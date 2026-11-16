Migliori conti deposito di novembre 2026: vincolati, liberi e promo, con i tassi presi dalle banche e il netto calcolato su 10.000 euro.

In questa guida parliamo ancora una volta di conti deposito e ci concentriamo sulle novità emerse ad Ottobre. Il 29 del mese scorso, infatti, la BCE ha lasciato fermi i tassi ufficiali. Quello sui depositi resta al 2,50%.

Il 2 novembre ha chiuso la promozione di ING sul Conto Arancio: il 4% lordo per 12 mesi spettava a chi non aveva mai aperto Conto Corrente Arancio e Conto Arancio. Chi arriva adesso ottiene il tasso base, lo 0,20%.

Dal 5 novembre BBVA ha alzato i tassi del Deposito Flessibile, che a un anno paga il 3,10%. Banca AideXa paga il 4,20% su X Risparmio Cedola a un anno, con il foglio informativo in vigore dal 13 novembre, e ha portato X Risparmio Flexi al 3,75% e X Risparmio Libero al 3,65%, con tassi promozionali per i nuovi clienti.

Banca Progetto ha rinnovato la promozione del Conto Progetto: 3% fino al 30 novembre e 4% dal 1° dicembre 2026 al 30 giugno 2027. E illimity è tornata come illimity Banca Ifis, con un conto deposito fino al 4,00% per chi ha Conto Classic o Premium.

Fineco ha prorogato CashPark Svincolabile fino al 22 dicembre 2026, e Trade Republic offre il 4% ai nuovi clienti fino a 20.000 €, fino al 1° marzo 2027.

Insomm ci sono tante novità che andiamo a vedere. Abbiamo preparato la classifica dei migliori conti deposito di Novembre 2026 divisa a seconda dell’uso. Ti ricordo che puoi fare i tuoi calcoli utilizzando qui il comparatore di conti deposito di webeconomia.it.

C’è poi un limite. A ottobre l’inflazione in Italia è salita al 5,4%, secondo la stima provvisoria dell’ISTAT, e nessun conto di questa classifica la batte al netto delle tasse. Il conto deposito protegge il capitale nominale e ti dà un rendimento certo, ma il potere d’acquisto non lo difende. Tienilo a mente quando decidi quanto lasciare fermo, e per quanto.

I tassi dei conti deposito cambiano spesso, a volte da una settimana all’altra. Prima di aprire un conto controlla il foglio informativo in vigore il giorno in cui firmi.

Conto Arancio ING 0,20% Libero 2,00% Vincolato 3 mesi 2,50% Vincolato 6 mesi Apri conto → Dettagli ▼ Tassi di interesse Vincolo Lordo Netto Libero 0,20% 0,15% Vincolato 3 mesi 2,00% 1,48% Vincolato 6 mesi 2,50% 1,85% Vincolato 12 mesi 3,00% 2,22% Caratteristiche Importo minimo:

Importo massimo: Nessun limite

Garanzia sui depositi: ✅ Sistema olandese (DGS) fino a 100.000 €

Apertura online: ✅ Sì

Costi apertura: Gratis

Costi gestione: Gratis

Svincolo anticipato: ✅ Possibile ✅ Vantaggi Nessun vincolo: si preleva quando si vuole

Nessun costo di apertura, gestione o chiusura

Vincoli Deposito Arancio a 3, 6 e 12 mesi ❌ Svantaggi Conto libero allo 0,20%

Vincoli solo da 10.000 €, interessi persi se si svincola prima Apri Conto Arancio →

Come è costruita la classifica di Novembre

Ogni tasso è stato preso dalla pagina ufficiale del prodotto o sul foglio informativo della banca.

Restano fuori i conti di cui non siamo riusciti a leggere tutte le condizioni sulle fonti ufficiali. È il caso di illimity Banca Ifis, che indica tassi fino al 4,00% per i titolari di Conto Classic e Premium, ma di cui non abbiamo potuto leggere sulle fonti ufficiali il tasso di ogni durata.

Approfondimento Conti deposito: come funzionano

Il netto su 10.000 euro: ritenuta, bollo e durata delle promo

Il calcolo è quello del simulatore del sito. Gli interessi sono semplici, sul capitale e per la durata del vincolo: per i conti che capitalizzano gli interessi ogni tre mesi, come Flexi e Libero di AideXa, il netto vero è di poco più alto.

