Migliori Carte prepagate per accredito stipendio

N26 (che si chiamava semplicemente 26 fino al luglio 2016) è una banca diretta tedesca, con sede a Berlino. N26 (clicca qui per il sito ufficiale) offre i suoi servizi in gran parte dell’Eurozona, ma anche nel Regno Unito, in Svizzera e negli Stati Uniti. Prevede che inizi a operare presto in Brasile.

La carta Revolut è molto adatta per chi viaggia spesso, per lavoro o per diletto. Infatti, con il tasso di cambio interbancario, potrai spendere i tuoi soldi all’estero in oltre 150 valute differenti.

Informativa sui rischi: Lo staff di Webeconomia.it dichiarano che tutte le informazioni contenute nel sito possono essere non accurate, non aggiornate in tempo reale e incomplete. Tutte le analisi, i segnali e i grafici riportati non devono essere considerate come raccomandazioni di investimento. L'Utente si assume pienamente la responsabilità sui rischi o danni causati da attività di trading e investimenti su strumenti finanziari di qualunque natura legate alla lettura delle analisi di webeconomia.it Le analisi, i grafici, i segnali, i contenuti oggetto degli articoli hanno solo carattere informativo e rispecchiano opinioni personali senza carattere di periodicità. I dati presentati possono essere diversi da quelli presentati su altri siti. L'Utente solleva lo staff da ogni responsabilità ed è conscio che tutte le attività (trading, investimenti) legati ai mercati finanziari possono portare a perdita di capitali. Lo staff di webeconomia.it e i suoi autori non detengono quote societarie o asset legati al contenuto delle analisi pertanto non sono in conflitto di interesse. L'Utente accetta tutte le condizioni e si assume in piena libertà la responsabilità di eventuali perdite legate agli investimenti sui mercati.