La prima comprende gli ETF healthcare globali, che replicano il settore sanitario dei paesi sviluppati.

La seconda raccoglie gli ETF farmaceutici europei, focalizzati sulle grandi case farmaceutiche del Vecchio Continente.

La terza copre gli ETF biotech e innovazione sanitaria, per chi vuole esporsi alle aziende che lavorano su genomica, nuove terapie e diagnostica avanzata. Puoi trovate dati e schede di questi ETF nella sezione “Cerca ETF” del nostro sito.

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Cosa sono gli ETF healthcare e come funzionano

Un ETF healthcare è un fondo quotato in borsa che segue l’andamento di un indice composto da aziende del settore sanitario. All’interno di un singolo ETF ci sono case farmaceutiche, produttori di dispositivi medici, società di servizi sanitari, aziende biotech e compagnie di assicurazione sanitaria.

Se vuoi investire sul settore salute, con una sola operazione ti esponi a decine o centinaia di titoli, con un costo di gestione annuo che per i prodotti più economici è dell’ordine dello 0,20 – 0,25%. Come sai gli ETF sono prodotti molto economici, quindi ideali per questo tipo di investimenti.

Fai attenzione perchè i prodotti cambiano. Ad esempio le grandi case farmaceutiche (ES: Johnson & Johnson, Roche) di solito staccano dividendi. Le aziende piccole (es: quelle del settore BioTech) vivono invece di contributi e di ricerca e dunque possono essere molto volatili, cioè realizzare grandi profitti ma in fase di fallimento possono perdere tutto i loro valore.

Il settore non è uniforme. Le grandi pharma comee Novo Nordisk hanno ricavi stabili e distribuiscono dividendi regolari: sono la componente difensiva del comparto. Le aziende biotech più piccole vivono di ricerca e sviluppo: un farmaco approvato può far decollare il titolo, un fallimento in Fase 3 può dimezzarne il valore in poche sedute. I produttori di dispositivi medici e le società di tecnologia sanitaria hanno margini alti e domanda in aumento.

Gli indici di riferimento: MSCI World Health Care, STOXX Europe 600 Health Care, Nasdaq Biotechnology

Quasi tutti gli ETF healthcare UCITS fanno riferimento a tre famiglie di indici.

L’MSCI World Health Care raggruppa le aziende sanitarie dei paesi sviluppati, con gli USA al 67% circa.

Poi abbiamo lo STOXX Europe 600 Health Care che copre le aziende farmaceutiche europee, con Svizzera e Regno Unito in testa.

E poi c’è il Nasdaq Biotechnology Index che seleziona oltre 200 aziende biotech quotate al Nasdaq. Quindi ti esponi al 90% sugli Stati Uniti.

Se preferisci una esposizione globale punta su ETF che replicano gli indici globali, mentre per l’europa è preferibile l’indice STOXX Europe 600 Health Care che all’interno ha appunto compagnie europee come Novo Nordisk, AstraZeneca e Novartis.

Per la ricerca è invece più indicato il Nasdaq Biotech che rimane al momento il riferimento.

Replica fisica e sintetica: cosa cambia per te

Con la replica fisica, l’ETF compra materialmente le azioni dell’indice, tutte o un campione rappresentativo. Con la replica sintetica si utilizzano i contratti swap con una banca d’investimento, senza possedere i titoli e si cerca di ottenere un rendimento paragonanile.

La maggior parte degli ETF healthcare UCITS usa la replica fisica: Xtrackers, iShares e SPDR per i prodotti principali. La sintetica la trovi in prodotti più datati come l’Amundi MSCI Europe Healthcare (FR0010688192) e l’Invesco Nasdaq Biotech (IE00BQ70R696).

Sono molto simili, c’è in più il rischio di controparte presente nella replica sintetica.