Dagli interessi lordi si toglie la ritenuta del 26%, poi l’imposta di bollo: per i conti deposito è lo 0,20% l’anno del capitale, cioè 20 € l’anno su 10.000 €; per i conti correnti con giacenza media sopra 5.000 € è fissa, 34,20 € l’anno, ed è il caso del Conto BBVA.

Approfondimento Imposta di bollo sugli investimenti 2026: quanto si paga

Per i conti senza vincolo contiamo 12 mesi da oggi. Le promozioni pesano solo per i mesi in cui valgono; dopo, il calcolo usa il tasso che la banca applica a offerta finita.

Dove il tasso futuro dipende dalla BCE abbiamo usato quello sui depositi di oggi e cioè il 2,50%. Per le promozioni che finiscono a una data i mesi si contano a giorni, come nel simulatore Per Scalable, il cui bonus dopo la prossima riunione della BCE può essere rinnovato o modificato, usiamo il tasso di oggi per tutti i 12 mesi.

Questi sono i dettagli dei nostri calcoli. Per un approfondimento sui tassi puoi consultare la nostra sezione dedicata al calendario economico, in cui trovi tutti i dati di riferimento.

I migliori conti deposito di Novembre 2026

Vediamo in questa tabella i conti vincitori di questo mese.

Categoria Conto e banca Tasso lordo Netto su 10.000 € Vincolo 12 mesi X Risparmio Cedola (Banca AideXa) 4,20% 290,80 € Senza vincolo X Risparmio Flexi (Banca AideXa), preavviso 32 giorni, nuovi clienti 3,75% 257,50 € Vincolo 2 anni X Risparmio Cedola (Banca AideXa) e Conto Key (Banca Progetto), a pari merito 4,00% 552,00 € Vincolo 3 anni X Risparmio Cedola (Banca AideXa) 3,80% 783,60 € Vincolo 5 anni Cherry Vincolato (Cherry Bank) 4,00% 1.380,00 € Promo brevi per nuovi clienti Conto Progetto (3% fino al 30/11/2026, 4% fino al 30/06/2027) 3% e 4% 189,13 €

Primi classificati di novembre 2026. Netto: interessi meno ritenuta del 26% e bollo, sulla durata del vincolo (12 mesi per i conti senza vincolo, dal 15/11/2026). Tassi letti il 15/11/2026 sui siti e sui fogli informativi delle banche.

Migliori conti deposito vincolati a 12 mesi

Il vincolo a un anno è per chi ha una somma che non toccherà per dodici mesi e vuole fissare il tasso. In questa slide vedi un confronto visivo sul netto, ma non basarti solo su quello per la scelta.

Fonte: elaborazione Webeconomia su tassi delle banche al 15/11/2026.

Vediamone qualcuno nel dettaglio.

Rendimax Vincolato di Banca Ifis

Rendimax paga il 4,00% lordo sui nuovi vincoli a un anno con gli interessi liquidati ogni tre mesi, la formula che la banca chiama Vincolato Posticipato. Se preferisci incassare gli interessi subito, alla firma, il Vincolato Anticipato a un anno paga il 3,85%. Su 10.000 € per 12 mesi, la formula al 4,00% lascia 276,00 € netti.

BA Rendimax Conto Deposito Banca Ifis 2,75% Vincolato 6 mesi 3,00% Vincolato 9 mesi 4,00% Vincolato 12 mesi Apri conto → Dettagli ▼ Tassi di interesse Vincolo Lordo Netto Vincolato 6 mesi 2,75% 2,04% Vincolato 9 mesi 3,00% 2,22% Vincolato 12 mesi 4,00% 2,96% Vincolato 18 mesi 3,25% 2,41% Vincolato 24 mesi 3,50% 2,59% Vincolato 36 mesi 3,50% 2,59% Vincolato 48 mesi 3,75% 2,78% Vincolato 60 mesi 3,75% 2,78% Like 1,25% 0,93% Libero 0,25% 0,19% Caratteristiche Importo minimo: 1.000 €

Importo massimo: 3.000.000 €

Garanzia sui depositi: ✅ FITD fino a 100.000 €

Apertura online: ✅ Sì

Costi apertura: Gratis

Costi gestione: Gratis

Svincolo anticipato: ❌ Non previsto ✅ Vantaggi 4,00% sul vincolo a 1 anno (3,85% con gli interessi anticipati alla firma)

Vincoli da 6 mesi a 5 anni, da 1.000 €

Garanzia FITD ❌ Svantaggi Serve un conto corrente intestato a te da impostare come conto predefinito

I vincoli si sciolgono alla scadenza

Libero allo 0,25% Apri Rendimax Conto Deposito →

Per vincolare bastano 1.000 €. Serve però il comparto Libero di Rendimax, che rende lo 0,25% ed è la parte del conto deposito su cui arrivano gli interessi e le somme a scadenza.

