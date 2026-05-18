Migliori ETF MSCI World 2026: classifica aggiornata

Confronto dei 12 ETF UCITS che replicano l'indice MSCI World, ordinati per costi, AUM, performance e replica. TER da 0,05% a 0,38%.

L’indice MSCI World copre circa 1.500 grandi e medie aziende di 23 paesi sviluppati. È il punto di partenza naturale per costruire un portafoglio globale diversificato, e il primo strumento che la maggior parte degli investitori italiani prende in considerazione per un PAC ETF di lungo periodo. Sui mercati europei sono quotati 12 ETF UCITS che replicano questo indice, gestiti dai principali emittenti come iShares, Vanguard, Xtrackers, Amundi e SPDR.

In questa pagina trovi la nostra classifica aggiornata al maggio 2026, costruita con criteri trasparenti su 5 dimensioni pesate: costi totali, dimensione del fondo, qualità della replica, performance storica e tracking error. Subito sotto ti spieghiamo nel dettaglio i 3 migliori ETF della categoria, dove comprarli con commissioni zero e come scegliere quello giusto per il tuo profilo.

Andamento dell’indice MSCI World

Indice MSCI World (USD) — — 1M — 3M — 6M — YTD — 1A — 3A — 5A — 1M 3M 6M 1A 3A 5A 10A Max Caricamento dati…

Il grafico mostra il valore storico dell’indice MSCI World in dollari, ricavato dai dati ufficiali Yahoo Finance (ticker ^990100-USD-STRD, versione Standard Return). Puoi cambiare il time frame (1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1, 3, 5, 10 anni o storico completo) per leggere la performance dell’indice nei vari orizzonti.

La nostra classifica dei migliori ETF MSCI World

La tabella si aggiorna automaticamente quando i dati nel nostro database ETF cambiano. Per ogni ETF mostriamo il TER ufficiale dell’emittente, l’AUM (patrimonio gestito) convertito in euro, la performance a 1 e 3 anni, e il voto pesato calcolato secondo la nostra metodologia.

I 3 migliori ETF MSCI World in dettaglio

IS iShares Core MSCI World UCITS ETF 8.9/10 TER 0,20% AUM 116,8 mld € Replica Fisica (totale) Distribuzione Accumulazione ★ Pro: ETF più grande sul MSCI World per AUM · Liquidità eccezionale su Borsa Italiana · Replica fisica con tracking error contenuto · Riferimento storico del settore ✕ Contro: TER non è il più basso della categoria · Replica sampling (non full replication) Per chi è adatto: Investitore long-term che cerca il punto di riferimento del MSCI World con la massima liquidità. Quasi sempre la prima scelta per un PAC ETF su MSCI World. Compra SWDA.MI → Scheda completa →

XT Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 9.1/10 TER 0,12% AUM 24,0 mld € Replica Fisica (totale) Distribuzione Accumulazione ★ Pro: Replica fisica full (no sampling) · TER tra i più bassi 0,19% · Tracking error inferiore al SWDA · Provider Xtrackers (DWS) affidabile ✕ Contro: AUM minore di iShares · Liquidità su Borsa Italiana meno spessa Per chi è adatto: Investitore che valuta tracking error e replica integrale dell'indice come priorità sopra la pura dimensione del fondo. Ottimo per chi compra su Xetra. Compra XDWD.DE → Scheda completa →

IS iShares Core MSCI World UCITS ETF 8.9/10 TER 0,20% AUM 116,8 mld € Replica Fisica (totale) Distribuzione Accumulazione ★ Pro: Versione iShares Core MSCI World quotata in EUR · TER 0,20% allineato al riferimento · Replica fisica · Spread bid-ask molto bassi su Xetra ✕ Contro: Stesso indice di SWDA ma su una borsa diversa · Funziona meglio per investitori basati in area euro Per chi è adatto: Investitore che compra principalmente su Trade Republic, Scalable o broker tedeschi e vuole evitare la conversione valuta. Compra EUNL.DE → Scheda completa →