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I migliori ETF healthcare globali 2026

Il segmento degli ETF healthcare globali UCITS gestisce ad oggi circa 8,66 miliardi di euro, ripartiti tra 14 prodotti di 8 emittenti. Il rendimento aggregato del segmento a un anno è del 20,74%, a cinque anni del 37,26%.

Nella tabella trovi i cinque ETF principali che replicano indici healthcare a livello mondiale, tutti quotati su Borsa Italiana.

Principali ETF healthcare globali UCITS. Performance a 1 e 5 anni al 31/05/2026. Fonte: Xtrackers, iShares, SPDR, Amundi (elaborazione Webeconomia su dati degli emittenti).

Xtrackers MSCI World Health Care 1C: il più grande per patrimonio

L’Xtrackers MSCI World Health Care 1C (IE00BM67HK77) gestisce circa 2,9 miliardi di euro e replica fisicamente l’indice MSCI World Health Care, formato da oltre 140 titoli del settore sanitario nei paesi sviluppati.

Globale ad accumulazione XT Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C 8.7/10 TER 0,25% AUM 3,5 mld € Replica — Distribuzione — ★ Pro: Settore sanitario · Più capitalizzato Per chi è adatto: Chi vuole investire nel settore sanitario SC Dove comprarlo Scalable Capital 9,3/10 0,99 € per ordine · 1.171 ETF senza commissioni · PAC gratuiti Compra XDWH.DE su Scalable Capital → Scheda ETF Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Recensione Scalable Capital

Il TER dello 0,25% annuo lo colloca nella fascia media della categoria. Le prime posizioni sono Johnson & Johnson, UnitedHealth Group e Roche.

A un anno, al 31 maggio 2026, ha reso il +9,16%; a cinque anni il +29,99%. Reinveste i dividendi (politica ad accumulazione), quindi non genera un evento fiscale fino alla vendita delle quote. Gli USA pesano il 66,8% del portafoglio, la Svizzera l’8,3%, il Giappone il 6,5%.

iShares MSCI World Health Care Sector Advanced: il TER più basso

L’iShares MSCI World Health Care Sector Advanced (IE00BJ5JNZ06) costa lo 0,18% annuo, il meno caro della categoria.

Globale a distribuzione IS iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF 8.5/10 TER 0,18% AUM 825 mln € Replica — Distribuzione — ★ Pro: Settore sanitario · Più economico Per chi è adatto: Chi vuole investire nel settore sanitario ESG SC Dove comprarlo Scalable Capital 9,3/10 0,99 € per ordine · 1.171 ETF senza commissioni · PAC gratuiti Compra CBUF.DE su Scalable Capital → Scheda ETF Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Recensione Scalable Capital

A differenza degli altri ETF della tabella, distribuisce i dividendi ogni sei mesi. Il patrimonio è di 507 milioni di euro. Il rendimento a un anno del +7,04% e quello a cinque anni del +25,18% restano sotto i concorrenti perché l’indice Advanced Select applica filtri ESG e un capping diverso sulle singole posizioni.

SPDR e Amundi: le alternative con replica fisica

SPDR MSCI World Health Care (IE00BYTRRB94) e Amundi MSCI World Health Care EUR Acc (LU0533033238) replicano lo stesso indice dell’Xtrackers a un TER dello 0,30%. Le performance a un anno quasi coincidono: +9,13% per SPDR, +9,01% per Amundi. La differenza tra i due sta nella piattaforma di trading e nella preferenza per l’emittente.

L’Amundi S&P Global Health Care ESG (IE000JKS50V3) è un caso a parte: replica l’S&P Global Health Care ESG con un TER dello 0,18% e criteri di esclusione ESG più severi.

I migliori ETF farmaceutici europei 2026

Gli ETF farmaceutici europei investono invece sull le aziende sanitarie che operano in Europa. Quindi non da essuna esposizione diretta agli USA, ma ha un peso su Svizzera, Regno Unito, Danimarca e Francia. In portafoglio ci sono aziende europee molto note come Novo Nordisk, Roche, AstraZeneca, Novartis e Sanofi.