Non devi quindi aprire un conto corrente. Rendimax si appoggia, infatti, a un conto intestato a te che hai già.

Il 4,00% vale per i nuovi depositi. Se invece sei già cliente, la banca rimanda all’area riservata per i tassi a te dedicati. Banca Ifis aderisce al Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Lo stesso gruppo ora propone anche illimity Banca Ifis, con un conto deposito fino al 4,00% riservato a chi ha Conto Classic o Premium.

Conto Key di Banca Progetto

Conto Key è un conto corrente a canone zero, remunerato allo 0,25%, a cui si agganciano linee di deposito vincolate. Secondo il foglio informativo di ottobre 2026 la linea non svincolabile a 12 mesi paga il 4,00%, come quelle a 18 e a 24 mesi. Su 10.000 € a un anno restano 276,00 € netti, come con Rendimax.

Conto Progetto e Conto Key Banca Progetto 🎁 Promo attiva 3,00% Conto Progetto (promo) 4,00% Vincolato 12 mesi 4,00% Vincolato 24 mesi Apri conto → Dettagli ▼ Tassi di interesse Vincolo Lordo Netto Conto Progetto (promo) 3,00% 2,22% Vincolato 12 mesi 4,00% 2,96% Vincolato 24 mesi 4,00% 2,96% Vincolato 6 mesi 3,75% 2,78% Vincolato 18 mesi 4,00% 2,96% Vincolato 36 mesi 3,75% 2,78% Vincolato 48 mesi 3,75% 2,78% Vincolato 60 mesi 3,75% 2,78% Caratteristiche Importo minimo: 1 €

Importo massimo: 1.000.000 €

Garanzia sui depositi: ✅ FITD fino a 100.000 €

Apertura online: ✅ Sì

Costi apertura: Gratis

Costi gestione: Gratis

Svincolo anticipato: ✅ Possibile ✅ Vantaggi Vincoli Conto Key fino al 4% a 12, 18 e 24 mesi

Conto Progetto senza durata, preavviso di 32 giorni

Garanzia FITD ❌ Svantaggi Vincoli Conto Key da 5.000 €, solo per i nuovi clienti

La promo del Conto Progetto finisce il 30/06/2027 🎁 Promozione: Conto Progetto: 3% lordo fino al 30/11/2026 e 4% dal 01/12/2026 al 30/06/2027 per i nuovi clienti 2026, poi 1%. Apri Conto Progetto e Conto Key →

La giacenza minima è di 5.000 €. Secondo il foglio informativo chi ha già un conto con Banca Progetto può aprirlo solo con un’intestazione diversa, per esempio cointestato con un’altra persona. S

Se sei già cliente, Banca Progetto ti rimanda all’home banking per i tassi a te applicati. Ci sono anche linee svincolabili, ma il tasso crolla. A 12 mesi l’1,60%. A marzo 2026, con Banca Progetto in amministrazione straordinaria, il Fondo interbancario ha sottoscritto un aumento di capitale di 750 milioni di euro come intervento preventivo, in vista della chiusura della procedura.

I depositi restano coperti dal Fondo fino a 100.000 €.

X Risparmio Cedola di Banca AideXa

X Risparmio Cedola paga il 4,20% a 12 mesi ed è il vincolo a un anno che rende di più fra quelli che abbiamo confrontato. Dal 25 ottobre è salito. Allora la pagina dei conti deposito di AideXa indicava «fino al 3,6%». Gli interessi arrivano ogni mese. Su 10.000 € a un anno fanno 290,80 € netti, il 2,91% netto, 14,80 € in più di Rendimax e Conto Key.

