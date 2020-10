Metodo Italiano di Giovanni Berti: truffa o fa guadagnare davvero?

Cos’è il metodo italiano di Giovanni Berti? Il metodo italiano di Giovanni Berti è una truffa? Come funziona metodo italiano di Giovanni Berti? Il metodo italiano di Giovanni Berti fa guadagnare davvero? Chi è Giovanni Berti? Se vi state ponendo queste domande allora vuol dire che siete incappati in una delle tante pubblicità che circolano sul web da un po’ relative ad un modo per guadagnare facilmente: il metodo italiano ideato da un certo Giovanni Berti. Del resto, con la crisi economica che ci opprime da anni e che ha stravolto le nostre vite, creando disoccupati, inoccupati, precari o sognatori, non è difficile credere a chi ci promette facili guadagni col minimo sforzo. Ma dove finisce il sogno e inizia la realtà?

In questo articolo passiamo in rassegna, come fatto tante altre volte (basta digitare la parola “truffa” in alto a destra del nostro sito, di fianco alla lente di ingrandimento, per trovare un lungo elenco di articoli simili) il metodo italiano ideato da un certo Giovanni Berti. Per capire se fa guadagnare davvero come promette oppure siamo dinanzi alla solita truffa.



Metodo italiano Giovanni Berti cos’è

L’Italia è un paese che ha generato tante invenzioni geniali. E in molteplici settori. Abbiamo perfino scoperto l’America (sebbene molto fortuitamente, visto che volevamo raggiungere le Indie). Quindi, c’è chi dice anche di aver ideato un software che ci fa guadagnare tanto. Il metodo italiano di Giovanni Berti è in pratica un software capace di generare guadagni strepitosi, lavorando al posto nostro mediante algoritmi matematici precisi. Scommetterebbe per noi, magari mentre siamo sdraiati su una comoda amaca tra due palme di cocco di una isola deserta, sulle opzioni binarie vincenti. Il tutto illimitatamente.

Metodo italiano Giovanni Berti è una truffa?

Arriviamo subito alla domanda fatidica, che tanti italiani si pongono una volta vista la pubblicità: il metodo italiano di Giovanni Berti è una truffa? Possiamo dire tranquillamente di sì. Il metodo italiano è un robot creato dall’azienda TradeVerify, una società fittizia che liquida del tutto il conto dell’iscritto in buona fede. Il consiglio è quello di non scaricare alcun software, che viene proposto come gratuito ma poi vi sarà sempre chiesto di versare del denaro reale. Che non sarà mai restituito, anche dietro regolare denuncia. Questo metodo viene spiegato da un video pubblicato su Youtube, che spiega come funziona metodo italiano.

Il video promozionale tratta le opzioni binarie alla stregua di una scommessa, al gioco d’azzardo. Ma sul nostro portale vi abbiamo più volte detto quanto questo non sia vero. Il trading è altra cosa da una scommessa sportiva o un giro alla roulette. Le opzioni binarie, se fatte in modo regolamentato, possono portare a margini di guadagno dell’80%. Ma occorre anche tanto studio e conoscenza dello strumento, oltre che ovviamente una dose di fortuna. Se poi vogliamo affidarci ad altri per guadagnare, allora possiamo fare riferimento al copy trading offerto da eToro o da Avatrade. Basato su trading esperti veri. Altro che computer che lavorano per noi.

Metodo Italiano di Giovanni Berti come funziona

Come funziona Metodo italiano? Questo software si basa su un robot per auto-trading, vale a dire un programma che in base ad alcuni calcoli algoritmici e statistici esegue il trading al posto nostro, collegandosi direttamente ad una piattaforma. Ma ricordiamo ancora che i Robot di Auto Trading, sono dei software “programmati” che eseguono funzioni automaticamente. Quindi, non agiscono come il trader in modo manuale in seguito all’aver studiato l’andamento dei mercati. Ciò quindi vuol dire che i robot per le opzioni binarie non sono di certo un modo semplice e veloce per arricchirsi. In maniera automatica. In tanti parlano bene di Binary Option robot, ma non aspettatevi di diventare dei paperoni in modo facile e fare la bella vita alla Gianluca Vacchi, postando quasi ogni giorno video su yacht circondato da belle ragazze.

Un software di Opzioni binarie è detto spesso Robot e consente di analizzare in modo automatico di dati sui mercati finanziari per proporre poi “raccomandazioni” o consigli di investimento. Tornando al metodo italiano, si basa su un software che replica identità fittizie in ogni paese.

Giovanni Lorenzo Berti chi è?