Se vuoi bilanciare la concentrazione americana di un ETF healthcare globale, uno di questi prodotti può essere interessante da affiancare.

SPDR MSCI Europe Health Care

L’SPDR MSCI Europe Health Care (IE00BKWQ0H23) costa lo 0,18% annuo e gestisce 573 milioni di euro.

Globale a distribuzione SP State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF 8.5/10 TER 0,18% AUM 559 mln € Replica — Distribuzione — ★ Pro: Settore sanitario · Costi contenuti Per chi è adatto: Chi vuole investire nel settore farmaceutico FI Dove comprarlo Fineco 9,5/10 0,19% per ordine · 701 ETF senza commissioni · sostituto d'imposta Compra SPYH.DE su Fineco → Scheda ETF Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Recensione Fineco

Replica l’MSCI Europe Health Care 35/20 Capped, che limita il peso della singola posizione al 35%. Il farmaceutico puro copre oltre il 77% del fondo. La Svizzera è il primo paese con circa il 38%, il Regno Unito segue al 21%.

iShares MSCI Europe Health Care Sector

L’iShares MSCI Europe Health Care Sector (IE00BMW42181) è il più grande della categoria europea: 852 milioni di euro e un TER dello 0,18%.

Globale a distribuzione IS iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF 8.5/10 TER 0,18% AUM 957 mln € Replica — Distribuzione — ★ Pro: Settore sanitario · Il più capitalizzato Per chi è adatto: Chi vuole investire nel settore farmaceutico Europeo SC Dove comprarlo Scalable Capital 9,3/10 0,99 € per ordine · 1.171 ETF senza commissioni · PAC gratuiti Compra ESIH.DE su Scalable Capital → Scheda ETF Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Recensione Scalable Capital

Replica l’MSCI Europe Health Care senza il capping 35/20 dell’SPDR. Nella pratica la differenza tra i due è trascurabile per un investitore al dettaglio. Entrambi usano replica fisica e accumulazione.

Xtrackers MSCI Europe Health Care: il

L’Xtrackers MSCI Europe Health Care 1C (LU0292103222) ha il costo di gestione più contenuto tra gli ETF healthcare europei: 0,17% annuo.

Replica sintetica XT Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1C 8.5/10 TER 0,17% AUM 263 mln € Replica — Distribuzione — ★ Pro: Settore sanitario · TER più basso della categoria Per chi è adatto: Chi vuole investire nel settore farmaceutico Europeo SC Dove comprarlo Scalable Capital 9,3/10 0,99 € per ordine · 1.171 ETF senza commissioni · PAC gratuiti Compra DXSE.DE su Scalable Capital → Scheda ETF Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Recensione Scalable Capital

Il patrimonio è di 309 milioni di euro, il fondo esiste dal 2006 ed è il più longevo della categoria. Questo fondo usa la replica sintetica (swap), mentre iShares e SPDR usano la replica fisica.

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Confrontiamo le performance

Performance a 1 anno dei principali ETF healthcare UCITS. Fonte: Xtrackers, iShares, SPDR, Amundi – Dati al 31/05/2026.

I migliori ETF biotech e innovazione sanitaria 2026

Il settore biotech è il più imprevedibile. Le aziende biotecnologiche dipendono, infatti, quasi per intero dalla ricerca.

Quando una sperimentazione clinica va bene, il titolo sale, se invece fallisce, il titolo può andare incontro ad un crollo. Nel 2026 il comparto sta vivendo un rialzo marcato, trainato da driver positivi e dall’appetito delle big pharma per le acquisizioni.

Invesco Nasdaq Biotech

L’Invesco Nasdaq Biotech (IE00BQ70R696) replica con metodo sintetico il Nasdaq Biotechnology Index, che comprende oltre 200 aziende quotate al Nasdaq.