Come abbiamo selezionato

Criteri di valutazione (somma 100%) Costi (TER + spread) 30% AUM e liquidità 20% Tipo di replica 15% Performance 1Y e 3Y 25% Dividend yield 10% Aggiorniamo questa classifica due volte all'anno, a gennaio e luglio. Fonti: Fact-sheet ufficiali degli emittenti (iShares, Xtrackers, Amundi, SPDR), dati Morningstar e Refinitiv. Leggi la metodologia completa →

Tutti gli ETF della classifica sono UCITS armonizzati, quotati in EUR su Borsa Italiana o Xetra, e accessibili da qualunque broker italiano. La replica fisica (full o sampling) viene preferita alla sintetica perché elimina il rischio di controparte, anche se in alcuni casi la replica sintetica può offrire un tracking error leggermente inferiore.

Dove comprare i migliori ETF MSCI World

I 4 broker con il miglior rapporto costi/servizio per investire in ETF MSCI World, secondo la nostra recensione:

Consigliato FI Fineco Bank 9,5 /10 701 ETF senza commissioni

701 ETF in PAC gratuiti

Regime Sostituto d'imposta

Sostituto d'imposta: fiscalità automatica Apri conto Fineco Bank → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. SC Scalable Capital 9,3 /10 1171 ETF senza commissioni

2294 ETF in PAC gratuiti

Regime Report fiscale fac simile

PAC totalmente gratuiti Apri conto Scalable Capital → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. ET eToro 8,9 /10 Regime Nessun supporto fiscale

Copy Trading: copia i migliori investitori

Smart Portfolios per diversificare

Zero commissioni su azioni reali Apri conto eToro → 52% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. TR Trade Republic 8,7 /10 2118 ETF in PAC gratuiti

Regime Sostituto d'imposta

PAC totalmente gratuiti

Carta di debito inclusa con cashback Apri conto Trade Republic → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Su Fineco e Scalable Capital trovi tutti gli ETF della classifica con piano PAC senza commissioni. Trade Republic ha il PAC più economico ma listino ETF più limitato (~2.000 vs 5.000+).

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti Qual è il miglior ETF MSCI World in assoluto? Dipende dall’obiettivo. Per la maggior parte degli investitori long-term iShares Core MSCI World (SWDA) è la scelta di riferimento per AUM e liquidità. Per chi vuole replica fisica full Xtrackers (XDWD) è leggermente superiore. Per chi vuole esposizione anche ai mercati emergenti, Vanguard FTSE All-World (VWCE). Meglio ETF MSCI World ad accumulazione o distribuzione? Per un investitore italiano in fase di accumulazione (PAC long-term), gli ETF ad accumulazione sono più efficienti dal punto di vista fiscale perché posticipano la tassazione al momento della vendita. Per chi vuole una rendita periodica, gli ETF a distribuzione pagano dividendi trimestrali ma sono tassati subito al 26%. Quanto costa investire in un ETF MSCI World? Il TER varia tra 0,12% (Amundi, SPDR) e 0,22% (Vanguard VWCE). A questo si aggiunge la commissione di acquisto del broker, che con Fineco, Scalable o Trade Republic in PAC è zero. Su 10.000 euro investiti il costo totale annuo è quindi di 12-22 euro. Posso fare un PAC mensile su un ETF MSCI World? Sì. Trade Republic, Scalable Capital, Fineco e Directa offrono piani di accumulo automatici su tutti i principali ETF MSCI World, con importo minimo di 1 euro (Trade Republic) o 25 euro (Scalable, Fineco). Il PAC è la modalità consigliata per investitori long-term. Gli ETF MSCI World sono sicuri? Gli ETF UCITS hanno patrimonio segregato dal broker e dall’emittente, quindi non sono soggetti al rischio fallimento del provider. Resta il rischio di mercato: il valore dell’ETF segue l’andamento dell’indice MSCI World e può scendere anche del 30-40% in un singolo anno (come accaduto nel 2008 e in misura minore nel 2022).

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