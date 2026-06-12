Migliori ETF/ETC sull’Argento: come e dove comprarli nel 2026

Scopri i migliori ETF/ETC sull'argento 2026: costi, replica, tassazione e come acquistarli su broker regolamentati.

L’argento ha regalato agli investitori uno degli anni più sorprendenti dell’ultimo decennio. Dopo aver chiuso il 2025 con un rialzo oltre il 140%, il metallo ha toccato a gennaio 2026 un massimo storico sopra i 121 dollari l’oncia.

Poi la correzione: in tre mesi il prezzo è sceso intorno ai 73 dollari, perdendo circa il 40%. La doppia natura dell’argento (metallo industriale e bene rifugio) rende ogni ciclo particolarmente emotivo.

Se stai pensando di inserirlo in portafoglio, questa guida ti sarà sicuramente utile (almeno spero).

Capirai la differenza tra ETF ed ETC, quali sono i prodotti migliori disponibili in Europa, come funziona la tassazione italiana e come comprare un ETC argento su broker regolamentati in pochi minuti.

Investi in argento con un broker regolamentato – Commissioni basse Sostituto d'imposta Zero commissioni Apri conto gratis → Le opzioni e CFD sono strumenti complessi ad alto rischio di perdita di capitale dovuto alla leva. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valutate se potete permettervi di correre l’elevato rischio di perdere il vostro denaro.

Cos’è l’argento come asset e perché inserirlo in portafoglio

A differenza dell’oro, l‘argento non è solo un bene rifugio: è soprattutto un metallo industriale.

Il Silver Institute stima che circa il 59% della domanda mondiale arrivi dall’industria, elettronica, saldature, catalizzatori e, in modo sempre più rilevante, dal fotovoltaico.

Nel solo 2025 i pannelli solari hanno assorbito oltre 200 milioni di once. Il resto si divide tra gioielleria, argenteria e investimento in monete e lingotti. Il prezzo dell’argento reagisce a due leve diverse, il ciclo economico e l’appetito per il rischio.

Domanda industriale e domanda da investimento

In un’economia che accelera, con reti elettriche che si espandono e solare che si installa ovunque, la domanda industriale spinge il prezzo al rialzo.

Le proiezioni più recenti del Silver Institute indicano un deficit strutturale per il 2026: la produzione mineraria cresce dell’1,5% l’anno, mentre la domanda industriale aumenta del 2-3%.

La domanda da investimento segue un’altra logica, inflazione attesa, tassi reali, tensioni geopolitiche, e amplifica i movimenti.

Il risultato? In fasi espansive l’argento può battere l’oro. In fasi di recessione deflazionistica, invece, tende a soffrire di più.

🛠 GUIDA PRATICA Come investire in Argento: guida completa (2026)

Argento come bene rifugio: analogie e differenze con l’oro

Rispetto all’oro, l’argento è un bene rifugio meno puro. Le banche centrali non lo accumulano in modo significativo, la sua liquidità è inferiore e la volatilità è circa doppia.

Per il tuo portafoglio: l’oro come pilastro anti-shock, l’argento per amplificare le fasi rialziste.

Un mix conservativo tipico destina circa tre quarti in oro e un quarto in argento, in rapporto 70/30 o 60/40.

Performance confronto Argento vs Oro — periodo 2024 / Aprile 2026.

ETF o ETC sull’argento: cosa scegliere

Una domanda che ritorna spesso: posso comprare un ETF sull’argento? Tecnicamente no. In Europa, tutti gli strumenti passivi che replicano una singola materia prima sono ETC, Exchange Traded Commodities.

La normativa UCITS, infatti, impone ai fondi di essere diversificati. Per questo, anche quando si parla in modo colloquiale di “ETF argento”, il prodotto sottostante è sempre un ETC.

Dal punto di vista pratico la differenza per te è minima: si comprano come azioni, quotati in euro, tramite qualsiasi banca o broker che offra accesso a Borsa Italiana o Xetra.