X Risparmio Banca AideXa Banca AideXa 3,75% Flexi 3,65% Libero 4,20% Vincolato 12 mesi Apri conto → Dettagli ▼ Tassi di interesse Vincolo Lordo Netto Flexi 3,75% 2,78% Libero 3,65% 2,70% Vincolato 12 mesi 4,20% 3,11% Vincolato 24 mesi 4,00% 2,96% Vincolato 3 mesi 3,80% 2,81% Vincolato 6 mesi 4,00% 2,96% Vincolato 18 mesi 4,00% 2,96% Vincolato 36 mesi 3,80% 2,81% Caratteristiche Importo minimo: 1.000 €

Importo massimo: 250.000 €

Garanzia sui depositi: ✅ FITD fino a 100.000 €

Apertura online: ✅ Sì

Costi apertura: Gratis

Costi gestione: Gratis

Svincolo anticipato: ✅ Possibile ✅ Vantaggi Cedola al 4,20% a 12 mesi, con interessi ogni mese

Flexi al 3,75% e Libero al 3,65% fino a fine 2027

Non serve aprire un conto corrente con la banca ❌ Svantaggi Massimo 250.000 € in tutto

I vincoli Cedola non si possono svincolare

Flexi e Libero: tassi promozionali per i nuovi clienti Apri X Risparmio Banca AideXa →

AideXa non chiede di aprire un conto corrente: il deposito si appoggia al conto che hai già. Si parte da 1.000 € e si arriva a 250.000 €, sommando anche gli altri depositi che hai in AideXa.

Il vincolo però non si può sciogliere prima della scadenza. Le altre durate di Cedola: 3,80% a 3 mesi, 4,00% a 6, 18 e 24 mesi, 3,80% a 36 mesi.

Gli altri vincoli a un anno: Cherry, BBVA, ING, MCC e Fineco

Poi ci sono altre soluzioni che puoi valutare. Cherry Bank paga il 3,50% a 12 mesi, da 3.000 €. ING paga il 3,00% a un anno con il Deposito Arancio, da 10.000 €. Il Deposito Flessibile di BBVA, con le condizioni in vigore dal 5 novembre, dà il 3,10% e si può chiudere prima della scadenza, ma sui vincoli fino a 24 mesi chi svincola prima riceve lo 0%, cioè nessun interesse sulla somma svincolata.

MCC ONE di Mediocredito Centrale si ferma al 2,50% e, se svincoli prima, il tasso si azzera. CashPark Svincolabile di Fineco, riservato ai correntisti Fineco con conto deposito già attivo, paga il 2% a 12 mesi sulla nuova liquidità, da 1.000 €; se svincoli prima ricevi il 2% con 32 giorni di preavviso, oppure l’1% con le somme disponibili entro il giorno lavorativo successivo. Fineco ha prorogato l’iniziativa fino al 22 dicembre 2026.

Per semplicità te li abbiamo riepilogati in questa tabella.

Conto Banca Tasso lordo Minimo Da sapere Netto 12 mesi X Risparmio Cedola Banca AideXa 4,20% 1.000 € Nessun conto corrente, non svincolabile 290,80 €

Rendimax Vincolato Banca Ifis 4,00% 1.000 € Serve il comparto Libero 276,00 € Conto Key Banca Progetto 4,00% 5.000 € Conto corrente: nuovi clienti (già clienti: chiedi alla banca) 276,00 € Cherry Vincolato Cherry Bank 3,50% 3.000 € Per nuovi correntisti Cherry Bank 239,00 € Deposito Flessibile BBVA 3,10% 500 € Serve il Conto Online BBVA 209,40 € Deposito Arancio ING 3,00% 10.000 € Titolari di Conto Arancio 202,00 € MCC ONE Mediocredito Centrale 2,50% 5.000 € Svincolabile, ma il tasso si azzera 165,00 € CashPark Svincolabile FinecoBank 2% 1.000 € Correntisti Fineco, nuova liquidità, fino al 22/12/2026 128,00 €

Tabella 2. Vincoli a 12 mesi su 10.000 €. Fonti: fogli informativi e pagine prodotto delle banche, 15/11/2026.

Migliori conti deposito senza vincolo

Senza vincolo i tassi scendono, in cambio i soldi restano a disposizione: subito, o dopo un preavviso di poco più di un mese.

X Risparmio Flexi e X Risparmio Libero di AideXa

Il primo posto va a X Risparmio Flexi: 3,75% lordo valido fino al 31 dicembre 2027, con un preavviso di 32 giorni per riavere i soldi. Su 10.000 € in 12 mesi ti restano 257,50 € netti. Dal 1° gennaio 2028 il tasso previsto scende all’1%, quindi tra un anno conviene ricontrollare.