Replica sintetica IN Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF 8.0/10 TER 0,40% AUM 561 mln € Replica — Distribuzione — ★ Pro: Settore biotech · Il più grande Per chi è adatto: Chi vuole investire nel settore biotech Europeo FI Dove comprarlo Fineco 9,5/10 0,19% per ordine · 701 ETF senza commissioni · sostituto d'imposta Compra SBIO.MI su Fineco → Scheda ETF Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Recensione Fineco

Il TER è dello 0,40%, il patrimonio ha raggiunto 438,55 milioni di euro al 30 settembre 2026. Le posizioni più pesanti sono Gilead Sciences (8,16%), Amgen (7,85%) e Vertex Pharmaceuticals (7,69%).

I rendimenti: +38,70% da inizio anno, +17,87% annualizzato a tre anni, +7,63% annualizzato a cinque anni. L’88,46% del fondo è investito negli Stati Uniti. La replica sintetica (unfunded swap) porta con sé un rischio controparte, bilanciato da un tracking più preciso dell’indice.

iShares Nasdaq US Biotechnology

L’iShares Nasdaq US Biotechnology esiste in versione ad accumulazione (IE00BYXG2H39, ticker BTEE) e a distribuzione.

Alternativa a distribuzione IS iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF 8.3/10 TER 0,35% AUM 1,2 mld € Replica — Distribuzione — ★ Pro: Settore biotech · Replica fisica Per chi è adatto: Chi vuole investire nel settore biotech Europeo SC Dove comprarlo Scalable Capital 9,3/10 0,99 € per ordine · 1.171 ETF senza commissioni · PAC gratuiti Compra 2B70.DE su Scalable Capital → Scheda ETF Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Recensione Scalable Capital

La classe accumulazione segna un +20,49% YTD al 14 ottobre 2026. Rispetto all’Invesco, iShares usa replica fisica ed elimina il rischio controparte. Il patrimonio è più piccolo, l’indice replicato lo stesso.

iShares Healthcare Innovation

L’iShares Healthcare Innovation (IE00BYZK4776) segue l’indice iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare, che seleziona aziende di telemedicina, genomica, robotica chirurgica e diagnostica avanzata.

Oltre il biotech tradizionale IS iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 8.3/10 TER 0,40% AUM 1,5 mld € Replica — Distribuzione — ★ Pro: Settore biotech · Replica fisica Per chi è adatto: Chi vuole investire nel settore biotech innovativo SC Dove comprarlo Scalable Capital 9,3/10 0,99 € per ordine · 1.171 ETF senza commissioni · PAC gratuiti Compra 2B78.DE su Scalable Capital → Scheda ETF Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Recensione Scalable Capital

Il TER è dello 0,40%, la replica è fisica. Gli USA pesano il 67%, il Giappone il 5,44%, la Corea del Sud il 4,79%. Tra le posizioni maggiori: Novocure, CRISPR Therapeutics e Natera. Un ETF per chi vuole uscire dal perimetro del biotech classico, sapendo che la volatilità sarà più alta.

Il driver demografico: l’invecchiamento della popolazione europea

Il Demography Report 2026 della Commissione Europea quantifica il fenomeno. La popolazione dell’UE ha toccato 450,6 milioni al primo gennaio 2025, raggiungerà i 453,3 milioni nel 2029 e da lì inizierà a scendere.

Il tasso di fertilità è a 1,34, i decessi superano le nascite dal 2012, l’età mediana salirà da 44,9 a 51,5 anni entro il 2100.

Le ricadute sul settore sanitario sono dunque non trascurabili. Le persone stanno invecchiando, noi stiamo invecchiando.

Ad esempio, gli over 50 con bisogni di cura passeranno da 36 a 48 milioni entro il 2070. Pensioni, sanità e assistenza a lungo termine assorbono già il 24,4% del PIL europeo. Mancano all’appello 1,2 milioni di operatori sanitari e l’UE perderà circa 1,2 milioni di lavoratori potenziali ogni anno entro il 2050.