Uno, nessuno, centomila. Chi è Giovanni Lorenzo Berti? Avete presente il Mago di Oz della famosa storia? Bè, siamo lì. Quasi sicuramente sarà un nome inventato, non sappiamo su quali basi. Forse da un tifoso dell’Inter, che ha voluto omaggiare un amato centrocampista nerazzurro che ha militato nella Beneamata tra gli anni ‘80 e ‘90. Aggiungendoci due nomi comuni italiani, magari dei propri figli o amici stretti (o magari sono i nomi dei due ideatori).

Così si presenta il mitico Giovanni Berti: “Non mi sono laureato e non sono un matematico. Ma ho appena trovato un modo per guadagnare milioni di euro sui mercati di opzioni binarie. Volevo aiutare i miei genitori e la mia famiglia a guadagnare altrettanto”.

Bè in poche righe c’è l’italian dream. Arricchirsi senza aver conseguito particolari studi universitari, con poca o nessuna formazione, la speranza di aiutare la propria famiglia a vivere meglio. Il tutto con tanta fortuna e zero sforzi. L’Esaltazione dell’uomo qualunque, l’uomo della strada che si realizza e si arricchisce. Cose che abbiamo visto spesso negli Stati Uniti, dove un venditore di noccioline è perfino diventato Presidente. Il nome Giovanni Berti è, come sempre accade in queste truffe, un nome finto. Che cambia al cambiare della lingua con cui usiamo la piattaforma. Ed ecco che Giovanni Berti si trasforma in:

“Jake Shen” in Malesia

“Frits Van Dijk” in Olanda

“Jason Taylor” in Inghilterra

E così via…

Ma a cambiare non è solo il nome di Giovanni Berti, bensì anche il suo volto. Che si adegua ad ogni Paese diverso. Con i tratti somatici tipici del luogo. Un mago della trasformazione oltre che del trading, non c’è che dire.

Metodo italiano Giovanni Berti Video

Abbiamo detto che questo famigerato metodo per guadagnare soldi col minimo sforzo è sponsorizzato tramite dei video. Che mostrano persone molto soddisfatte della piattaforma. Trattasi di attori con parvenza di persone semplici e comuni. Il tutto per rendere la promozione quanto più veritiera possibile. Si parla di una occasione per pochi eletti e addirittura di pagina segreta. Con un conto corrente da sei o sette cifre. Che fortuna vero? Addirittura nel video si dice che se non si guadagnerà niente, il mitico Berti ci darà anche dei soldi di tasca propria. Ben mille euro. Una persona coscienziosa non trovate?

Metodo italiano Giovanni Berti costi

Quanto costa partecipare al prodigioso metodo italiano di Giovanni Berti? Ovviamente poco o nulla. Come ogni truffa che si rispetti. In pratica dovremo solo versare un minimo di 250 euro. Una cifra tutto sommato alla portata di quasi tutti. Ma a guadagnarci è solo chi si trova a monte della truffa. Per il più tradizionale Schema Ponzi. Dal nome dell’italiano emigrato in America quasi un secolo fa che si inventò una truffa mediante la quale prometteva felici investimenti a migliaia di persone che dovevano solo immettere un capitale iniziale. Ma alla fine ci guadagnò solo lui e qualche compare. Il nome Schema Ponzi è diventato negli anni un’accezione negativa per bollare tutte le truffe di tipo piramidale. Che ricordiamo essere severamente vietate dalla legge italiana dal 2005.

Metodo italiano di Giovanni Berti: le alternative

Quali possono essere le alternative valide alla truffa del Metodo italiano di Giovanni Berti per guadagnare con i robot di opzioni binarie? Di seguito ne elenchiamo tre:

Easyautotrading

EasyAutotrading è particolarmente adatto per i principianti. Motivo? Ecco alcune caratteristiche principali:

semplicità di utilizzo

alta percentuale di trade positivi

algoritmo nuovo pensato per rilevare i segnali con maggior possibilità di guadagno

possibilità di personalizzare il settaggio del Robot mediante alcuni parametri: tipologia di sistema, importo da investire, numero di trade simultanei, scadenza dei trade, valute e indicatori

possibilità di interfacciarsi con i 3 maggiori broker di successo nel mercato europeo

Broker collegati: OptionWeb, Banc de Binary, Stockpair

Sistemi di trading: Martingale, Classico e Fibonacci

Fino ad otto transazioni per volta

2 cambi simultanei per sessione di trading

Fino a 8 coppie di valute Forex

Scadenza delle opzioni: 60, 90 sec, 2, 3, 5 min

Importo minimo investibile singolarmente: 5 euro

Importo massimo investibile singolarmente: 500 euro

Nessun Download necessario

Alta probabilità di guadagno: fino al 90%

Binary option robot

Il “Robot” una volta avviato cercherà per noi pure il più piccolo segnale di trading, elaborando le informazioni del mercato con dei sofisticati algoritmi in grado di mettere a confronto tra loro un gran numero di informazioni. Binary option robot dispone di un sistema considerato tra le migliori applicazioni nel suo genere, disponibile in versione gratuita e a pagamento.