X Risparmio Banca AideXa Banca AideXa 3,75% Flexi 3,65% Libero 4,20% Vincolato 12 mesi Apri conto → Dettagli ▼ Tassi di interesse Vincolo Lordo Netto Flexi 3,75% 2,78% Libero 3,65% 2,70% Vincolato 12 mesi 4,20% 3,11% Vincolato 24 mesi 4,00% 2,96% Vincolato 3 mesi 3,80% 2,81% Vincolato 6 mesi 4,00% 2,96% Vincolato 18 mesi 4,00% 2,96% Vincolato 36 mesi 3,80% 2,81% Caratteristiche Importo minimo: 1.000 €

Importo massimo: 250.000 €

Garanzia sui depositi: ✅ FITD fino a 100.000 €

Apertura online: ✅ Sì

Costi apertura: Gratis

Costi gestione: Gratis

Svincolo anticipato: ✅ Possibile ✅ Vantaggi Cedola al 4,20% a 12 mesi, con interessi ogni mese

Flexi al 3,75% e Libero al 3,65% fino a fine 2027

Non serve aprire un conto corrente con la banca ❌ Svantaggi Massimo 250.000 € in tutto

I vincoli Cedola non si possono svincolare

Flexi e Libero: tassi promozionali per i nuovi clienti Apri X Risparmio Banca AideXa →

Se ti serve il prelievo immediato, X Risparmio Libero della stessa banca paga il 3,65% fino al 31 dicembre 2027, poi lo 0,5%: 250,10 € netti a un anno su 10.000 €.

I limiti sono gli stessi di Cedola, da 1.000 a 250.000 euro, e anche qui non c’è un conto corrente da aprire. Su tutti e due AideXa scrive che il tasso è promozionale e vale solo per i nuovi clienti di quel conto.

Cherry Recall e Rendimax Like: il preavviso a tasso più basso

Cherry Recall paga l’1,75% con 32 giorni di preavviso, cioè 109,50 € netti su 10.000 € in un anno. Rendimax Like dà l’1,25% con 33 giorni di preavviso: 72,50 € netti. Con un preavviso simile, X Risparmio Flexi di AideXa paga il 3,75%.

Scalable Capital al 2,60% senza limiti di importo

Scalable Capital paga il 2,60% lordo su tutta la liquidità, senza limiti di importo e con gli interessi ogni mese. Il tasso è calcolato così: abbiamo la base, pari al tasso BCE sui depositi meno l’1%, quindi oggi l’1,50%, e un bonus dell’1,10%.

Conto deposito Scalable Capital Scalable Capital 🎁 Promo attiva 2,60% Libero Apri conto → Dettagli ▼ Tassi di interesse Vincolo Lordo Netto Libero 2,60% 1,92% Caratteristiche Importo minimo:

Importo massimo: Nessun limite

Garanzia sui depositi: ✅ Sistema tedesco fino a 100.000 € per banca

Apertura online: ✅ Sì

Costi apertura: Gratis

Costi gestione: Gratis

Svincolo anticipato: ✅ Possibile ✅ Vantaggi Nessun limite di importo e nessun vincolo

Interessi pagati ogni mese

IBAN italiano e regime amministrato ❌ Svantaggi Il tasso segue la BCE e il bonus può cambiare

Senza PRIME+ parte della liquidità può finire in fondi monetari 🎁 Promozione: Bonus dell'1,10% sul tasso base (BCE meno 1%), che la banca può rinnovare o modificare: oggi 2,60% lordo su tutta la liquidità. conto trading. Confronta i broker → 📈 Questa banca offre anche un Apri Conto deposito Scalable Capital →

Secondo la nota legale della pagina il bonus vale almeno fino alla prossima riunione di politica monetaria della BCE, e poi la banca può rinnovarlo o modificarlo.

Senza il piano PRIME+ una parte della liquidità, o anche tutta, può finire in fondi monetari.

Il caso Conto Arancio: allo 0,20% il bollo si mangia gli interessi

Finita la promozione, il Conto Arancio di ING rende lo 0,20% lordo. Su 10.000 € sono 20 € di interessi in un anno, esattamente quanto il bollo. Tolta anche la ritenuta, il conto chiude in rosso di 5,20 €: a questo tasso il conto costa più di quanto rende.