Se investi avrai capito una cosa. La domanda di farmaci, dispositivi medici e servizi sanitari in Europa crescerà a prescindere dall’andamento del PIL. Sarà una crescita lenta, guidata proprio da come sta evolvendo la popolazione.

E per investire sul settore salute, gli ETF healthcare possono servire a catturare questa tendenza senza il rischio di concentrarsi su un singolo titolo.

Intelligenza artificiale: il secondo motore di crescita

L’altro fattore che sta cambiando il settore è l‘uso dell’intelligenza artificiale nello sviluppo di nuovi farmaci. Il percorso tradizionale dalla scoperta di una molecola all’ingresso in Fase 1 dura in media 4,5 anni.

Alcune aziende che usano l’AI lo hanno fatto in meno di 30 mesi. Impressionante.

I numeri dell’AI nella scoperta di farmaci nel 2026

A metà 2026 ci sono oltre 173 programmi clinici che partono da molecole scoperte dall’intelligenza artificiale, portati avanti da 63 aziende. Sessanta hanno completato la Fase 1, otto la Fase 2, quindici sono in Fase 3. Nessun farmaco AI ha ancora l’approvazione FDA, ma il numero di progetti in sviluppo è cresciuto del 732% in meno di tre anni.

In Fase 1 i farmaci AI superano la prova nell’80-90% dei casi, contro il 40-65% di quelli tradizionali. Dal 2019 a oggi il settore ha attirato circa 60 miliardi di dollari di investimenti. Nella prima metà del 2026, le partnership tra aziende AI e big pharma hanno raggiunto un valore headline di 45,9 miliardi di dollari. Il mercato dell’AI nel drug discovery vale oggi tra 2,9 e 3,3 miliardi di dollari quest’anno.

C’è da dire che molte aziende non compaiono nei classici ETF healthcare globali, ma le trovi in alcuni ETF biotech e di innovazione.

Rischi e concentrazione geografica: il peso degli Stati Uniti

Il rischio principale degli ETF healthcare globali è nella composizione geografica. L’indice MSCI World Health Care mette il 66,8% negli Stati Uniti, l’8,3% in Svizzera, il 6,5% in Giappone. Comprare un ETF healthcare globale vuol dire investire per due terzi nel settore sanitario americano.

Concentrazione geografica dell’indice MSCI World Health Care. Fonte: MSCI, Xtrackers

Il rischio valutario è la una conseguenza. Se il dollaro si indebolisce rispetto all’euro, il rendimento del tuo investimento scende anche quando le azioni sottostanti salgono. Gli ETF healthcare UCITS sono denominati in dollari e quotati in euro su Borsa Italiana, ma quasi nessuno ha copertura valutaria. Qundi valuta questo aspetto.

C’è anche il rischio di regolamentazioni. Le politiche di prezzo dei farmaci, le decisioni dell’FDA e i rimborsi dei sistemi sanitari pubblici condizionano i margini delle aziende.

Per gli ETF biotech il rischio aggiuntivo è il fallimento delle sperimentazioni cliniche, che può far scendere anche l’intero ETF quando la posizione coinvolta ha un peso significativo.

Come scegliere l’ETF healthcare giusto per il tuo portafoglio

TER, AuM e liquidità: 3 criteri

Il TER è il costo annuo dell’ETF, in percentuale sul patrimonio. Per gli ETF healthcare UCITS va dallo 0,14% allo 0,68%. Un TER basso non è garanzia di rendimento migliore, ma taglia i costi nel tempo.

Il patrimonio gestito (AuM) ti dice quanto è liquido il fondo: sotto i 50 milioni di euro il rischio di chiusura è concreto. Resta su ETF con almeno 100-200 milioni di euro di AuM per avere spread ragionevoli e continuità.

Approfondimento TER (Total Expense Ratio): quanto costa davvero un ETF?