Sc Scalable Capital 9,3 Eccellente raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 0,99 € Costo del conto: 0,00 € ETF senza commissioni: 1.171 Costi del PAC: 0,00 € PAC totalmente gratuiti

PAC totalmente gratuiti Oltre 1.171 ETF senza commissioni

Oltre 1.171 ETF senza commissioni Liquidità non investita remunerata Scopri il broker* La nostra valutazione 9,3/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,99 € Costi del PAC in ETF 0,00 € Costo del conto 0,00 € Trading ETF senza commissione: 1.171 ETF Azioni Obbligazioni Derivati Criptovalute Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF 2.294 PAC in ETF gratis 2.294 Importo minimo PAC 1 € Intervalli PAC mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale Servizi e extra Protezione depositi 500.000 € (sistema tedesco/francese) Regime fiscale Report fiscale fac simile Punti di forza PAC totalmente gratuiti

PAC totalmente gratuiti Oltre 1.171 ETF senza commissioni

Oltre 1.171 ETF senza commissioni Liquidità non investita remunerata

Liquidità non investita remunerata Assistenza in italiano via chat e email Punti deboli Non opera come sostituto d'imposta Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Replica fisica, sintetica e con copertura valutaria

La maggior parte degli ETC argento è a replica fisica. L’emittente compra e custodisce barre d’argento in caveau certificati, di solito in Svizzera o nel Regno Unito, e ogni quota dell’ETC rappresenta una frazione di metallo reale.

Alcuni prodotti, invece, usano la replica sintetica via swap bancari: costano un po’ meno ma portano con sé un rischio controparte aggiuntivo.

Esistono poi le versioni con copertura valutaria (EUR hedged), utili se vuoi togliere dall’equazione l’oscillazione EUR/USD.

Differenza tra ETC fisico allocato e fisico non allocato

Nel mondo “fisico” esistono due varianti. Nell’allocato ogni quota corrisponde a barre specifiche, con numero di serie, intestate all’emittente per conto degli investitori.

Nel non allocato la copertura avviene su un pool indistinto. Per un risparmiatore retail la differenza è soprattutto concettuale: i principali emittenti europei, iShares, Invesco, WisdomTree, Xtrackers, pubblicano report periodici che rendono trasparente l’inventario.

Ripartizione domanda mondiale di argento. Fonte: Silver Institute.

Migliori ETC sull’argento disponibili in Europa nel 2026

La scelta dell’ETC migliore dipende da tre fattori: costi (TER), liquidità (AUM e spread denaro-lettera) e tipo di replica. Di seguito i quattro prodotti più usati dai risparmiatori italiani, ordinati per popolarità e qualità dell’emittente.

Invesco Physical Silver ETC (SSLV)

Invesco Physical Silver è tra gli ETC più economici: TER dello 0,19% e patrimonio vicino al miliardo di euro.

Invesco Physical Silver ETC $ 63,78 USD -2,72% oggi TER 0.19% AUM € 31.797 M Replica Fisica Domicilio IE 1M -20,2% 3M -21,6% 6M +8,6% 1A +83,9% 3A +177,1% 5A +137,6% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

Investi su questo ETF con commissioni ridotte. PAC gratuiti Da 0,99 €/ordine Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Replica fisicamente lo spot dell’argento, con metallo custodito in Svizzera. È la scelta giusta se dai priorità all’efficienza di costo e non ti interessa la copertura valutaria.

iShares Physical Silver ETC (ISLN)

iShares Physical Silver è il prodotto con la liquidità maggiore in Europa: oltre 3 miliardi di euro di masse, TER allo 0,20% e spread tipicamente molto stretti.

iShares Physical Silver ETC $ 63,73 USD -2,56% oggi TER 0.2% AUM € 3.749 M Replica Fisica Domicilio IE 1M -20,3% 3M -21,5% 6M +8,7% 1A +84,2% 3A +177,0% 5A +137,4% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

Investi su questo ETF con commissioni ridotte. PAC gratuiti Da 0,99 €/ordine Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

È un’ottima scelta se operi con importi elevati o se fai trading frequente, perché lo spread ridotto abbatte i costi impliciti di negoziazione.

WisdomTree Physical Silver (PHAG)

WisdomTree Physical Silver è uno storico del mercato. Il TER è più alto della media, allo 0,49%, ma in compenso gode di quasi 3 miliardi di euro di masse e di una quotazione capillare su Borsa Italiana, Xetra e LSE.

WisdomTree Physical Silver € 52,75 EUR -2,66% oggi TER 0.49% AUM € 3.333 M Replica Fisica Domicilio JE 1M -19,1% 3M -21,8% 6M +10,2% 1A +84,0% 3A +155,3% 5A +145,5% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

Investi su questo ETF con commissioni ridotte. Sostituto d'imposta Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Se privilegi la liquidità sul costo, rimane un riferimento.

Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC (XAD2)

Xtrackers Physical Silver EUR Hedged è l’unico con copertura valutaria verso il dollaro. TER dello 0,75%, masse intorno ai 380 milioni.

Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC € 344,29 EUR -2,70% oggi TER 0.75% AUM € 355 M Replica Fisica Domicilio DE 1M -20,2% 3M -22,4% 6M +5,3% 1A +76,6% 3A +151,0% 5A +102,0% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

Investi su questo ETF con commissioni ridotte. Sostituto d'imposta Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Lo scegli quando vuoi un’esposizione “pura” al metallo, senza che le oscillazioni EUR/USD influenzino il rendimento in euro.

Confronto dei principali ETC sull’argento quotati in Europa

Nome ETC ISIN Ticker TER AUM (mln €) Replica Invesco Physical Silver IE00B43VDT70 SSLV 0,19% ≈ 999 Fisica iShares Physical Silver IE00B4NCWG09 ISLN 0,20% ≈ 3.083 Fisica WisdomTree Physical Silver JE00B1VS3333 PHAG 0,49% ≈ 2.932 Fisica Xtrackers Phys. Silver EUR Hedged DE000A1EK0J7 XAD2 0,75% ≈ 382 Fisica EUR-hedged

Costi, tassazione e aspetti fiscali

Il costo effettivo di un ETC sull’argento non si limita al TER. Vanno considerati anche lo spread denaro-lettera al momento dell’ordine, le commissioni del broker e, soprattutto nel lungo periodo, l’effetto compound del TER.

🛠 GUIDA PRATICA Calcolatore Interesse Composto

Un TER dello 0,20% su un investimento di 10.000 euro si traduce in 20 euro l’anno, prelevati in modo lineare dal NAV dell’ETC.

TER e costi di ribilanciamento

Gli ETC a replica fisica non ribilanciano perché seguono direttamente lo spot dell’argento. Non ci sono costi di roll, a differenza di alcuni prodotti sintetici sulle commodity energetiche.

Il rendimento atteso è quindi molto prevedibile: performance del metallo meno il TER.

Plusvalenze e aliquota 26%

In Italia, le plusvalenze generate dalla vendita di un ETC sull’argento sono tassate al 26%, come quelle azionarie.

È un vantaggio importante rispetto all’argento fisico: lingotti e monete da investimento, infatti, possono generare redditi diversi con una gestione fiscale più complessa, e le monete scontano anche l’IVA all’acquisto.

Dal punto di vista tributario, gli ETC sono il veicolo più efficiente.

Compensazione di minusvalenze e regime amministrato

Gli ETC rientrano tra i redditi diversi. In pratica, puoi compensare una plusvalenza su un ETC argento con minusvalenze pregresse da azioni, obbligazioni o altri ETC.

Gli ETF armonizzati, al contrario, generano redditi di capitale e non permettono una compensazione piena. In regime amministrato la banca o il broker fanno tutto in automatico: niente quadro RW extra, niente calcoli manuali.

Quotazione Argento in tempo reale

Argento $68,12 USD +6,44% oggi Market Cap — Volume 43.187 P/E Ratio — Variazione +$4,12 Oggi +6,4% 3M -19,5% 1 Sett. -1,2% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

Piattaforme per comprare e vendere ETC su Argento

Qui sotto ti lascio al confronto tra i principali broker per investire sulle materie prime, compreso l’argento:

Consigliato FI Fineco 9,5 /10 701 ETF senza commissioni

701 ETF in PAC gratuiti

Regime Sostituto d'imposta

Sostituto d'imposta: fiscalità automatica Apri conto Fineco → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. SC Scalable Capital 9,3 /10 1171 ETF senza commissioni

2294 ETF in PAC gratuiti

Regime Report fiscale fac simile

PAC totalmente gratuiti Apri conto Scalable Capital → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. ET eToro 8,9 /10 Regime Nessun supporto fiscale

Copy Trading: copia i migliori investitori

Smart Portfolios per diversificare

Zero commissioni su azioni reali Apri conto eToro → 52% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. TR Trade Republic 8,7 /10 2118 ETF in PAC gratuiti

Regime Sostituto d'imposta

PAC totalmente gratuiti

Carta di debito inclusa con cashback Apri conto Trade Republic → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Vediamone uno come esempio.

Come comprare ETF/ETC Argento su Fineco: procedura passo-passo

Fineco è il broker più usato in Italia per l’operatività su ETC commodity.