a) Versione gratuita

Ha il vantaggio principale che il utilizzo è valido a tempo indefinito. Ottima per provare e spratichirsi presenta ovviamente qualche limite rispetto a quella a pagamento:

Broker: StockPair

Sistemi di trading: Martingale, Classico e Fibonacci

Numero di transazioni: 2 unità alla volta

Scambi simultanei: 2 scambi per sessione di trading

Tipo di asset: 2 coppie Forex

Scadenza delle opzioni: 5 minuti

Importo massimo investibile singolarmente: 12 Euro

Binary Speedbot

Robot automatico con lo scopo di fornire segnali di trading agli operatori binari sparsi per il Globo. I segnali digitali offerti dal robot di Binary Speedbot si basano su strategie ben ponderate, strutturati in indicatori di fascia alta e di analisi tecniche meticolose del mercato Forex. Come il precedente, anche questa piattaforma prevede una versione di prova gratuita, limitata però a 90 giorni di utilizzo dalla data di registrazione.

Binary Speedboot ha però il vantaggio di essere estremamente facile ed intuitivo. Individua come trovare opzioni binarie esclusive, mediante un algoritmo alquanto complesso in grado di studiare in tempo reale i segnali lanciati dal mercato identificando le transazioni che abbiano il più basso rischio e negoziando in automatico mediante i settaggi impostati dall’operatore.

Non solo Metodo italiano: 1K Daily Profit

Giovanni Berti…”ancora tu, non mi sorprende lo sai?!”. Già perché Giovanni Berti è così geniale da aver ideato ben due piattaforme per farci arricchire. L’altra è 1K Daily Profit, della quale abbiamo già parlato qui. Come funziona 1k Daily profit? Per farla in breve, viene richiesto all’utente di iscriversi facendo 1k Daily profit login, il quale consente l’uso gratuito del software a quanti depositano 250 euro sul proprio conto. Dopodiché la piattaforma promette di farci guadagnare mille euro al giorno. Di qui quel “1K” nel promettente nome. Il nome di Giovanni Berti spunta nella versione italiana del portale, che invece in lingua inglese si chiama Warren Buffet (da non confondere con l’attore americano Warren Beatty). Giovanni Berti si conferma anche in questo caso un mago dell’anagrafe oltre che del trading. Ad ogni Paese cambia nome, come i marinai che invece cambiano mogli.

Metodo italiano di Giovanni Berti: truffe simili

Purtroppo ci sono truffe molto simili a questa del Metodo italiano di Giovanni Berti. Eccone alcune:

Algo Cash Master

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un portale che offre di scommettere soldi tramite le opzioni binarie. Non manca anche in questo caso la solita pubblicità ingannevole che promette di farci guadagnare migliaia di euro in poche settimane

Skyllex

Qui andiamo ad una truffa sopraffina, con una azienda iscritta pure presso una camera di commercio in Australia. In questo caso però la posta è più alta: non si chiedono come al solito i soliti 250 euro, ma mille che poi diventano 1.500 dopo un mese. Tipo l’albero di monete di cui parlavano il Gatto e la Volpe all’ingenuo Pinocchio.

3. Freedom Circle

Anche in questo caso siamo di fronte all’ennesima truffa internazionale. Per ora il portale è solo in inglese ma tradotto in più lingue tra cui l’italiano. Del resto, il popolo italiano ama illudersi e affidarsi al millantatore di turno (politica docet)

4. Binkoption

Binkoption pure ci fa guadagnare enormi somme di denaro tramite opzioni binarie. Qui però siamo di fronte ad un problema: la piattaforma è regolarmente iscritta alla borsa valori di Cipro. Ma anche questo sito puzza di truffa, dato che millanta centinaia di migliaia di dollari di guadagni in poche settimane

Occhio poi a queste altre piattaforme che pure millantano facili ed incredibili guadagni tramite opzioni binarie, ne abbiamo già parlato al link che segue:

Profit Maximizer

Dubai Lifestyle App

Se poi volete leggere di tutte le truffe che abbiamo sgamato, vi linkiamo l’elenco dei vari articoli con questo tema. Noterete che molto in voga anche le truffe sulle criptovalute, i moderni asset del futuro su cui tanti già si stanno arricchendo, in maniera onesta o appunto truffando il prossimo.

