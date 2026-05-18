Migliori ETF MSCI World 2026: classifica aggiornata
Confronto dei 12 ETF UCITS che replicano l'indice MSCI World, ordinati per costi, AUM, performance e replica. TER da 0,05% a 0,38%.
L’indice MSCI World copre circa 1.500 grandi e medie aziende di 23 paesi sviluppati. È il punto di partenza naturale per costruire un portafoglio globale diversificato, e il primo strumento che la maggior parte degli investitori italiani prende in considerazione per un PAC ETF di lungo periodo. Sui mercati europei sono quotati 12 ETF UCITS che replicano questo indice, gestiti dai principali emittenti come iShares, Vanguard, Xtrackers, Amundi e SPDR.
In questa pagina trovi la nostra classifica aggiornata al maggio 2026, costruita con criteri trasparenti su 5 dimensioni pesate: costi totali, dimensione del fondo, qualità della replica, performance storica e tracking error. Subito sotto ti spieghiamo nel dettaglio i 3 migliori ETF della categoria, dove comprarli con commissioni zero e come scegliere quello giusto per il tuo profilo.
Andamento dell’indice MSCI World
Il grafico mostra il valore storico dell’indice MSCI World in dollari, ricavato dai dati ufficiali Yahoo Finance (ticker ^990100-USD-STRD, versione Standard Return). Puoi cambiare il time frame (1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1, 3, 5, 10 anni o storico completo) per leggere la performance dell’indice nei vari orizzonti.
La nostra classifica dei migliori ETF MSCI World
|#
|ETF
|Ticker
|TER
|AUM
|Perf 1Y
|Perf 3Y
|Voto
|Compra
|1
|iShares Core MSCI World UCITS ETF
|IWDA.L
|0,20%
|126,3 mld €
|+25,6%
|+76,2%
|7.6
|Compra →
|2
|iShares Core MSCI World UCITS ETF
|SWDA.L
|0,20%
|118,2 mld €
|+23,8%
|+61,7%
|7.3
|Compra →
|3
|iShares Core MSCI World UCITS ETF
|SWDA.MI
|0,20%
|116,8 mld €
|+20,0%
|+61,4%
|7.0
|Compra →
|4
|iShares Core MSCI World UCITS ETF
|EUNL.DE
|0,20%
|116,8 mld €
|+20,0%
|+61,4%
|7.0
|Compra →
|5
|UBS Core MSCI World UCITS ETF (USD) Acc
|WRDA.MI
|0,06%
|8,5 mld €
|+20,1%
|+24,6%
|6.5
|Compra →
|6
|Invesco MSCI World UCITS ETF
|SMSWLD.MI
|0,05%
|6,2 mld €
|+20,1%
|+61,7%
|6.2
|Compra →
|7
|Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
|XDWD.DE
|0,12%
|24,0 mld €
|+20,0%
|+61,5%
|6.2
|Compra →
|8
|Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
|XDWL.DE
|0,12%
|23,4 mld €
|+19,2%
|+57,3%
|6.1
|Compra →
|9
|State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
|SPPW.DE
|0,12%
|16,4 mld €
|+22,6%
|+64,7%
|6.0
|Compra →
|10
|HSBC MSCI World UCITS ETF
|HMWD.MI
|0,15%
|13,0 mld €
|+18,4%
|+54,3%
|5.6
|Compra →
|11
|Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF
|LCWD.PA
|0,12%
|5,1 mld €
|+0,0%
|+44,4%
|4.2
|Compra →
|12
|Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc
|CW8.PA
|0,38%
|6,4 mld €
|+30,1%
|+58,5%
|4.1
|Compra →
Fonte: webeconomia.it, dati al 18 Maggio 2026. Voto calcolato secondo la nostra metodologia.
La tabella si aggiorna automaticamente quando i dati nel nostro database ETF cambiano. Per ogni ETF mostriamo il TER ufficiale dell’emittente, l’AUM (patrimonio gestito) convertito in euro, la performance a 1 e 3 anni, e il voto pesato calcolato secondo la nostra metodologia.
I 3 migliori ETF MSCI World in dettaglio
iShares Core MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
iShares Core MSCI World UCITS ETF
Come abbiamo selezionato
Criteri di valutazione (somma 100%)
Aggiorniamo questa classifica due volte all'anno, a gennaio e luglio. Fonti: Fact-sheet ufficiali degli emittenti (iShares, Xtrackers, Amundi, SPDR), dati Morningstar e Refinitiv. Leggi la metodologia completa →
Tutti gli ETF della classifica sono UCITS armonizzati, quotati in EUR su Borsa Italiana o Xetra, e accessibili da qualunque broker italiano. La replica fisica (full o sampling) viene preferita alla sintetica perché elimina il rischio di controparte, anche se in alcuni casi la replica sintetica può offrire un tracking error leggermente inferiore.
Dove comprare i migliori ETF MSCI World
I 4 broker con il miglior rapporto costi/servizio per investire in ETF MSCI World, secondo la nostra recensione:
- 701 ETF senza commissioni
- 701 ETF in PAC gratuiti
- Regime Sostituto d'imposta
- Sostituto d'imposta: fiscalità automatica
Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.
- 1171 ETF senza commissioni
- 2294 ETF in PAC gratuiti
- Regime Report fiscale fac simile
- PAC totalmente gratuiti
Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.
- Regime Nessun supporto fiscale
- Copy Trading: copia i migliori investitori
- Smart Portfolios per diversificare
- Zero commissioni su azioni reali
52% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.
- 2118 ETF in PAC gratuiti
- Regime Sostituto d'imposta
- PAC totalmente gratuiti
- Carta di debito inclusa con cashback
Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.
Su Fineco e Scalable Capital trovi tutti gli ETF della classifica con piano PAC senza commissioni. Trade Republic ha il PAC più economico ma listino ETF più limitato (~2.000 vs 5.000+).
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti
Dipende dall’obiettivo. Per la maggior parte degli investitori long-term iShares Core MSCI World (SWDA) è la scelta di riferimento per AUM e liquidità. Per chi vuole replica fisica full Xtrackers (XDWD) è leggermente superiore. Per chi vuole esposizione anche ai mercati emergenti, Vanguard FTSE All-World (VWCE).
Per un investitore italiano in fase di accumulazione (PAC long-term), gli ETF ad accumulazione sono più efficienti dal punto di vista fiscale perché posticipano la tassazione al momento della vendita. Per chi vuole una rendita periodica, gli ETF a distribuzione pagano dividendi trimestrali ma sono tassati subito al 26%.
Il TER varia tra 0,12% (Amundi, SPDR) e 0,22% (Vanguard VWCE). A questo si aggiunge la commissione di acquisto del broker, che con Fineco, Scalable o Trade Republic in PAC è zero. Su 10.000 euro investiti il costo totale annuo è quindi di 12-22 euro.
Sì. Trade Republic, Scalable Capital, Fineco e Directa offrono piani di accumulo automatici su tutti i principali ETF MSCI World, con importo minimo di 1 euro (Trade Republic) o 25 euro (Scalable, Fineco). Il PAC è la modalità consigliata per investitori long-term.
Gli ETF UCITS hanno patrimonio segregato dal broker e dall’emittente, quindi non sono soggetti al rischio fallimento del provider. Resta il rischio di mercato: il valore dell’ETF segue l’andamento dell’indice MSCI World e può scendere anche del 30-40% in un singolo anno (come accaduto nel 2008 e in misura minore nel 2022).
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