Accumulazione o distribuzione: cosa conviene in Italia

Le plusvalenze sugli ETF in Italia sono tassate al 26%. Con un ETF ad accumulazione i dividendi vengono reinvestiti e la tassazione scatta solo alla vendita. Con uno a distribuzione paghi la ritenuta del 26% a ogni stacco. Se accumuli patrimonio nel lungo periodo, la versione ad accumulazione è più efficiente.

La distribuzione ha senso se ti serve un reddito periodico.

ETF ad accumulazione o a distribuzione: quale scegliere?

Dove comprare ETF healthcare su Borsa Italiana

Tutti gli ETF di questa guida sono quotati su Borsa Italiana. Li puoi comprare con sui broker che trovi qui sotto:

Broker Rating Deposito minimo Vantaggi Asset Fineco 9,5 /10 - Sostituto d'imposta: fiscalità automatica

Servizi bancari integrati

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Smart Portfolios per diversificare

Zero commissioni su azioni reali ETF, Azioni, Criptovalute, Forex, Materie Prime, CFD Recensione → 55% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. Trade Republic 8,7 /10 - PAC totalmente gratuiti

Carta di debito inclusa con cashback

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Controlla la disponibilità del singolo ISIN e le commissioni sulla piattaforma che usi. Alcuni broker propongono PAC senza commissioni su una selezione di ETF.

ETF Salute: le FAQ

Qual è il miglior ETF healthcare per un PAC su Borsa Italiana? Per un piano di accumulo nel lungo periodo, l’Xtrackers MSCI World Health Care 1C (IE00BM67HK77) è la scelta più ragionata. Ha il patrimonio più grande della categoria con circa 2,9 miliardi di euro, replica fisica, TER dello 0,25% e accumulazione. È quotato su Borsa Italiana e lo trovi nella maggior parte dei broker italiani. Gli ETF healthcare sono adatti a un portafoglio difensivo? Il settore sanitario regge meglio della media durante le recessioni perché la domanda di farmaci e cure non si ferma. Gli ETF healthcare globali hanno però una concentrazione USA sopra il 65%, che li espone al rischio cambio e al rischio regolatorio americano. Funzionano come componente difensiva, ma non sostituiscono un portafoglio diversificato. Conviene investire in ETF biotech o in ETF healthcare tradizionali? Dipende dalla tua tolleranza alla volatilità. Gli ETF biotech come l’Invesco Nasdaq Biotech possono rendere molto di più (il +38,70% da inizio 2026 lo conferma), ma con oscillazioni ampie e il rischio che un fallimento clinico pesi sull’intero fondo.

Gli ETF healthcare globali crescono meno ma con un andamento più regolare. Una soluzione pratica: nucleo in healthcare tradizionale, quota satellite in biotech proporzionata al tuo orizzonte temporale.

ETF healthcare nel 2026: le nostre conclusioni

Il settore sanitario ha un tasso di innovazione che negli ultimi anni è accelerato grazie all’AI. La domanda di “farmaci e cure “salute” è in continua crescita, anche a causa della popolazione sempre più anziana.

Su Borsa Italiana trovi ETF UCITS con costi a partire dallo 0,14% annuo, quindi molto economici se vuoi investire in questo settore.

Fai attenzione a due cose se vuoi investire. La concentrazione geografica: due terzi di un ETF healthcare globale sono negli USA, quindi ti esponi di fatto anche al dollaro.

C’è poi una differenza tra healthcare tradizionale e biotech. Il primo è più stabile, il secondo più rischioso ma con un potenziale di rendimento più alto. Un portafoglio costruito bene può contenerli entrambi, con pesi diversi in base al tuo profilo.

Con un orizzonte di investimento adeguato, gli ETF healthcare possono essere un tassello del portafoglio così come altri prodotti settoriali. Scegli, come sempre, il prodotto in base al tuo profilo, verifica costi e replica, e non mettere tutto su un singolo settore.