Migliori vincoli da 2 a 5 anni

Più è lungo il vincolo, più la scelta va fatta con calma: il tasso resta fisso e i soldi restano fermi. Ecco alcune proposte

Conto 24 mesi 36 mesi 60 mesi AideXa Cedola 4,00%: 552,00 € 3,80%: 783,60 € – Conto Key (Banca Progetto) 4,00%: 552,00 € 3,75%: 772,50 € 3,75%: 1.287,50 € Cherry Vincolato 3,65%: 500,20 € 3,70%: 761,40 € 4,00%: 1.380,00 € BBVA Deposito Flessibile 3,40%: 463,20 € 3,60%: 739,20 € 3,80%: 1.306,00 € Rendimax Vincolato 3,50%: 478,00 € 3,50%: 717,00 € 3,75%: 1.287,50 €

Tasso lordo e netto su 10.000 € per tutta la durata. Fonti: fogli informativi di Banca AideXa, Banca Progetto, Cherry Bank e BBVA, pagina di Rendimax, 15/11/2026.

Due e tre anni: X Risparmio Cedola e Conto Key

A 24 mesi X Risparmio Cedola e Conto Key pagano entrambi il 4,00% quindi 552,00 € netti su 10.000 €, a pari merito. Dietro ci sono Cherry Vincolato al 3,65% (500,20 €), poi Rendimax al 3,50% (478,00 €) e BBVA al 3,40% (463,20 €).

A 36 mesi Cedola scende al 3,80% e resta prima con 783,60 € netti. Seguono Conto Key al 3,75% (772,50 €), Cherry al 3,70% (761,40 €), BBVA al 3,60% (739,20 €) e Rendimax al 3,50% (717,00 €). Oltre i tre anni Cedola non va: la durata più lunga è 36 mesi.

Cinque anni: Cherry Vincolato al 4%

Sul vincolo più lungo vince Cherry Bank: 4,00% a 48 e a 60 mesi. Su 10.000 € per cinque anni il netto è di 1.380,00 €. BBVA, con il Deposito Flessibile al 3,80%, lascia 1.306,00 €; Rendimax e Conto Key pagano il 3,75% (1.287,50 €).

Prima di bloccare i soldi per cinque anni chiediti se ti serviranno. Con Cherry Vincolato lo svincolo anticipato non è previsto, mentre il deposito BBVA si può chiudere prima, ma a 60 mesi lo svincolo anticipato paga lo 0,50% lordo.

Promozioni per nuovi clienti: quanto valgono davvero

Le promozioni di Banca Progetto e BBVA arrivano al 4%, quella di Revolut al 3,5%, ma durano pochi mesi e valgono solo per chi apre un conto nuovo. N

Qui sotto abbiao confrontato il netto a 12 mesi, promozione compresa, con Flexi e Libero di AideXa, che sono promozioni anche loro ma con il tasso fermo fino alla fine del 2027.

Fonte: elaborazione Webeconomia su tassi delle banche al 15/11/2026.

Conto BBVA al 4% per sei mesi (fino a fine maggio 2027)

BBVA paga il 4,00% lordo sul saldo del conto corrente per i primi sei mesi, fino a 200.000 € (il 2,10% da 200.000 € a 1.000.000 €), se apri il conto entro l’11 dicembre 2026.

Conto e Deposito Flessibile BBVA BBVA 🎁 Promo attiva 4,00% Conto (promo) 2,80% Vincolato 6 mesi 3,10% Vincolato 12 mesi Apri conto → Dettagli ▼ Tassi di interesse Vincolo Lordo Netto Conto (promo) 4,00% 2,96% Vincolato 6 mesi 2,80% 2,07% Vincolato 12 mesi 3,10% 2,29% Vincolato 24 mesi 3,40% 2,52% Vincolato 36 mesi 3,60% 2,66% Vincolato 48 mesi 3,70% 2,74% Vincolato 60 mesi 3,80% 2,81% Caratteristiche Importo minimo: 500 €

Importo massimo: 1.000.000 €

Garanzia sui depositi: ✅ Sistema spagnolo (FGD) fino a 100.000 €

Apertura online: ✅ Sì

Costi apertura: Gratis

Costi gestione: Gratis

Svincolo anticipato: ✅ Possibile ✅ Vantaggi 4% sul conto corrente per 6 mesi, senza vincoli

Deposito Flessibile da 6 mesi a 5 anni, fino al 3,80%

Conto a zero spese ❌ Svantaggi Dopo la promo il conto rende il 25% del tasso BCE (0,625% oggi)

Per il deposito serve il conto corrente BBVA

Se si svincola prima il tasso scende allo 0% fino a 24 mesi e allo 0,50% da 36 a 60 mesi 🎁 Promozione: 4% lordo sul saldo del conto corrente fino a 200.000 € (2,10% da 200.000 € a 1.000.000 €) per i primi 6 mesi (fino all'ultimo giorno del sesto mese dopo l'apertura), aprendo il conto entro l'11/12/2026. Apri Conto e Deposito Flessibile BBVA →

Il foglio informativo del conto precisa che i sei mesi finiscono l’ultimo giorno del sesto mese solare dopo l’apertura: chi apre a novembre ha il 4% fino al 31 maggio 2027. P

assati i sei mesi il tasso è il 25% di quello della BCE sui depositi: con la BCE al 2,50% fa lo 0,625%.