[we_broker_box broker=”fineco”]

Ecco i passaggi:

Accedi al conto Fineco, da web o da app. Apri la sezione Mercati e poi Cerca Titolo. Digita ISIN o ticker (per esempio ISLN per iShares Physical Silver). Verifica che il mercato sia Borsa Italiana (ETFplus) o Xetra, scegliendo quello con spread migliore nel momento. Clicca su Compra, imposta il controvalore o il numero di quote. Scegli tra ordine a mercato o con limite di prezzo, in base alla tua strategia. Conferma con col mobile code e aspetta l’eseguito. L’ETC finirà in portafoglio e sarà gestito in regime amministrato.

Le commissioni Fineco per ETC sono solitamente di 19 euro per ordine oppure dello 0,19% a seconda del piano sottoscritto.

Strategie operative: quanta parte di portafoglio destinare all’argento

Asset allocation conservativa

Se hai un profilo prudente, la quota in argento dovrebbe restare tra il 2% e il 4% del portafoglio complessivo.

Un’allocazione totale in metalli preziosi del 7-8% può essere ripartita per circa tre quarti in oro e un quarto in argento. Così l’argento aggiunge un po’ di upside senza stressare troppo la coda di rischio.

Asset allocation più aggressiva e tematica

Se invece credi nel super-ciclo industriale, fotovoltaico, reti, veicoli elettrici, data center per l’intelligenza artificiale, la quota può salire fino al 5-7%.

In questo scenario diventa sensato mixare ETC non coperti, che ti fanno partecipare a un eventuale dollaro debole, con ETC EUR hedged, che ti isolano dal cambio.

Rischi principali e scenari di mercato 2026

Tre cose possono andare storte. La volatilità è la più evidente: tra gennaio e aprile 2026 l’argento ha perso circa il 40% dal picco, un movimento che pochi asset tradizionali eguagliano per intensità.

Poi c’è il cambio EUR/USD: senza copertura, un dollaro debole può erodere una parte rilevante della performance in euro. Il rischio di struttura è più sottile: negli ETC sintetici c’è un’esposizione residua alla controparte swap, mentre in quelli fisici tutto dipende dalla solidità del depositario.

In una recessione deflazionistica, l’argento tende a soffrire più dell’oro perché la componente industriale frena insieme al ciclo.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è la differenza tra ETF e ETC sull’argento? In Europa non esistono ETF UCITS che replicano una singola commodity come l’argento. Gli strumenti disponibili sono tutti ETC: note di debito collateralizzate da metallo fisico o da swap. Gli ETC sull’argento fisico pagano il 26% come le azioni? Sì. Sia gli ETC fisici sia quelli sintetici, in Italia, pagano il 26% sulle plusvalenze, rientrano tra i redditi diversi e, in regime amministrato, permettono di compensare minusvalenze pregresse. Conviene scegliere un ETC con copertura valutaria sull’euro? Dipende dalla view sul cambio. Se ti aspetti un dollaro forte, un ETC non coperto ti fa beneficiare dell’apprezzamento. Se vuoi un’esposizione “pura” al metallo, senza effetto cambio, XAD2 è la scelta coerente.

Conclusioni

Il rally del 2025 e la correzione di aprile hanno reso l’argento una delle commodities più interessanti.

Dopo il -40% dal massimo di gennaio, i prezzi sono tornati su livelli da cui costruire posizioni in modo graduale, anche se la volatilità è sempre alta. Inflazione ancora persistente, fotovoltaico che assorbe quantità record di metallo (oltre 200 milioni di once nel solo 2025) e un ciclo di taglio dei tassi ancora incerto: il contesto di medio periodo resta favorevole.

Per un investitore italiano, lo strumento più efficiente è ancora una volta’ETC fisico. Te ne ho presentati quattro tra i più famosi ma ce ne sono tanti altri.

Sul fronte fiscale, il 26% sulle plusvalenze in regime amministrato e la possibilità di compensare minusvalenze contano più di quanto sembri rispetto all’argento fisico.

Prima di investire, fissa la quota di portafoglio, scegli l’ETC in funzione dell’orizzonte temporale ed entra gradualmente.

Sul sito trovi tutte le guide su oro, metalli e principali commodites oltre alla sezione Mercati in cui puoi trovare tutti gli ETF tematici per creare il tuo portafoglio.