Fino al 31 dicembre 2026 la banca riconosce lo 0,65% a chi ha già finito i sei mesi, e qualcosa in più con saldi alti o con lo stipendio accreditato.

Revolut al 3,5% per quattro mesi

Revolut dà il 3,5% per 4 mesi sui primi 15.000 € ai nuovi clienti che aprono il conto deposito entro 30 giorni dall’iscrizione. Dopo, sul piano Standard, il 2,50% fino a 3.000 € e l’1,00% sul resto. Su 10.000 € in 12 mesi il netto è di 137,87 € con il bollo dello 0,20%.

Deposito senza vincoli Revolut Revolut 🎁 Promo attiva 3,50% Libero (promo) 2,50% Libero Apri conto → Dettagli ▼ Tassi di interesse Vincolo Lordo Netto Libero (promo) 3,50% 2,59% Libero 2,50% 1,85% Caratteristiche Importo minimo:

Importo massimo: 5.000.000 €

Garanzia sui depositi: ✅ Sistema lituano fino a 100.000 €

Apertura online: ✅ Sì

Costi apertura: Gratis

Costi gestione: Gratis (piano Standard)

Svincolo anticipato: ✅ Possibile ✅ Vantaggi Interessi pagati ogni giorno

Nessun minimo e prelievi immediati

Ritenuta del 26% applicata da Revolut ❌ Svantaggi Finita la promo, sul piano gratuito il 2,50% vale solo fino a 3.000 €

Tassi più alti solo con i piani a pagamento (Ultra 2,75% fino a 100.000 €) 🎁 Promozione: 3,50% lordo per 4 mesi sui primi 15.000 € per i nuovi clienti che si iscrivono dal 20/08/2026 e aprono il deposito entro 30 giorni. Apri Deposito senza vincoli Revolut →

Il deposito però è un sottoconto del conto corrente Revolut, e la pagina di aiuto della banca parla del bollo fisso di 34,20 € per i conti correnti con giacenza media sopra 5.000 €.

Trade Republic al 4% fino a 20.000 euro

Trade Republic offre il 4% ai nuovi clienti sulla liquidità fino a 20.000 €, fino al 1° marzo 2027.

Interessi sulla liquidità Trade Republic Trade Republic 🎁 Promo attiva 4,00% Libero (promo) Apri conto → Dettagli ▼ Tassi di interesse Vincolo Lordo Netto Libero (promo) 4,00% 2,96% Caratteristiche Importo minimo:

Importo massimo: Nessun limite

Garanzia sui depositi: ✅ Sistemi delle banche partner fino a 100.000 €

Apertura online: ✅ Sì

Costi apertura: Gratis

Costi gestione: Gratis

Svincolo anticipato: ✅ Possibile ✅ Vantaggi Nessun vincolo, prelievi quando si vuole

Interessi calcolati ogni giorno e pagati ogni mese

IBAN italiano e ritenuta applicata dalla banca ❌ Svantaggi È un conto corrente: bollo di 34,20 € l'anno sopra 5.000 €

Oltre una soglia la liquidità va in fondi monetari 🎁 Promozione: 4% lordo per i nuovi clienti sulla liquidità fino a 20.000 €, fino al 01/03/2027. conto trading. Confronta i broker → 📈 Questa banca offre anche un Apri Interessi sulla liquidità Trade Republic →

La pagina non dice quale tasso arriva dopo, quindi un netto a 12 mesi non si può calcolare. La liquidità sta presso banche partner e in fondi di liquidità.

Prima di aprire un conto: garanzie, fondi monetari e inflazione

Il Fondo interbancario e le banche estere

I depositi delle banche italiane della classifica sono garantiti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (le banche di credito cooperativo hanno un fondo loro, con funzioni simili) fino a 100.000 € per depositante e per banca, con il rimborso entro 7 giorni lavorativi.

Se hai più conti nella stessa banca, il limite vale per la somma: Cedola, Flexi e Libero di AideXa, per esempio, contano insieme. Le filiali di banche UE come ING, Revolut e BBVA seguono il sistema del loro paese: olandese per ING, lituano per Revolut, spagnolo per BBVA, sempre fino a 100.000 €.

Inflazione di ottobre e prossima decisione della BCE

Con l’inflazione al 5,4% a ottobre, il conto migliore della classifica rende il 2,91% netto l’anno. La prossima decisione della BCE è il 17 dicembre 2026.

In un’intervista pubblicata dalla BCE il 7 novembre, Christine Lagarde ha detto che la politica monetaria si decide in base ai dati, riunione per riunione, e che oggi non può dire con certezza che a dicembre ci sarà un rialzo, ma che con le informazioni di oggi servirebbero cambiamenti significativi perché la direzione sia diversa da quella che si aspetta.

Se i tassi cambiassero, si muoverebbero anche i conti legati alla BCE, come Scalable e il conto corrente BBVA dopo i sei mesi di promozione. I vincoli già firmati restano al tasso fissato.

Domande frequenti sui migliori conti deposito (FAQ)

Qual è il conto deposito che rende di più a Novembre 2026? Fra i conti che abbiamo confrontato, sul vincolo a un anno X Risparmio Cedola di Banca AideXa, al 4,20% lordo: 290,80 € netti su 10.000 €. Senza vincolo X Risparmio Flexi della stessa banca, al 3,75% con 32 giorni di preavviso, per i nuovi clienti. Conviene vincolare a 12 mesi o restare liberi? Su 10.000 € fra il miglior vincolato e il miglior conto senza vincolo ballano 33,30 € netti in un anno. Vincola solo la parte che sei sicuro di non toccare. Il conto deposito è sicuro oltre i 100.000 euro? La garanzia copre 100.000 € per depositante e per banca. Sopra quella cifra conviene dividere i risparmi fra banche diverse.

Conto deposito: non sai da dove partire?

Per confrontare i conti con il tuo importo e la tua durata usa il comparatore dei conti deposito di webeconomia.it. Se invece vuoi ripassare le basi, cioè come funzionano libero, vincolato e svincolabile, leggi la nostra guida completa al conto deposito.

Oppure consulta il nostro video di approfondimento in cui abbiamo spiegato come funzionano i conti deposito dalla A alla Z.

CONTO DEPOSITO 2026: cos’è, come funziona e quale scegliere

Considerazioni finali

La classifica di Novembre premia chi sa per quanto tempo può fare a meno dei propri soldi. Se la risposta è un anno, X Risparmio Cedola di AideXa al 4,20% lordo è il conto della classifica che ti lascia di più.

Se invece i soldi potrebbero servirti prima, la scelta è X Risparmio Flexi: con il suo 3,75% è anch’esso un tasso promozionale per i nuovi clienti, ma vale fino alla fine del 2027.. Per il prelievo immediato il riferimento è X Risparmio Libero al 3,65%.

Sui vincoli lunghi la regola è più semplice: a due anni X Risparmio Cedola e Conto Key a pari merito, a tre anni Cedola, a cinque anni Cherry Vincolato al 4,00%. Più il vincolo è lungo, però, più devi essere sicuro di non aver bisogno di quei soldi, perché né Cedola né Cherry Vincolato si possono sciogliere prima della scadenza.

Valgono per tutti due considerazioni. Una è la garanzia: resta sotto i 100.000 € per banca e fai attenzione ai prodotti che mettono la liquidità in fondi monetari.

L’altra è l’inflazione: con l’inflazione al 5,4% su base annua a ottobre, nessun conto di questa classifica difende il potere d’acquisto. Il conto deposito serve per la liquidità e per le somme che ti servono a una data precisa.

Conto deposito Miglior tasso lordo Vincolo Garanzia Svincolo Costi Conto Arancio ING 3,00% Vincolato 12 mesi ✅ Sistema olandese (DGS) Sì Gratis Apri conto → Conto e Deposito Flessibile BBVA BBVA 4,00% Conto (promo) ✅ Sistema spagnolo (FGD) Sì Gratis Apri conto → CashPark Fineco FinecoBank 2,00% Svincolabile 12 mesi ✅ FITD Sì Gratis Apri conto →

I tassi indicati possono variare. Tassi verificati sui siti delle banche il 15 Novembre 2026.